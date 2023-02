Börsenbericht vom 8. Februar 2023 – Schweizer Börse auf Erholungskurs Nach den jüngsten Verlusten am Schweizer Aktienmarkt gibt es am Mittwoch steigende Kurse.

Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch nach zwei schwächeren Tagen den Aufwärtstrend wieder aufgenommen und zeigt sich auf breiter Front fester. Händler verweisen in die USA, wo die Märkte am Vortag mit Erleichterung auf die Äusserungen von Notenbankchef Jerome Powell reagiert haben. Ob die Gewinne gehalten werden könnten, hänge davon ab, ob die Käufe anhielten. Derzeit sehe es positiv aus. «Der Markt scheint nicht unterzukriegen sein», meint ein Händler. Die Meinung Powells, die Inflation habe den Höhepunkt hinter sich, beflügle den Markt. Etwas mehr Aufschluss darüber dürften wohl die in der kommenden Woche erwarteten Inflationszahlen geben.

Powell hatte gesagt, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Er sagte aber auch, dass dieser Rückgang noch in einem sehr frühen Stadium sei und weitere Zinserhöhungen vonnöten sein könnten. Powell hätte die Chance gehabt, einen Wechsel zu einer aggressiveren Haltung zu signalisieren, sagt ein Börsianer dazu. Doch er habe sie nicht wahrgenommen. Dies habe die Anleger in Kauflaune versetzt. Ein anderer Marktbeobachter weist darauf hin, dass sich Powell sehr wohl «hawkish» geäussert habe. Aber die Anleger hätten dies einfach ausgeblendet. Hierzulande sind die Impulse eher dünn gesät. Die Bilanzsaison habe vor dem Grosskampftag am Donnerstag eine Pause eingelegt. Einzig die Bank Vontobel hat ihren Jahresabschluss 2022 veröffentlicht.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.10 Uhr um 0,81% auf 2254,29 Punkte. Der SMI notiert um 0,75% höher auf 11'318,53 Punkten. Der SLI, bei dem die grössten Aktien nicht mit dem ganzen Gewicht enthalten sind, legt 0,82% auf 1793,00 und der breite SPI 0,68% auf 14'582,05 Zähler zu. 28 der 30 SLI-Werte verbuchen Gewinne und zwei geben nach.

Die Gewinner unter den Blue Chips werden von Temenos (+2,2%) angeführt. Sie ziehen damit weiter an. Am Vortag hatten Übernahmespekulationen dem Titel massiv Auftrieb gegeben. Laut einem Bericht eines Finanzblogs sollen sich zwei Private-Equity-Firmen für den Hersteller von Bankensoftware interessieren. «Wieder einmal», sagt ein Händler und verweist darauf, dass schon mehrfach Gerüchte die Aktie angeschoben hätten.

Gefragt sind zudem Kühne + Nagel (+1,9%). Sie profitierten von der Erhöhung der Empfehlung auf «Outperfom» von «Market Perform» durch Bernstein.

Dahinter folgen Aktien aus dem Bereich der Wachstums- und Gesundheitswerte wie Straumann, Novartis, Alcon, Sonova und Lonza mit Gewinnen zwischen 1,8 und 1,2%. Auch Finanzwerte wie Partners Group, Zurich und Swiss Life sind gefragt, wie Kursanstiege von 1,7 bis 1,0% belegen. In den USA waren vor allem als zinssensibel geltenden Technologie- und Finanzwerte gestiegen.

Die Aktien der Credit Suisse (+1,1%) stehen ebenfalls auf den Kaufzetteln. Am Donnerstag veröffentlicht die Grossbank den Quartals- und Jahresbericht. Analysten erwarten einen Verlust von mehreren Milliarden Franken.

Die Aktien von AMS Osram (-0,3%) schienen noch keinen stabilen Boden gefunden zu haben, heisst es am Markt. Der Aktienkurs war am Vortag um 17% abgestürzt als Folge eines sehr enttäuschenden Ergebnisses. Der Sensorenhersteller hatte über einen Riesenverlust informiert und nur einen trüben Ausblick abgegeben. Am Berichtstag sorgten zunächst noch kritische Analystenkommentare für weiteren Druck, von dem sich der Titel im Verlauf aber wenigstens vorläufig befreien konnte.

