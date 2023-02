Börsenbericht vom 23. Februar 2023 – Schweizer Börse auf Konsolidierungskurs Auch am Donnerstag steht das Thema Zinsen am Schweizer Aktienmarkt im Fokus.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag nach einem freundlichen Start im frühen Handel etwas schwächer. Damit gehe die Konsolidierung unvermindert weiter, heisst es in einem Kommentar der Thurgauer Kantonalbank. Ein Ausbruch nach oben sei weiterhin nicht in Sicht. Das am Vorabend veröffentlichte Protokoll der US-Notenbank Fed habe keine neuen Impulse mehr gesetzt. Nach dem Renditeanstieg der letzten Tage seien diese bereits eingepreist gewesen, so die TKB.

Das Fed habe sich relativ «taubenhaft» gezeigt, heisst es am Markt. Das Fed-Protokoll zeigte grosse Zustimmung für den kleinen Zinsschritt Anfang Februar. Nur wenige Vertreter hatten eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte befürwortet, über eine Zinspause wurde laut Mitschrift aber nicht gesprochen. Das Fed bleibe fokussiert auf Inflationsrisiken, wobei die Wirtschaftsdaten seit dem Meeting die restriktive Haltung untermauert hätten, schreibt die Credit Suisse. Die Reise im Kampf gegen die Inflation entwickle sich zu einem Langstreckenflug, kommentierte CMC Markets. Damit dürften Konjunkturdaten weiterhin das Geschehen an den Märkten bestimmen, meinte ein Händler.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 09.15 Uhr um 0,35% auf 2233,36 Punkte. Der SMI notiert um 0,04% niedriger auf 11'296,02 Punkten. Der SLI gewinnt 0,19% auf 1786,51 Zähler. Dagegen verliert der SPI 0,08% auf 14'510,41 Zähler. Von den 30 SLI-Werten legen 23 zu und sieben geben nach.

Gesucht sind mit Straumann (+1,3%) und Logitech (+1,7%) zwei Aktien, die am Vortag unter Druck gestanden waren. Dabei erhalten Straumann von Analystenkommentaren Aufwind. Bei Logitech dürfte es eine technische Erholung und die aufgehellte Stimmung im Technologiebereich sein. Dafür verantwortlich ist der Chiphersteller Nvidia, dessen nachbörslich vorgelegte Zahlen besser als erwartet ausgefallen waren. Davon profitierten weitere Technologiewerte wie VAT (+0,9%) und AMS Osram (+1,5%).

Die Aktien der Credit Suisse (+1,6%) setzen die Erholung fort, nachdem sie am Dienstag noch ein neues Rekordtief markiert hatten. Die Anteile von Rivalin UBS (-0,03%) hinken klar hinterher.

Auf der anderen Seite geben die defensiven Schwergewichte Nestlé (-0,7%), Roche (-0,2%) und Novartis (-0,3%) nach.

Am breiten Markt fallen Kudelski (-5,6%) nach Zahlen negativ auf. Cembra Money Bank dagegen legen nach Bilanzvorlage um 0,8% zu. Dormakaba (+3,2%) und Zehnder (+4,6%) steigen dank positiven Analystenkommentaren.

Dollar tendiert zu Euro und Franken etwas schwächer

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0627 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.



Auch der Franken machte über Nacht zum Dollar ein wenig Boden gut und wird derzeit zu 0.9290 Fr. gehandelt nach 0.9310 am Vorabend. Derweil tendiert der Euro mit 0.9874 Fr. derzeit praktisch unverändert.



Am Vormittag dürften Marktteilnehmer zum einen auf Inflationsdaten aus der Eurozone achten. Obwohl es sich um Detailangaben handelt, sind sie von Interesse, da bei der vorherigen Veröffentlichung die Zahlen aus der grössten Euro-Volkswirtschaft Deutschland noch nicht vorlagen und geschätzt werden mussten. In den USA stehen am Nachmittag Zahlen zum Wirtschaftswachstum und die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt auf dem Programm.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen einen kleinen Teil ihrer Vortagsabschläge aufgeholt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 80.74 $. Das waren 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 17 Cent auf 74.12 $.



Die Erdölpreise haben sich zuletzt eher schwach entwickelt. Dahinter steht vor allem die Erwartung, dass grössere Notenbanken - allen voran die US-Notenbank Fed - ihren Kampf gegen die hohe Inflation noch eine Weile fortführen werden. Die absehbar höheren Zinsen bremsen das Wirtschaftswachstum und damit auch die Nachfrage nach Rohöl.



Am Nachmittag wird die US-Regierung ihre wöchentlichen Lagerdaten veröffentlichen. Die Zahlen kommen feiertagsbedingt einen Tag später als normal. Am Mittwochabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Anstieg der landesweiten Bestände um fast zehn Millionen Barrel mitgeteilt.

Zinssorgen belasten Wallstreet

Auch wenn das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank am Mittwoch keine Hinweise auf eine stärker als erwartet ausfallende Zinserhöhungspolitik lieferte, überwogen am Ende die Sorgen der Anleger. In der letzten Handelsstunde rutschten die Notierungen ins Minus. Der Dow Jones Industrial schloss 0,3% tiefer auf 33’045 Punkten, der breit gefasste S&P 500 gab 0,2% auf 3991 Punkte nach. Für beide Barometer war es der vierte Handelstag in Folge mit Verlust. Dagegen hielt sich der technologielastige Nasdaq Composite über null. Er legte 0,1% zu auf 11’507 Zähler.

Die Geldmarkt-Futures spiegeln inzwischen die Markterwartung, dass das Federal Reserve den Leitzins bis Juli auf 5,35% erhöht und mindestens bis Ende 2023 dort hält.



Das Online-Immobilienportal CoStar (–5,1%) gab bekannt, den Konkurrenten Move (Realtor.com etc.) doch nicht kaufen zu wollen, der zum Konzern News Corp (–3,2%) gehört.

Der Chiphersteller Intel (–2,3%) wird die Dividende kürzen. Dagegen meldete das IT-Sicherheitsunternehmen Palo Alto (+12,5%) erfreuliche Quartalszahlen.

Freundlichere Stimmung an asiatischen Börsen

Die Börsen in Asien handeln am Donnerstag teilweise deutlich höher. Der koreanische Kospi legt 1% zu. In Taiwan gewinnt der Taiex 1,3%. Hingegen handelt der Hongkonger Hang Seng 0,3% unter dem Vortagesschluss, und auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 0,3%. In Japan bleibt die Börse wegen eines Feiertags geschlossen.



Der australische Leitindex ASX 200 gibt 0,4% nach.

