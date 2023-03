Börsenbericht vom 15. März 2023 – Schweizer Börse auf Verlustkurs Am Schweizer Aktienmarkt herrscht am Dienstag Nervosität. Bankaktien sind erneut unter Druck – vor allem CS.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Nervosität hat an den Finanzmärkten wieder Oberhand gewonnen. Nach einem zunächst verhaltenen Start ist der SMI mittlerweile klar auf Verlustkurs eingeschwenkt. Vor allem Bankaktien kommen erneut unter die Räder - insbesondere die angeschlagene CS, die erneut Rekordtiefs markiert. Die Kursgewinne vom Vortag entpuppen sich laut Marktteilnehmern als kurzfristiges Strohfeuer. Weder die Zins- noch die Inflationssorgen seien wirklich gebannt. Und auch die Bankenkrise drohe sich als weniger kurzweilig zu entpuppen als viele gehofft hatten.

Vielmehr seien die Marktteilnehmer in den letzten beiden Handelstagen mit Blick auf die Zinsspekulationen über das Ziel hinausgeschossen, kommentiert Händler Andreas Lipkow. «Die Marktstimmung bleibt schlicht fragil, da die Anleger Schwierigkeiten haben, die Inflations- und Währungssituation einzuschätzen, insbesondere nachdem der Zusammenbruch der SVB Befürchtungen über ein systemisches Risiko aufgrund höherer Kreditkosten ausgelöst hat», ergänzt ein weiterer Experte. Auch werde den Marktteilnehmern einmal mehr klar, dass die Notenbanken noch einen längeren Weg bei der Inflationsbekämpfung vor sich haben. Das drücke auf die Aktienmärkte und erhöhe das Risikoempfinden bei den Investoren.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.10 Uhr um 2,25% auf 2103,71 Punkte. Der SMI rutscht um 1,47% auf 10'558,81 Punkte ab. Der SLI sinkt um 2,07% auf 1666,49 Zähler und der SPI um 1,39% auf 13'757,91 Zähler. Im SLI stehen 27 Verlierern drei Gewinner gegenüber.

Laut Chartisten sei es wichtig, das jüngste Verlaufstief im SMI bei 10'538 Punkten nicht zu unterschreiten. Ansonsten bestehe weiteres Korrekturpotenzial bis zum Juni-Tief bei 10'350 Punkten.

Am Markt sei die Unsicherheit über den Bankensektor mit aller Wucht zurück, heisst es im Handel. Auch europaweit geben die Kurse verstärkt nach - sowohl der Banken als auch der Gesamtmärkte. So sacken auch der deutsche DAX und der französische CAC40 aktuell um mehr als 2% ab.

Hierzulande trifft dies einmal mehr die Aktien der Credit Suisse, die mit prozentual zweistelligen Abgaben aktuell 1,897 Fr. kosten. So wenig haben sie noch nie zuvor gekostet.

Bei der Grossbank sorgen Aussagen von Saudi-Grossaktionär für verstärkten Verkaufsdruck. Der Präsident der grössten CS-Aktionärin, der Saudi National Bank (SNB), schloss gegenüber Bloomberg-TV weitere Finanzhilfen an die angeschlagene Schweizer Grossbank aus.

«Im Credit Suisse-Titel entstand eine Verkaufspanik, welche über Banken hinaus die Marktteilnehmer verunsicherte und Positionssenkungen auslöste», fasst ein Händler die aktuelle Bewegung in dem Sektor zusammen. Investoren trennen sich auch in diesem Umfeld auch von den Aktien anderer Finanzwerte. UBS und Julius Bär geben um bis zu 5,9% nach, Partners Group um 4,5%. Versicherer wie Swiss Life, Swiss Re und Zurich geben um bis zu 3,5% ab.

In den hinteren Reihen trennen sich die Anleger ebenfalls von Finanz-Titeln. Vontobel, EFG, GAM und Swissquote verlieren zwischen 0,9 und 5,6%.

