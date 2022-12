Der Chart des Tages – Schon wieder zu viel Risikofreude Die Stimmung der Anleger hat sich so stark verbessert, dass man sich Sorgen machen sollte. Alexander Trentin

Quelle der Grafik: Morgan Stanley

Seit Anfang Oktober hat sich die Stimmung der Anleger deutlich verbessert. Der Weltaktienmarkt ist gemessen am MSCI World um gut 12% gestiegen, der europäische Aktienmarkt notiert gar über 20% höher. Auch an den Kreditmärkten zeigt sich die Entspannung: Der Risikoaufschlag von hochverzinslichen US-Unternehmensanleihen ist von 6 auf nun rund 5 Prozentpunkte zurückgekommen.

Wichtiger Grund ist die wachsende Überzeugung, dass die US-Notenbank doch nicht so deutlich wie zuvor gedacht die Leitzinsen erhöhen wird. Auch scheint sich die weltweite Konjunkturlage zwar einzutrüben, aber nicht so stark abzustürzen wie befürchtet.

Das gute Sentiment zeigt sich in einem Index von Morgan Stanley (vgl. Grafik): Der Global Risk Demand Index, welcher die Nachfrage nach Risikoanlagen abträgt, notiert nun zwei Standardabweichungen über dem Mittelwert. Damit ist er nun in einem Gebiet, das zuvor ein Verkaufssignal gegeben hat.

Zur Vorsicht mahnen die Analysten von Morgan Stanley insbesondere in Bezug auf zyklische Aktien in Europa, die besonders deutlich zugelegt haben: Deren Outperformance sei weder mit den Aussichten für die Konjunktur noch für die wahrscheinliche Entwicklung der Unternehmensgewinne in Einklang zu bringen.

Alexander Trentin hat als Redaktor im Märkteressort der «Finanz und Wirtschaft» die Interessen der Anleger im Blick: Wie baut man ein Portfolio? Welche Kryptowährungen sind ein Schwindel? Welche Investmentstorys sind zweifelhaft? Der studierte Ökonom arbeitete bei UBS und der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich. Mehr Infos @FreeAndOpenMind

