Börsenbericht vom 27. Januar 2023 – Schweizer Börse auf Richtungssuche Nach Handelsbeginn am Freitag gibt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst leichte Gewinne.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Zum Wochenschluss setzen sich am Schweizer Aktienmarkt überwiegend die Optimisten durch und ringen dem Markt am Vormittag ein kleines Plus ab. Damit zeichnet sich auch für die Handelswoche eine leicht positive Bilanz ab. Der Aufwärtstrend seit Jahresbeginn setzt sich also weiter fort, heisst es in einem Raiffeisen-Kommentar. Allerdings verliere er an Schwung. Tatsächlich hat sich der SMI in dieser Woche in einer Spanne von gerade einmal gut 100 Punkten bewegt. Auch an diesem Freitag sei eher ein Auf und Ab mit zu Seite tendierenden Indizes zu beobachten, erklärt ein Händler.



Anleger wirkten derzeit auch eher etwas verunsichert, fügt ein weiterer Händler hinzu. «Zum einen schüren durchwachsene Quartalsberichte und angekündigte Entlassungen Rezessionsängste, zum anderen gibt sich die US-Wirtschaft keine Blösse und wächst trotz aller Widrigkeiten.» Dass es in einem solchen Spannungsfeld nicht wirklich vorwärts gehe, sei kein Wunder. Es fehlten schlichtweg Impulse, um die Anleger zum Kauf zu animieren. Diese dürften dann in der kommenden Woche umso geballter vorhanden sein. Nicht nur nimmt die Berichtssaison an Fahrt auf, auch die Notenbanken Fed und EZB entscheiden über ihren weiteren Kurs. Zum Wochenschluss dürften daher auch US-Daten nochmals in den Fokus rücken. Neben den Konsumausgaben wird das vom Fed bevorzugte Inflationsmass PCE veröffentlicht.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.20 Uhr um 0,12% auf 2213,42 Punkte. Der SMI gewinnt gegen 11 Uhr 0,08 Prozent hinzu auf 11'326,32 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, tritt mit +0,03 Prozent auf der Stelle bei 1775,65 und der breite SPI steigt um 0,09 Prozent auf 14'546,72 Zähler. Im SLI halten sich Gewinner und Verlierer die Waage.



Die Aktien vom Sanitärtechnikkonzern Geberit führen dabei mit +2,9% über weite Strecken das Gewinnerfeld an. Stifel hat sich in einem Kommentar zuversichtlich zur Margenentwicklung im laufenden Jahr geäussert.



Weitere Zykliker wie Holcim (+1,5%) und Schindler (+0,5%) sind unter den Gewinnern zu finden. Bei Holcim haben sich aktuell noch JPMorgan und Kepler Cheuvreux der Gruppe von Analysehäusern angeschlossen, die sich etwas zuversichtlicher über die Aussichten des Baustoffherstellers geäussert haben.



Die beiden Uhrenhersteller Swatch (+1,8%) und Richemont (+1,5%) werden von den Zahlen und Kommentaren des französischen Luxusgüterkonzerns LVMH getragen. Die Zahlen waren stark und vor allem auch die Ankündigung, dass der Start ins 2023 mehr als ermutigen gewesen sei, strahle gleich auf die komplette Branche ab, heisst es im Handel.



Recht uneinheitlich entwickeln sich die verschiedenen Mitglieder der Technologiebranche. So gewinnen unter den Blue Chips Logitech, Temenos und AMS Osram bis zu 1,2% hinzu. VAT gehören dagegen mit -1,3% zu den grössten Verlieren. In den hinteren Reihen fallen Comet, U-Blox und Inficon um bis zu 2,1% zurück.



Nachdem am Vortag noch gute Zahlen vom Konkurrenten STMicroelectronics gestützt hatten, sorgen enttäuscht aufgenommene Zahlen vom Chip-Riesen Intel für lange Gesichter. Der Konzern lag mit den Quartalszahlen unter den Schätzungen von Analysten und verfehlte auch mit der Prognose für das laufende Vierteljahr die Erwartungen.