Wie schon zuvor kippen Anleger auch die Anteilscheine vom Bankensoftware-Spezialisten Temenos (-4,3%) in dieser Gemengelage wieder stärker aus den Depots. Probleme in der Bankenbranche dürften auch deren Investitionsbereitschaft in neue Technologien beeinträchtigen, so die Argumentation.

Auch andere Wachstumswerte und Zykliker haben einen schweren Stand. Adecco, Straumann und AMS Osram verbilligen sich allesamt um mehr als 3%.

Ohne die Kursgewinne von Roche (+0,1%) und Novartis (+0,2%) sähe die aktuelle Kursbilanz für den SMI noch viel schlechter aus. Anleger retten sich regelrecht in die beiden defensiven Titel. Auch Nestlé (-0,6%) halten sich etwas besser als der Gesamtmarkt.

In den hinteren Reihen sacken die Aktien von Biotech-Unternehmen Kuros um 17% ab. Stadler Rail (-8,0%) und V-Zug (-3,4%) werden - ebenfalls nach Zahlen - gemieden. Dagegen werden APG SGA und Fundamenta nach Zahlen mit Kursgewinnen von bis zu 3% nach Zahlen gesucht.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 0,32% auf 2145,28Punkte. Der SMI gibt um 0,10% nach auf 10'706,48 Punkte. Während sich das Chartbild für den Leitindex zwar leicht aufgehellt hab, könne aber noch keine Entwarnung gegeben werden, heisst es in einem charttechnischen Kommentar. Der SLI sinkt um 0,22% auf 1698,01 Zähler und der SPI 0,09% auf 13'938,69 Zähler. Im SLI stehen 23 Verlierern sieben Gewinner gegenüber.

Am Ende der Kurstafel verlieren Julius Bär 1,3%. Auch für die UBS (-1,0%) und Partners Group (-0,7%) geht es im frühen Handel zunächst einmal mehr abwärts. Dagegen ziehen die Aktien der gebeutelten CS als grösster Gewinner um 1,2% an.

Als Stütze erweisen sich die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis (beide +0,3%).

In den hinteren Reihen gewinnen APG SGA und Von Roll nach Zahlen bis zu 3% hinzu, während Stadler Rail und Kuros jeweils mehr als 7% verlieren und auch V-Zug (-3,1%) werden nach Zahlen gemieden.

Euro weiter über 1.07 $ - Franken stabil

Der Euro hat sich am Mittwoch über 1.07 $ gehalten. Die Gemeinschaftswährung kletterte im frühen Handel auf den höchsten Stand seit gut einem Monat und notiert aktuell bei 1.0733 $.



Zum Franken hält sich der Euro bei 0.9818 weiter oberhalb der 0.98er Marke und auch der US-Dollar kostet mit 0.9146 Fr. etwas mehr als noch am Vorabend.



Am Nachmittag richte sich das Interesse vor allem auf eine erste Stimmungsumfrage im Verarbeitenden Gewerbe der USA, schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. Bei dem um 13.30 Uhr anstehenden Empire-State-Index der Notenbank in New York des laufenden Monats erwarten die Experten eine leichte Eintrübung und halten die Markterwartungen damit nicht für zu pessimistisch.



Schon seit einigen Monaten zeige sich die Industriestimmung gedrückt, nicht nur bei regionalen Erhebungen, sondern auch beim nationalen ISM-Index. Angesichts des weiterhin engen Arbeitsmarktes, der mit anhaltenden Lohnsteigerungen einhergehe, und der bis zuletzt vorhandenen Perspektive weiter steigender Zinsen dürfte sich die Stimmungslage kaum verbessern.



