Börsenbericht vom 10. Januar 2023 – Schweizer Börse auf Konsolidierungskurs Am Schweizer Aktienmarkt kommt es am Dienstag laut Händlern wegen Zinsängsten zu Gewinnmitnahmen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: ZVG SIX

Nach dem fulminanten Jahresauftakt tritt der Schweizer Aktienmarkt den Rückzug an und gibt auf breiter Front nach. Der Markt sei dabei etwas Luft abzulassen, sagt ein Händler. So eine Konsolidierung tue gut, meint auch ein anderer Börsianer. Gewinnmitnahmen könnten nicht schaden. Begründet wird die Stimmung auch mit den Aussagen von Vertretern der US-Notenbank Fed. Die Währungshüter seien bemüht, die Euphorie nicht zu stark werden zu lassen, damit sich die Finanzierungskonditionen für die Unternehmen nicht so rasch wieder verbessern, sprich die Marktzinsen zu schnell sinken, heisst es am Markt.



Am Vortag hatten daher gleich zwei Fed-Vertreter die Hoffnungen gedämpft, dass die Notenbank schon bald auf eine weniger forsche Zinserhöhungspolitik einschwenken könnte. Das Fed werde bei den Zinserhöhungen keine Pause einlegen und die US-Leitzinsen dürften demnach die Marke von 5% übersteigen und wohl auch einige Zeit dort bleiben, heisst es denn auch in einem Marktkommentar. Mit Spannung erwarten nun die Marktteilnehmer noch Fed-Chef Jerome Powell, der sich heute Nachmittag auf einer Konferenz der schwedischen Notenbank äussern wird. Zudem werden am kommenden Donnerstag die US-Inflationszahlen veröffentlicht. Daher dürften die Anleger ohnehin vorsichtiger agieren. «Vor diesem Hintergrund können Gewinnmitnahmen nicht schaden», so der ein Händler. Die europäischen Märkte seien so gut gelaufen.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt bis um 11.10 Uhr um 0,84% auf 2144,92 Punkte. Der SMI fällt um 0,76% auf 11'127,03 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsst 0,85% ein auf 1719,79 und der breit gefasste SPI 0,80% auf 14'263,67 Zähler. 27 der 30 SLI-Werte geben nach. Drei legen zu.



Vor allem bei den Aktien, die seit Jahresanfang kräftig gestiegen sind, würden nun verstärkt Gewinne eingestrichen, sagt ein Händler. «Es war zum Teil mit Gewinnen von 15 bis 20% schon etwas viel», sagt ein Händler. So fallen Adecco nun 5,1%. Damit ist der Personalvermittler nicht alleine. Auch die Titel des Marktführers Randstand büssen klar an Wert ein. Grund dafür ist ein negativer Zwischenbericht des Konkurrenten Robert Walters. Für Adecco geht damit fast die Hälfte des Jahresgewinns wieder verloren.



Unter Druck stehen auch die Aktien der Technologiefirmen VAT (-2,7%) und AMS Osram (-0,9%) oder die am breiten Markt gehandelten Inficon, Comet und U-Blox mit Einbussen bis zu knapp 3%. Auch sie hatten 2023 bis zum Vortag kräftig zugelegt. Möglicherweise drücke hier zusätzlich noch das enttäuschende Quartalsergebnis des weltgrössten Chipauftragsfertigers TSMC auf die Stimmung im Sektor, heisst es im Handel.



Schwächer notieren auch Sonova (-1,7%). Kepler Cheuvreux hat das Rating für den Hörgerätehersteller auf «Reduce» von «Buy» gesenkt.



Der Markt wird zudem von Abgaben im Schwergewicht Novartis (-1,9%) belastet. Dies wird am Markt damit begründet, dass sich der Pharmakonzern an der «JPMorgan Healthcare Conference» zum Krebsmittel Kisqali überraschend vorsichtig geäussert habe. Auch die Aktien des Lebensmittelriesen Nestlé (-0,8%) lasten auf dem Markt. Dagegen können die ebenfalls schwergewichteten Roche-Bonds mit einem Kursplus von 0,4% nicht ausreichend dagegen halten.



Mit den Aktien von Geberit (-1,3%), Partners Group (-1,8%) Temenos (-1,0%) und ABB (-1,4%) leiden weitere Aktien, die sehr gut gestartet sind, unter Gewinnmitnahmen.