Während am Vortag die Kursverluste der Schwergewichte Novartis (-0,5%) und Nestlé (+0,4%) den Gesamtmarkt deutlich ins Minus gedrückt hatten, heben sich entgegengesetzten Entwicklungen aktuell eher auf. Roche (+0,1%) treten mehr oder weniger auf der Stelle. Bei Novartis wirke die Abstufung von der US-Grossbank Citigroup nach, meinen einige Marktteilnehmer.



Die stärksten Abgaben verbuchen zum Wochenschluss SGS-Aktien (-2,3%). Schon am Vortag waren die Aktien zurückgekommen. Die vorgelegten Zahlen waren als durchwachsen bezeichnet worden. Nun hat Kepler Cheuvreux mit einer Abstufung reagiert. Im Handel wird befürchtet, dies könnte die ersten von vielen sein.



In den hinteren Reihen stehen einem Kurseinbruch um ein Drittel bei dem Pennystock von Youngtimers Kursgewinne von 17% bei Addex gegenüber, ebenfalls ein Pennystock.

Euro bewegt sich kaum von der Stelle - auch EUR/CHF stabil

Der Euro hat sich vor dem Wochenende nur wenig von der Stelle bewegt. Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel ohne entscheidende Impulse. Am Freitagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0878 $ und damit geringfügig mehr als am Morgen. Der Kurs liegt knapp unter seinem höchsten Stand seit neun Monaten.



Das Euro/Franken-Paar hält sich weiterhin stabil über Parität bei 1.0033. Am Morgen notierte es bei 1.0023 Fr. Auch der US-Dollar hat sich mit einem Kurs von 0.9221 nach 0.9223 Fr. am Morgen damit nur minimal bewegt.



Viele Anleger hielten sich am Devisenmarkt eher zurück, da in der kommenden Woche zahlreiche wichtige Ereignisse anstehen. In der Geldpolitik entscheiden die US-Notenbanken, die EZB und die Bank of England über ihre Geldpolitik. An Konjunkturdaten dürften die Marktteilnehmer vor allem die amerikanischen ISM-Indizes und den Arbeitsmarktbericht der US-Regierung in den Blick nehmen.



Geld- und Kreditdaten aus der Eurozone deuteten am Vormittag auf eine eher schwache Konjunkturdynamik hin. Die Daten stehen etwas im Widerspruch zu jüngsten Konjunkturindikatoren, die auf eine wirtschaftliche Belebung hingedeutet haben. Unterdessen präsentierte Spanien als erstes der vier grossen Euro-Länder Wachstumszahlen für das Schlussquartal 2022. Mit 0,2% zum Vorquartal fiel das Wachstum recht solide aus.



In den USA stehen am Nachmittag einige beachtenswerte Wirtschaftszahlen auf dem Programm. Unter anderem werden das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass PCE veröffentlicht. Ausserdem gibt die Uni Michigan ihr Konsumklima bekannt, das auch Angaben zu den Inflationserwartungen der Verbraucher enthält.

Ölpreise legen am Mittag zu

Die Ölpreise sind am Freitag gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 88.91 $. Das waren 1.44 $ mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1.37 $ auf 82.39 $.



Die zu Ende gehende Woche verlief am Rohölmarkt eher unspektakulär. Auftrieb erhielten die Preise von soliden Wachstumsdaten aus den USA. Allerdings warnen viele Konjunkturexperten vor Rezessionsgefahren für die grösste Volkswirtschaft der Welt. Ein wichtiger Grund sind die erheblichen Zinsanhebungen der US-Notenbank Fed gegen die hohe Inflation.



