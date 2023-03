Börsenbericht vom 16. März 2023 – Schweizer Börse auf Erholungskurs – CS-Aktien deutlich im Plus Die Erleichterung über die SNB-Hilfe für Credit Suisse macht sich zum Handelsstart am Schweizer Aktienmarkt deutlich bemerkbar.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft auf breiter Front fester. Händler sprechen von einem Erleichterungsrally nach dem starken Kursrückgang am Vortag. Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die angeschlagene Credit Suisse sorge für eine Erholung, heisst es weiter. Die Grossbank sicherte sich bei der Notenbank Kredite von bis zu 50 Mrd. Fr. Das verhelfe auch dem am Vortag schwer unter die Räder geratenen Bankensektor zu höheren Kursen.

Ob sich damit die Wolken über den Märkten rasch wieder verziehen, werde sich weisen müssen. Die Nachrichten um die Credit Suisse und die Probleme bei einigen US-Banken dürften wohl nicht die letzten gewesen sein, heisst es weiter. Die Angst vor einem «Lehman-Moment» sei allgegenwärtig. 2008 war die US-Bank Lehman Brothers zusammengebrochen. Darauf kam es zur Finanzkrise. Neben der Credit Suisse und dem Bankensektor richtet sich das Interesse der Marktteilnehmer auf die heute anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Trotz der Verwerfungen an den Märkten könnte die EZB nämlich die Leitzinsen um weitere 50 Basispunkte erhöhen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.15 Uhr um 1,68% auf 2126,03 Punkte.

Der SMI steigt um 1,09% auf 10'631,24 Punkte. Der SLI legt 1,74% zu auf 1683,78 Zähler und der SPI um 1,65% auf 13'922,00 Zähler. Im SLI steht 29 Gewinnern nur ein Verlierer (Roche) gegenüber.

Roche (-2,8% bzw. 7,40 Fr.) werden Ex-Dividende von 9.50 Fr. gehandelt.

Im Fokus stehen die Aktien der Credit Suisse, die am Vortag 24% verloren hatten. Sie schnellen nun um fast 30% nach oben auf 2.172 Fr. Der Eröffnungskurs betrug gar 2.25 Fr. Grund dafür ist die Erleichterung der Anleger auf die Unterstützung der Bank durch die Schweizerische Nationalbank (SNB). Die angeschlagene CS leiht sich bei der Notenbank 50 Mrd. Fr.

Am Vortag hatte sich ein Vertreter des CS-Grossaktionärs Saudi National Bank dahingehend geäussert, dass seine Bank kein weiteres Geld mehr in die CS stecken werde. Dies liess den Aktienkurs der CS zeitweise um mehr als 30% einbrechen. Darauf gerieten aber auch diverse andere Geldhäuser in ganz Europa unter Druck.

Nun stimmen mit den Aktien von UBS (+5,0%), Julius Bär (+5,3%) sowie Partners Group (+1,8%) und Temenos (+4,0%) weitere Finanzwerte in die Erholung ein.

Zu den Gewinnern zählen auch Wachstumswerte wie VAT, AMS Osram und Straumann mit einem Kursplus von bis zu vier Prozent.

Auf der anderen Seite stehen - ebenfalls mit Gewinnen - mit Swisscom (+0,6%), Nestlé (+1,1%) und Novartis (+1,1%) defensive Werte.

Euro erholt sich etwas von Kurseinbruch

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen etwas von seinen heftigen Vortagsverlusten erholt. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0609 $ und damit etwas mehr als am späten Vorabend.



Gegenüber dem Franken kann der Euro minim Boden gutmachen und wird aktuell zu 0.9853 Fr. nach 0.9844 am Vorabend gehandelt. Am Mittwoch notierte der Euro zeitweise deutlich unter 0.98. Das Währungspaar USD/CHF-Paar notiert derweil etwas leichter mit 0.9292 nach 0.9308.



