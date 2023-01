Die republikanischen Abgeordneten des US-Repräsentantenhauses haben mehr als vier Tage und 15 Abstimmungsrunden gebraucht, um zu entscheiden, wer der nächste Sprecher der Kammer sein wird. Obwohl die mediale Berichterstattung über diese Vorgänge grösstenteils überzogen war – es handelte sich nicht einmal annähernd um eine «Krise» –, heisst das nicht, dass es in den kommenden Monaten nicht zu Krisen kommen könnte.

Im Laufe dieses Jahres wird die Schuldenaufnahme durch die Bundesregierung an ihre gesetzliche Obergrenze stossen, es sei denn, der Kongress kann sich auf eine Anhebung oder Aussetzung dieser Schuldenobergrenze einigen. Handelt der Kongress nicht, wird die Regierung nicht in der Lage sein, neue Schulden aufzunehmen, die es ihr ermöglichen, allen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, so etwa Zinszahlungen an Anleihenbesitzer, Sold für die Truppen und Leistungen für Sozialhilfeempfänger.

Die Anhebung der Schuldenobergrenze sollte eigentlich eine Routineangelegenheit sein. Dabei werden keine neuen Ausgaben genehmigt. Vielmehr bekommen Regierung und Verwaltung die Befugnis zur Aufnahme von Schulden in der benötigten Höhe, um bestehende Ausgabenverpflichtungen zu erfüllen. Über die Höhe von Ausgaben und Steuersätzen entscheidet der Kongress. Wenn er die Bundesausgaben höher ansetzt als die Einnahmen, bestimmt er damit implizit die Höhe des Haushaltsdefizits. Die Anhebung der Schuldenobergrenze ermöglicht lediglich die Kreditaufnahme im notwendigen Ausmass, um die vom Kongress selbst geschaffenen Verpflichtungen zu erfüllen.

Aufwiegler in den Reihen der Republikaner

Doch diese simple Tatsache wird die Republikaner im Repräsentantenhaus nicht davon abhalten, die Schuldenobergrenze zu benutzen, um Präsident Joe Biden und die Demokraten im Kongress zu zwingen, Kürzungen der Bundesausgaben zuzustimmen. Die aufwieglerischen Republikaner, die die Wahl des Sprechers des Repräsentantenhauses in die Länge zogen, haben deutlich gemacht, dass eine «saubere» Anhebung der Schuldenobergrenze – im Rahmen derer die Grenze der Kreditaufnahme nicht mit anderen Massnahmen verquickt ist – überhaupt kein Thema sein sollte und Sprecher Kevin McCarthy scheint dieser Bedingung zugestimmt zu haben.

«Schon allein ein unmittelbar bevorstehender Zahlungsausfall der Regierung wäre ein grösseres Marktereignis.»

Das Problem ist, dass McCarthys schwache Position im Repräsentantenhaus es für ihn überaus schwierig macht, eine Einigung zu erreichen, die diese Gruppe von Unruhestiftern ebenso zufriedenstellt wie den Rest der republikanischen Fraktion. Die Republikaner brauchen 218 Stimmen für eine Mehrheitsentscheidung, verfügen aber nur über 222 Sitze. McCarthy riskiert also sein Amt als Sprecher, wenn er einen Kompromiss unterstützt, der von mehr als einer Handvoll Republikanern abgelehnt wird.

Schon allein ein unmittelbar bevorstehender Zahlungsausfall der Regierung wäre ein grösseres Marktereignis. Am Tag bevor die Republikaner während des Streits um die Schuldenobergrenze des Jahres 2011 schliesslich einer Anhebung dieser Limite zustimmten, lag der S&P 500 um 6% unter seinem Höchststand des betreffenden Jahres. Drei Tage danach stufte S&P die Bonität der USA herab und liess damit die Aktienkurse weiter abstürzen.

Gefahr folgenschwerer Pannen

Dieses Debakel von 2011 liess das Vertrauen in die Wirtschaft auf ein Niveau sinken, wie es seit der weltweiten Finanzkrise von 2008 nicht mehr beobachtet worden war. Ausserdem führte es zu Zinsanstieg und kostete die Steuerzahler 2011 nach Angaben des Rechnungshofs Government Accountability Office 1,3 Mrd. $, wobei das Bipartisan Policy Center die Kosten für einen Zeithorizont von zehn Jahren mit etwa 19 Mrd. $ bezifferte.

