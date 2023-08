Schwächelnde Konjunktur – China will Marktzugang für ausländische Unternehmen erleichtern Mit dem Ziel, die lahmende Wirtschaft anzukurbeln, plant Peking offenbar eine Verbesserung der Geschäftsmöglichkeiten für Gesellschaften aus dem Ausland.

Das zentrale Geschäftsviertel in Peking. Bild: Andy Wong/AP Photo/Keystone

Vor dem Hintergrund der ausbleibenden wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Pandemie will die Regierung in Peking nach Angaben der chinesischen Botschaft in Washington den Marktzugang für ausländische

Unternehmen erleichtern. «China treibt seine Öffnung auf hohem

Niveau aktiv voran und unternimmt Anstrengungen, um ein

marktorientiertes Geschäftsumfeld von Weltklasse zu schaffen,

das durch einen soliden Rechtsrahmen reguliert wird», sagte

Botschaftssprecher Liu Pengyu. «China wird seine Türen noch

weiter für die Welt öffnen.» Liu reagierte damit auf eine

Äusserung von US-Handelsministerin Gina Raimondo. Sie hatte

erklärt, US-Unternehmen hätten ihr gesagt, China sei «uninteressant» geworden. Die meisten der 70'000 US-Unternehmen,

die derzeit in China Geschäfte machten, wollten bleiben und fast

90% seien profitabel, erkärte er.

Insgesamt kommt die chinesische Wirtschaft nicht so in

Schwung, wie es sich die Führung in Peking nach der Aufhebung

der strikten Corona-Massnahmen Ende vergangenen Jahres erhofft

hatte. China leidet derzeit unter einer einbrechenden

Auslandsnachfrage – der Exportmotor stottert. Hinzu kommen eine

steigende Arbeitslosigkeit und ein schwächelnder Konsum.

Zuletzt hatte China scharf kritisiert, dass die US-Regierung

mit Exportkontrollen den Zugang der Volksrepublik zu besonders

leistungsfähigen Halbleitern behindere. Peking hatte seinerseits

Exportkontrollen für wichtige Rohstoffe für die Chipproduktion

angekündigt.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.