Zur Wochenmitte war der Euro im Zuge heftiger Marktturbulenzen um etwa zwei US-Cent eingebrochen. Ausschlaggebend war der Kurssturz der Credit Suisse an der Börse, ausgelöst durch Bemerkungen eines Grossinvestors aus Saudi-Arabien. Für Beruhigung dürfte sorgen, dass sich das Geldhaus über die Schweizer Notenbank Kredite von bis zu 50 Mrd. Fr. gesichert hat. Ausserdem will die Bank bestimmte Wertpapiere zurückkaufen.



In den Mittelpunkt rückt im Tagesverlauf die Zinsentscheidung der EZB. Zwar hat die Notenbank vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. An den Märkten wird mittlerweile aber bezweifelt, dass die Währungshüter in einem derart angespannten Marktumfeld einen grossen Zinsschritt zur Bekämpfung der hohen Inflation vornehmen.

Ölpreise erholen sich leicht nach Einbruch

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihrem Einbruch am Vortag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete im frühen Handel 74.27 $. Das waren 58 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 48 Cent auf 68.09 $.



Zur Wochenmitte waren die Ölpreise um mehr als vier Dollar eingebrochen und auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Auslöser waren Börsenturbulenzen nach einem Kurssturz der Schweizer Grossbank Credit Suisse. Für etwas Beruhigung dürfte sorgen, dass sich das Geldhaus über die Schweizer Notenbank mittlerweile Kredite von bis zu 50 Mrd. Fr. gesichert hat.



In den Mittelpunkt rückt im Tagesverlauf die Zinsentscheidung der EZB. Zwar hat die Notenbank vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. An den Märkten wird aber bezweifelt, dass die Währungshüter in einem derart angespannten Marktumfeld einen grossen Zinsschritt vornehmen. Die Geldpolitik grosser Zentralbanken hat über die konjunkturellen Auswirkungen hohe Bedeutung für den Erdölmarkt.

USA

In den USA wies der Aktienmarkt am Mittwoch einen Verlust auf – er konnte sich jedoch von seinem Tagestiefst erholen. Die Unsicherheit um den Finanzsektor bleibt gross. Die Nachricht, dass Credit Suisse nicht auf die weitere Unterstützung durch den Aktionär Saudi National Bank hoffen kann, sorgte auch bei den US-Grossbanken für tiefere Kurse.

Der Leitindex S&P 500 schloss 0,7% tiefer, wobei er im Tagesverlauf zeitweise 1% tiefer gehandelt hatte. Der Dow Jones notierte zum Handelsschluss mit einem Verlust von 0,9%. Positiv entwickelte sich dagegen der Tech-Index Nasdaq 100, der 0,4% höher notierte.

Unter den US-Grossbanken büssen Citigroup (–5,4%) und Morgan Stanley (–5,1%) am stärksten ein. Danach folgen JPMorgan (–4,7%), Wells Fargo (–3,3%) und Goldman Sachs (–3,1%). Bank of America (–0,9%) zeigen deutlich kleinere Verluste.

Höchst unterschiedlich stellt sich die Kursentwicklung der amerikanischen Regionalbanken dar. Sie mussten infolge des SVB-Kollapses besonders hohe Verluste einstecken. Für First Republic Bank (–21,4%) und Pacwest Bancorp (–12,9%) geht es weiter bergab. Dagegen gewannen Western Alliance Bancorp (+8,3%).

T-Mobile US (+1%), Tochter der Deutschen Telekom, will mit dem Kauf des Konkurrenten Mint Mobile im Prepaid-Sektor schneller wachsen. Der Kaufpreis beträgt bis zu 1,35 Mrd. $.Im nachbörslichen Handel legten die Titel des Softwareanbieters Adobe Systems um 4,6% zu, das Quartalsergebnis wurde positiv aufgenommen.

Asien

Die asiatischen Märkte orientieren sich an den negativen US-Vorgaben und geben am Donnerstag mehrheitlich ab. Der japanische Topix verliert 1,2%, der Nikkei 225 rund 0,8%. In China notiert der Shanghai Composite 1% tiefer. In Hongkong gibt der Hang Seng 1,8% nach. Der südkoreanische Kospi steht 0,1% tiefer. Auch in Australien geben die Kurse nach, der S&P/ASX 200 fällt 1,5%.

AWP/REUTERS

