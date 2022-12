Börsenbericht vom 2. Dezember 2022 – Schweizer Börse auf Konsolidierungskurs Der Schweizer Aktienmarkt hält sich vor den US-Arbeitsmarktdaten zurück.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Freitag knapp gehalten. Der Markt verdaue die Erholung der vergangenen Wochen, sagen Händler. Nach den starken Gewinnen sei er reif für eine Konsolidierung und eine zumindest leichte Korrektur würde nicht überraschen, meinte ein anderer. Zudem warteten die Anleger mit Spannung auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten um 14.30 Uhr. Denn diese Zahlen seien mitentscheidend für die weitere US-Geldpolitik und damit auch für den Verlauf der Märkte.



Am Mittwochabend hatte US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte noch mit den Worten, die Zeit für kleinere Zinsschritte könnte im Dezember gekommen sein, in Kauflaune versetzt. Doch nun ist die Euphorie bereits wieder etwas verflogen und es mehren sich die mahnenden Stimmen. Powell habe auch gesagt, dass der «Endzinssatz» wahrscheinlich etwas höher sein werde als erwartet, sagte ein Händler. Daher seien die Jobdaten auch so wichtig. Denn ein zu starker Arbeitsmarkt sei ein Inflationsrisiko und würde wieder Zinssorgen schüren. Ein schwächerer Bericht könnte dagegen die Märkte positiv beeinflussen.



Der FuW Swiss 50 Index steigt um 11.10 Uhr um 0,17% auf 2128,37 Punkte. Der SMI notiert um 0,17% tiefer auf 11'218,96 Punkten und der breite SPI um 0,04% niedriger auf 14'340,79 Zählern. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt dagegen um 0,18% auf 1723,52 Punkte zu. 21 SLI-Werte geben nach, acht legen zu und einer (UBS) ist unverändert.



Im Fokus bleiben die Aktien der Credit Suisse (+6,3% auf 2,868 Fr.), die nach einer wilden Achterbahnfahrt aktuell deutlich im Plus stehen. Händler verweisen dabei auf das Anrecht zur laufenden Kapitalerhöhung. Dieses hat sich nämlich mit 4,1 bis 10,2 Rappen ebenfalls in einer sehr weiten Spanne bewegt. Die Anteile der Bank stehen seit Beginn der Kapitalerhöhung verstärkt unter Druck. Am Vortag hatte der Titel bei 2,654 Fr. ein Rekordtief erreicht. Ob die beschwichtigenden Worte des Präsidenten von heute den Aktienkurs positiv beeinflusst haben, ist laut Händlern nicht ganz klar. Die Glaubwürdigkeit der Bank habe schon etwas gelitten, heisst es am Markt. Axel Lehmann hatte am Morgen in einem Bloomberg-Interview gesagt, die Vermögensabflüsse seien gestoppt.



Nach gewissen Startschwierigkeiten setzt sich auch bei VAT (+3,6%) ein klarer Aufwärtstrend durch. Der Vakuumventil-Hersteller hat anlässlich eines Kapitalmarkttages neue Ziele für die Periode von 2023 bis 2027 veröffentlicht und dabei die Guidance für das laufende Jahr bestätigt. Die Aussichten seien gut, das Unternehmen sei in einer speziellen Nische sehr erfolgreich unterwegs, sagte ein Händler.



Zu den Gewinnern zählen ausserdem die Wachstums- und Technologiewerte Straumann (+1,7%), Sonova (+1,1%), Geberit (+1,5%), Kühne + Nagel (+1,0%), Temenos (+1,45%), Logitech (+1,2%) und AMS Osram (+1,0%).



SGS (+1,5%) profitieren weiterhin von einer Kaufempfehlung der Citigroup vom Vortag. Die Bank hatte das Kursziel erhöht und das Rating auf «Buy» von «Neutral» angehoben.



Schwächer sind dagegen die Versicherer Zurich (-1,1%), Swiss Re (-0,8%) und Swiss Life (-0,2%) sowie die als defensiv geltenden Aktien von Novartis (-0,6%), Nestlé (-0,7%), Roche (-0,6%) und Swisscom (-0,4%).



