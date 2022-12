Börsenbericht vom 28. Dezember 2022 – Schweizer Börse bröckelt ab Die Unsicherheit über die Lockerung der chinesischen Corona-Politik hat die Schweizer Börse am Mittwoch gebremst.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch, dem drittletzten Handelstag des Jahres 2022, schwächer geschlossen. Nach einem über weiten Strecken wenig veränderten Verlauf rutschten die Kurse im Sog der ebenfalls leicht nachgebenden Wall Street im späten Handel noch etwas ab. Das Geschehen verlief laut Händlern mangels Impulsen aber in sehr ruhigen Bahnen. Der Handel sei stark ausgedünnt gewesen, weil die meisten Investoren ihre Bücher geschlossen hätten. Das grosse «Window-Dressing» habe wohl schon vor Weihnachten stattgefunden, kommentierte ein Stratege.



Die Investoren hätten nach dem ernüchternden Jahr so kurz vor dem Jahresende zudem keine unnötigen Risiken mehr eingehen wollen. Käufe gab es in Werten, die im aktuellen Jahr über Gebühr abgestraft worden seien und denen die Marktteilnehmer im kommenden Jahr gute Chancen für eine Erholung einräumten. «Dagegen wandten sich die Investoren von den grössten Verliereraktien ab», meinte ein Börsianer. Aber auch das kommende Jahr dürfte nicht einfach werden, hiess es weiter. Aber wenigstens seien die Probleme für die erste Jahreshälfte bekannt: Inflation, Zins- und Konjunktursorgen sowie geopolitische Spannungen. Dafür stimme die Statistik eher zuversichtlich. «Nach einem so schlechten Jahr folge meist ein besseres», hoffte ein Händler.



Der FuW Swiss 50 Index schloss 0,22% tiefer auf 2042,16 Punkten. Der SMI, der sich in einer engen Spanne von weniger als 50 Punkten bewegt hatte, schloss um 0,24% tiefer mit 10'812,67 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sank um 0,23% auf 1650,22 und der breite SPI um 0,25% auf 13'822,30 Zähler. Von den 30 SLI-Werten gaben 20 nach, acht legten zu und zwei (Alcon und Nestlé) waren unverändert.



Kurz vor dem Jahresende standen die Jahresverlierer weiter unter Druck. So führten einmal mehr die Aktien der krisengeschüttelten Credit Suisse (-2,9%) die Verlierer an. Die Grossbank hat im Jahresvergleich gut zwei Drittel ihres Werts eingebüsst und führen damit die Negativliste im SLI an. Dagegen schlugen sich die Anteile der Rivalin UBS (-0,6%) besser. UBS zählen zu den wenigen SLI-Werten mit Gewinn im Jahr 2022.



Hinter CS folgten die ebenfalls arg gebeutelten Aktien von AMS Osram (-1,1%). Der Technologietitel ist der zweitschlechteste Blue chip (-60%). Am Berichtstag notierten aber auch Aktien zyklischer Unternehmen wie Schindler (-0,5%), Adecco (-1,3%) und ABB (-1,0%) klar im Minus. Händler erwähnten dabei wieder die unsicheren Wirtschaftsaussichten.



Ein Teil der Kursschwäche des SMI könne mit den defensiven Pharmaschwergewichten Novartis (-0,4%) und Roche (-0,5%) erklärt werden, meinte ein Händler. Dagegen waren die Aktien von Nestlé, einem weiteren Schwergewicht, unverändert.



Gesucht waren derweil die übertrieben stark gefallenen Wachstumstitel Lonza (+0,7%), Givaudan (+0,6%), Sonova (+0,6%) und Straumann (+0,3%). Richemont (+0,6%) legten ebenfalls weiter zu. Sie hatten am Vortag bereits verstärkt von den Corona-Lockerungen Chinas profitiert. Die Titel von Konkurrent Swatch (-0,2%) waren leichter.



Auf den hinteren Reihen legten Pierer Mobility (+9,8%) nach einer Prognoseerhöhung deutlich zu. Der Zweiradhersteller stellte zudem eine höhere Dividende in Aussicht.