Hoffnungen liegen am Ölmarkt in dem weniger strengen Corona-Kurs Chinas. Nach der Abkehr von den äusserst strikten Pandemie-Vorkehrungen wird auf eine konjunkturelle Belebung mit steigendem Energieverbrauch gesetzt. Das unterstützt die Erdölpreise.



Das Ölförderkartell Opec+ wird nach Einschätzung der Commerzbank an seiner Förderpolitik festhalten. Das ministerielle Beobachtungskomittee trifft sich an diesem Mittwoch. Es dürfte laut Commerzbank empfehlen, dass das erweiterte Produktionskartell an der vereinbarten Produktionsmenge festhält, obwohl Länder wie Nigeria und Angola ihre Förderziele merklich unterschreiten.

Wallstreet im Plus

Am Donnerstag kletterten die Kurse nach positiven Konjunkturdaten und einem starken Quartalsbericht des Elektroautobauers Tesla.

Der Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,61% bei 33’949 Punkten. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,1% auf 4060 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 2% auf 12’051 Punkte, was dem Niveau von Mitte Dezember entspricht.

Mit einem Rekordgewinn im Schlussquartal 2022 überraschte der Elektroautobauer Tesla die Anlegerschaft, worauf die Aktien um 11% nach oben sprangen. Dank schwacher Margen und Ausblick korrigierten die Valoren des Computerkonzerns IBM um 4,5% nach unten.

Die Papiere des Softwarekonzerns Salesforce zogen um 5,7% an. Die Aktien der SAP-Tochter Qualtrics legten gar um ein Drittel zu, denn der deutsche Konkurrent von Salesforce erwägt einen Verkauf.

Die Aktien von Intel brachen nachbörslich fast 10% ein nach einem enttäuschenden Ausblick auf das laufende Quartal. Statt des bisher erwarteten bereinigten Gewinns von 24 Cent je Aktie rechnet der Konzern mit einem Verlust von 15 Cent. Intel-Chef Pat Gelsinger sagte, er erwarte eine der grössten Wertberichtigungen des Lagerbestands, die man in der Branche jemals gesehen habe.

Aktien Asien/Pazifik: Leichte Gewinne

Die asiatischen Börsen haben am Freitag moderate Gewinne verzeichnet. Sie tendierten damit auch am Ende einer Woche mit steigenden Kursen fester. An den chinesischen Festlandsbörsen fand wegen der Neujahrsfeierlichkeiten erneut kein Handel statt.

Am japanischen Markt traten die Kurse unterdessen praktisch auf der Stelle. Die Verbraucherpreisentwicklung für die Region Tokio hatte erneut vom Inflationsdruck in Japan gezeugt. Das Plus von 4,3% im Dezember sei im Vergleich zum Vormonat der stärkste Anstieg seit 42 Jahren gewesen, hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. Im Frühjahr dürfte die japanische Notenbank daher an der Zinsschraube drehen. Das habe auch den Yen zum Dollar gestützt, fügten die Marktstrategen der Deutschen Bank hinzu. Eine steigende Währung belastet die exportorientierte japanische Wirtschaft tendenziell. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit 27’382,56 Punkten 0,07% höher.

An den anderen asiatischen Börsen ging es zwar nach oben, der Anstieg blieb aber verhalten. Technologielastigen Börsen wie die Hongkongs, Südkoreas und Taiwans regierten auf die enttäuschenden Zahlen des US-Halbleiterkonzerns Intel . Das Unternehmen hatte mit einem Umsatzeinbruch und einem Verlust negativ überrascht.

Der technologielastige Hang-Seng-Index der Börse Hongkong legte zuletzt um 0,35% auf 22’646,27 Punkte zu. Auch in Australien hielten sich die Zuwächse in Grenzen. Der S&P ASX 200 schloss 0,34% höher mit 7493,83 Zählern. In einem nachgebenden indischen Mark stachen unterdessen die Aktien von Tata Motors mit Gewinnen hervor, nachdem der Autokonzern gute Zahlen vorgelegt hatte.

AWP/REUTERS

