Börsenbericht vom 21. Dezember 2022 – Schweizer Börse auf Erholungskurs Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt griffen im Laufe des Mittwochs kräftig zu.

Die Schweizer Aktienbörse hat zur Mitte der letzten vollen Handelswoche in diesem Börsenjahr und nach Tagen fallender Kurse zu einer kräftigen Erholung angesetzt. Dabei wurde die Gegenbewegung laut Händlern durch anziehende Kurse an der Wallstreet noch zusätzlich verstärkt. Diese profitierte von starken Firmenergebnissen und guten Konjunkturzahlen. Das Geschäft verlief laut Händlern aber saisonal bedingt in recht ruhigen Bahnen mit nachlassenden Umsätzen.



Die Erholung sollte denn auch nicht überbewertet werden, denn die Gegenbewegung finde in einem sehr fragilen Umfeld statt, sagte ein Börsianer. Ukraine-Krieg, Energiekosten und Inflation könnten die aufkeimende Hoffnung schnell wieder enttäuschen. Zwar sei der geldpolitische Kurs der grossen Notenbanken nun geklärt. Aber die Entwicklung der Volkswirtschaften der einzelnen Länder und damit auch der Weltwirtschaft sei offen. Zudem sorgten die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in China für Unsicherheit, nachdem das Land sich so plötzlich von seiner Null-Covid-Politik verabschiedet hatte.



Der FuW Swiss 50 Index schloss um 2,11% höher auf 2042,54 Punkten - der SMI stieg um 1,75% auf 10'845,59 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg um 2,05% auf 1651,51 und der breite SPI um 1,73% auf 13'862,86 Zähler. Sämtliche 30 SLI-Werte schlossen fester.



Händler erwarteten für die wenigen in 2022 noch verbleibenden Handelstage ein immer ruhiger werdendes Handelsgeschehen mit sinkenden Volumina. Die Anleger hielten sich mit Neuanschaffungen zurück und hofften nun auf das kommende Jahr. «Ausser hier und dort etwas 'Window-Dressing' dürfte das Jahr nun in eher ruhigen Bahnen ausklingen.»



Doch zunächst hiess es noch: Die Letzten werden die Ersten sein. Börsianer griffen vor allem bei den Werten zu, die im laufenden Jahr nicht zuletzt wegen der stark gestiegenen Zinsen stark unter Druck geraten waren. Dazu gehörten denn auch einmal mehr die arg gebeutelten Wachstumstitel: Logitech, AMS Osram und VAT, Sika, Alcon, Straumann und Lonza legten zwischen 5,5 und 2,1% zu. Dabei hat der Spitzenreiter Logitech von der Citigroup eine zusätzliche Stütze erhalten. Die Bank hat wegen des Weihnachtsgeschäfts das Kursziel für den Hersteller von Elektronikzubehör erhöht.



Zu den Gewinnern zählten aber auch zyklische Werte wie Adecco (+2,9%), Kühne + Nagel (+2,0%), Geberit oder Holcim (je +2,1%).



Weit oben standen zudem die Aktien von Swatch (+3,0%). Sie profitierten laut Händlern von den jüngsten Aussagen von Firmenchef Nick Hayek gegenüber «Bloomberg». Er gab sich dabei zuversichtlich, an den kommerziellen Erfolg der Moonswatch anknüpfen zu können. Im Sog von Swatch legten auch Richemont (+2,6%) kräftig zu.



Gefragt waren zudem die Banken UBS (+3,7%) und CS (+3,3%), der Asset Manager Partners Group (+2,9%) sowie die Versicherer Swiss Re (+2,9%) und Zurich (+2,1%) und mit etwas Abstand auch Swiss Life (+1,5%). Dabei habe dem CS-Kurs geholfen, dass das Schweizer Geschäft vom Stellenabbau der Grossbank weniger betroffen sei und die Kundengelder wieder zurückkämen, hiess es im Handel.



Weniger gesucht waren dagegen die defensiven Pharmaschwergewichte Roche (+0,6%) und Novartis (+1,3%), der Lebensmittelriese Nestlé (+1,4%) sowie Swisscom (+0,5%).



Aus der zweiten Reihe legten Softwareone (+3,8%) kräftig zu. Der IT-Reseller will weiter via Akquisitionen wachsen, wie Firmenchef Dieter Schlosser «Finanz und Wirtschaft» sagte.



Im Aufwind waren allerdings auch verschiedene Vertreter der Biotechbranche wie Kuros (+8,4%), Idorsia (+4,1%) oder Polypeptide (+4,2%). Dagegen waren Santhera (-31%) massiv unter Druck. Die Aktie hatte sich allerdings seit Ende vergangener Woche im Kurs verdoppelt. Auslöser war eine vom Unternehmen bezahlte Studie.

