Vor sechzig Jahren empfing der Ministerrat der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in Brüssel eine Abordnung des Bundesrats. Wirtschaftsminister Hans Schaffner und Aussenminister Friedrich Traugott Wahlen, längst Gestalten der Geschichte, präsentierten daselbst am 24. September 1962 Berns Gesuch um Aufnahme von Assoziationsverhandlungen.

Zuvor hatten bereits Schweden und Österreich in derselben Sache vorgesprochen. Das Vereinigte Königreich, Irland, Dänemark und Norwegen wiederum betrieben schon den Beitritt zur EWG. Aus all diesen Bemühungen wurde aber nichts. Frankreichs Präsident Charles de Gaulle erzwang im Januar 1963 mit einem einsamen Entscheid den Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit London. Damit löste er eine diplomatische Krise aus, die auch alle weiteren Beitritts- bzw. Assoziationsdossiers gegenstandslos machte.

Der treffliche Schweizer Historiker Sigmund Widmer schrieb dazu 1965 zeitnah augenfällig Zeitloses: «Seither blieb die Frage einer Assoziation mit der EWG in einem unerquicklichen Schwebezustand, der aber im Grunde genommen dem unsicheren Tasten der Schweiz auf diesem glatten politischen Parkett entspricht.»

Im Juli 1972, vor einem halben Jahrhundert, unterschrieb die Schweiz dann zeitgleich mit Schweden, Österreich, Portugal und Island ein Freihandelsabkommen mit der EWG, das heute noch in Kraft ist.

Der legendäre Nikolaustag

Vor gut dreissig Jahren wiederum, am 26. Mai 1992, übergab Botschafter Benedikt von Tscharner, Chef der Schweizer Mission bei der EU, in Brüssel das fatale EU-Beitrittsgesuch der Schweiz. Vor exakt dreissig Jahren dann, am 6. Dezember 1992, scheiterte der Beitritt der Schweiz zum Europäischen Wirtschaftsraum EWR: an einer knappen Mehrheit der Stimmen und einer deutlichen Mehrheit der Kantone.

«Die Mehrheit im Lande mag zwar nicht eben heissblütig europäisch fühlen, doch sie ist zur praktischen Zusammenarbeit mit der EU bereit.»

Innenpolitisch brauchte es geraume Zeit, bis die Wunden verheilt waren. Auch die angesichts des Triumphs der Schweizerischen Volkspartei (SVP) gegen alle anderen Kräfte sich abzeichnende Machtverschiebung im Bundesrat folgte erst 2003, als die SVP mit Christoph Blocher auf Kosten der damaligen CVP einen zweiten Sitz erhielt.

In der Europadiplomatie wiederum folgte eine Eiszeit, und es dauerte lange, bis sich Bern und Brüssel wieder an einen Tisch setzten, und danach viele Jahre, bis bilaterale Abkommen endlich unterschriftsreif waren.

Nach der Jahrtausendwende setzte schliesslich ein europapolitisches Tauwetter ein. 2000 nahm das Schweizer Volk die Bilateralen I deutlich an, 2005 das Abkommen Schengen/Dublin sowie die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf die zehn neuen EU-Staaten, 2006 den Kohäsionsbeitrag, 2009 die Ausweitung der Personenfreizügigkeit auf Bulgarien und Rumänien.

Keine Strategie zu erkennen

Es gibt nicht manchen EU-Mitgliedstaat, dessen Verflechtung mit Brüssel demokratisch so solide abgestützt ist – daran sollte öfter erinnert werden. Auch daran, dass 2005 die Franzosen und ebenso die Niederländer einen Entwurf über eine EU-Verfassung jeweils deutlich und zum Schock des Establishments klar abgelehnt haben. Anderswo wird lieber erst gar nicht abgestimmt, das Volk könnte am Ende ja unbotsam sein.

Erst im Herbst 2020 übrigens verwarf das Schweizer Stimmvolk die Kündigungsinitiative der SVP klar; damit wäre die Personenfreizügigkeit mit der EU aufgehoben worden. Die Mehrheit im Lande mag also zwar nicht eben heissblütig europäisch fühlen, doch sie ist, bei einem akzeptablen Gleichgewicht der Interessen, nachweislich zur praktischen Zusammenarbeit mit der EU bereit.

Dagegen hätte die Mehrheit hierzulande ein abstraktes Rahmenabkommen, das ein Hautgout von Justizunterjochung umweht, tatsächlich kaum akzeptiert. Der Widerstand dagegen kam ja auch von links; die SP war für das Scheitern der Verhandlungen mitverantwortlich. Im Strukturkonservatismus trifft sie sich mit der SVP. Dass nun just die Spitze der Sozialdemokratie unversehens über den Vollbeitritt zur EU debattieren möchte, ist ein Treppenwitz aus dem Bundeshaus.