Am unteren Ende der Kurstafel stehen neben ABB (-0,3%) noch die defensiven Schwergewichte Roche (+0,3%) und Nestlé (+0,1%).

Auf den hinteren Rängen stechen Vontobel (-3,8%) negativ hervor. Die Vermögensverwaltungsbank hat im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet und musste zudem Abflüsse von Kundenvermögen hinnehmen.

Dagegen gewinnen Meyer Burger (+3,3%), Santhera (+7,0%) und Spexis (+2,4%) nach guten Nachrichten an Wert. Idorsia (-2,2%) geben weiter nach.

Euro bewegt sich kaum von der Stelle - EUR/CHF etwas tiefer

Der Eurokurs hat sich am Mittwoch bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1.0740 $ und damit geringfügig mehr als am Morgen.



Der Franken ist derweil gegenüber beiden Hauptwährungen leicht stärker geworden. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte um die Mittagszeit bei 0.9875 nach 0.9894 am Morngen, für USD/CHF wurden 0.9193 nach 0.9215 bezahlt.



Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief am Vormittag ruhig und weitgehend impulslos. Zur Wochenmitte stehen so gut wie keine beachtenswerten Konjunkturzahlen auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten. Allerdings äussern sich einige ranghohe Vertreter aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve, darunter der Chef der einflussreichen regionalen Notenbank von New York, John Williams.



Erst am Dienstagabend hatte Fed-Chef Jerome Powell die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung hervorgehoben. Wegen des robusten Arbeitsmarkts, den die Fed als zusätzliche Inflationsquelle betrachtet, müsse man möglicherweise noch stärker auf die geldpolitische Bremse treten, lies Powell durchblicken.

Bitcoin weiterhin ohne klare Richtung

Angesichts weiterhin bestehender Sorgen über den Zinskurs der Notenbanken findet auch der Bitcoin weiterhin keine klare Richtung. Mit Blick auf die seit Jahresanfang eingefahrenen und bisher gehaltenen Gewinne zeigen sich Marktbeobachter verhalten optimistisch.



Am Mittwochvormittag notiert der Bitcoin im Vergleich zur Vorwoche rund 0,9% im Plus bei 23'200 $. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen damit um 4 Mrd. auf rund 447 Mrd. $ gestiegen.

Dass Risikoanlagen wie der Bitcoin seit Jahresbeginn gut laufen ist gemäss der Schweizer Kryptobank Seba auf die Kombination mehrerer Faktoren zurückzuführen. Dazu zähle etwa die gebremste Inflation sowie die überverkaufte Situation am Kryptomarkt.



Analyst Craig Erlam von Oanda glaubt sogar an ein mögliches «Krypto-Revival» in diesem Jahr. Zwar befinde sich der Bitcoin momentan noch in der Mitte einer fast dreiwöchigen Spanne, halte damit aber immer noch den Grossteil der Gewinne des neuen Jahres: «2023 könnte durchaus das Jahr des Krypto-Revivals werden», prognostiziert Erlam.

Derweil vermag Ether erneut die Position gegenüber dem Bitcoin auszubauen. Im Wochenvergleich legt die zweitgrösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung rund 5,5% zu und notiert bei 1674 $.



Im Ökosystem rund um Ether hätten «bedeutende Entwicklungen» stattgefunden, heisst es in einem aktuellen Marktbericht der Bank Seba. Das sogenannte «Shanghai-Upgrade» sei derzeit die wichtigste, deren Umsetzung für März 2023 erwartet wird. Mit dem Upgrade können Nutzer seit längerem gestakte Ether-Einheiten abheben, was bislang nicht möglich war. Marktbeobachter gehen davon aus, dass dies zu erhöhter Volatilität führen könnte.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten knapp 12'400 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag bei insgesamt 1133 Mrd. $ und damit rund 53 Mrd. höher als in der Vorwoche. Der Marktanteil des Bitcoin fällt dabei von zuvor 41 auf 39%.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben ihre Wochengewinne am Mittwoch ausgebaut. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 84.40 $ und damit 71 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 85 Cent auf 77.99 $.



