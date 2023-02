Börsenbericht vom 20. Februar 2023 – Schweizer Börse bewegt sich wenig Zum Wochenstart tendiert der Schweizer Aktienmarkt trotz Zinssorgen freundlich. Die Aktien von Sulzer stehen am Montag auf den Einkaufszetteln der Anleger.

Am Schweizer Aktienmarkt halten sich zum Wochenbeginn die Aktivitäten in Grenzen. Dabei bewegt sich der Leitindex SMI in einer engen Spanne und tendiert gut gehalten. Wegen des US-Feiertags President's Day, an dem die Börsen geschlossen bleiben, fehlen laut Marktteilnehmern die Impulse. Zudem wurden keine Ergebnisse von Grosskonzernen oder wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht. Und auch der hiesige Fastnachtsmontag oder der Rosenmontag, wie der heutige Tag in Deutschland heisst, dämpfe die Aktivitäten, meint ein Händler. Zudem könnten auch kurzfristige Gewinnmitnahmen nicht ausgeschlossen werden. Daher könnten die Kurse im weiteren Verlauf noch ein wenig abbröckeln.

Ein wichtiges Thema am heutigen Tag sind wieder einmal die Zinsen. Die Zinssorgen hätten sich am Freitag zwar etwas gelegt, weil der Preisauftrieb der in die USA importierten Güter im Januar im Vormonatsvergleich stärker nachgelassen habe als von Analysten prognostiziert, sagt ein Händler. Grundsätzlich sei aber das Zinsgespenst zurück, schreibt etwa die Thurgauer Kantonalbank in ihrem Kommentar. Zuvor hatten die Produzentenpreise dieses stark angeheizt. Die Zinsen dürften weiter erhöht werden und dann auch länger auf dem erhöhten Niveau bleiben, heisst es am Markt. Die Finanzmärkte würden mittlerweile nicht mehr mit nennenswerten Zinssenkungen in diesem Jahr rechnen.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 11.17 Uhr um 0,07% auf 2241,00 Punkte. Der SMI notiert mit 11'259,97 Punkten (+0,03%) praktisch unverändert. Der SLI gewinnt 0,14% auf 1784,69 und der SPI um 0,04% auf 14'496,02 Punkte. 15 der 30 SLI-Werte legen zu, 14 geben nach und einer (Sika) ist unverändert.

Unter Druck stehen vor allem die als zinssensitiv geltenden Technologie- und Wachstumswerte, die schon in der Vorwoche aufgrund der gestiegenen Zinsängste einen schweren Stand hatten, wie ein Händler sagt. Daher stünden die Aktien von AMS Osram, VAT und Straumann sowie die zyklischen Kühne + Nagel, ABB, Schindler und Geberit mit Einbussen von 1,0 bis 0,2% oben auf den Verkaufslisten. Straumann wird den Jahresbericht am Dienstag und Schindler am Mittwoch veröffentlichen. Novartis (-0,5%) und Nestlé (-0,1%) sind ebenfalls schwächer.

Dagegen sind die arg gebeutelten Aktien der Credit Suisse (+1,7%) sehr gefragt. Händler sprechen von spekulativen Anschaffungen. Bei der Bank, die zu den «too big to fail» zähle, könne man durchaus eine Wette auf den Turnaround eingehen, meint ein Händler. Die Titel von Rivale UBS sind um 0,2% höher.

Im Aufwind sind auch Swiss Re (+1,9%). Sie würden im Nachgang des am Freitag veröffentlichten Jahresergebnisses gekauft, heisst es am Markt. Zudem haben einige Analysten ihr Kursziel nach der Bilanzvorlage adjustiert. Zu den Gewinnern zählen zudem Temenos (+0,8%), deren Ergebnis am Abend veröffentlicht wird.

Auch Holcim (+1,2%) werden vor den Zahlen am Freitag gekauft. Die Aktien des Zementkonzerns zählten wegen ihres «guten Laufs» zu den positiven Überraschungen der vergangenen Monate, heisst es am Markt. Die Aktien von Alcon, Lonza, Swiss Life und Zurich, die zu den eher defensiven Werten zählen, legen zwischen 0,7 und 0,4% zu. Gut gehalten sind auch Roche (+0,1%).