Aktien New York: US-Börsen erholen sich weiter

Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch Gewinne verbucht. Erfreuliche Quartalsberichte von Nike und Fedex stimmten die Anleger wieder etwas zuversichtlicher, nachdem die gute Börsenlaune der Monate Oktober und November in den vergangenen Wochen einen kräftigen Dämpfer erhalten hatte. Neben der Inflation und der Verlangsamung des Wachstums in den USA hatten vor allem die Aussagen der Notenbanken in den USA und Europa über weitere geldpolitische Straffungen verschreckt.

Der Leitindex Dow Jones Industrial , der nach vier schwächeren Handelstagen am Dienstag zur Erholung angesetzt hatte, legte um weitere 1,14% auf 33’222,59 Punkte zu. Der S&P 500 stieg um 1,06% auf 3862,19 Punkte. Damit setzte sich der den breiten Markt abbildende, viel beachtete Index noch etwas weiter nach oben von der 3800-Punkte-Marke ab, die ihm die vergangenen Tage Unterstützung geboten hatte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 1,00% auf 11’183,05 Punkte hoch. Ihm war tags zuvor der Sprung ins Plus zum Handelsende nicht gelungen.

Im Dow ragten die Aktien des weltgrössten Sportartikelherstellers Nike mit einem Plus von knapp 14% hervor. Die Geschäfte liefen im zweiten Geschäftsquartal trotz weltweiter Inflations- und Rezessionssorgen gut. Die Umsätze stiegen deutlich. Die Profitabilität wurde zwar durch Rabatte belastet, da der Konzern auf hohen Lagerbeständen sitzt, dennoch wurden die Erwartungen der Analysten (Konsens) übertroffen.

Im S&P 100 sprangen die Papiere von Fedex um 3,4% hoch. Der Logistikkonzern verdiente im jüngsten Geschäftsquartal trotz Sparmassnahmen deutlich weniger, übertraf aber dennoch die Konsensschätzungen. Goldman-Sachs-Analyst Jordan Alliger lobte vor allem den Quartalsgewinn je Aktie als überraschend besser als erwartet. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr dürfte sich seines Erachtens als konservativ erweisen, schrieb er und hob das Kursziel der Aktie noch etwas weiter auf 218 $ an. Das Papier beliess er zudem auf der «Conviction Buy List» für besonders aussichtsreiche Aktien.

Die Konjunkturdaten an diesem Mittwoch fielen gemischt aus. Noch vor dem Handelsstart war bekannt geworden, dass sich das chronische Defizit in der US-Leistungsbilanz im dritten Quartal im Vergleich zum zweiten spürbar und auch deutlicher als erwartet verringert hat. Kurz nach der Börseneröffnung folgten noch Immobiliendaten und Daten zum Verbrauchervertrauen. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im November den zehnten Monat in Folge zurück, und das ausserdem stärker als erwartet. Dagegen stieg das vom Conference Board veröffentlichte Verbrauchervertrauen im Dezember deutlicher als von Experten vorhergesagt.

Euro stabil über 1.06 $ - Franken etwas fester

Der Euro hat sich auch am Mittwoch über 1.06 $ gehalten. Am Mittag notiert der Euro bei 1.0620 $ und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend.

Derweil ist eine leicht anziehende Nachfrage nach dem Franken auszumachen. So kostet ein Euro am Mittag 0.9832 Fr., nachdem er am Morgen noch zu 0.9855 umgegangen ist. Das Dollar/Franken-Paar steht aktuell mit 0.9259 ebenfalls etwas tiefer als im frühen Handel.

Vor dem sich nähernden Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Etwas Auftrieb erhielt der Euro zwischenzeitlich durch die leicht gestiegene Verbraucherstimmung in Deutschland. Das von dem Forschungsunternehmen GfK ermittelte Konsumklima stieg zum dritten Mal in Folge. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung haben sich verbessert. Zu der günstigen Entwicklung haben vor allem die Energiepreise beigetragen, die moderater gestiegen sind als erwartet.

Die verbesserte Stimmung sei aber mit Vorsicht zu geniessen, schrieb Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank: «Man darf nicht vergessen, dass die Erholung in einem weiterhin sehr fragilen Umfeld stattfindet.» Ukraine-Krieg, Energiekosten und Inflation bergen dem Experten zufolge weiterhin genug Potenzial, um die aufkeimende Hoffnung schnell wieder zu enttäuschen.

Im weiteren Handelsverlauf dürften auch Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA auf Interesse stossen. In den Vereinigten Staaten stehen darüber hinaus Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit schwach entwickelt. Ausschlaggebend ist vor allem das deutlich höhere Zinsniveau, das auch den Hauskauf verteuert hat.

Ölpreise legen zu - Rohöllagerbestände fallen deutlich

Die Ölpreise sind am Mittwoch gestiegen. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82.06 $. Das waren 2.05 $ mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 2.10 $ auf 78.21 $.



