Börsenbericht vom 30. Dezember 2022 – Schweizer Börse beendet Börsenjahr mit Tagesverlust Anhaltende Zins- und Konjunktursorgen drückten den Schweizer Aktienmarkt am letzten Handelstag 2022 ins Minus.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag des Jahres noch einmal klar nachgegeben. Nach einem Start mit relativ moderaten Verluste ging es im weiteren Verlauf des Tages praktisch nur noch bergab mit einem Schlussstand deutlich unter 10'800 Punkten. Wie meist lief kurz vor dem Jahresende aber nicht mehr viel. Auch mit «Window Dressing», der am Jahresende üblichen Kurspflege bei Einzelwerten, habe sich die Bilanz nicht mehr retten lassen, meinte ein Händler. «Das Jahr ist schlicht zum Vergessen. Am besten abhaken und nach vorne schauen», fügte er an.



«Die Ära des billigen Geldes ist vorbei», umschrieb die Onlinebank Swissquote das abgelaufene Jahr in einem Satz. Vieles habe sich verändert innerhalb eines Jahres. Die Zinserhöhungen der amerikanischen Notenbank zur Bekämpfung der Inflation seien viel weiter gegangen als sich dies die Mehrheit im Vorfeld hätte träumen lassen. Deshalb sei auch bereits kurz nach Jahresbeginn die Phase des Bärenmarktes eingeläutet worden. Zahlreiche Marktteilnehmer gehen nun davon aus, dass zumindest auch die erste Hälfte des kommenden Jahres an den Aktienmärkten schwierig bleiben dürfte.



Der Fuw Swiss 50 Index notiert kurz vor Handelsschluss 1,17% tiefer auf 2034,70 Punkten. Der SMI beendete den Handel mit einem Tagesminus von 1,18% bei 10'729,40 Punkten. Auf die verkürzte Altjahreswoche gesehen ergab sich nochmals ein Verlust von 0,7% und auf den gesamten Monat Dezember ein solcher von 3,6%. Im Vergleich zum Schlussstand von Ende 2021 resultierte ein Jahresminus von 16,7%.

Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, büsste am Freitag 1,19% auf 1640,40 Punkte ein und der breite SPI 1,12% auf 13'734,86 Punkte. Der Jahressaldo des SLI lag bei -20,7% und derjenige des SPI bei -16,5%.



Credit Suisse (-2,0%) hielten am letzten Handelstag wie oft in diesem Jahr noch einmal die rote Laterne unter den Blue Chips. Händler erwähnten in diesem Zusammenhang das Stichwort «Window Dressing». Viele Portfoliomanager kippten den am schlechtesten gelaufenen Standardwert zum Jahresende noch aus dem Depot. Der Kurs der krisengeschüttelten Grossbank hat 2022 über zwei Drittel seines Werts eingebüsst. Und schon das insgesamt starke Börsenjahr 2021 hatten CS mit einem Minus von über 20% abgeschlossen.



Zu den deutlicheren Verlierern gehörten am Berichtstag auch Lonza (-1,8%). Berenberg hat zwar das Rating «Buy» für den Pharmazulieferer bestätigt, gleichzeitig aber das Kursziel auf 550 von 720 Fr. deutlich gesenkt.



Bei Swiss Re (-1,8%) und Zurich (-1,4%) führten Marktteilnehmer den jüngsten Wintersturm Elliott ins Feld. Dieser könnte in den USA laut Schätzungen einen versicherten Schaden von 5,4 Mrd. $ verursacht haben. Zurich war allerdings mit einem Kursplus von gegen 11% mit Abstand der beste Blue Chip in 2022.



Nebst Zurich beendeten einzig UBS, Novartis und Holcim das Jahr mit einem positiven Saldo, alle drei gaben unmittelbar vor Silvester im Tagesverlauf aber noch einmal nach.



Die hintersten Ränge in der Jahresliste belegten nach Credit Suisse die technolgieaffinen Aktien von Temenos und AMS Osram mit Einbussen von je rund 60%, über 40% fielen zudem Lonza, Givaudan, Sika, Geberit, VAT, Partners Group und Straumann zurück.



Von den drei Schwergewichten landeten auf Jahressicht die bereits erwähnten Novartis als einzige im Plus (+4,1%). Nestlé verloren 16% an Terrain und Roche gar über 23%.



Im breiten Markt fielen am Freitag die in den vergangenen Tagen sehr volatilen Santhera mit einem Tagesplus von 20% noch einmal auf. Die Titel hievten sich damit auch in der Jahresbilanz noch in den positiven Bereich.



In der Jahresrangliste waren Zur Rose, Addex, Obseva und Talenthouse mit Einbussen von jeweils über 90% die Prügelknaben.



Mit einem Plus von über 125% und damit mehr als einer Verdoppelung des Kurses gingen Meier Tobler mit Abstand als Sieger aus dem Rennen. Mit Implenia (+85%) folgte ein weiterer Titel aus dem Bauhaupt- und -nebengeschäft auf dem zweiten Platz.