Am breiten Markt stehen Sulzer (+1,2%) im Fokus. Der Maschinenbauer hat 2022 klar mehr Bestellungen erhalten als ein Jahr zuvor. Der Umsatz legte hingegen wegen verschiedener Bremsfaktoren kaum zu. Wegen eines Abschreibers auf den Geschäften in Russland und Polen ging der Gewinn zudem markant zurück.

Charttechnische Überlegungen verhelfen Softewareone zu einem Kursplus von 2,1%. Dagegen halten bei U-Blox (-1,6%) die Gewinnmitnahmen nach dem starken Vorjahr an.

Die Aktien von Santhera (+9,1%) setzen den Erholungstrend, der in der vergangenen Woche eingesetzt hat, fort, wie ein Händler sagt. Addex (+7,0%) legen ebenfalls erneut klar zu. Sie haben im laufenden Jahr bisher gut 180% gewonnen.

Bonds Schweiz: Wenig verändert in ruhigem Handel

Der Handel an der Schweizer Obligationenbörse verläuft zum Wochenbeginn in ruhigen Bahnen. Es fehle an Impulsen, heisst es am Markt. Wichtige Konjunkturdaten werden nicht veröffentlicht, da der Handel in den USA wegen eines Feiertags (President's Day) geschlossen ist.

Zudem dämpfen die Zinserwartungen das Geschäft. Diese hätten sich zwar am Freitag wieder leicht beruhigt, weil der Preisauftrieb der in die USA importierten Güter im Januar im Vormonatsvergleich stärker nachgelassen habe als von Analysten prognostiziert, sagte ein Händler. Am Tag davor hatten die Produzentenpreise die Zinssorgen noch stark angeheizt.

Am Primärmarkt hat die norwegische SpareBank 1 Nord-Norge eine Greenbond-Anleihe (Senior Non-Preferred) über 130 Mio. Fr. für sechs Jahre zu 2,7% emittiert. Der Swapspread wird mit +93 Basispunkten genannt.

Am Dienstag steht im weiteren die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken auf dem Programm. Erwartet werde wie üblich eine mehrteilige Transaktion, heisst es am Markt. Im Januar hatte die «Zentrale» mit drei Bonds 652 Mio. Fr. aufgenommen.

Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 12 BP höher auf 140,12%. Gehandelt sind bisher 4 Kontrakte. Am letzten Handelstag hatte der Conf 23 BP gewonnen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index legt 13 BP auf 124,24% zu nach +2 BP am Freitag.

Bisher ist ein Eidgenosse zu einem minim tieferen und zwei sind zu einem höheren Kurs rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,275 und die der zehnjährigen mit 1,417% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz ermässigt sich auf 1,394 von 1,427% am Freitag. Dies war der höchste Stand im bisherigen Jahresverlauf.

Euro bewegt sich bei ruhigem Handel kaum

Der Euro hat sich am Montag in weitgehend ruhigem Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0682 $ und damit in etwa so viel wie am Morgen.

Gegenüber dem Franken hat der Euro leicht an Wert eingebüsst und kostet aktuell noch 0.9859 nach 0.9883 Fr. am Morgen. Derweil wird das USD/CHF-Währungspaar ebenfalls ein wenig schwächer zu 0.9229 nach 0.9244 im frühen Geschäft gehandelt.

Der Wochenauftakt am Devisenmarkt verlief ruhig. Konjunkturdaten stehen am Montag nur wenige auf dem Programm: In der Eurozone werden am Nachmittag Zahlen zur Konsumentenstimmung erwartet, die an den Märkten in der Regel aber nur zur Kenntnis genommen werden. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags weitgehend Ruhe.

In der laufenden Woche dürften sich die Blicke auf wirtschaftliche Frühindikatoren richten. In der Eurozone werden zum einen die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global veröffentlicht. Zum anderen gibt das Münchner Ifo-Institut sein monatliches Geschäftsklima bekannt. In den USA rückt die Geldpolitik in den Mittelpunkt, wenn die US-Notenbank Fed am Mittwoch das Protokoll zu ihrer jüngsten Zinssitzung veröffentlicht.

Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise sind am Montag etwas gestiegen. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83.67 $. Das waren 70 Cent mehr als vor dem Wochenende. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 60 Cent auf 76.94 $.

Im bisherigen Jahresverlauf tun sich die Erdölpreise schwer, eine klare Richtung einzuschlagen. Sie bewegen sich bei volatilem Handel in einer Spanne von etwa zehn Dollar. Auf der Nachfrageseite besteht einerseits die Erwartung einer konjunkturellen Beschleunigung in China. Andererseits dämpfen die Zentralbanken mit ihrem Kampf gegen die hohe Inflation, der steigende Zinsen mit sich bringt, die Nachfrageerwartungen.

