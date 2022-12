Börsenbericht vom 14. Dezember 2022 – Schweizer Börse: Anleger bleiben in Deckung Das bestimmende Thema des Tages am Schweizer Aktienmarkt ist die am Abend anstehende US-Zinsentscheidung. Derweil sind die CS-Aktien erneut stark unter Druck.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Mittwochnachmittag weiterhin leicht schwächer. Vor der am Abend erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank hätten die Anleger einen Gang zurückgeschaltet, heisst es im Handel. Die Freude von Vortag, als die Nachricht über den nachlassenden Inflationsdruck in den USA die Märkte angetrieben hatte, sei bereits wieder der Vorsicht gewichen. Dass der hiesige Markt nicht deutlicher im Minus notiert, hat er wieder mal den defensiven Schwergewichten zu verdanken, die sich relativ gut halten.



Die Frage, wie die Notenbanken weiter voran gehen, steht weiterhin im Zentrum. Nach dem Rückgang der Inflation dürfte das Fed den Leitzins wie erwartet wohl nur um 50 Basispunkte erhöhen, heisst es. Auch von der SNB und der EZB werden am Donnerstag mittlerweile nur noch Zinsschritte von 50 Basispunkten erwartet. Die Meinungen über die Entwicklung danach gehen allerdings weit auseinander. Während viele Marktteilnehmer im Laufe des Jahres 2023 bereits wieder Zinssenkungen erwarten, sind andere davon überzeugt, dass ein Ende des Zinszyklus noch nicht in Sicht ist und es daher auch nicht so bald zu Zinssenkungen kommt. «Daher könnte manch ein Anleger enttäuscht werden», sagte ein Händler.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 15 Uhr um 0,39% auf 2104,45 Punkte. Der SMI gibt um 0,12% nach auf 11'123,05 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, ermässigt sich um 0,39% auf 1701,41 und der breite SPI um 0,08% auf 14'194,80 Zähler. Von den 30 Blue Chips notieren 22 im Minus, 7 im Plus und einer (SGS) unverändert.



Sehr schwach präsentieren sich die Papiere der CS (-5,0%), die nach einem Anfangsplus deutlich eingebüsst haben und mittlerweile auch wieder unter der Marke von 3 Fr. gehandelt werden. Konkrete Gründe für den Rückgang gibt es laut Händlern nicht. Die Abgaben könnten aber noch mit dem Ende der Kapitalerhöhung zusammenhängen, heisst es. Zudem sei der ganze europäische Bankenmarkt schwach, nachdem dieser am Vortag nach den US-Inflationszahlen stark zugelegt hatte. So werden etwa auch Titel wie Partners Group (-1,8%) oder UBS (-1,5%) stark verkauft.



Unter den grössten Verlierern im SMI sind Givaudan (-3,1%) zu finden. Für die Abgaben dürfte ein negativer Analystenkommentar von JPMorgan verantwortlich sein. Die US-Bank warnt darin vor einer möglichen Enttäuschung bei den Ende Januar anstehenden Jahreszahlen. Vor diesem Hintergrund sei die Prämie im Aktienkurs gegenüber den Mitbewerbern nur schwer zur rechtfertigen. Entsprechend wird in der Studie das Rating «Underweight» bestätigt und die Titel wurden zudem auf die «Negative Catalyst Watch»-Liste gesetzt.



Gut halten sich derweil die SMI-Schwergewichte Nestlé (+0,9%) als grösster Gewinner im SMI und Novartis (+0,5%), die beide von der ZKB zu den SMI-Jahresfavoriten für 2023 erklärt wurden. Dazu gehören auch Holcim (+0,1%), Alcon (-0,4%) oder Logitech (-1,5%).



Wallstreet: Zurückhaltung vor Fed nach enttäuschendem Vortag

Die anfängliche Begeisterung über moderatere US-Inflationsdaten war tags zuvor schnell verflogen. Am Mittwoch sieht es nun ganz danach aus, als ob die Käufer vor der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Abend auch nicht zurückkommen werden.



Der Dow Jones Industrial wird vom Broker IG leicht im Minus erwartet bei 34’088 Punkten. Am Dienstag war der US-Leitindex zunächst mit 34’712 Punkten auf das höchste Niveau seit April angesprungen. Die Anleger hatten sich gefreut, dass die Teuerungsrate im November im Jahresvergleich auf 7,1% abgenommen hat. Es spricht damit nichts dagegen, dass die Fed den Leitzins nach vier Sitzungen mit einer Erhöhung um jeweils 0,75 Prozentpunkte diesmal nur um 0,5 Punkte erhöht wird.



Den Anlegern werde ein geringeres Tempo in der Zinswende allerdings nicht ausreichen, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. «Angesichts des erneut deutlichen Rückgangs der Inflationsrate erwarten die Börsianer eine Perspektive für das Ende des Erhöhungszyklus», so der Experte. «Und diese Erwartungen haben sich noch einmal verschärft.» Die ersten erwarteten die letzte Zinserhöhung bereits im März, spätestens im dritten Quartal dann erste Zinssenkungen. Hier sieht Altmann immense Enttäuschungsrisiken.



