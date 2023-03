Börsenbericht vom 2. März 2023 – Schweizer Börse auf Richtungssuche Am Schweizer Aktienmarkt bleibt die Stimmung am Donnerstag angespannt. Schuld ist das Thema Inflation.

Die Stimmung am Markt bleibt angespannt. Auch der eher orientierungslose Handel am Schweizer Aktienmarkt macht dies deutlich. Der SMI wechselt im Verlauf des Donnerstagsvormittags immer wieder die Vorzeichen. Das Thema Inflation hat sich wieder ganz oben auf die Themen-Liste der Börsianer vorgearbeitet. Damit einher geht das Thema Notenbankpolitik. Die Aussicht auf eine weltweit restriktivere Geldpolitik schüre Sorgen um die kurz- bis mittelfristigen Wirtschaftsaussichten. Dieser Mix lasse Investoren zunehmend risikoscheuer werden, so dass sie ihr Geld aus risikoreicheren Anlagen abziehen. Stattdessen verbuchen die als sicher geltenden Anleihenmärkte denn auch klare Kursgewinne.

Als richtungsweisend sehen Marktbeobachter denn auch die europäischen Inflationszahlen sowie das Protokoll der letzten EZB-Sitzung. In den letzten Tagen hatten die höher als erwartet ausgefallene Teuerungsraten in einzelnen EU-Ländern die Investoren bereits darauf vorbereitet, dass sich die Inflation in der Eurozone am Ende weniger als erwartet abgeschwächt hat. Hinzu kommt ein weiterer Tag mit einer Flut an Unternehmenszahlen im In- und Ausland. Während zahlreiche Konzerne gute Zahlen für 2022 vorgelegt haben, sind die Ausblicke teilweise eher verhalten.

Gegen 11.10 Uhr sinkt der FuW Swiss 50 Index um 0,61% auf 2204,49 Punkte. Der SMI steht bei 11'026,45 Punkten (-0,26%). Seine bisherige Handelsspanne liegt zwischen 10'994 und 11'080 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,51% auf 1753,31 Zähler und der SPI um 0,19% auf 14'238,15 Zähler. Im SLI geben 24 Werte nach und sechs gewinnen hinzu.

Wie die Experten von BNP Paribas festhalten, sei es aus charttechnischer Sicht wichtig, dass der angeschlagene SMI nicht nachhaltig unter das Tagestief vom (gestrigen) Mittwoch von 11'040 Punkten rutsche.

Auf Zahlenseite haben sich am Morgen vor allem zahlreiche Vertreter aus der Technologiebranche mit Zahlen zu Wort gemeldet. Während sie teilweise starke Ergebnisse für 2022 vorgelegt haben, stossen sich Investoren an den teilweise vorsichtigen Ausblicken. VAT (Aktie -5,3%) etwa hat Zahlen im Rahmen der Erwartungen geliefert. Der vorsichtige Ausblick aber wird nicht gutgeheissen.

AMS Osram (-2,3%) werden laut Händlern durch einen Analystenkommentar belastet, wonach die iPhone-Absätze in Europa eher verhalten bleiben. Dies sei kein wirklich gutes Omen für die Absatzentwicklung von Apple, für die AMS Osram auch weiterhin als Zulieferer gehandelt werden.

Einmal mehr stehen auch die Aktien der CS (-3,0%) auf den Verkaufslisten. Aber auch für die UBS (-1,3%) geht es überdurchschnittlich abwärts. Bank-Aktien werden europaweit am Donnerstag verstärkt auf den Markt geworfen. Aber auch die übrigen Finanzwerte wie Swiss Re, Julius Bär, Zurich oder Partners Group stehen mit Abgaben von bis zu 0,8% auf den Verkaufslisten.

Dem stehen Kursgewinne von 0,8% auf 583,40 Fr. etwa bei der Swisscom gegenüber. Die Experten von Morgan Stanley sorgen mit einem auf 680 Fr. erhöhten Kursziel für Phantasie.

Gestützt wird der Markt zudem von den drei Schwergewichten. So legen Nestlé, Roche und Novartis zwischen 0,1 und 0,6% zu.

Es sind aber vor allem die Unternehmen aus den hinteren Reihen, die an diesem Tag das Nachrichtenaufkommen mit ihren Zahlen dominieren. Allen voran brechen Meyer Burger um 18% ein. Der Grund ist eine überraschende Senkung des Produktionsziels für 2023.

Prozentual zweistellig geht es auch für Bystronic abwärts (-12%). Der Gewinn des Herstellers von Maschinen zur Blechbearbeitung ist eingebrochen, und die Dividende wurde stark gekürzt.

SoftwareOne, Gurit, Clariant, Inficon und auch Comet geben nach Jahresabschlüssen und zum Teil enttäuscht aufgenommenen Ausblicken um bis zu 4,5% nach.

Dagegen gelingt es Unternehmen wie VZ Holding, Forbo, Kardex oder Cicor die Investoren zu überzeugen, wie die Kursgewinne in den Aktien von bis zu 5% verdeutlichen.

Euro vor Inflationsdaten über 1.06 $ und über 1,00 Fr.

Der Euro notiert am Donnerstag vor neuen Inflationsdaten aus dem Währungsraum über der Marke von 1,06 US-Dollar. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0639 $ und damit etwas weniger als am Abend zuvor.



