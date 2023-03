Börsenbericht vom 13. März 2023 – Schweizer Börse deutlich im Minus Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich die Talfahrt fort. Finanzwerte sind besonders von Kursverlusten betroffen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Auch zu Beginn der neuen Woche hält der Ausverkauf an den Börsen an. Die Turbulenzen im US-Bankensektor sorgen für grosse Verunsicherung und damit grosse Abgabewellen. Besonders betroffen sind die Aktien von Banken. Hart trifft es die angeschlagene CS mit zweistelligen Kursverlusten. Immer mehr Marktteilnehmer fühlen sich an die Lehman-Krise von 2008 erinnert. Ausgelöst wurde die Nervosität vom Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB).

Diese scheint sich nun aber etwas zu legen. Am Wochenende haben sich in den USA die Notenbank Fed, das Finanzministerium und Aufsichtsbehörden eingeschaltet und weitreichende Schritte zum Schutz der Einlagen bei dem Kreditinstitut angekündigt und auch anderen Geldhäusern Hilfen zugesagt. Zudem sagte US-Präsident Joe Biden kurz vor dem Börsenstart der Wallstreet, die Amerikaner könnten auf die Sicherheit des Bankensystems vertrauen. Dies sorgte dann für eine Erholung im frühen Handel an der Wallstreet, worauf sich an den europäischen Börsen die Verluste eingrenzten.

Der SMI, der kurzzeitig bis auf 10'538 Punkte abgesackt war, notiert um 15.05 Uhr noch um 1,40% tiefer auf 10'614,04 Punkten. Der VSMI, das Angstbarometer der Börse, steht um deutliche 20,5% höher. Der FuW Swiss 50 Index sinkt um 2,23% auf 2118,80 Punkte. Der SLI büsst 2,11% ein auf 1679,34 und der SPI 1,37% auf 13'798,36 Zähler. Im SLI geben 26 Aktien nach und nur vier sind fester.

Zu einem regelrechten Ausverkauf kommt es bei den Finanzwerten: CS (-12% auf 2,19 Fr.), die bei 2.115 Fr. kurzzeitig ein neues Rekordtief markierten, führen die Liste an vor dem Banksoftwarehersteller Temenos (-8,6%), der Rivalin UBS (-7,3%) und den Vermögensverwaltern Julius Bär (-6,3%) und Partners Group (-3,9%).

Auch die Versicherer Swiss Re (-4,3%), Swiss Life (-3,0%) und Zurich (-2,4%) rutschen klar ab. In den hinteren Reihen fallen die kleineren Finanzwerte Swissquote, Leonteq, Vontobel oder EFG zwischen 8 und 3,5%.

Aber auch die zinssensitiven Wachstumswerte AMS Osram (-5,7%), Logitech (-2,2%) und VAT (-1,4%) geben nach. Deutlich tiefer stehen auch zyklische Werte wie Richemont, ABB, Adecco und Holcim, die und mehr als 3% verlieren.

Gegen den Trend im Plus halten sich aktuell lediglich die als defensiv geltenden Givaudan (+1,8%), das Schwergewicht Nestlé (+1,2%) und die Pharmariesen Novartis (+0,1%) und Roche (+0,1%).

Kursgewinne am breiten Markt verbuchen nach Zahlen auch Hiag (+1,3%).



Wallstreet eröffnet tiefer

Die Spekulationen um die Folgen des Kollaps der US-Startup-Finanzierungsbank Silicon Valley Bank (SVB) machen US-Anleger nervös. US-Bankaktien setzten ihre Talfahrt am Montag fort, die Papiere einiger kleinerer Geldhäuser brachen um mehr als 50% ein. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte zur Eröffnung 0,3% tiefer bei 31’820 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,7% auf 3835 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq bröckelte um 0,9% auf 11’041 Stellen ab.

Die Sicherung der Kundeneinlagen durch US-Behörden nach der Auflösung der SVB und der New Yorker Signature Bank hat Investoren anscheinend nicht beruhigt. «Wenn ein so grosser Schritt so schnell gemacht wird, denkt man zuerst, dass die Krise abgewendet ist. Aber der zweite Gedanke ist: Wie gross waren die Risiken, dass dieser Schritt unternommen werden musste?», sagte Rick Meckler, Partner beim Vermögensverwalter Cherry Lane.

Die Anteilsscheine von JPMorgan, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup und Bank of America verloren zwischen 1,5 und 5,7%. Bei kleineren Banken waren die Anleger zum Teil noch nervöser. Die Aktien der US-Privatbank First Republic Bank brachen etwa um knapp 70% ein, PacWest fielen um mehr als 50%.