Bei den Aktien von GAM (+5,0%) dürften die Übernahmespekulationen vom vergangenen Wochenende nachgewirkt haben, hiess es. Leonteq (+2,1%) holten einen Teil der Vortagesverluste auf. Die Derivateboutique hatte eine Gewinnwarnung abgesetzt.



Die Aktien von Bobst (-2,8%) gaben dagegen am zweitletzten Tag an der SIX nach. Der Mehrheitsaktionär JBF Finance hatte bekanntlich den grössten Teil der Aktien in einem öffentlichen Übernahmeangebot vom Markt genommen. Morgen ist nun der letzte Handelstag an der SIX.



Die Aktien von Zur Rose (-4,5%) büssten ebenfalls Terrain ein. Die Aktie der Versandapotheke gehört mit einem Jahresverlust von 90 Prozent zu den grössten Verlierern im breit gefassten SPI.

New York: Ins Minus gedreht - Tesla bleiben angezählt

Die US-Börsen haben am Mittwoch ihre Auftaktgewinne abgegeben. Anziehende Renditen am Anleihemarkt - in diesem Jahr angesichts der Zinswende der US-Notenbank einer der Hauptgründe für die Kursschwäche am Aktienmarkt - waren erneut der Spielverderber.



Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,46% auf 33 090,27 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,60% auf 3806,38 Punkte nach unten. Im Minus mit 0,83% auf 10 732,86 Punkte stand auch der tags zuvor besonders schwache Nasdaq 100 . Alle drei Indizes weisen aktuell auch eine deutlich negative Jahresbilanz auf, vor allem die zinssensiblen Technologiewerte erwischte es deutlich.



Der Elektroautobauer Tesla bleibt zur Wochenmitte im Blick. Nach ihrer jüngsten Talfahrt versuchten sich die Titel anfangs zu stabilisieren, was ihnen dann aber schwer fiel. So löste sich der deutliche Kursgewinn vom Handelsstart zuletzt wieder auf. Seit Jahresbeginn summiert sich der Kursrückgang auf aktuell rund 69 Prozent, womit Tesla 2022 zu den grössten Verlierern im Nasdaq 100 zählt.



Auch Southwest Airlines standen am Mittwoch weiter unter Druck mit minus 2,5%. Mit einer Vielzahl von Flugausfällen und -verspätungen hatte die Fluggesellschaft am Weihnachtswochenende die Kunden und am Dienstag dann auch die Anleger sowie das US-Verkehrsministerium verärgert, das eine Untersuchung ankündigte. Die Probleme dürften dem Unternehmen zufolge erst einmal anhalten. Andere Fluggesellschaften leiden zwar auch unter dem harschen Winterwetter in weiten Teilen der USA, verzeichnen aber nicht annähernd so viele Ausfälle. Luftfahrt-Experten wie Analysten bemängeln bei Southwest die veraltete Technologie.



Auf den letzten Plätzen im Dow verbuchten die Papiere des Ölkonzerns Chevron, des iPhone-Konzerns Apple sowie des Einzelhändlers Walmart Verluste von bis zu 1,8%.

Bonds Schweiz: Stabilisierung nach schwächeren Vortagen

Der Abwärtstrend an der Schweizer Obligationenbörse legt zur Wochenmitte eine Pause ein. Händler sprechen von einer Stabilisierung in einem ruhigen Markt mit moderaten Umsätzen. Auch die wegweisenden zehnjährigen Frankenswapsätze haben sich ein wenig entspannt, verharren aber an der «Schallmauer» von 2%.

Am Sekundärmarkt komme es nach wie vor zu kleineren Depotbereinigungen und Positionsaufrundungen: «Aber alles in bescheidenem Rahmen», sagt ein Händler.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.40 Uhr um 31 Basispunkte (BP) tiefer bei 137,99%. Der Umsatz beläuft sich auf neun Kontrakte. Am Vortag hatte der Conf 170 Basispunkte (BP) verloren. Der für den Gesamtmarkt ausschlaggebende Swiss Bond Index gewinnt 29 BP auf 122,77% nach -41 BP am Vortag.

