Drohender Staatsbankrott – Schuldendeal nimmt erste Hürde im US-Kongress Das Repräsentantenhaus stimmt dafür, die Schuldenobergrenze zu erhöhen. Nun muss der Senat das Gesetz noch absegnen, bevor den USA am Montag das Geld ausgeht. Valentin Ade , New York

Der Kompromiss zur Erhöhung der Schuldengrenze hat im US-Kongress die erste Kammer passiert. Die zweite wird wohl am Wochenende darüber abstimmen. Bild: Samuel Corum/EPA/Keystone

Der US-Schuldendeal hat die erste von zwei Hürden genommen. In der Nacht auf Donnerstag stimmte die eine Kammer des US-Kongress, das Repräsentantenhaus, für den zwischen US-Präsident Joe Binden und dem Chef der Republikaner im Kongress, Kevin McCarthy, ausgehandelten Kompromiss zur Anhebung der US-Schuldenobergrenze.

Nun geht der Gesetzesentwurf in die zweite Kongresskammer, den Senat. Auch hier wird spätestens am Wochenende die Zustimmung der Mehrheit erwartet, bevor am kommenden Montag, den 5. Juni, gemäss US-Finanzdepartement, dem amerikanischen Staat das Geld ausgeht. Laufende Rechnungen und Zahlungen auf Staatsanleihen könnten dann nicht mehr bedient werden.

McCarthy unter Druck

Allerdings haben einzelne rechte Senatoren angekündigt, die Verabschiedung so lange wie möglich hinauszögern zu wollen. Der rechte Rand der Republikaner hat ein Problem mit dem ausgehandelten Kompromiss. Den einen gehen die Einsparungen darin nicht weit genug, andere sträuben sich grundsätzlich gegen Kompromisse mit dem verhassten politischen Gegner.

Bereits drohen einzelne Abgeordnete am rechten Rand mit einem Misstrauensvotum gegen McCarthy. Jeder einzelne Abgeordnete kann dies zur Abstimmung bringen. Mit einfacher Mehrheit wäre McCarthy abgewählt. Bei seiner hauchdünnen Mehrheit von nur vier Sitzen und im Wissen, dass er zum Jahresbeginn fünfzehn Wahlgänge brauchte, bis ihn seine eigene Fraktion zum Parlamentsvorsitzenden wählte, ist seine Zukunft in diesem Amt keinesfalls sicher.

Nur 149 der 222 republikanischen Abgeordneten im Repräsentantenhaus stimmten am Ende für den Schuldenkompromiss. Da es 218 Stimmen für einen Mehrheitsentscheid braucht, hätte McCarthys Fraktion den Deal also alleine nicht über die Ziellinie gebracht. Doch stimmten auch 165 Abgeordneten von Bidens Demokratischer Partei für das Gesetz. Der Rest der 213 Mitglieder zählenden demokratischen Fraktion stimmte dagegen, weil sie grundsätzlich gegen Einsparungen sind.

1,5 Bio. $ weniger Schulden

Um die Schuldenobergrenze von derzeit 31,4 Bio. $ für zwei Jahre bis nach der nächsten Präsidentschaftswahl anzuheben, handelte McCarthy heraus, dass die Ausgaben im Regierungshaushalt ebenfalls für zwei Jahre nicht steigen werden – mit Ausnahme der grössten Ausgabeposten für Militär, Veteranen, Sozialhilfe und Gesundheit.

Zudem sollen rund 30 Mrd. $ an nicht genutzten Covid-Hilfsgelder wieder einkassiert, Genehmigungsverfahren im Energiebereich vereinfacht sowie schärfere Arbeitsvorgaben für Sozialhilfeempfänger eingeführt werden. Der Deal beinhaltet ebenfalls die Kürzung um 21,4 Mrd. $ über zehn Jahre von Mitteln in ursprünglicher Höhe von 80 Mrd. $, die Biden für die Bundessteuerbehörde IRS vorgesehen hatte.

Das Budgetbüro des Kongresses schätzte am Dienstag, dass durch den Deal in zehn Jahren rund 1,5 Bio. $ weniger Schulden gemacht werden. Die Änderungen der Arbeitsanforderungen für Sozialhilfeempfänger würden die Ausgaben aber tatsächlich um 2 Mrd. $ erhöhen, weil die Demokarten herausgehandelt haben, dass mehr Leute Anspruch auf Lebensmittelhilfe bekommen.

Zinslast dürfte zunehmen

Die erwähnten Einsparungen würden bei einem erwarteten Haushaltsdefizit von 20 Bio. $ über die nächsten zehn Jahre aber kaum ins Gewicht fallen. 2022 betrug das Defizit 1,4 Bio. $ bei Einnahmen von 4,9 Bio. $ und Ausgaben von 6,3 Bio. $, der Grossteil davon im fixen Sozialbereich.

Gemäss dem Budgetbüro werde das Haushaltsdefizit in den kommenden zehn Jahren 5 bis 7% jährlich betragen. Nicht zuletzt, weil die Zinslast für neue Schulden weiter zunehmen wird, da die US-Notenbank Fed den Leitzins im Kampf gegen die Inflation in den vergangenen Monaten stark angehoben hat.

Laut Marc Goldwein vom Komitee für einen verantwortungsvollen Bundeshaushalt, eine Nichtregierungsorganisation in Washington, könne der Deal aber durchaus die Inflation verringern, indem es die Jahreswirtschaftsleistung um 0,3% reduzieren könnte.

Hohes Emissionsvolumen

Anleger signalisierten am Dienstag noch Zuversicht, dass der Gesetzentwurf rechtzeitig durch beide Kammern des Kongresses verabschiedet würde. Der breite US-Aktienindex S&P 500 schloss kaum verändert, während die Renditen von Staatsanleihen als Zeichen der Entspannung fielen. Insbesondere Renditen auf US-Staatsanleihen, die Anfang Juni fällig werden, sanken substanziell. Am Mittwoch schloss der US-Aktienmarkt aufgrund von Sorgen um die globale Konjunktur im Minus.

Das US-Finanzdepartement muss nach der Anhebung der Schuldenlimite rasch sein Portemonnaie auffüllen und ein grosses Volumen an Anleihen emittieren. Laut den Analysten der Deutschen Bank dürften in den kommenden Monaten so zusätzliche Staatspapiere im Wert von rund 750 Mrd. $ auf den Markt kommen. Das könnte insbesondere Einlagen bei den in Turbulenzen geratenen Regionalbanken weiter unter Druck setzen. Die Experten rechnen allerdings nicht mit grossen Verwerfungen.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