Nach einem unruhigen Jahresstart legten die Ölpreise in den vergangenen Tagen deutlich zu. Seit dem Wochenbeginn hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als vier Dollar je Barrel verteuert. Hauptgrund ist die Zuversicht für die Konjunktur Chinas und die Energienachfrage, nachdem sich die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat. Als Hinweis für die Zuversicht gilt, dass der grosse saudische Ölkonzern Saudi Aramco seine Preise für asiatische Kunden unlängst erhöht hatte.



Am Markt wurde zudem auf die Entwicklung der Ölreserven in den USA verwiesen. Am Vorabend war bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der amerikanischen Lagerbestände an Rohöl um 2,2 Mio. Barrel verzeichnet hat. Ein Rückgang der US-Ölreserven stützt in der Regel die Ölpreise.



Am Nachmittag werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet. Diese könnten für neue Impulse sorgen

Wallstreet im Plus

Für viel Aufmerksamkeit sorgte die Befragung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Economic Club of Washington, wo er sich zu den Aussichten für die Wirtschaft und die Geldpolitik äusserte. Seine Zuversicht, die Inflation in den Griff zu bekommen, wurde von der Wallstreet ebenso erfreulich aufgenommen wie die verkündete Partnerschaft zwischen Microsoft und ChazGPT.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,8% auf 34’157 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 1,3%, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte sogar ein Plus von 1,9%.

Zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages gehörte der Industriegasekonzern Linde, der für 2023 ein gutes Wachstum in Aussicht stellte und daraufhin um 4,4% zulegte, ebenso wie der Chemiekonzern Dupont de Nemours, dessen Titel 7,5% gewannen. Mit über 4% zogen die Aktien von Microsoft vor der erwarteten Ankündigung einer milliardenschweren Investition in die Software ChatGPT an. Hiervon werden sich enorme Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz erhofft. Mit 5,5% konnten auch die Valoren von Nvidia, dem global grössten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, deutlich zulegen.

Zu den wenigen Verlierern des Handelstages zählten unter anderem das US-Immobilienunternehmen Simon Property Group (–1,9%) und die Mediengruppe Paramount Global (–2,7%).

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte weiter auf 3,68%, nachdem sie vor dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag noch bei tiefen 3,40% gelegen hatte.

Gemischtes Bild in Asien

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch erneut uneinheitlich tendiert. Die starken Vorgaben der Wallstreet vermochten damit nur einen Teil der Märkte zu inspirieren.



Gefragt waren die technologielastigeren Börsen von Südkorea und Taiwan. Sie reagierten damit auf deutliche Gewinne der zinssensiblen US-Technologiewerte, die von der Rede des Präsidenten der US-Notenbank, Jerome Powell, profitiert hatten. «Den für die Zeit Richtung Jahresende von vielen erhofften Leitzinssenkungen erteilte Powell keine explizite Absage, was die Finanzmarktteilnehmer beruhigte», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg.



Am japanischen Markt kam es dagegen zu leichten Abgaben. Der Nikkei 225 schloss 0,29% leichter mit 27 606,46 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf enttäuschende Zahlen von Nintendo, Softbank und Sharp .



Auch die chinesischen Börsen schwächelten. Hier belasteten die jüngsten Aussagen von Joe Biden im Rahmen seiner Rede zur Lage der Nation. «Mit dem Fokus auf US-amerikanische Lieferketten will der US-Präsident die eigene Wirtschaft stärken und gleichzeitig seinen grössten Konkurrenten China schwächen», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partner dazu an. «Damit könnte der Wirtschaftskrieg zwischen den beiden Supermächten eine neue Dimension erreichen.» Der Hongkonger Hang-Seng-Index verlor zuletzt 0,2% auf 21 257,13 Punkte. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab um 0,44% auf 4076,14 Punkte nach.



Besser sah es in Australien aus. Der S&P ASX 200 schloss 0,35% höher mit 7530,07 Punkten. Die Kurse erholten sich damit von den Abgaben vom Vortag, als eine erneute Zinserhöhung belastet hatte.