Ölpreise geraten unter Druck - Marktturbulenzen belasten

Die Ölpreise sind am Mittwoch durch die erneuten Turbulenzen an den Finanzmärkten unter Druck geraten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete 76,02 $. Das waren 1,42 weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1,48 $ auf 69,83 $. Damit sank der WTI-Preis erstmals seit Dezember 2021 unter die Marke von 70 $.



Belastet wurden die Ölpreise durch die erneuten Turbulenzen an den Finanzmärkten. Diese wurden durch die angeschlagene Grossbank Credit Suisse ausgelöst. Die Aktie der Bank brach an den Märkten ein, nachdem der Grossaktionär Saudi National Bank weitere Hilfe ausgeschlossen hatte. In Europa gerieten die Aktienmärkte unter Druck. Darunter litten auch die Ölpreise. Die Nachfrage nach Rohöl könnte bei einer Konjunkturabschwächung leiden.



Belastet wurden die Ölpreise auch durch den deutlich gestiegenen Wechselkurs des Dollar. Der Dollar wird als sicherer Hafen gesucht. Da Rohöl in Dollar gehandelt wird, macht ein höherer Kurs Rohöl für Käufer in anderen Währungsräumen teurer. Dies dämpft die Nachfrage.



Zu Handelsbeginn hatten die Ölpreise noch zugelegt. Konjunkturdaten aus China hatten den Ölpreisen Rückenwind gegeben. Die Wirtschaftstätigkeit in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt zeigte in den ersten beiden Monaten des Jahres weitere Anzeichen einer Belebung, unter anderem in der Ölraffination, auch wenn die Erholung insgesamt weiterhin unausgewogen ist.

Wallstreet schliesst im Plus

Von den herben Kursverlusten der Vortage, die im Zusammenhang mit dem Kollaps der kalifornischen Regionalbank SVB standen, konnten sich die amerikanischen Märkte erholen. Wesentlich trug hierzu die Hoffnung auf einen nun moderateren US-Zinserhöhungskurs bei: Der Dow Jones Industrial der Standardwerte gewann am Dienstag 1,1%. Der breite S&P 500 stieg um 1,7%, der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte sogar ein Plus von 2,1%.

Die Bankaktien drehten am gestrigen Börsentag ins Plus. So gewannen Geldhäuser wie Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo zwischen 2 und 6% und machten damit ihre Verluste vom Vortag grösstenteils wett. Auch die Facebook-Mutter Meta legte mit rund 8% kräftig zu, nachdem sie weitere Massenentlassungen angekündigt hatte. Um über 9% erholten sich die Valoren des Pharmaunternehmens Moderna. Die Titel des Fahrdienstvermittlers Uber kletterten um rund 5%. Zuvor hatte ein kalifornisches Gericht die Regelung wieder in Kraft gesetzt, wonach es App-basierten Fahrdienstleistern gestattet ist, ihre Fahrer als unabhängige Unternehmer und nicht als Angestellte einzustufen.

Verlierer des gestrigen Handelstages waren demgegenüber die Papiere der US-Fluggesellschaften Alaska Air und United Airlines, die zwischen 8 und über 9% einbüssten. So rechnen etliche Fluggesellschaften für das erste Quartal mit einem Verlust.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verharrte bei tiefen 3,45%, nachdem sie vor der SVB-Pleite noch bei rund 4% gelegen hatte.

Asien/Pazikfik positiv gestimmt

Von den positiven Vorgaben aus den USA werden die asiatischen Märkte wenig stimuliert: Der breit gefasste Topix legt 0,3% zu, während der japanische Nikkei 225 sogar 0,4% verliert. Wenig verändert notiert der chinesische CSI 300 bei knapp 4000 Punkten, wohingegen der Hang Seng in Hongkong um 1,3% klettert. Ähnlich im Plus liegt der südkoreanische Kospi (1,3%). Beim Taiex in Taiwan fallen die Kursgewinne hingegen nur marginal aus (0,2%).

In Australien gewinnt der ASX 200 immerhin 0,9%.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.