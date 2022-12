Leistungsbilanz – Schweiz erzielt sehr hohen Exportüberschuss Im dritten Quartal wurde ein überdurchschnittlicher Überschuss von rund 24 Mrd. Fr. generiert.

Container im Hafen von Basel-Kleinhüningen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Die Schweizer Volkswirtschaft hat im dritten Quartal 2022 einen hohen Leistungsbilanz-Überschuss erzielt. Er betrug rund 24 Mrd. Fr. und fiel damit auch in der langfristigen Betrachtung sehr hoch aus.



Dies sei einerseits auf den hohen Überschuss des Warenhandels und andererseits auf die vergleichsweise geringen Defizite des Dienstleistungshandels und der Primäreinkommen zurückzuführen, teilte die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag mit.



Der Saldo im Waren- und Dienstleistungshandel lag bei +29,1 Mrd., wobei im Warenhandel ein Überschuss von 30,8 Mrd. und im Bereich der Dienstleistungen ein Minus von 1,6 Mrd. resultierte. Bei den Primäreinkommen (Grenzgänger-Einkommen, Einkommen aus Auslandvermögen etc.) resultierte insgesamt ein Minus von 1,8 Mrd., bei den Sekundäreinkommen (Schenkungen ins Ausland etc.) beträgt der Minussaldo 3,3 Mrd. Fr.



Insgesamt ergibt dies für die Periode von Juli bis September 2022 einen Leistungsbilanzüberschuss von 24,1 Mrd. Fr. Gegenüber dem Vorjahresquartal (21,8 Mrd.) fiel der Anstieg des Saldos aufgrund der ebenfalls hohen Vergleichsbasis moderat aus, gegenüber dem zweiten Quartal (13,6 Mrd.) beträgt der Anstieg dagegen mehr als drei Viertel. Die Zahlen sind allerdings erst provisorisch und werden üblicherweise noch mehrmals revidiert.



In der Leistungsbilanz werden alle Einnahmen und Ausgaben einer Volkswirtschaft erfasst, wobei neben dem Warenhandel auch der Handel mit Dienstleistungen (Tourismus etc.), Arbeits- und Kapitaleinkommen (Primäreinkommen) sowie laufende Übertragungen (Sekundäreinkommen) dazu gezählt werden. Ein hoher Überschuss gilt als Zeichen der Stärke einer Volkswirtschaft.

Auslandvermögen gesunken

Die in der Kapitalbilanz ausgewiesenen Transaktionen zeigten laut SNB im Berichtsquartal sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite einen Nettoabbau (26 Mrd. resp. 41 Mrd. Fr.). Auf der Aktivseite reduzierte die Nationalbank ihre Forderungen gegenüber dem Ausland im Zusammenhang mit Repogeschäften (Reverse Repos), auf der Passivseite gingen die Verpflichtungen der Geschäftsbanken im Inland gegenüber Kunden im Ausland zurück. Der Saldo der Kapitalbilanz belief sich unter Berücksichtigung der Derivate auf +13 Mrd. Fr.



Ausgewiesen werden im Zusammenhang mit den neuesten Daten der Zahlungsbilanz jeweils auch die Auslandvermögen der Schweiz, wobei die Aktiven deutlich höher sind als die Passiven. Insgesamt nahm das Nettoauslandvermögen gemäss den SNB-Angaben gegenüber dem Vorquartal um 31 Mrd. auf 742 Mrd. Fr. ab. Der Bestand der Aktiven fiel um 106 Mrd., derjenige der Passiven um 74 Mrd. Der Rückgang sei sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite insbesondere auf Bewertungsverluste bei Aktien und Obligationen zurückzuführen, so die Nationalbank.

AWP

Fehler gefunden?Jetzt melden.