Die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen standen von Anfang an nicht unter einem guten Stern. Im Mai 2014 nahmen die Schweiz und die EU die Gespräche auf; die beiden Seiten verbissen sich bald in der zähen Materie. Bern schien mitunter die Strategie zu fehlen. Jedenfalls wurde regelmässig darüber berichtet, dass EU-Unterhändler nicht erkennen könnten, was die Schweiz denn nun wirklich wollte. Das dürfte zutreffen.

Aussenwirtschaftspolitik, nicht viel mehr

Der tiefere Grund dafür ist wohl, dass aussenpolitische Enthaltsamkeit zum Naturell der Eidgenossenschaft gehört. Bern betreibt seit jeher vornehmlich Aussenwirtschaftspolitik, der Rest ist eher schmückendes Beiwerk. Von der EU will und braucht die Schweiz nicht viel mehr als den möglichst ungehinderten sektoriellen Zugang zum Binnenmarkt. Hierfür wurde in den Bilateralen auch ein gewisser Souveränitätsverlust in Kauf genommen: Teilnahme ohne Mitsprache nach Kosten-Nutzen-Abwägung. Doch dieses heikle, nur halbwegs befriedigende Sich-Durchwursteln, das nach dem EWR-Nein mühsam etabliert wurde und ganz ordentlich funktionierte oder noch funktioniert, scheint keine Zukunft zu haben. Der Königsweg wird zur Sackgasse.

Wie es weitergehen soll, ist seit dem 26. Mai 2021 völlig unklar. Damals brach der Bundesrat die Übung ab. Um die Zahlenmagie weiter zu bemühen: präzise 29 Jahre nachdem das unselige, seinerzeit vom Bundesrat mit vier zu drei Stimmen ohne Not beschlossene Beitrittsgesuch in den Büroklötzen am Rond Point Schuman hinterlegt wurde. Wer weiss, ob ohne diese irritierende, den Gegnern in die Hände spielende Hauruckübung immerhin ein Volksmehr für den EWR resultiert hätte. Das wiederum hätte die Option EWR vielleicht für einen zweiten Anlauf konserviert – doch derlei ist Spekulation im Rückspiegel.

Der Brexit – Fluch statt Segen

Ein entscheidendes Datum darf in der Post-EWR-Chronologie nicht fehlen: Am 23. Juni 2016 hat sich das nicht referendumsroutinierte Vereinigte Königreich für den Brexit entschieden. Damals durfte, mit einer gewissen Plausibilität, gehofft werden, die EU und die Insel würden sich auf einen beidseits vorteilhaften Deal verständigen, vielleicht gar entlang den Linien des bestehenden Schweizer Modells. Die Festlandinsel würde davon profitieren.

Doch genau das Gegenteil trat ein. Die EU wollte unbedingt Präjudizien vermeiden, also den Briten nichts zugestehen, das Bern dann hätte für sich reklamieren können, bzw. vice versa. Von wegen Segen: Der Brexit-Prozess machte die Brüsseler Unterhändler gegenüber der Schweiz noch unnachgiebiger als ohnehin schon. Was die Einheitlichkeit des Binnenmarktes anbelangt, gibt es nunmehr nicht den geringsten Raum für Kompromisse.

Die alten Freunde aber sind nicht mehr

Das hängt auch damit zusammen, dass die EU heute eine ganz andere ist als 1992. Damals umfasste sie bloss zwölf Mitgliedstaaten, heute sind es 27, nach dem traumatisierenden Austritt des Vereinigten Königreichs. Zudem war die Währungsunion erst vereinbart, noch nicht in Kraft. Seinerzeit war zudem die personelle Konstellation günstiger: Der deutsche Kanzler Kohl blieb der Schweiz auch nach dem Nein zum EWR gewogen; Frankreichs Präsident François Mitterrand weilte mehrmals hier und hatte ein Faible für Land und Leute.

Solche mächtigen Fürsprecher fehlen, schon seit längerem. Vielleicht hat die Schweiz jüngst eine Chance verpasst, in Paris zu punkten: indem sie einen amerikanischen Kampfjet beschaffen will statt die französische Rafale. Was technisch gerechtfertigt wirken mag, muss politisch noch lange nicht raffiniert sein.

Gleichviel, was nun geschieht – mit Sigmund Widmer lässt sich nach wie vor sagen: Die Frage eines Rahmenabkommens, überhaupt einer Beziehungsstruktur mit der EU verharrt in einem unerquicklichen Schwebezustand, der ganz und gar dem unsicheren Tasten der Schweiz auf diesem glatten politischen Parkett entspricht.

Affaire à suivre.

Manfred Rösch leitet das Ressort Meinungen von FuW. Mehr Infos

