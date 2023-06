Akquisition – Schweiter übernimmt polnische JMB Wind Engineering vollständig Der Verbundwerkstoffhersteller sieht durch die vollständige Übernahme das Kernmaterialgeschäft von 3A Composites weiter gestärkt.

JMB ist laut Schweiter in der Entwicklung und der Produktion von Kernmaterial-Kits schwergewichtig für Balsa- und PET-Produkte für Windkraftanlagen tätig. Bild: Carol Ypes/Moment/Getty Images

Schweiter Technologies übernimmt die polnische JMB Wind Engineering vollständig. Nachdem der Industriekonzern im April 2021 eine Beteiligung von 40% erworben hatte, kauft er nun die restlichen 60% an dem Unternehmen mit Sitz in Goleniów.

Damit werde das Kernmaterial-Geschäft von 3A Composites weiter gestärkt, teilte Schweiter am Donnerstag in einem Communiqué mit. JMB sei in der Entwicklung und Produktion von Kernmaterial-Kits – schwergewichtig für Balsa- und PET-Produkte für Windkraftanlagen tätig. JMB beschäftige rund 430 Mitarbeitende und habe im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von rund 70 Millionen Euro erzielt. Die Firma habe Niederlassungen in Polen, Portugal und Brasilien.

AWP