New York: Verluste zum Ende des wohl schwächsten Jahres seit 2008

In New York hat sich der Aktienmarkt am letzten Handelstag eines enttäuschenden Börsenjahres schwach präsentiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Freitag im frühen Handel 0,54% auf 33 040,39 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,66% auf 3823,69 Punkte. Noch deutlicher im Minus mit 0,97% bewegte sich der technologielastige Nasdaq 100 beim Stand von 10 845,14 Zählern. Alle drei Indizes steuern damit im Monat Dezember auf deutliche Verluste zu.



Dies gilt umso mehr für ihre Jahresbilanz: 2022 wird wohl das schwächste Börsenjahr seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Für den Dow beläuft sich das aktuelle Jahresminus auf gut 9%. Beim S&P 500 steht ein Verlust von rund 20% zu Buche. Weitaus schlimmer aber erwischte es den Nasdaq 100 mit einem Minus von bislang mehr als einem Drittel. Marktbeobachter sprechen daher von einem «Börsenjahr zum Vergessen», welches die Anleger nun «einfach abhaken» sollten, machen aber Mut insbesondere mit Blick auf die zweite Hälfte 2023.



Vom russischen Angriff auf die Ukraine und dem darauf folgenden Anziehen der Energiepreise sind die Vereinigten Staaten weniger betroffen als Europa, wo die Aktienkurse ebenfalls in die Knie gingen. Doch auch in den USA nahm die Inflation in diesem Jahr kräftig Fahrt auf und zwang die Notenbank, mit deutlichen Zinserhöhungen gegenzusteuern. Diese zogen vor allem die Nasdaq-Börse in Mitleidenschaft, da die dort zahlreich notierten Technologieunternehmen zur Finanzierung ihres Wachstums stärker als Firmen aus traditionellen Branchen auf Kredite angewiesen sind und ihre Investitionen daher teurer werden.



Der am Freitag veröffentlichte Einkaufsmanagerindex der Region Chicago fiel besser aus als von Experten erwartet. Marktteilnehmer, die auf ein Abflauen der US-Wirtschaft setzen und damit auf einen nachlassenden Zinsdruck zum Wohle des Aktienmarktes, dürften die Stimmungsdaten daher enttäuscht haben.



Die Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla setzten ihren zur Wochenmitte eingeschlagenen Erholungskurs mit plus 0,3% vorsichtig fort. Dies ändert aber nichts daran, dass sie 2022 mit einem Abschlag von aktuell gut 65% einer der grössten Verlierer im Nasdaq 100 sind.



Im Dow waren Walt Disney am Freitag das Schlusslicht mit minus 1,7%. Auch auf Jahressicht sieht es für die Titel des Unterhaltungsriesen schlecht aus mit einem Minus von fast 45%, womit sie zu den grössten Verlierern im Leitindex zählen. Nur die Tech-Aktien von Intel und Salesforce weisen mit Abschlägen von jeweils um die 49% eine noch schwächere Entwicklung im Jahr 2022 auf, sie notierten auch am letzten Handelstag des Jahres nochmals tiefer.



Chevron hingegen nehmen 2022 die Spitzenposition im Dow ein mit plus 52%. Als Ölkonzern profitierte das Unternehmen von den hohen Energiepreisen. Am Freitag gewannen sie zuletzt 0,2%, während vorne im Dow die Aktien der Bank JPMorgan um 0,5% zulegten.

Bonds Schweiz: Zum Jahresende schwächer - Kassazins auf neuem Mehrjahreshoch

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Freitag etwas schwächer. Steigende Swapsätze belasteten die Kurse der Zinspapiere, heisst es am Markt. Das Geschehen verlaufe allerdings am letzten Handelstag des zu Ende gehenden Jahres in ruhigen Bahnen und ohne grössere Umsätze. Mangels Volumen komme es auch vereinzelt zu grösseren Kursausschlägen.



Zudem fehlen Impulse. Konjunkturdaten, die den Markt üblicherweise bewegen würden, stehen erst am Nachmittag mit den Stimmungsdaten von US-Einkaufsmanagern auf dem Programm. Doch diese dürften so kurz vor dem Jahresende auch nicht mehr für Bewegung am Markt sorgen, heisst es weiter.



Auch in der letzten Sitzung komme es zu Positionsbereinigungen. Zudem würden Anpassungen an die Veränderungen des Bond-Index gemacht, sagt ein Händler. Ansonsten seien die Emissionsabteilungen bereit für das kommende Jahr.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.30 Uhr um 60 Basispunkte (BP) tiefer bei 138,83%. Gehandelt sind bis dahin allerdings erst sechs Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 145 BP in die Höhe geschossen. Der für den Gesamtmarkt ausschlaggebende Swiss Bond Index büsst 16 BP auf 122,59% ein nach +19 BP am Vortag.



