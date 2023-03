Börsenbericht vom 16. März 2023 – Schweizer Börse weiter auf Erholungskurs – CS-Aktien bleiben im Fokus Die Erleichterung über die SNB-Hilfe für Credit Suisse macht sich am Schweizer Aktienmarkt weiterhin deutlich bemerkbar. Der Schwung nimmt jedoch etwas ab.

An der Schweizer Aktienbörse ziehen die Kurse am Donnerstag grundsätzlich wieder an. Sie machen damit einen Teil der jüngsten Verluste wieder wett. Im Verlauf verliert das Erleichterungsrally allerdings an Schwung und die Gewinne schmelzen von den Höchstwerten ab. Im Fokus bleibt die Aktie der Credit Suisse. Die Unterstützung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) in der Form von Krediten von bis zu 50 Mrd. Fr. für die angeschlagene Bank sorge für die Erholung, heisst es am Markt. Das verhelfe auch dem am Vortag schwer unter die Räder geratenen Bankensektor zu höheren Kursen, meinen Händler.

Ob dies mehr als eine kurzfristige Beruhigung ist, wird sich noch zeigen müssen. Denn die Probleme der CS und auch die Nervosität an den Märkten dürften wohl noch eine Weile bleiben. Die Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008 seien wach und könnten nicht so rasch wieder vertrieben werden. In diesem Kontext blickten die Anleger auch gespannt nach Frankfurt, wo die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Zinsentscheid publiziert hat. Sie beschloss eine weitere Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte. «Richtig so, EZB!» Das waren die lobenden Worte eines Börsianers zum Entscheid. Ein weiterer ergänzte: «Jedes Zucken wäre der EZB als Schwäche ausgelegt worden.» Der SMI tauchte hierzulande nach dem Entscheid kurz auf ein Tagestief, erholte sich davon aber wieder zügig.

Der SMI notiert nach einem vormittäglichen Tageshoch auf 10'660 Punkten um 14.45 Uhr noch um 0,7% höher auf 10'590,68 Punkten. Der FuW Swiss 50 Index steigt um 0,92% auf 2110,17 Punkte. Der SLI gewinnt 1,08% auf 1673,04 und der SPI um 1,15% auf 13'853,35 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 27 zu und drei geben nach.

Im Fokus stehen die Aktien der Credit Suisse, die am Vortag 24% verloren hatten. Sie starteten zwar um einen Drittel höher, dann aber schmolzen die Gewinne etwas ab. Nach der Eröffnung der US-Märkte kostet die Aktie sogar wieder weniger als 2 Fr. (+17,2% auf 1.991 Fr.).

Auslöser der Erholung ist die Erleichterung der Anleger auf die Unterstützung der Bank durch die SNB. Die Bank könne aufatmen, sagt Caroline Hilb von der St. Galler Kantonalbank. «Entscheidend ist nun, dass das Vertrauen in die Bank zurückkehrt und die Kundschaft ihre Gelder nicht weiter abzieht.»

Ausgelöst wurde der Kurseinbruch am Vortag von einem Vertreter des CS-Grossaktionärs Saudi National Bank. Seine Bank werde kein weiteres Geld mehr in die CS stecken, sagte er. Darauf brach der Aktienkurs der CS zeitweise um mehr als 30% ein und riss auch diverse andere Geldhäuser in ganz Europa mit nach unten.

Nun aber können sich die Aktien am Vortag gebeutelten Aktien von UBS (+2,5%) oder Julius Bär (+5,9%) und Temenos (+1,6%) teilweise erholen.

Wallstreet schwächer

Die Angst vor weiteren Bankenpleiten nach dem Kollaps der Silicon Valley Bank (SVB) hat die US-Börsen weiterhin im Griff. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte verlor am Donnerstag 0,8% auf 31’625 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 gab 0,5% auf 3874 Zähler nach. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel um 0,3% auf 11’397 Punkte.