Am breiten Markt brechen Polypeptide um rund einen Drittel ein. Der Pharmazulieferer hat eine erneute Gewinnwarnung ausgesprochen. Verschiedene operative Probleme hätten den Umsatz und die Profitabilität beeinträchtigt, dazu kämen höhere Kosten und ein anhaltender Inflationsdruck, hiess es. Die ZKB hat daher ihre Empfehlung auf «Untergewichten» von «Marktgewichten» gesenkt.



Dagegen werden die Aktien der Konkurrenten Siegfried (+3,1%) und Bachem (+1,0%) gesucht. Ob dies Umschichtungen aus Polypeptide geschuldet sei, könne nicht klar gesagt werden. Denn bei Polypeptide seien weniger sektorspezifische sondern mehr hausgemachte Probleme die Ursache für die Gewinnwarnung, sagte ein Händler. Bei Siegfried dürfte zudem eine Kaufempfehlung von Vontobel helfen.



Zur Rose (+15%) legen nach dem starken Gewinn am Vortag heute im gleichen Ausmass zu.

Bonds Schweiz: Festere Kurse auch zum Wochenschluss

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Freitag erneut etwas fester. Im Gegenzug ermässigen sich die Renditen ein wenig.



Im Fokus stehen die monatlichen US-Arbeitsmarktdaten. Diese sind für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von hoher Bedeutung. Dabei gelten starke Zahlen als Inflationsrisiko. Denn die Arbeitslosigkeit ist tief und das Lohnwachstum relativ hoch. Bei zu starken Zahlen könnten daher die Zinserwartungen wieder angeheizt werden, heisst es. Das Fed kämpft mit starken Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation.



Derweil haben Preisdaten vom deutschen Aussenhandel das Bild eines hohen, aber abnehmenden Preisauftriebs bestätigt. Im Euroraum schwächte sich der Preisauftrieb auf Unternehmensebene ebenfalls weiter ab.



Am Sekundärmarkt konzentriere sich das Geschäft eher auf Auf- und Abrundungen als auf den Aufbau von neuen Positionen, sagte ein Händler. Im Primärmarkt stehe die Emission der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute im Fokus. Die «Pfandbank» beabsichtige kommende Woche die Emission einer Dualtranche mit einer acht- bis zehnjährigen und einer 15-jährigen Anleihe.



Daneben steht mit der Eidgenossenschaft, die am 14. Dezember den Kapitalmarkt noch ein letztes Mal in diesem Jahr anzapfen will, ein weiteres Projekt in der Pipeline. Die «Pfandbank» und der «Eidgenosse» werden noch mit Valuta 2022 abgerechnet.



Dabei dürfte die Emission der Eidgenossenschaft nicht mehr so gross werden wie die der vergangenen Auktionen. Denn die Tresorerie habe ihren Emissionsfahrplan mehr oder weniger erfüllt. Bisher seien 5,8 Mrd. (ohne Eigentranchen) aufgenommen worden, hiess es kürzlich bei der Tresorerie auf Anfrage von AWP. Es sei aber noch eine Auktion ausstehend. Das heisst, die Eidgenossenschaft dürfte letztlich wohl etwas mehr als geplanten 6 Mrd. erreichen.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 16 BP höher auf 146,01%. Der Umsatz beträgt 54 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 42 BP gestiegen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index gewinnt 49 BP auf 126,99%.



Drei Eidgenossen werden zu einem höheren und einer zu einem niedrigeren Kurs gehandelt. Die Referenzanleihen zählen nicht dazu. Die Rendite der Zweijährigen (1,25%/2024) wird mit 0,80 und die der Zehnjährigen (0,5/2032) mit 1,02% angegeben.



Der Kassazinssatz fällt auf 0,992 von 1,037% am letzten Handelstag.

Euro hält sich vor US-Jobdaten über 1,05 $

Der Euro hat sich am Freitag vor neuen Daten vom US-Arbeitsmarkt auf erhöhtem Niveau gehalten. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0533 $. Sie bewegt sich damit in der Nähe ihres höchsten Stands seit Juni.



Der Franken hat derweil zu beiden Hauptwährungen etwas zugelegt. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am frühen Nachmittag bei 0,9835 nach 0,9867 am Morgen, USD/CHF steht derweil bei 0,9339 nach 0,9366. Am Vortag hatte das Paar die Schwelle von 0,94 Fr. nach unten durchbrochen.



