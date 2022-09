Globale Zinswende – Schweiz gibt wohl als letztes Land Negativzinsen auf Momentan ist die SNB die einzige Notenbank der Welt mit Negativzinsen. Das könnte sich nächsten Donnerstag ändern. Ökonomen rechnen mit einer Zinserhöhung von bis zu 1%.

Die Schweizerische Nationalbank in Zürich. Bild: Gatean Bally/Keystone

Auch in der Schweiz zeichnet sich das Ende der Negativzins-Phase ab. Am kommenden Donnerstag dürfte die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,50% anheben, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters bei Volkswirten hervorgeht. 15 der 23 Ökonomen rechnen mit einer Zinserhöhung um 0,75%. Dies entspricht auch der Markterwartung. Einer rechnet mit einer Erhöhung um 1,0%, der Rest mit einem Plus von 0,5%. Obwohl die SNB die Zinsen im Juni nach mehr als sieben Jahren geldpolitischen Beharrens um einen halben Prozentpunkt auf minus 0,25% angehoben hatte, ist sie gegenwärtig die einzige Notenbank weltweit mit Negativzinsen.

Vergangene Woche hatte die EZB angesichts der ausufernden Inflation im Euro-Raum den grössten Zinsschritt seit der Einführung des Euro-Bargelds 2002 angekündigt. «Die SNB profitiert von dem Spielraum, der durch die Anhebung um 75 Basispunkte auf der Septembersitzung der EZB entstanden ist», erklärte UBS-Volkswirt Alessandro Bee. Die Inflation und der kaum überbewertete Schweizer Franken dürften die SNB dazu veranlassen, diesen Spielraum zu nutzen. In der Schweiz lagen die Verbraucherpreis im August 3,5% über denen des Vorjahres. Damit fiel die Teuerung zwar deutlich geringer aus als in der Euro-Zone oder den USA, übertraf aber dennoch das von der SNB angepeilte Zielband von 0 bis 2%.

Die Erwartung eines kräftigen Zinsschrittes hievte den Franken zum Euro am Donnerstag auf den höchsten Stand seit Januar 2015. «Die Notenbank scheint sich mit der Stärke des Frankens wohlzufühlen, die die importierte Inflation eindämmt», sagte Jack Allen-Reynolds von Capital Economics. Die SNB hatte sich im Kampf gegen die Inflation vor kurzem von der jahrelangen Strategie verabschiedet, den in Krisenzeiten gesuchten Franken zu schwächen, um der exportabhängigen Wirtschaft des Landes unter die Arme zu greifen.

Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation im kommenden Quartal ihren Höhepunkt erreicht und erst 2024 auf unter 2% sinkt. Entsprechend dürfte die Straffung der Geldpolitik weitergehen. So geht die Mehrheit der Volkswirte davon aus, dass die SNB den Leitzins im vierten Quartal 2022, im ersten Quartal 2023 und im zweiten Quartal 2023 um jeweils 0,25 Prozentpunkte anhebt. Damit würde schliesslich einen Höchststand von 1,25% erreicht. Es bestehe allerdings das Risiko, dass der Höhepunkt die 1,25% übertreffe, erklärten mit einer Ausnahme alle Ökonomen.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.