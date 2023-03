Analyse zu den Jahreszahlen – Schweiter enttäuscht – was nun? Der Verbundwerkstoffhersteller leidet stärker als erwartet. Die Aktie notiert auf einem Acht-Jahres-Tief. Einsteigen oder Finger weg? Yvonne Debrunner

Leichtbauteile von Schweiter für Züge: Leichtbau ist ein Megatrend, da leichtere Transportmittel weniger Energie verbrauchen. Bild: Marcin Malicki/Schweiter

Kein einfacher Einstieg für Schweiters neuen CEO Roman Sonderegger. Der Nachfolger von Heinz Baumgartner und frühere Bühler-Manager musste am Montag – an seiner allerersten Bilanzmedienkonferenz – über einen Gewinn informieren, der so niedrig ausfällt wie seit zehn Jahren nicht mehr.