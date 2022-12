Börsenbericht vom 21. Dezember 2022 – Schweizer Börse auf breiter Front fester Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Mittwochnachmittag im Plus. Laut Händlern handelt es sich um eine technische Erholung, die nicht überbewertet werden sollte.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich zur Mitte der letzten vollen Handelswoche in diesem Börsenjahr auf breiter Front fester. Händler sprechen von einer technischen Erholung nach den Verlusten der vergangenen Tage. Diese sollte aber nicht überbewertet werden, denn die Gegenbewegung finde in einem sehr fragilen Umfeld statt. Ukraine-Krieg, Energiekosten und Inflation könnten die aufkeimende Hoffnung schnell wieder enttäuschen.



Das Geschäft verlaufe saisonal bedingt in recht ruhigen Bahnen. Es fehlten Impulse und die Anleger hielten sich mit Neuanschaffungen zurück und hofften auf das kommende Jahr. Zwar sei der geldpolitische Kurs der grossen Notenbanken nun geklärt. Aber die Entwicklung der Volkswirtschaften der einzelnen Länder und damit auch der Weltwirtschaft sei offen. Zudem sorgten die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in China für Unsicherheit, nachdem das Land sich so plötzlich von seiner Null-Covid-Politik verabschiedet hatte.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.50 Uhr um 1,32% auf 2026,80 Punkte. Der SMI notiert um 0,88% höher auf 10'752,46 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 1,17% auf 1637,22 und der breite SPI um 0,92% auf 13'753,12 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gewinnen 27 an Wert und drei geben nach.



Frei nach dem Motto: Die Letzten werden die Ersten sein, greifen Börsianer denn auch einmal mehr bei den stark ausgebombten Wachstumstiteln zu. AMS Osram, Logitech, Partners Group oder Sika sind mit Kursgewinnen von bis zu 3,5% an der Spitze. Dabei erhalten Logitech von der Citigroup eine zusätzliche Stütze. Die Bank hat wegen des Weihnachtsgeschäft das Kursziel für den Elektronikzubehörhersteller erhöht.



Ganz oben stehen zudem Swatch (+2,7%). Der Uhrenhersteller profitiert laut Händlern von den zuversichtlichen Aussagen von Firmenchef Nick Hayek gegenüber «Bloomberg». Auch Branchenkollege Richemont (+1,4%) legt zu.



Gefragt sind auch die Banken UBS (+2,2%) und CS (+1,6%) sowie die Versicherer Swiss Re (+2,1%), Zurich (+1,6%) und Swiss Life (+1,0%).



Weniger gesucht sind die defensiven Pharmaschwergewichte Novartis (+0,4%) und Roche (-0,02%). Dagegen gewinnt der Lebensmittelwert Nestlé 0,7%.



Am breiten Markt fallen Santhera (-30%) negativ auf. Sie hatten sich in den vergangenen Tagen allerdings auch verdoppelt.

Ausblick Wallstreet: Dow Jones dürfte sich weiter erholen

An den US-Aktienmärkten dürfte es zur Wochenmitte nach oben gehen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,9 Prozent höher auf 33’157 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 rund 0,6% im Plus auf 11’050 Zähler.

Dass der S&P-500-Index am Dienstag erstmals seit vier Sitzungen höher geschlossen habe, komme in einem der schlechtesten Jahre für Aktien und Anleihen seit mehr als einem Jahrzehnt einem Moment des Aufatmens gleich, hiess es. Die drei Faktoren Inflation, Wachstumsverlangsamung und Geldpolitik hätten die Stimmung in den vergangenen Wochen belastet, nun seien aber ermutigende Nachrichten von Fedex und Nike gekommen, sagte Experte Kiran Ganesh von der UBS.