Auch den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 taxiert IG etwas schwächer auf 11’815 Punkte. Er war tags zuvor mit 12’166 Punkten kurzzeitig auf das Niveau von Mitte September zurückgekehrt.



Unter den Einzelwerten sollten die Anleger zur Wochenmitte insbesondere die Aktien von Tesla im Auge behalten, die am Dienstag mit 156.91 $ auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgesackt sind. Das Jahresminus für die Papiere des Elektroautobauers betrug damit rund 55%. Vorbörslich tendiert die Aktie wieder gen Vortagestief.



Kräftig abwärts geht es für Anteilsscheine von Charter Communications. Der Telekomkonzern investiert mehr als gedacht in seine Netze und hat damit wohl weniger Geld für Aktienrückkäufe. Ein JPMorgan -Analyst schraubte jedenfalls seine Erwartungen zurück.



Unter gesenkten Analysteneinstufungen litten vorbörslich die Papiere von Best Buy, Penn Entertainment und vor allem Quantumscape . Dagegen stiegen Delta Airlines nach positiven Geschäftssignalen.

Bonds Schweiz: Schwächer vor US-Zinsentscheidung

Die Schweizer Obligationenbörse gibt am Mittwoch leicht nach. Vor dem am Abend anstehenden Zinsentscheid der US-Notenbank Fed halten sich die Anleger laut Händlern zurück. Das Geschäft verlaufe am Sekundärmarkt daher recht ruhig.



Für Aufsehen sorgte die Eidgenossenschaft, die bei ihrer letzten Tenderauktion im zu Ende gehenden Jahr noch einmal richtig abräumt hat. Sie sammelte mit der Aufstockung von drei Anleihen insgesamt 937,5 Mio. Fr. ein. Dies ist der höchste Betrag, den die Eidgenossenschaft im Jahr 2022 bei einer Auktion aufgenommen hat. Vor einem Jahr fiel die Dezemberauktion mit einem Betrag von 219 Millionen Franken bedeutend kleiner aus.



Damit hat der Bund 2022 Anleihen von insgesamt mehr als 6,7 Mrd. Fr. - ohne Platzierung von Eigentranchen - emittiert. Das ist mehr als gemäss Emissionsplan für 2022 mit rund 6 Mrd. brutto vorgesehen war. Im Vorjahr belief sich das Emissionsvolumen der Eidgenossenschaft auf nominal insgesamt 7,9 Mrd. Fr.



Für 2023 stellt die Eidgenössische Finanzverwaltung (EFV) Anleihen im Umfang von nominell 8 Mrd. Fr. in Aussicht. Bei einer Fälligkeit von 4,6 Mrd. ergibt sich eine Zunahme beim Anleihebestand von 3,4 Mrd. Fr.. Per 1. Dezember 2022 beläuft sich der Emissionsbetrag inkl. emittierte Eigentranchen auf 73,2 Mrd..



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future fällt gegen 13.15 Uhr um 7 BP auf 142,56%. Der Umsatz beträgt 16 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 50 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index ermässigt sich um 10 BP auf 126,45%.



Von den zehn gehandelten Eidgenossen gibt die Hälfte nach, vier legen zu und die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ist unverändert. Die Rendite beträgt +0,90%. Die Zehnjährige (0,5%/2032) gewinnt 15 BP und wirft damit 1,14% ab.



Der Kassazinssatz sinkt auf 1,160 von 1,196% am Vortag.

Euro legt weiter zu und steigt bis auf 1,0672 $

Der Euro ist am Mittwoch vor wichtigen geldpolitischen Entscheidungen in den USA gestiegen und hat an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Gegen Mittag erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,0672 $, nachdem sie am Morgen bei 1,0630 $ gehandelt worden war. Zuletzt kostet der Dollar aber mit 1,0650 wieder etwas weniger.



Auch gegenüber dem Franken hat sich der Dollar leicht abgeschwächt und kostet aktuell 0,9274 nach 0,9287 Fr. am Morgen. Am Vortag war der Dollar zeitweise noch bis auf 0,9232 gefallen. Dies ist der tiefste Stand seit dem Frühling. Derweil notiert das Währungspaar EUR/CHF mit 0,9876 gleich hoch wie am Morgen.



Am Vortag war der Euro nach der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten um mehr als einen Cent gestiegen. Im November hatte sich die amerikanische Inflation stärker als erwartet abgeschwächt. Ökonomen sprechen von einer leichten Entspannung und gehen davon aus, dass die US-Notenbank Fed weniger aggressiv gegen die hohe Inflation vorgehen wird. Dies hat den Dollar belastet und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen.



Der Markt wartet auf die Zinsentscheidung der Fed am Abend. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank den Leitzins nur noch um 0,50 Prozentpunkte anheben wird und nicht mehr wie zuletzt um 0,75 Prozentpunkte. Die Anleger warten aber vor allem gespannt auf Aussagen des Notenbankpräsidenten Jerome Powell, die Hinweise auf den Zeitpunkt geben könnten, wann die Fed den Zyklus der Zinserhöhungen stoppen könnte.