Der deutliche Rückgang der Rohöllagerbestände in den USA stützte die Preise etwas. Nach dem privaten API-Institut am Dienstag meldete auch das Energieministerium am Mittwoch einen starken Rückgang der Vorräte. Die Lagerbestände an Rohöl sanken im Vergleich zur Vorwoche um 5,9 Mio. Barrel (159 Liter) auf 418,2 Mio. Barrel. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 2,5 Mio. Barrel erwartet.

Bonds Schweiz: Erneut leichte Verluste

Der Schweizer Bondmarkt tendiert zur Wochenmitte erneut schwächer. Allerdings fallen die Abschläge deutlich geringer aus als am Vortag. Die Entscheidung der Bank of Japan vom Vortag wirke noch etwas nach, heisst es am Markt. Die BoJ hatte überraschend eine Straffung ihres Kurses signalisiert. Der Handel verlaufe nur wenige Tage vor dem Weihnachtsfest wie üblich in ruhigen Bahnen.



Positive Konjunkturzahlen aus Deutschland hätten daher den Markt auch kaum beeinflusst, sagte ein Händler. Im nördlichen Nachbarland hellte sich die Verbraucherstimmung leicht auf. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung haben sich demnach verbessert. Zu der günstigen Entwicklung trugen vor allem die Energiepreise bei, die moderater gestiegen sind als erwartet.



Auch in den USA werden amn Nachmittag Zahlen zur Konsumentenstimmung veröffentlicht. Darüber hinaus stehen Daten vom Immobilienmarkt an, der sich seit einiger Zeit wegen der höheren Zinsen schwach entwickelt.



Während bis zum Jahresende bis auf kleinere Privatplatzierungen keine neuen Anleihen mehr emittiert werden dürften, gebe es am Sekundärmarkt weiterhin gute Aktivitäten. Denn viele Anleger, die noch "etwas" machen wollten oder müssten, wichen daher auf den Sekundärmarkt aus. Dabei könne es in Einzelfällen aber auch zu grösseren Kursausschlägen kommen, da die Liquidität am Markt deutlich geringer sei. Im Primärmarkt liefen dagegen die Vorbereitungen für das kommende Jahr. «Ab Woche zwei dürfte es wieder so richtig losgehen», sagte der Händler.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future gibt gegen 13.15 Uhr um 8 Basispunkte (BP) nach auf 139,50%. Der Umsatz beträgt 15 Kontrakte. Am Vortag war der Conf bereits um 116 BP gefallen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 55 BP auf 123,67%.



Alle acht bislang gehandelten Eidgenossen geben nach. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 11 BP und wirft +1,08% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) verliert 39 BP und rentiert mit +1,37%.



Der Kassazinssatz klettert weiter auf 1,425 von 1,326% am Vortag - das ist der höchste Stand seit mehr als 2 Monaten.

Bitcoin bleibt angesichts der Zinssorgen unter Druck

Der Kurs des Bitcoin bleibt nach den jüngsten Notenbankentscheiden unter Druck. Im Einklang mit den Finanz- und Aktienmärkten ist bei der Kryptowährung kurzfristig keine Erholung in Sicht.



Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin bei 16'870 $ und damit 5,3% unter dem Wert der Vorwoche. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um rund 20 Mrd. auf rund 323 Mrd. $ gefallen.

Die Krypto-Händlergemeinde halte sich nach wie vor an der Seitenlinie, schreibt Edward Moya vom Analystenhaus Oanda. Der Markt warte ab, welcher «grosse Krypto-Dominostein» nach dem FTX-Skandal als nächstes falle. Für weitere Unsicherheit und das zögerliche Abwarten der Anleger macht Moya möglicherweise bald klarere Nachrichten an der Regulierungsfront verantwortlich.



Derweil müssen erste grosse Bitcoin-Miner die Segel streichen. So beantragte der US-Miner Core Scientific beim Konkursgericht des Southern District of Texas Konkurs. Die geschätzten Verbindlichkeiten des Miners belaufen sich laut dem Antrag auf 1 bis 10 Mrd. $. Das Unternehmen hat laut Medienberichten etwa 1000 bis 5000 Gläubiger.



Core Scientific gilt als einer grössten Betreiber von Bitcoin-Rechnern und wird für rund 10% der für die Sicherung der Bitcoin-Blockchain aufgewendeten Rechenleistung (Hashrate) verantwortlich gemacht. Das Unternehmen ging Ende Januar 2022 an die Börse, nachdem es mit Power & Digital Infrastructure Acquisition in einer SPAC-Transaktion (Special Purpose Acquisition Company) fusioniert hatte.

Ebenfalls tiefer notieren auch weitere grössere Blockchain-Devisen wie Ether und der Börsen-Token von Binance (BNB). Ether verliert auf Wochensicht rund 7,8% auf 1216 $ und BNB steht sogar 8,4% tiefer bei 249 $.



Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal CoinGecko aufgeführten knapp 13'000 Kryptowährungen lag mit insgesamt 846 Mrd. $ gut 60 Mrd. unter dem Wert der Vorwoche.

