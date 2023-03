Schweizer Volkswirtschaft – Schweiz erzielt 2022 höchsten Leistungsbilanzüberschuss seit 2010 Die Schweizer Wirtschaft hat im vergangenen Jahr vor allem dank dem Dienstleistungs- und dem Warenhandel ihre Resilienz unter Beweis gestellt.

In der Leistungsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft erfasst. Bild: Getty Images/Didier Marti

Die Schweizer Volkswirtschaft hat 2022 einen sehr hohen Leistungsbilanz-Überschuss erzielt. Mit 78 Mrd. Fr. lag der Saldo um 13 Mrd. über dem Vorjahreswert - nur 2010 fiel er noch höher aus.



Der Anstieg sei in erster Linie auf den Dienstleistungs- und Warenhandel zurückzuführen, teilte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Mittwoch mit. Dabei habe beim Dienstleistungshandel der Ausgabenüberschuss in verschiedenen Kategorien abgenommen, während sich der Einnahmenüberschuss beim Warenhandel erhöhte. Das begründete sich durch den Transithandel sowie dem Handel mit Gold zu nicht-monetären Zwecken, heisst es. Beim klassischen Warenhandel sei der Einnahmenüberschuss hingegen zurückgegangen.



In der Kapitalbilanz sanken die Nettoauslandvermögen 2022 um 70 Mrd. auf 719 Mrd. Fr. Dabei seien die Aktiven stärker zurückgegangen als die Passiven. Begründet werden die Rückgänge der Bestände mit den hohen Bewertungsverlusten bei Aktien und Obligationen.

Schlussquartal ebenfalls positiv

Auch im vierten Quartal wurde ein deutlich positiver Leistungsüberschuss von 14,7 Mrd. Fr. erzielt. Dazu hätten sowohl die Primäreinkommen, der Warenhandel als auch der Dienstleistungshandel beigetragen. Im dritten Quartal hatte der Überschuss noch sehr hohe 27,7 Mrd. betragen. Die SNB passte die Werte der Vorquartale teilweise stark an.



Die Primäreinkommen lagen im Schlussquartal 2022 mit -3,3 Mrd. Fr. etwas weniger stark im Minus als im Vorjahrsquartal (-5,8 Mrd.), die Sekundäreinkommen zeigten sich mit -3,8 Mrd. ähnlich wie im Schlussquartal 2021. Waren und Dienste erzielten derweil mit 21,8 Mrd. einen klar höheren Überschuss als im Vorjahr (18,6 Mrd.).



In der Leistungsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft erfasst, wobei neben dem Warenhandel auch der Handel mit Dienstleistungen (Tourismus etc.), Arbeits- und Kapitaleinkommen sowie laufende Übertragungen dazu gezählt werden. Ein hoher Überschuss gilt als Zeichen der Stärke einer Volkswirtschaft.