Ölpreise drehen in die Gewinnzone

Die Ölpreise haben am Mittwoch nach anfänglichen Kursverlusten doch noch an die Gewinne des Vortages angeknüpft. Gegen Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 81,30 $. Das waren 62 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 64 Cent auf 76,03 $.



Am Morgen waren die Ölpreise noch leicht gesunken. Im Vormittagshandel stützte dann allerdings eine neue Prognose der Internationalen Energieagentur (IEA) die Notierungen am Ölmarkt. Nach Einschätzung des Interessenverbands führender Industriestaaten werden die Embargos für russisches Rohöl und Ölprodukte ihre volle Wirkung erst noch entfalten. Daher könne ein «Preisrallye» im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen werden.



Zudem wird nach Einschätzung der IEA der weltweite Verbrauch an Rohöl im nächsten Jahr um durchschnittlich 1,7 Mio. Barrel pro Tag steigen und dürfte dann bei durchschnittlich 101,6 Mio. Barrel pro Tag liegen. Die Prognose für das Wachstum der Ölnachfrage wurde für das laufende Jahr um 0,14 Mio. Barrel auf 2,3 Mio. Barrel pro Tag angehoben und für das kommende Jahr um 0,1 Mio. Barrel auf 1,7 Mio. Barrel pro Tag.



Am Dienstag hatte die Ölpreise noch Auftrieb durch eine Kursschwäche des US-Dollars erhalten. Die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA hatte die amerikanische Währung belastet, was den in US-Dollar gehandelten Rohstoff günstiger machte und die Nachfrage verstärkte.



Im weiteren Handelsverlauf haben die Anleger am Ölmarkt auch die Entwicklung der US-Ölreserven im Blick. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der Lagerbestände an Rohöl um 7,8 Mio. Barrel verzeichnet hatte. Am Nachmittag werden die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet, die für neue Impulse am Ölmarkt sorgen dürften.

Bitcoin vor Notenbankentscheiden fester

Der Bitcoin profitiert zur Wochenmitte von den Hoffnungen auf ein etwas zurückhaltenderes Vorgehen der Notenbanken bei ihren Zinserhöhungen. Bereits am Dienstag hatten die günstiger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten die Krypto-Leitwährung zeitweise über die Marke von 18'000 $ steigen lassen.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin-Kurs noch bei 17'870 $ und damit gut 6% höher als vor Wochenfrist. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um rund 20 Mrd. auf rund 343 Mrd. $ gestiegen.

Der Fokus auf die Geldpolitik der Notenbanken lenkt die Investoren zumindest temporär von den Entwicklungen rund um den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX ab. Insgesamt hätten sich die Kryptomärkte aber doch wenig beeindruckt von der am Dienstag erfolgten Verhaftung des FTX-Gründers Sam Bankman-Fried auf den Bahamas und dem generellen Vertrauensverlust rund um die permanenten Schlagzeilen gezeigt, meint etwa Oanda-Analyst Craig Erlam.

Die Verunsicherung der Krypto-Investoren bekommt derzeit auch die weltweit grösste Kryptobörse Binance zu spüren: Diese erlebte laut dem Marktanalyseunternehmen Nansen seit Wochenbeginn Abflüsse in Höhe von mehr als 2 Mrd. $. Gleichzeitig halte Binance in öffentlich einsehbaren Adressen aber weiterhin Kryptowährungen im Wert von gut 60 Mrd. $, hielt der Nansen-CEO in einem TV-Interview mit CNBC fest.



Binance-Chef Changpeng «CZ» Zhao hat seinerseits seine Belegschaft vor «turbulenten Monaten» gewarnt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf ein internes Memo des Unternehmensgründers. Er erwarte aber, dass das Unternehmen daraus gestärkt hervorgehe, beteuerte CZ in dem Schreiben.



Schwäche gezeigt hat in den vergangenen Tagen allerdings auch der «BNB»-Token von Binance. Während die meisten anderen «Altcoins» auf Wochensicht zulegten, hat die nach Marktkapitalisierung fünftgrösste Kryptowährung im Wochenverlauf fast 6% an Wert verloren.

Klar im Plus notiert dagegen auf Wochensicht die zweitgrösste Kryptowährung Ether (+8%auf 1325 $). Die Entwickler der «Smart Contract»-Blockchain hatten in den vergangenen Tagen den kommenden März als Datum für das sogenannte «Shanghai-Upgrade» genannt. Dieses soll unter anderem den Validatoren der Ethereum-Blockchain den Rückzug ihrer «gestakten» Ether erlauben.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal CoinGecko aufgeführten knapp 13'000 Kryptowährungen lag mit insgesamt 909 Mrd. $ rund 34 Mrd. über dem Wert der Vorwoche. Die Marktdominanz des Bitcoin stieg leicht auf 39%.