Beim weltgrössten Sportartikelhersteller Nike laufen die Geschäfte trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut. Die Umsätze stiegen im zweiten Geschäftsquartal deutlich. Die Profitabilität wurde hingegen durch steigende Rabatte belastet, da der Konzern auf hohen Lagerbeständen sitzt. Die Erwartungen der Analysten übertraf Nikedennoch. Jefferies-Analyst Konik geht davon aus, dass die Probleme bei Nike nachlassen und die Margen wieder steigen. Die Aktie schnellte im vorbörslichen Handel zuletzt um 11,2% nach oben.

Die Papiere von Fedex verteuerten sich vorbörslich um 5,9%. Der Logistikkonzern verdiente im jüngsten Geschäftsquartal trotz Sparmassnahmen deutlich weniger, übertraf damit aber dennoch die Erwartungen der Analysten. Die Erlöse sanken um rund drei Prozent. Die Ergebnisse seien von einer «anhaltenden Nachfrageschwäche» geprägt gewesen, teilte Fedex mit. Das Management kündigte an, die Kosten im laufenden Geschäftsjahr 2023 nun um eine zusätzliche Milliarde Dollar zu senken.

Euro stabil über 1.06 $ - Franken etwas fester

Der Euro hat sich auch am Mittwoch über 1.06 $ gehalten. Am Mittag notiert der Euro bei 1.0620 $ und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Derweil ist eine leicht anziehende Nachfrage nach dem Franken auszumachen. So kostet ein Euro am Mittag 0.9832 Fr., nachdem er am Morgen noch zu 0.9855 umgegangen ist. Das Dollar/Franken-Paar steht aktuell mit 0.9259 ebenfalls etwas tiefer als im frühen Handel.

Vor dem sich nähernden Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Etwas Auftrieb erhielt der Euro zwischenzeitlich durch die leicht gestiegene Verbraucherstimmung in Deutschland. Das von dem Forschungsunternehmen GfK ermittelte Konsumklima stieg zum dritten Mal in Folge. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung haben sich verbessert. Zu der günstigen Entwicklung haben vor allem die Energiepreise beigetragen, die moderater gestiegen sind als erwartet.

Die verbesserte Stimmung sei aber mit Vorsicht zu geniessen, schrieb Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank: «Man darf nicht vergessen, dass die Erholung in einem weiterhin sehr fragilen Umfeld stattfindet.» Ukraine-Krieg, Energiekosten und Inflation bergen dem Experten zufolge weiterhin genug Potenzial, um die aufkeimende Hoffnung schnell wieder zu enttäuschen.

Im weiteren Handelsverlauf dürften auch Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA auf Interesse stossen. In den Vereinigten Staaten stehen darüber hinaus Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit schwach entwickelt. Ausschlaggebend ist vor allem das deutlich höhere Zinsniveau, das auch den Hauskauf verteuert hat.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,40 $. Das waren 41 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 21 Cent auf 76,44 $.



In einem ruhigen Umfeld erhielten die Erdölpreise etwas Unterstützung von neuen Lagerdaten aus den USA. Das American Petroleum Institute (API) meldete am späten Dienstagabend einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölbestände. Am Mittwochnachmittag gibt das US-Energieministerium seine wöchentlichen Zahlen bekannt. Die Vorratszahlen bewegen die Ölpreise oft recht deutlich, da sie Auskunft über das Angebots-Nachfrage-Verhältnis geben.

Bonds Schweiz: Erneut leichte Verluste

Der Schweizer Bondmarkt tendiert zur Wochenmitte erneut schwächer. Allerdings fallen die Abschläge deutlich geringer aus als am Vortag. Die Entscheidung der Bank of Japan vom Vortag wirke noch etwas nach, heisst es am Markt. Die BoJ hatte überraschend eine Straffung ihres Kurses signalisiert. Der Handel verlaufe nur wenige Tage vor dem Weihnachtsfest wie üblich in ruhigen Bahnen.