Bis zur Berichtszeit sind fünf Eidgenossen zu niedrigeren und einer zu höheren Kursen gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) ermässigt sich um 16 BP und rentiert +1,19%. Die Zehnjährige (0,5%/2032) ist nicht gehandelt und die Rendite wird mit +1,51% berechnet.

Der Kassazinssatz sinkt auf 1,508 von 1,543%. Am Vortag war der Kassazinssatz erstmals seit Juli 2011 wieder über die Marke von 1,5% gestiegen.

Euro gibt zu Dollar und Franken leicht nach - Japanischer Yen schwach

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch im Verlauf etwas abgeschwächt. Am Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung zu 1.0615 $ gehandelt. Sie notiert damit leichter als im frühen Handel (1.0648).



Zum Franken notiert der Euro ebenfalls schwächer, wie der aktuelle Kurs von 0.9857 Fr. zeigt. Im frühen Handel kostete ein € noch 0.9900 Fr. Das USD/CHF-Paar hat sich entsprechend auf 0.9283 von 0.9297 verbilligt.



Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es fehlte an Impulsen. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Schwache Daten vom US-Immobilienmarkt belasteten den Dollar am Nachmittag nicht. Vor allem die in diesem Jahr deutlich gestiegenen Zinsen belasten die Hausverkäufe. Allerdings sehen Experten auch Hinweise für eine Trendwende, da sich bei den Hypothekenzinsen im Dezember eine Abschwächung andeutete.



Unter Druck stand der japanische Yen. Zuvor hatte die japanische Notenbank signalisiert, dass sie an der lockeren Geldpolitik festhalten wird. Sie kündigte zudem den Kauf von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei und fünf Jahren an. Zuletzt waren die Renditen am japanischen Anleihemarkt merklich gestiegen. Ausserdem hat Japans Industrieproduktion im November den dritten Rückgang in Folge verzeichnet.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88058 (0.88333) britische Pfund und 142.21 (141.68) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1801 $ gehandelt. Das waren etwa 12 $ weniger als am Vortag

Ölpreise gefallen

Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 82.18 $. Das waren 2.14 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2.00 $ auf 77.52 $.



Die eher trübe Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Ölpreise etwas. Vor Jahresende sind die Umsätze am Ölmarkt jedoch sehr dünn und der Handel wenig aussagekräftig. Die angekündigte Einschränkung der russischen Ölexporte hatte den Preisen keinen Auftrieb gegeben. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag per Dekret den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel beschlossen haben. Das Verbot tritt am 1. Februar in Kraft.

Bitcoin gegen Jahresende ohne Schwung

Der Kurs des Bitcoin hat sich in der vergangenen Woche kaum bewegt. Mit einer raschen Trendwende ist laut Experten auch im kommenden Jahr nicht zu rechnen.

Am Mittwochmittag notiert der Bitcoin 1,5% unter dem Wert der Vorwoche bei 16'650 $ und damit nur knapp über dem tiefsten Stand seit Dezember 2020. Die Marktkapitalisierung ist laut dem Branchenportal CoinGecko in den letzten sieben Tagen um weitere 5 Mrd. auf rund 320 Mrd. $ geschrumpft. Seit Anfang Jahr hat die Leitkryptowährung nun kumuliert 550 Mrd. $ oder 65% des Wertes eingebüsst.

Die Gesamtmarktkapitalisierung aller auf dem Portal aufgeführten rund 13'000 Kryptowährungen lag am Mittwochmittag mit insgesamt 831 Mrd. $ rund 15 Mrd. unter der Vorwoche. Der Marktanteil des Bitcoin betrug 38,5%, wobei dieser Wert bereits das ganze Jahr über nur geringfügigen Schwankungen unterworfen war.

Deutlich Federn lassen musste in der vergangenen Woche der Token der «High-Speed-Blockchain» Solana, der fast 20% nachgab. Laut Marktbeobachtern lastet die Abwanderung verschiedener NFT-Projekte auf andere Blockchains wie Ethereum oder Polygon schwer auf der ehemaligen Top10-Währung. Diese ist bereits seit Wochen wegen der Verbindung mit der zusammengebrochenen Börse FTX unter Druck, zumal deren Schwesterunternehmen Alameda laut Medienberichten über 10% der Solana-Token gehalten hat.

AWP/REUTERS