Zum Franken hält sich der Euro bei 1.0031 Fr. weiter stabil oberhalb der Parität, die er erst am Vortag wieder geknackt hatte. Der Dollar zeigt sich mit 0.9429 Fr. ebenfalls gut behauptet.



Am Vormittag liegt die Aufmerksamkeit auf Inflationszahlen aus dem Euroraum. Nachdem Preisdaten aus Deutschland, Frankreich und Spanien durch die Bank höher ausgefallen sind als erwartet, bestehen auch für die Zahlen aus dem gesamten Währungsraum Aufwärtsrisiken. Schon die Entwicklung auf nationaler Ebene hatte viele Fachleute dazu veranlasst, von zusätzlichem Druck auf die EZB zu sprechen. Die Notenbank kämpft seit längerem mit höheren Zinsen gegen die hohe Teuerung an.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.58 $. Das waren 67 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 66 Cent auf 75.66 $.



Die Entscheidung Russlands, kein Rohöl mehr nach Polen zu liefern, bewegte den Ölmarkt kaum. Der Betreiber Transneft begründete den Stopp mit fehlenden Dokumenten. «Nur zehn Prozent des Rohöls kamen noch aus Russland, und wir werden es durch Öl aus anderen Lieferländern ersetzen», schrieb der Chef des polnischen Ölkonzerns PKN, Orlen Daniel Obajtek, am Samstag auf Twitter.



Es dominieren weiter zwei grosse Themen, die die Ölpreise nach oben und unten hin in Schach halten. Für Zuversicht wirkt auf der einen Seite die Aussicht auf eine grössere Rohölnachfrage aus China. Ausschlaggebend ist die Abkehr der Volksrepublik von der einst besonders strengen Corona-Politik.



Auf der anderen Seite bestehen jedoch Bedenken, dass die Notenbanken - allen voran die US-Zentralbank Fed - den Kampf gegen die hohe Inflation übertreiben könnten. Die kräftigen Zinsanhebungen der Währungshüter dämpfen die wirtschaftliche Aktivität und damit auch die Energienachfrage.

Zurückhaltung an Wallstreet

Die Investoren haben sich am Mittwoch an den US-Börsen zurückgehalten. Der Dow Jones Industrial schloss 0,02% höher bei 32’661,84 Punkten. Zwischenzeitlich fiel er auf den tiefsten Stand seit November. Vor höheren Verlusten bewahrten den Dow vor allem die Kursgewinne klassischer Industriewerte wie Caterpillar (+3,8%), 3M (+2,3%) und Dow Inc (+1,4%).



Der S&P 500 gab 0,47% auf 3951,39 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 fiel 0,86% auf 11’938,57 Punkte.



Der Aktienkurs von Novavax brach um 25,9% ein. Der Pharmakonzern hatte einen überraschend hohen Quartalsverlust und eine enttäuschende Umsatzentwicklung bekannt gegeben.



Einen Kursrutsch von 18,3% erlitten die Anteilscheine des Elektroautobauers Rivian. Hier belasteten ebenfalls schwache Zahlen sowie ein enttäuschender Ausblick. Die Aktien des grossen Konkurrenten Tesla verloren im Fahrwasser von Rivian 1,4%.



Dagegen konnte der Solarkonzern First Solar die Anleger mit einem überraschend guten Ergebnisausblick begeistern, wie das Kursplus von 15,7% zeigte.



Unter den kleineren Titeln schossen die Aktien von Reata Pharma um fast 200% in die Höhe. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat für ein Medikament des Unternehmens gegen eine seltene Erkrankung des zentralen Nervensystems grünes Licht gegeben.

Asien/Pazifik: Zinssorgen bremsen Börsen aus

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag ihren Vorwärtsdrang vom Vortag nicht durchgehalten. Die Mehrzahl der Börsen in Fernost verzeichnete leichte Abgaben. Lediglich Südkorea holte nach der Feiertagspause mit leichten Gewinnen die Marktentwicklung vom Mittwoch nach.



Mässige Vorgaben der Wallstreet belasteten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf anhaltende Zinssorgen. Die Fed Fund Futures preisten wegen der hartnäckigen Inflation mittlerweile schon ein Zinsniveau von fast 5,5% ein. Jüngste Aussagen von US-Notenbankmitgliedern, die für eine strikte Geldpolitik plädierten, hätten diese Erwartungen angefacht.



Die in der Folge gestiegenen Anleiherenditen hielten die Kurse in Asien in Zaum. Die chinesischen Börsen verzeichneten nach den deutlichen Gewinnen am Vortag nun Verluste. Marktteilnehmer betonten, dass die Erholung der chinesischen Wirtschaft, die am Vortag mit guten Daten überrascht hatte, auch ihre Kehrseite habe. Steigende Nachfrage, besonders nach Rohstoffen, fache den Inflationsdruck an. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen verlor 0,22% auf 4117,74 Punkte. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sank nach den deutlichen Gewinnen am Vortag zuletzt um 0,87% auf 20’441,19 Punkte.



An den anderen Finanzplätzen passierte unterdessen wenig. Der japanische Nikkei 225 schloss kaum verändert mit 27’498,87 Punkten. Der australische S&P ASX 200 trat mit 7255,36 Punkten ebenfalls auf der Stelle.