Bonds Schweiz: Fester - Eidgenossen stark gesucht

Die Turbulenzen im US-Bankensektor treiben am Montag an der Schweizer Obligationenbörse die Anleger in sichere Häfen. Gesucht sind laut Händlern vor allem Obligationen der Eidgenossenschaft und anderer als sicher geltenden Schuldner wie etwa der Kantone oder der Pfandbriefemittenten. Deren Renditen geben daher deutlich nach.



Die Marktteilnehmer würden angesichts des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank (SVB) und der Silvergate Capital an die Finanzkrise von 2008 erinnert und flüchteten daher in die sicheren Häfen, heisst es am Markt. Und dies obwohl sich am Wochenende in den USA eine Troika aus Fed, Finanzministerium und Aufsichtsbehörden eingeschaltet hatte, um die Märkte zu beruhigen. Die Rettung der Einlagen des Startup-Finanzierers SVB sorgte aber nur kurz für eine Beruhigung. «Die Art von Übernacht-Rettungs-Aktionen weckt böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008.»



Unterstützt wird der Zinsmarkt laut Händlern zusätzlich die Erwartungung vieler Marktteilnehmer, dass gewisse Zentralbanken wegen der Turbulenzen nun den Fuss vom geldpolitischen Bremspedal nehmen könnten. Neu erwarteten Marktteilnehmer jedenfalls, dass das Fed bei der Zinssitzung in der kommenden Woche den Leitzins trotz hoher Inflation nur noch um 25 und nicht wie bisher erwartet um 50 Basispunkte (BP) erhöhen werde. Die grosse US-Bank Goldman Sachs rechnet für März nicht mehr mit einer Zinsanhebung. Auch die Zinserwartungen an EZB, die bereits am Donnerstag tagt, sind gesunken.



Während die durchschnittlichen Markterwartungen an die Schweizerische Nationalbank ebenfalls gesunken sind - laut Händlern auf noch 25 von bisher 50 BP - halten derweil die Ökonomen von Credit Suisse und UBS an ihren Prognosen für die Entwicklung des SNB-Leitzinses fest.



Konkret erwartet die CS nächste Woche weiterhin einen Zinsschritt von 75 BP auf 1,75 Prozent und von weiteren 50 BP an der Lagebeurteilung im Juni. Grundlage daür ist die hohe Inflation im Februar. Die UBS erwartet im März 50 BP und weitere 25 BP im Juni.



Am Sekundärmarkt sind die Umsätze laut Händlern recht gut. Dabei komme es zu Abgaben in Anleihen schwächerer Schuldner. Dagegen würden Topqualitäten zu höheren Kursen gehandelt.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future zieht bis um 13.30 Uhr um 197 BP an auf 143,18%. Der Umsatz beträgt 78 Kontrakte. Am letzten Handelstag hatte er bereits um 127 BP zugelegt. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) gewinnt 171 BP auf 126,09%.



Die bislang zehn gehandelten Eidgenossen legen alle zu. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,395 und die der zehnjährigen mit 1,323% angegeben



Am Primärmarkt stünden zwar einige Emittenten in den Startlöchern, sagt ein Händler und erwähnt etwa den Immobilienkonzern Allreal, die Areal Bank und die Ferring Holding, die sich diese Tage Investoren präsentierten. Bereits am Markt ist die Engadiner Kraftwerke AG, die 100 Mio. Fr. für 7 Jahre aufnehmen will.



Der zehnjährige Kassazinssatz ist derweil massiv auf 1,122 von 1,314% am Freitag gesunken. Am vergangenen Mittwoch hatte er bei 1,514 noch ein Jahreshoch markiert.

Euro gibt Tagesgewinne fast komplett ab - Franken gesucht

Der Euro hat zu Wochenbeginn gegenüber dem US-Dollar einen Grossteil seiner Tagesgewinne bis zum Mittag eingebüsst. Die Gemeinschaftswährung kostet am Montagmittag noch 1.0664 $ und damit lediglich etwas mehr als vor dem Wochenende. Im frühen Handel war der Eurokurs bis auf 1.0737 $ gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit etwa einem Monat erreicht.