US-Regionalbanken gerieten unter die Räder, allen voran die Papiere von First Republic Bank, die um 34% einbrachen. Der in Schwierigkeiten geratene private US-Kreditgeber prüft einem Bericht zufolge mehrere Optionen, einschliesslich eines Verkaufs. Auf die Stimmung im Finanzsektor drückte allgemein auch eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 50 Basispunkte. Einige Anleger hatten angesichts der drohenden Bankenkrise auf einen geringeren Anstieg gesetzt.

Aktien von PacWest Bancorp fielen um mehr als vierzehn Prozent, Titel von Western Alliance Bancorp verloren 10%t. Grosse Bankhäuser wie JPMorgan, Citigroup und Bank of America lagen bis zu 1,5% im Minus. Die in den USA gelisteten Papiere der Schweizer Grossbank Credit Suisse notierten 1,7% fester, nachdem sich die Bank eine Kreditlinie von der Schweizerischen Nationalbank gesichert hatte, um die Liquidität und das Vertrauen der Anleger zu stärken.

Aktien von Virgin Orbit stürzten um mehr als 30% ab, nachdem die Satellitenstartfirma angekündigt hatte, den gesamten Betrieb ab dem 16. März einzustellen und Gespräche mit potenziellen Finanzierungsquellen zu führen.

Bonds Schweiz: Erleichterung am Aktienmarkt belastet Obligationen

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Donnerstag schwächer. Die Anleger reagierten mit Gewinnmitnahmen in den als sicher geltenden Anleihen, heisst es am Markt. Das Geschäft verlaufe dabei aber etwas ruhiger als an den Vortagen. Im Emissionsgeschäft sei es recht ruhig und eine Belebung erst kommende Woche wieder zu erwarten, meint ein Händler.



Zuletzt hatten Sorgen um die Grossbank Credit Suisse die Anleger verunsichert und in die Obligationen der Eidgenossenschaft getrieben. Die Aktien der CS waren nach Bemerkungen eines Grossinvestors aus Saudi-Arabien stark unter Druck geraten. Für Beruhigung sorgte dann aber die Schweizerische Nationalbank (SNB), von der sich die Bank Kredite von bis zu 50 Mrd. Fr. gesichert hat.



Im Gegensatz zu den CS-Aktien gebe es bei deren Anleihen noch keine nennenswerte Erholung, sagt ein Händler. Die im Zuge der Turbulenzen der Bank gestiegenen Risikozuschläge der Anliehen hätten sich noch kaum eingeengt, sagt der Händler. Nach wie vor stünden sie deutlich über Swapmitte und seien ebenfalls höher als bei Mitbewerbern.



Die weitere Marktentwicklung dürfte stark von den Zentralbanken bestimmt werden, heisst es am Markt. Um 14.15 Uhr steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Zwar hat die EZB vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Doch haben sich die Zweifel verstärkt, dass die Währungshüter in dem angespannten Marktumfeld einen grossen Zinsschritt zur Bekämpfung der hohen Inflation vornehmen.



Es sei eine heisse Wette, davon auszugehen, dass die EZB wegen der Bankenkrise die Zinserhöhung ausfallen lasse oder auf 25 BP reduziere, kommentiert ein Analyst. Denn dabei könnte der Eindruck entstehen, dass die EZB wenig Vertrauen in die Stabilität des Banken- und Finanzsektors verloren habe.



Dagegen dürfte die US-Notenbank Fed, deren geldpolitische Beschlüsse am Mittwoch veröffentlicht werden, aus Sorge vor einer Ausbreitung der Bankenkrise den Leitzins «nur» um 25 BP und nicht um 50 BP erhöhen, heisst es weiter. Von der SNB werde dagegen ein Zinsschritt um 50 BP erwartet, meinen mehrere Händler.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future fällt bis um 13.15 Uhr um 7 Basispunkte (BP) auf 143,30% . Der Umsatz beträgt 29 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 303 BP in die Höhe geschossen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) ermässigt sich um 49 BP auf 126,06%. Am Vortag war er um 121 BP gestiegen.