Sika (-1,8%) geben ebenfalls einen Teil der Gewinne ab. Dies auch, weil die Bauchemietitel im Portfolio Schweiz Standardwerte der ZKB die Aktien durch Swisscom (-0,8%) ersetzt werden. Damit will die Kantonalbank das Portfolio defensiver ausrichten.



Bei den Banken halten sich UBS (-0,2%) besser als die Aktien der CS (-0,8%). Die Papiere von Swiss Life (+0,7%) und Lonza (+0,9%) legen gar zu.



Am breiten Markt ziehen Pierer Mobility (+2,8%) klar an. Der Zweiradhersteller hat nach dem Rekordjahr 2022 einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr abgegeben.

EUR/USD hält sich bei Halbjahreshoch - EUR/CHF knapp unter 0.99

Der Euro hat sich zum US-Dollar am Dienstagmorgen in der Nähe seines am Vortag markierten Halbjahreshochs gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0733 $ und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Wochenstart war der Euro mit 1.0761 $ auf den höchsten Stand seit Juni gestiegen.



Zum Franken hat sich der Euro über Nacht wenig bewegt und wird derzeit zu 0.9889 nach 0.9890 am Vorabend gehandelt. Der Dollar hat sich zum Franken weiter erholt und kostet aktuell 0.9214 Fr. nach 0.9200 am späten Montagabend. Am Vortag war der Greenback zwischenzeitlich deutlich unter 92 Rappen abgesackt.



Im Tagesverlauf dürften Anleger auf Äusserungen zur Geldpolitik achten. Die schwedische Notenbank hält eine hochrangig besetzte Konferenz ab. Unter den Teilnehmern befindet sich auch US-Notenbankchef Jerome Powell. Die Federal Reserve kämpft noch immer gegen die hohe Inflation an.



Angesichts eines leicht nachlassenden Inflationsdrucks hat sie ihr Straffungstempo zuletzt aber verlangsamt. Der Dollar hat unter dieser Entwicklung gelitten.



Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gefallen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 79.41 $. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 21 Cent auf 74.42 $.



Etwas belastet wurden die Erdölpreise durch Bemerkungen aus den Reihen der US-Notenbank Fed. Zwei hochrangige Notenbanker signalisierten, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortsetzen wird und ihren Leitzins über die Marke von 5% anheben dürfte. Aktuell beträgt die Obergrenze des Leitzinsbands 4,5%. Höhere Zinsen bremsen die wirtschaftliche Aktivität und damit auch die Energienachfrage.

Wallstreet schwächer

Nach einem erfreulichen Beginn hat Wallstreet die Gewinne im Handelsverlauf preisgegeben. Belastend wirkten die Aussagen von zwei Vertretern der US-Notenbank Fed, wonach das Ende der Zinserhöhungen wohl erst bei einem Leitzins über 5% erreicht werde.

Am Ende büsste der Dow Jones Industrial 0,3% auf 33’517,65 ein, der marktbreite S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,1% auf 3892,09. Der technologielastige Nasdaq Composite avancierte derweil um 0,6% auf 10’635,65.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Valoren des Softwarekonzerns Salesforce mit einem Plus von 4,7% an die Spitze des Kurstableaus. Die grössten Abgaben erlitten die Aktien des Pharmakonzerns Merck mit einem Minus von 3,9%. In den Fokus der Anleger rückten ebenfalls die Papiere des Sportmodeherstellers Lululemon Athletica, die mit einem Kursverlust von 9,3% auf eine Margenwarnung des Unternehmens reagierten.



Gemischtes Bild in Asien

An den japanischen Börsen, an denen gestern feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, legen die Kurse mehrheitlich zu. Der Nikkei 225 avanciert 0,8%, der breiter gefasste Topix klettert 0,3%. Getrübt wird die Stimmung allerdings von den Inflationszahlen: Die Kernteuerung ist im Dezember deutlicher gestiegen als gedacht.

Der Hang Seng in Hongkong tendiert seitwärts. Nur wenig verändert präsentieren sich auch die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 gewinnt 0,4%, während der Shanghai Composite 0,2% einbüsst und der Shenzhen Composite 0,4% avanciert. In Australien verliert der S&P/ASX 200 0,3%. Der südkoreanische Leitindex Kospi steigt 0,2%.

AWP/REUTERS