Bis zur Berichtszeit sind neun Eidgenossen zu teilweise deutlich niedrigeren und einer zu einem leicht höheren Kurs gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) verliert 9 BP und rentiert zu +1,14%. Die Zehnjährige (0,5%/2032) sinkt um 18 BP und die Rendite wird mit +1,53% angegeben. Dabei kommt es vor allem am langen Ende zu grösseren Einbussen. So sackt der Kurs des Longbonds 2%/2064 gleich um 13,5 Prozent ab und der Bond 0,5%/2055 um rund 10%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,565 von 1,531% am Vortag. Das ist der höchste Stand seit Juli 2011. Am Dienstag hatte der Kassazinssatz erstmals seit Juli 2011 die Marke von 1,5% wieder überstiegen.



Damit geht ein Obligationenjahr zu Ende, das ähnlich negativ verlaufen ist wie das an den Aktienbörsen. Das Ende der Billigstgeldpolitik hatte auch bei den Zinspapieren für grosse Verluste gesorgt. Der Swiss Bond Index büsste rund 12% ein. Dass Aktien und Bonds zu gleicher Zeit so stark unter Druck geraten kommt sehr selten vor. Üblicherweise sorgen Bonds in einem Portfolio für Stabilität. Doch dieses Jahr spielte diese negative Korrelation nicht.



Die ZKB geht nun von einem besseren Bondjahr 2023 aus und gibt daher Anleihen gegenüber Aktien den Vorzug. Obwohl die Aktienmärkte schon kräftig Federn gelassen hätten, würden die die negativen Auswirkungen einer Rezession auf die Unternehmensgewinne unterschätzt. Dagegen könnten Bond-Investoren von einem höheren Renditeniveau profitieren und es bestehe zudem die Chance auf Kursgewinne, wenn die Inflation sinke.

Devisen: Euro legt etwas zu

Der Kurs des Euro ist am letzten Handelstag des Jahres etwas gestiegen. Am Freitagnachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.0679 $ gehandelt. Das ist etwas höher als am Morgen. Kurzzeitig war der Euro über 1.07 $ geklettert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1.0666 (Donnerstag: 1.0649) $ fest. Der Dollar kostete damit 0.9376 (0.9391) €.



Auch gegenüber den Franken hat der Euro etwas angezogen. Zuletzt wurde das EUR/CHF-Paar zu 0.9876 gehandelt, am Mittag waren es noch 0.9853 und dam Morgen 0.9834 Fr. gewesen. Der US-Dollar hat sich gleichzeitig auf 0.9253 Fr. verteuert, nach 0.9227 am Mittag.



Kurz vor dem Jahresende verlief der Handel am Devisenmarkt mit vergleichsweise geringen Handelsumsätzen. Dabei können Aufträge stärkere Kursreaktionen als gewöhnlich auslösen.



In der Eurozone wurden Zahlen zu den spanischen Verbraucherpreisen veröffentlicht. Im Dezember fiel die für europäische Vergleichszwecke harmonisiere Jahresrate (HVPI) auf 5,6%, nachdem sie im Vormonat noch bei 6,7% gelegen hatte. Damit setzt sich die Abschwächung der Inflation fort. Es ist der mittlerweile fünfte Rückgang, nachdem die spanische Inflationsrate im Juli ein Rekordhoch seit Einführung des Euro von 10,7% erreicht hatte. Die EZB strebt für den gesamten Währungsraum auf mittlere Sicht eine Inflationsrate von 2% an. Die entsprechenden Daten für die Eurozone insgesamt werden am kommenden Freitag veröffentlicht.



Kursgewinne gab es auch beim japanischen Yen, obwohl die japanische Notenbank den dritten Handelstag in Folge Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten am Markt kaufte. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern versuchen die Währungshüter Spekulationen einzudämmen, dass die Notenbank der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt eine geldpolitische Wende einläuten und ihre extrem lockere Geldpolitik beenden könnte.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88693 (0.88549) britische Pfund, 140.66 (142.24) japanische Yen und 0.9847 (0.9840) Fr. fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1817 $ gehandelt. Das waren etwa 4 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise leicht gestiegen - Auf Jahressicht kaum Veränderung

Die Ölpreise haben am Freitag etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete zuletzt 84.04 $. Das waren 58 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 37 Cent auf 78.78 $.



Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise geringen Geschäftsvolumen kurz vor dem Jahresende. Dem Handel fehlte es an Impulsen und er verlief weitgehend richtungslos.



In der letzten Handelswoche des Jahres sind die Ölpreise trotz des Anstiegs am Freitag unter dem Strich gefallen, nachdem die massive Corona-Welle in China die Hoffnung auf eine rasche Besserung der konjunkturellen Entwicklung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gedämpft hatte.



Zu Jahresbeginn hatten sich die Ölpreise auf einem ähnlichen Niveau wie derzeit bewegt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hatte den Ölpreis im März bis auf zeitweise knapp 140 $ getrieben. Im Jahresverlauf gaben die Ölpreise ihrer Gewinne jedoch nahezu vollständig wieder ab. Die schwächelnde Weltwirtschaft belastete die Nachfrage nach Rohöl

AWP/REUTERS

