Börsenbericht vom 17. Februar 2023 – Schweizer Börse auf dem Rückzug Nach negativen Vorgaben von der Wallstreet und aus Asien gibt es am Freitag auch am Schweizer Aktienmarkt zunächst nachgebende Kurse.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag im frühen Handel schwächer. Auslöser sind negative Vorgaben aus den USA und aus Asien, wo die wieder aufgefrischte Zinssorgen die Märkte belastet haben. Jüngst veröffentlichte US-Konjunkturdaten hatten die Anleger in den Befürchtungen bestärkt, die US-Notenbank Fed werde den Zinserhöhungskurs zur Inflationsbekämpfung unvermindert fortsetzen.



Zusätzlich hatten noch die Fed-Mitglieder Loretta Mester und James Bullard nachgelegt und darauf hingewiesen, dass sich das Zinsanhebungstempo schneller gestalten könne als derzeit gedacht und der Zeitraum für das dann höhere Zinsniveau länger sein werde als derzeit befürchtet. Dies sorgte vor allem bei den US-Technologiewerten für satte Kursverluste. Mit Spannung dürften nun weitere Konjunkturdaten abgewartet und auf ihren möglichen inflationären Gehalt abgeklopft werden, heisst es am Markt. Damit sei für Volatilität gesorgt.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.18 Uhr um 0,7% auf 2224,64 Punkte. Der SMI büsst 0,34% ein auf 11'156,41 Punkte. Der SLI fällt um 0,58% auf 1768,62 und der breite SPI um 0,41% auf 14'362,91 Punkte. 24 der 30 SLI-Werte geben nach und sechs legen zu.



Im Fokus stehen Sika (+3,2%). Der Bauchemiekonzern hat 2022 das beste Resultat der Unternehmensgeschichte erzielt und damit den Höchstwert aus dem Vorjahr bereits wieder überboten. Die Dividende soll angehoben werden. Damit hat der Bauchemiekonzern die hohen Analystenerwartungen erfüllt. Punkten bei den Anlegern kann Sika mit den Finanzzielen für 2023.



Dagegen büssen Swiss Re, der zweite Bluechip mit Zahlen, 1,4% ein. Und dies obwohl der Rückversicherer 2022 mit einem Überschuss von 472 Mio. $ die Erwartungen der Analysten übertroffen hat. Besonders positiv sei, dass dem Konzern in der Vertragserneuerungsrunde im Januar eine Tariferhöhung um deutliche 18% gelungen ist. Nun strebt der Konzern einen Gewinn von über 3 Mrd. $ an. Damit habe Swiss Re den Kursanstieg seit Oktober gut begründet, sagt ein Händler und spricht von Gewinnmitnahmen.



Analog zur schwachen US-Technologiebörse Nasdaq stehen auch hierzulande neben den zuletzt stark gestiegenen Luxusgütertiteln Richemont (2,8%) und Swatch (-1,2%) vor allem zinssensitive und Wachstumswerte wie VAT, AMS Osram, Partners Group oder die zuletzt stark gestiegenen Straumann und Sonova mit Einbussen zwischen 2,8 und 1,8% unter Druck. Die Banken CS (-1,4%) und UBS (-0,8%) geben ebenfalls nach.



Bei den Marktschwergewichten setzen Nestlé (-0,1%) den Abwärtstrend vom Vortag fort. Die Aktie war am Vortag im Zuge eines als durchwachsen taxierten Jahresberichts um 2,5% gefallen.



Dagegen schwenken Novartis (+0,5%) und Roche (+0,2%), die den Markt am Vortag wie Nestlé ebenfalls belastet hatten, auf Erholungskurs ein.

Dollar steigt zu Euro und Franken

Der Euro hat am Freitagmorgen nachgegeben und ist zum US-Dollar auf den tiefsten Stand seit gut einem Monat gefallen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0634 $ und damit so wenig wie zuletzt Anfang Januar.



Auch zum Franken hat der Dollar weiteren Boden gutgemacht und wird derzeit zu 0.9296 Fr. gehandelt nach 0.9248 am Vorabend. Dagegen hat sich das Euro/Franken-Paar wenig bewegt und präsentiert sich bei einem Stand von 0.9885 nach 0.9880 am Donnerstagabend praktisch unverändert.



Zum Wochenausklang stehen in der Eurozone einige Preisdaten auf dem Programm, darunter Herstellerpreise aus Deutschland und Verbraucherpreise aus Frankreich. In den USA werden ebenfalls Preisdaten erwartet, dort vom Aussenhandel. Die Zahlen stehen angesichts der immer noch hohen Inflation besonders im Blick. Aus den Notenbanken wollen sich zudem einige hochrangige Vertreter zu Wort melden.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84.32 $. Das waren 82 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 83 Cent auf 77.66 $.



Belastet wurden die Ölpreise durch den stärkeren Dollar. Am Rohölmarkt führt eine aufwertende US-Währung häufig zu Preisdruck, weil dann die Nachfrage aus anderen Währungsräumen wechselkursbedingt häufig zurückgeht. Für Belastung sorgten in der laufenden Woche auch steigende Erdölbestände in den USA und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen, insbesondere durch die US-Notenbank Federal Reserve.

Wallstreet im Minus

Solide Prouzentenpreise und die Aussage von zwei Fed-Vertretern, wonach die Leitzinsen um weitere 0,5 Prozentpunkte angehoben werden sollten, drückten am Donnerstag auf die Stimmung an den US-Börsen. Der Dow Jones Industrial verlor 1,3% und schloss auf 33’697 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 fiel 1,4% auf 4090 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Composite endete sogar 1,8% tiefer auf 11’856 Zählern.

Unter den Einzeltiteln ragte Cisco (+5,2%) heraus. Der Netzwerkausrüster veröffentlichte eine überraschend positive Umsatzprognose. Das Biotech-Unternehmen Seagan (+13,3%) übertraf mit seinem Quartalsbericht die Erwartungen. Der Video-Streaming-Anbieter Roku (+11,2%) lieferte eine Umsatzprognose für das erste Quartal, die höher ausfiel, als Analysten erwartet hatten.

Dagegen enttäuschten die Zahlen des Anbieters von E-Commerce-Software Shopify (–15,9%) und des Brauereikonzerns Boston Beer (–14,8%). Tesla (–5,7%) startete einen Rückruf für 362’000 Fahrzeuge.

Asiatische Märkte ebenfalls schwächer

Die Börsen in Asien handeln am Freitag überwiegend im Minus. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 0,7% und der breiter gefasste Topix 0,5%. Der Hongkonger Hang Seng handelt 0,7% unter dem Vortagesschluss, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,6% verliert. Der koreanische Kospi notiert 1% tiefer. In Taiwan gibt der Taiex 0,5% ab.



Der australische Leitindex ASX 200 verliert 0,9%.