Positive Konjunkturzahlen aus Deutschland hätten daher den Markt auch kaum beeinflusst, sagte ein Händler. Im nördlichen Nachbarland hellte sich die Verbraucherstimmung leicht auf. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung haben sich demnach verbessert. Zu der günstigen Entwicklung trugen vor allem die Energiepreise bei, die moderater gestiegen sind als erwartet.



Auch in den USA werden amn Nachmittag Zahlen zur Konsumentenstimmung veröffentlicht. Darüber hinaus stehen Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit wegen der höheren Zinsen schwach entwickelt.



Während bis zum Jahresende bis auf kleinere Privatplatzierungen keine neuen Anleihen mehr emittiert werden dürften, gebe es am Sekundärmarkt weiterhin gute Aktivitäten. Denn viele Anleger, die noch "etwas" machen wollten oder müssten, wichen daher auf den Sekundärmarkt aus. Dabei könne es in Einzelfällen aber auch zu grösseren Kursausschlägen kommen, da die Liquidität am Markt deutlich geringer sei. Im Primärmarkt liefen dagegen die Vorbereitungen für das kommende Jahr. «Ab Woche zwei dürfte es wieder so richtig losgehen», sagte der Händler.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future gibt gegen 13.15 Uhr um 8 Basispunkte (BP) nach auf 139,50%. Der Umsatz beträgt 15 Kontrakte. Am Vortag war der Conf bereits um 116 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 55 BP auf 123,67%.



Alle acht bislang gehandelten Eidgenossen geben nach. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 11 BP und wirft +1,08% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) verliert 39 BP und rentiert mit +1,37%.



Der Kassazinssatz klettert weiter auf 1,425 von 1,326% am Vortag - das ist der höchste Stand seit mehr als 2 Monaten.

Bitcoin bleibt angesichts der Zinssorgen unter Druck

Der Kurs des Bitcoin bleibt nach den jüngsten Notenbankentscheiden unter Druck. Im Einklang mit den Finanz- und Aktienmärkten ist bei der Kryptowährung kurzfristig keine Erholung in Sicht.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin bei 16'870 $ und damit 5,3% unter dem Wert der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um rund 20 Mrd. auf rund 323 Mrd. $ gefallen.

Die Krypto-Händlergemeinde halte sich nach wie vor an der Seitenlinie, schreibt Edward Moya vom Analystenhaus Oanda. Der Markt warte ab, welcher «grosse Krypto-Dominostein» nach dem FTX-Skandal als nächstes falle. Für weitere Unsicherheit und das zögerliche Abwarten der Anleger macht Moya möglicherweise bald klarere Nachrichten an der Regulierungsfront verantwortlich.



Derweil müssen erste grosse Bitcoin-Miner die Segel streichen. So beantragte der US-Miner Core Scientific beim Konkursgericht des Southern District of Texas Konkurs. Die geschätzten Verbindlichkeiten des Miners belaufen sich laut dem Antrag auf 1 bis 10 Mrd. $. Das Unternehmen hat laut Medienberichten etwa 1000 bis 5000 Gläubiger.



Core Scientific gilt als einer grössten Betreiber von Bitcoin-Rechnern und wird für rund 10% der für die Sicherung der Bitcoin-Blockchain aufgewendeten Rechenleistung (Hashrate) verantwortlich gemacht. Das Unternehmen ging Ende Januar 2022 an die Börse, nachdem es mit Power & Digital Infrastructure Acquisition in einer SPAC-Transaktion (Special Purpose Acquisition Company) fusioniert hatte.

Ebenfalls tiefer notieren auch weitere grössere Blockchain-Devisen wie Ether und der Börsen-Token von Binance (BNB). Ether verliert auf Wochensicht rund 7,8% auf 1216 $ und BNB steht sogar 8,4% tiefer bei 249 $.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal CoinGecko aufgeführten knapp 13'000 Kryptowährungen lag mit insgesamt 846 Mrd. $ gut 60 Mrd. unter dem Wert der Vorwoche.