Konjunkturdaten vom Vormittag bewegten den Euro nicht nennenswert. Preisdaten vom deutschen Aussenhandel bestätigten das Bild eines hohen, aber abnehmenden Preisauftriebs. Im Euroraum schwächte sich der Preisauftrieb auf Unternehmensebene ebenfalls weiter ab. Ex- und Importzahlen aus Deutschland enttäuschten die Markterwartungen. Die französische Industrie hat im Oktober deutlich weniger produziert als im Vormonat, allerdings vor allem aufgrund eines Tarifstreiks im Raffineriebereich.



Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung veröffentlicht ihren monatlichen Jobbericht, der für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve von hoher Bedeutung ist. Die geringe Arbeitslosigkeit stärkt die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer in Gehaltsfragen. Das bereits hohe Lohnwachstum stellt jedoch ein zusätzliches Inflationsrisiko dar. Die Fed will mit ihren Zinsanhebungen verhindern, dass sich die Geldentwertung verfestigt.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben sich am Freitag nur wenig verändert. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86.76 $. Das waren zwölf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um 15 Cent auf 81.07 $.

Damit hat sich der kräftige Preisanstieg seit Beginn der Woche vorerst nicht fortgesetzt. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa sechs Dollar je Barrel verteuert. In den vergangenen Tagen profitierten die Notierungen am Ölmarkt von einer etwas weniger strengen Corona-Politik Chinas, was Fachleute auch auf die Protestwelle in der Bevölkerung zurückführen.

«Die Ölpreise haben sich vor allem wegen der vorsichtigen Lockerungsschritte bei Chinas bislang strenger Null-Covid-Politik erholt», kommentierte Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank das Handelsgeschehen. Darüber hinaus steuert die US-Notenbank Fed auf weniger starke Zinsanhebungen zu, was die Konjunktur in den USA fördern und die Nachfrage nach Rohöl nach Einschätzung von Analysten stützen dürfte.

Am Ölmarkt warten die Anleger zudem auf Beschlüsse des Treffens von Ölstaaten, die sich im Verbund Opec+ zusammengeschlossen haben. Am Wochenende wollen die Förderländer über ihre Produktionspolitik beraten. Es wird damit gerechnet, dass die rund 20 Länder an ihrer bisherigen Linie festhalten. Anfang November hatte der Ölverbund seine Produktion spürbar verringert und damit auf einen Rückgang der Ölpreise reagiert.

Eingetrübte Stimmung an Wallstreet

Am Donnerstag überwog an den US-Börsen wieder die Furcht vor einem kräftigeren Wirtschaftsabschwung und sinkenden Unternehmensgewinnen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,6% und schloss auf 34’395 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 hielt sich mit –0,1% auf 4077 Punkte etwas besser. Der technologielastige Nasdaq Composite endete 0,1% höher auf 11’482 Zählern.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gab auf 3,53% nach. Der Dollar verlor weiter an Wert, worauf der Euro erstmals seit fünf Monaten über 1.05 $/€ kletterte.



Unter den Einzeltiteln ragten Salesforce (–8,3%) heraus. Der Hersteller von Cloudsoftware machte zwar 19% mehr Umsatz im dritten Quartal, enttäuschte jedoch mit seinem Ausblick für das vierte Quartal. Wegen einer Gewinnwarnung gerieten die Aktien der Warenhauskette Dollar General (–7,6%) unter Druck. Netflix stiegen 3,7% nach einem Artikel des «Wall Street Journal» über ein neues Vertriebskonzept des Streamingdienstes.

Asiatische Börsen vorwiegend im Minus

Die Börsen in Asien handeln am Freitag überwiegend im Minus. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,7% und der breiter gefasste Topix 1,6%. Der Hongkonger Hang Seng handelt dagegen nur 0,2% unter dem Vortagesschluss, während auf dem chinesischen Festland der CSI 300 0,5% verliert. Der koreanische Kospi notiert 1,7% tiefer. In Taiwan gibt der Taiex 0,3% ab.



Der australische Leitindex ASX 200 verliert 0,7%.

AWP/REUTERS