Von den zehn gehandelten Eidgenossen geben sechs nach und vier legen zu. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,714% und die der zehnjährigen mit 1,063% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz hat sich auf 1,111% von 1,113% am Vortag minimal ermässigt. Letzten Mittwoch hatte der Satz ein Jahreshoch bei 1,514 markiert.

Euro legt nach Kursrutsch wieder etwas zu

Der Euro hat sich am Donnerstag etwas von seinem Kurseinbruch zur Wochenmitte erholt. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1.0611 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.

Gegenüber dem Franken kann der Euro ebenfalls leicht Boden gutmachen und wird aktuell zu 0.9859 Fr. nach 0.9844 am Vorabend gehandelt. Am Mittwoch notierte der Euro zeitweise deutlich unter 0.98. Das Währungspaar USD/CHF hat sich derweil seit dem frühen Handel kaum verändert und steht bei 0.9293.

Zur Wochenmitte war der Euro im Zuge heftiger Marktturbulenzen um etwa zwei US-Cent eingebrochen. Ausschlaggebend war ein Kurssturz der Grossbank Credit Suisse an der Börse, ausgelöst durch Bemerkungen eines Grossinvestors aus Saudi-Arabien. Für Beruhigung hat gesorgt, dass sich das Geldhaus über die Schweizer Nationalbank Kredite von bis zu 50 Mrd. Fr. gesichert hat. Ausserdem will die Bank bestimmte Wertpapiere zurückkaufen.

In den Mittelpunkt rückt im Tagesverlauf die Zinsentscheidung der EZB. Zwar hat die Notenbank vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. An den Märkten wird mittlerweile aber bezweifelt, dass die Währungshüter in einem derart angespannten Marktumfeld einen grossen Zinsschritt zur Bekämpfung der hohen Inflation vornehmen.

Damit eine Anhebung der Leitzinsen um 0,5 Prozentpunkte für den Euro positiv wirkt, müsse der Markt glauben, dass solch ein Schritt angemessen sei, schrieb Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Das jedoch sei nicht ausgemacht: «Schätzen die Devisenhändler die Situation des europäischen Finanzsystems als fragil ein, könnten sie einen 0,5-Prozentpunkte-Schritt als Fehler bewerten und folgern, dass umso stärkere beziehungsweise frühere Zinssenkungen der Europäische Zentralbank folgen müssen.» Dann würde ein 0,5-Prozentpunkte-Schritt den Euro belasten.

Inflationsdaten aus Italien bewegten derweil den Eurokurs kaum. Die hohe Teuerung in der drittgrössten Volkswirtschaft der Eurozone hatte sich im Februar zwar etwas stärker als in einer ersten Berechnung ermittelt abgeschwächt, liegt mit 9,8% aber dennoch weiter über dem Niveau der Eurozone in Höhe von 8,5%.

Ölpreise erholen sich leicht nach Einbruch

Die Ölpreise haben sich am Donnerstagmorgen etwas von ihrem Einbruch am Vortag erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete im frühen Handel 74.27 $. Das waren 58 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 48 Cent auf 68.09 $.



Zur Wochenmitte waren die Ölpreise um mehr als vier Dollar eingebrochen und auf den tiefsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Auslöser waren Börsenturbulenzen nach einem Kurssturz der Schweizer Grossbank Credit Suisse. Für etwas Beruhigung dürfte sorgen, dass sich das Geldhaus über die Schweizer Notenbank mittlerweile Kredite von bis zu 50 Mrd. Fr. gesichert hat.



In den Mittelpunkt rückt im Tagesverlauf die Zinsentscheidung der EZB. Zwar hat die Notenbank vor den Turbulenzen eine weitere Straffung ihrer Geldpolitik um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. An den Märkten wird aber bezweifelt, dass die Währungshüter in einem derart angespannten Marktumfeld einen grossen Zinsschritt vornehmen. Die Geldpolitik grosser Zentralbanken hat über die konjunkturellen Auswirkungen hohe Bedeutung für den Erdölmarkt.