Auf der Angebotsseite hielt der mächtige Ölverbund Opec+ seine Förderung bis zuletzt stabil. Allerdings will Russland, das dem Verbund angehört, seine Förderung auf eigene Faust verringern. Hintergrund sind westliche Sanktionen, die Russland die Einnahmeerzielung aus dem Ölverkauf erschweren sollen.

Die Opec+ könne jederzeit ihre Förderung anpassen, falls sich die Bedingungen änderten, sagte der Energieminister Saudi-Arabiens, Prinz Abdulaziz bin Salman, am Montag in Riad. «Wir sind flexibel genug, um die Opec-Entscheidungen anzupassen.» Man orientiere sich an technischen Studien, die das Marktgleichgewicht analysierten.

China-Börsen erholt – Börse in Japan verhalten

Die wichtigsten asiatisch-pazifischen Börsen haben am Montag moderate bis teils klare Kursgewinne erzielt. Generell folgten sie damit der Erholung im späten New Yorker Handel vom Freitag, als es der Dow Jones Industrial noch ins Plus schaffte. An den Weltbörsen im Fokus stünden weiter die geldpolitischen Perspektiven in Zeiten des Kampfes gegen die hohe Inflation, hiess es am Markt.

Erholt zeigte sich vor allem der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen, der mit einem Anstieg um rund zweieinhalb Prozent auf 4133,49 Zähler vom niedrigsten Niveau seit Mitte Januar umkehrte. Rückenwind lieferten die Marktstrategen der US-Investmentbank Goldman Sachs, die dem chinesischen Aktienmarkt bis Jahresende noch ein Plus von rund einem Viertel zutrauen, nachdem der Nach-Corona-Schwung zuletzt wegen geopolitischer Spannungen und Konjunktursorgen deutlich nachgelassen hatte.

Der sei ein Gegengewicht zu den Nachrichten, die zuletzt den Appetit auf chinesische Aktien dämpften, hiess es. Der Hang-Seng-Index folgte den China-Börsen in Hongkong mit ebenfalls relativ grossen Kursgewinnen, indem er zuletzt circa ein Prozent auf 20’945,00 Zähler zulegte.

Es hemmte damit nicht die Anleger, dass die diplomatischen Beziehungen Chinas mit den USA sich weiter eintrüben - neuerdings wegen befürchteter Waffenlieferungen Chinas an Russland. US-Aussenminister Antony Blinken sagte am Sonntag im US-Fernsehen, er habe Chinas oberstem Aussenpolitiker Wang Yi klargemacht, dass derartige Unterstützung ein ernsthaftes Problem für die Beziehungen darstellten. Ein Treffen zwischen Blinken und Wang im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz war mit Spannung erwartet worden.

Anderswo ging es gemässigter zu, wie der japanische Nikkei-225 mit einem nur knappen Plus von 0,07% auf 27’531,94 Punkte zeigte.

Uneinheitlicher Wochenschluss an Wallstreet

Die US-Börsen haben die Vorwoche uneinheitlich beendet, bevor der Handel wegen eines Feiertags erst am Dienstag wieder aufgenommen wird. Die Titel im Dow Jones Industrial stiegen um 0,4% auf 33’827 Zähler und beendeten die Woche mit einem leichten Minus von 0,1%. Es war der dritte wöchentliche Rückgang in Folge. Der breiter gefasste S&P 500 gab dagegen um 0,3% auf 4079 Punkte nach. Er verlor zum zweiten Mal in Folge auf Wochensicht, jetzt aber nur um 0,3%, nach –1,1% zuvor. Der technologielastige Nasdaq 100 sank 0,7% auf 12’358 Punkte, was am Ende noch einem Wochenplus von 0,4% entsprach.

Zum Wochenschluss lastete wieder Sorge auf der Anlegerstimmung, dass die Inflation und eine starke US-Wirtschaft die Notenbank Federal Reserve zu längeren Zinserhöhungen veranlassen könnten. Die Papiere von Microsoft verloren 1,6%, die von Nvidia 2,8%, und die von Amazon fielen um 1%. Die Anteilsscheine von Moderna gaben 3,3% ab. Die Aktien von Amgen legten 2,7% zu, die von United Health um 2,4%.

