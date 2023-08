Schwache Jahreszahlen erwartet – HP kämpft mit flauem PC-Markt Der PC-Hersteller leidet weiterhin unter der schwierigen Marktsituation und passt seine Prognose für das laufende Jahr nach unten an. Die schwache Nachfrage aus China belastet das Geschäft zusätzlich.

Im vergangenen Jahr führten Inflation und eine unsichere Weltwirtschaft zu einem Rückgang der Nachfrage nach Unterhaltungselektronik. Bild: David Paul Morris/Bloomberg

HP Inc erwartet einen geringeren Jahresgewinn angesichts von Rückgängen auf dem PC-Markt und einer schwachen Nachfrage im Schlüsselmarkt China. Das externe Umfeld habe sich «nicht so schnell verbessert wie erwartet», erklärte HP-Chef Enrique Lores am Dienstag nach Börsenschluss in den USA. «Wir passen unsere Erwartungen entsprechend an.» HP prognostiziert nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3.23 bis 3.35 $ nach bislang 3.30 bis 3.50 $. Der Umsatz des PC-Herstellers sank im abgelaufenen dritten Quartal um 9,9% auf 13,20 Mrd. $. Das lag unter den Schätzungen der von Refinitiv befragten Experten von 13,37 Mrd. Der bereinigte Gewinn entsprach dagegen den Vorhersagen.

Im vergangen Jahr führten Inflation und eine unsichere Weltwirtschaft zu einem Rückgang der Nachfrage nach Unterhaltungselektronik. Dazu zählen PCs. Die entsprechenden Lieferungen nach China – einschliesslich Desktops, Notebooks und Workstations – sanken in den vergangen Monaten um 19%, erklärte das Analyseunternehmen Canalys. «Wir sehen keine Erholung in absehbarer Zeit», erklärte auch HP-Chef Lores zu der Situation in China. «Zu diesem Zeitpunkt planen wir auch nicht eine solche Erholung ein.» Die HP-Inc-Aktie fiel im nachbörslichen Handel zunächst mehr als sechs Prozent.