Einem Zahlungsausfall zeitlich sehr nahezukommen, wäre schlimm genug. Noch übler wäre ein vorübergehender Zahlungsausfall aus Versehen. Pannen können tatsächlich passieren. 1979 einigte sich der Kongress in letzter Minute auf eine Schuldenobergrenze, doch eine anschliessende Computerstörung führte dazu, dass das Finanzministerium die Zahlungen für fällige Wertpapiere an Privatanleger und die Rückzahlung von Staatsanleihen verspätet leistete. Die Folge war, dass die Zinsen stiegen und die Steuerzahler zusätzliche Zahlungen in Milliardenhöhe leisten mussten. Ähnliches kann auch heuer eintreten.

Das Verhalten dieser Chaos-Agenten im Repräsentantenhaus in Kombination mit der tatsächlichen Ungewissheit hinsichtlich des konkreten Datums, an dem das Finanzministerium nicht mehr in der Lage sein wird, seine Rechnungen zu bezahlen, sorgt für ein höheres Ausfallrisiko als zu jedem anderen Zeitpunkt in den letzten Jahrzehnten. Es ist zwar unvorstellbar, dass die USA in eine längere Phase des Zahlungsausfalls geraten, aber es ist denkbar, dass Republikaner und Demokraten vor Ablauf der Frist keine Einigung erzielen.

Es droht ein Chaos

Sollte das eintreten, befänden wir uns im Anfangsstadium einer globalen Finanzkrise. Der Dow würde täglich Tausende Punkte einbüssen und die Glaubwürdigkeit der USA – ihr Ruf als Land, das seine Schulden zeitgerecht begleicht – würde in erheblichem Masse untergraben werden. Nach ein, zwei Tagen Chaos würde man in beiden Häusern des Kongresses mit überwältigender parteiübergreifender Mehrheit ein sauberes Gesetz zur Anhebung der Schuldenobergrenze verabschieden. Die Republikaner hätten nichts erreicht.

Wie kann eine so sinnlose Krise abgewendet werden? Der erste Schritt besteht darin, alle Pläne zu verwerfen, die davon abhängig sind, dass die Aufwiegler im Repräsentantenhaus mitspielen. Sie bluffen nicht. Biden und die Demokraten im Kongress müssen dieser Realität ins Auge sehen und heute mit der Arbeit an einem Übereinkommen beginnen. Sie sollten das allgemein eher akzeptierte Argument der Republikaner anerkennen, dass die Bundesausgaben ein problematisches Niveau erreicht haben und sich dann auf die Suche nach Ausgaben machen, die gekürzt werden können. Im Gegenzug sollte die Schuldenobergrenze so weit angehoben werden, dass es viele Jahre dauert, bis sie wieder als Waffe eingesetzt werden kann.

Zweitens gilt es für verantwortungsbewusste Kongressmitglieder, Pläne zu entwerfen, um einen Zahlungsausfall zu vermeiden. Eine Idee, die es wert wäre, genauer unter die Lupe genommen zu werden, besteht in einer Entlastungspetition, um die Anhebung der Schuldenobergrenze aus dem entsprechenden Ausschuss in das Plenum des Repräsentantenhauses zu bringen, sollte McCarthy dazu nicht bereit sein. Die Demokraten mögen hinsichtlich einer derartigen Vorgehensweise zögern, weil sie damit wohl nur wenige republikanische Stimmen gewinnen würden, aber sie müssen bereit sein, politische Erwägungen beiseitezuschieben.

Kongress spielt mit dem Feuer

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass McCarthy eine Anhebung der Schuldengrenze gegen die Einwände der Aufwiegler vor das Plenum des Repräsentantenhauses bringt, wohl wissend, dass ihn diese Vorgehensweise wohl das Amt des Sprechers kosten könnte. Aber ebenso wie die Demokraten sollte er auch bereit sein, dass Wohlergehen des Landes an die oberste Stelle zu setzen.

Für alle verantwortungsbewussten Personen in der Politik gilt es, sich sofort an die Arbeit zu machen, mit dem Ziel, die Obergrenze noch in diesem Winter anzuheben. Je näher wir dem noch unbekannten Tag im Sommer rücken, an dem der Regierung die Möglichkeiten zur Kreditaufnahme ausgehen, desto heftiger wird die Reaktion der Märkte ausfallen.

Der Kongress spielt mit dem Feuer. Den Abgeordneten stünde es gut an, staatsmännisch zu agieren und verantwortungsvolles Regieren über andere Erwägungen zu stellen. Eine grössere Zahl dieser Abgeordneten sollte zeigen, dass sie dieser Situation gewachsen sind.