Angesichts der derzeitigen Turbulenzen im US-amerikanischen Finanzsektor hat zudem eine Flucht in sichere Häfen eingesetzt, heisst es im Handel. Gesucht werden vor allem der Schweizer Franken, der japanische Yen, Staatsanleihen wie die Eidgenossen sowie das Edelmetall Gold. Das Euro/Franken-Paar ist denn auch deutlich auf 0.9753 gesunken (Tagestief 0.9714), nachdem es am Morgen noch zu 0.9831 umgegangen war.

Unter Druck steht vor allem der US-Dollar. Zum Franken zeigt er sich mit Kursen von zuletzt 0.9144 wieder etwas erholt, nachdem er im bisherigen Tagesverlauf bis auf 0.9098 gesunken war. Auslöser für den Druck auf den Greenback sind fallende Zinserwartungen an die US-Notenbank Fed wegen der Turbulenzen in den USA. Die grosse US-Bank Goldman Sachs rechnet nun nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung für die nächste Fed-Sitzung in gut einer Woche.

Am Wochenende hatten US-Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Das Fed legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

Angesichts der Turbulenzen rund um die SVB dürften Erinnerungen an die Finanzkrise 2008 und die damalige Finanzmarkt-Nahtod-Erfahrung wach werden, schrieb Devisen-Analyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Doch sei die Welt heute eine andere als damals: «Politik, Zentralbanken und Finanzmarktteilnehmer haben gelernt. Insbesondere existieren heute Instrumente zur Eindämmung solcher Krisen.» Die hätten 2008 und danach erst geschaffen werden müssen. Und weil sie damals nicht existierten, seien die Ansteckungseffekte damals höher gewesen als sie es heute sein dürften.

An den Finanzmärkten beruhigt sich die Lage alles in allem aber nur kurz. Die Börsen sacken angesichts der anhaltenden Unruhe im US-Bankensektor weiter ab.

Ölpreise geben deutlich nach - Verunsicherte Finanzmärkte belasten

Die Ölpreise haben am Montag belastet durch die Verunsicherung an den Finanzmärkten deutlich nachgegeben. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 81.34 $. Das waren 1.45 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 1.40 $ auf 75.28 $.



Die Verunsicherung an den Finanzmärkten wirkte sich auch auf die Ölpreise aus. Die Turbulenzen in der US-Bankenbranche haben die Aktienmärkte deutlich belastet. Vor dem Wochenende war die auf Start-up-Finanzierung spezialisierte Silicon Valley Bank (SVB) nach einer gescheiterten Notkapitalerhöhung vorerst geschlossen und unter staatliche Kontrolle gestellt worden.



Die Anleger sind misstrauisch, auch wenn das Finanzministerium, die Einlagensicherungsbehörde und auch die US-Notenbank rasch reagiert haben. Die Einlagen der Kunden von SVB wurden garantiert, die Notenbank Fed legte ein neues Kreditprogramm für die Banken auf. Eine sich verschärfende Krise könnte auch die wirtschaftliche Entwicklung in den USA belasten und damit die Nachfrage nach Rohöl dämpfen.

Kryptomarkt erholt sich von jüngstem Einbruch

Der Kryptomarkt hat sich von seinem Einbruch in der vergangenen Woche erholt. Übers Wochenende legten viele Digitalanlagen spürbar zu, am Montag ging es noch etwas weiter nach oben. Der Bitcoin stieg auf etwa 22’500 $, nachdem er vor wenigen Tagen noch unter die Marke von 20’000 $ gefallen war. Auch andere Internetdevisen wie Ether stiegen im Kurs. Der Wert aller rund 22’800 Digitalwährungen kletterte wieder über die Schwelle von 1 Bio. $.



Die Kursschwankungen am Kryptomarkt wurden zuletzt durch Probleme im US-Bankensektor getrieben. Die betroffenen Banken sind stark im Technologiesektor aktiv, weshalb Rückwirkungen auf die Kryptobranche und Digitalanlagen nahe liegen. Für Beruhigung sorgte zum Wochenstart eine Erklärung von US-Finanzministerium, Notenbank und Einlagensicherungsbehörde. Demnach sind Einlagen bei der ins Straucheln geratenen US-Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt. Die Federal Reserve legte ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.



In der vergangenen Woche waren Kryptowerte hingegen stark unter Druck geraten, als sich die Turbulenzen rund um SVB zuspitzten. Bitcoin und Co zählen zu den besonders riskanten Anlageklassen, die von einer schlechten Marktstimmung oft mit nach unten gezogen werden. Umgekehrt profitieren sie, wenn sich die Lage wieder etwas aufhellt.

AWP/REUTERS

