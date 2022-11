Hot Corner: Rockwell Automation – Schub durch die Reindustrialisierung Die Lieferkettenproblematik hilft dem Produktionsstandort USA. Rockwell liefert dazu die Automationstechnik. Andreas Meier

Rockwell stellt vernetzte Produktionsanlagen mit personalsparenden, automatisierten Abläufen ähnlich wie auf diesem Bild her. Getty Images/iStockphoto

Lange waren Industrieaktien an der Börse verpönt. Technologie- und Dienstleistungstitel verzeichneten eine bessere Wertentwicklung, Erstere wuchsen schnell, Letztere konnten dem «Asset-Light-Mantra» einfacher folgen, dem Geschäften mit möglichst wenig kapitalintensiven bzw. teuren Anlagen und Fabriken, was höhere Kapitalrenditen ermöglicht. Die Globalisierung half dabei kräftig mit, indem die Produktion an möglichst günstige Zulieferer ausgelagert wurde, irgendwo auf der Welt. Lange war das ein Erfolgsmodell, jedenfalls für die Unternehmen und die Konsumenten.