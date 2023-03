Börsenbericht vom 23. März 2023 – Schweizer Börse deutlich im Minus Der Schweizer Aktienmarkt verliert am Donnerstag nach den Zinsentscheiden von SNB und Fed an Terrain.

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag deutlich im Minus und notiert dabei klar unter der Marke von 10'700 Punkten. Der zaghafte Erholungsversuch nach der CS-Rettung ist damit vorerst abgebrochen. Für Zurückhaltung sorgen die jüngsten Zinsentscheide der US-Notenbank und der Schweizerischen Nationalbank (SNB).

Nach der SNB-Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt gerieten die Aktien noch etwas stärker unter Druck als zuvor schon, vor allem einige Finanzwerte. Die SNB hätte zwar Grund gehabt, nach der erzwungenen CS-Rettung das Tempo bei der Inflationsbekämpfung etwas zurückzufahren, nun habe sie aber ein klares Zeichen gesetzt, meint dazu etwa Lombard Odier in einem ersten Kommentar. Von anderer Seite heisst es indes auch, dass das Vorgehen wegen der gleichzeitigen Anhebung der BIP-Prognose nicht stimmig wirke.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 11.15 Uhr um 0,91% auf 2140,30 Punkte. Der SMI gibt bis um 1,01% auf 10'673,79 Punkte nach. Der SLI verliert 1,03% auf 1692,07 Punkte und der SPI 0,86% auf 14'001,09 Punkte. Von den 30 SLI-Werten geben 24 nach und sechs legen zu.

Bereits die - mehrheitlich erwartete - Zinserhöhung durch das Fed um 25 Basispunkte führte zu unterschiedlichen Einschätzungen. Während die einen die Botschaften des Fed als «hawkish» bezeichneten, sahen andere das genaue Gegenteil, nämlich «dovish». Die US-Investoren haben letztlich die Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell und der US-Finanzministerin Janet Yellen, welche eine «pauschale» Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems ablehnte, mit deutlichen Kursverlusten am Aktienmarkt quittiert. Am frühen Nachmittag steht nun die Bank of England mit ihrer Einschätzung im Fokus.

Die Einschätzung der SNB belastet derzeit vor allem Finanzwerte. Grösste Verlierer sind Swiss Life (-5,3%), aber auch UBS (-3,7%) haben ihre anfänglichen Verluste ausgeweitet. CS (-3,7%) geben ähnlich nach und notieren etwa in dem Bereich der dem Umtauschverhältnis von 22,48 CS-Aktien für eine UBS-Aktie entspricht. Ausnahme bilden - wie vermehrt in den letzten Tagen - die Titel der Privatbank Julius Bär (+0,7%), welche zulegen.

Deutlicher büssen auch Swiss Re (-2,0%) ein sowie Zykliker wie Holcim (-2,0%) oder ABB (-1,5%).

In der Schlussgruppe finden sich zudem Swatch (-3,2%) nach einer Abstufung durch Barclays auf «Underweight» von «Equal Weight». Der zuständige Analyst zeigt sich mittlerweile vorsichtiger, was die chinesische Nachfrage speziell für den Uhrenmarkt angeht.

Schwach sind auch Schindler PS (-2,2%). Die US-Bank Morgan Stanley hat das Rating für den Titel auf «Underweight» von «Equal Weight» gesenkt. Bei der aktuellen Bewertung befinde sich der Lift- und Rolltreppenhersteller zwar in einer Reihe mit den besten Unternehmen seiner Klasse, aber die zyklische Erholung werde nicht über Nacht eintreten, heisst es bei MS zur Begründung.

Keine Unterstützung kommt von den Schwergewichten, wobei sich Nestlé (-0,5%) und Novartis (-0,6%) noch etwas moderater abschwächen als Roche (1,0%).

Auf der Gegenseite sind Kühne + Nagel (+0,8%) gegen den Trend gesucht. Gut komme im Handel an, dass die Aktien die Gewinne auch in der jüngsten Korrekturphase verteidigt und am Berichtstag gar ein neues Jahreshoch markiert hätten, heisst es dazu. Ausserdem gilt der Titel als einer der Favoriten für die Nachfolge von CS im SMI.

Knapp im Plus notieren zudem Richemont (+0,1%), gestützt von einer positiven Einschätzung durch JPMorgan.

Im breiten Markt fallen Zur Rose (-7,0%) nach enttäuschenden Ergebnissen und der Ankündigung einer Umbenennung deutlich zurück.

Ebenfalls nach Zahlen klettern dagegen Meyer Burger um gut 12% und Hochdorf um knapp 11% in die Höhe.



Devisen: Euro legt weiter zu und notiert über 1.09 $

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine deutlichen Kursgewinne vom Vorabend nach der US-Notenbankentscheidung leicht ausgebaut. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1.0915 $ und damit etwas mehr als am Vorabend. Damit nähert sich der Euro wieder dem Mehrmonatshoch von Anfang Februar knapp über der Marke von 1.10 $ an.



Der Franken hingegen hat gegenüber dem US-Dollar im Vergleich zum Vorabend auf 0.9150 von 0.9176 etwas nachgegeben. Der Euro wieder hat zum Franken auf 0.9995 von 0.9977 angezogen und nähert sich damit wieder der Parität, über der er zum letzten Mal Anfang März gelegen hatte.



Der Euro konnte von der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Vorabend profitieren. Zwar hob die Zentralbank ihren Leitzins wie allgemein erwartet weiter an. Allerdings gab sie sich mit Blick auf die Zukunft vorsichtiger. Analysten deuteten die Bemerkungen von Fed-Chef Jerome Powell als Möglichkeit, dass der Zinsgipfel in den USA bald oder schon jetzt erreicht sein könnte.



Am Donnerstag folgen mehrere Notenbanken auf die Fed-Sitzung. Unter anderem treffen die britischen Währungshüter ihre Zinsentscheidung. Nachdem sich die Inflation laut jüngsten Zahlen wieder verstärkt hat, wird mit einer weiteren Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet. Neben der Bank of England entscheiden die Notenbanken der Schweiz, Norwegens und der Türkei über ihren Kurs.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 76.17 $. Das waren 52 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 59 Cent auf 70.31 $.



Der Erdölmarkt ist nach wie vor angeschlagen. In den vergangenen Wochen wurde der Markt durch die Bankturbulenzen in den USA und Europa belastet. Die Rohölpreise waren Anfang dieser Woche auf 15-monatige Tiefstände gefallen. Seither hat sich die Lage an den Märkten wieder etwas entspannt.



Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed vom Vorabend hatte zunächst keine grossen Auswirkungen auf den Ölmarkt. Die Fed hatte ihren Leitzins weiter angehoben und sich mit Blick auf die Zukunft eher vage positioniert. Zwar deutete Fed-Chef Jerome Powell die Möglichkeit weiterer Zinsstraffungen an. Analysten sprachen jedoch davon, dass der Zinsgipfel in den USA bald oder sogar schon jetzt erreicht sein könnte.

Asien/Pazifik: Uneinheitlich nach US-Zinsentscheid

Asiens wichtigste Börsen haben am Donnerstag nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed keine gemeinsame Richtung gefunden. Mit der Bank of England, der Schweizerischen Nationalbank (SNB), der norwegischen sowie der türkischen Notenbank entscheiden an diesem Donnerstag zudem weitere Währungshüter über ihre Geldpolitik.



Die Fed hatte zur Wochenmitte trotz der Krise im Bankensektor ihren Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt und den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben. Eine Mehrheit der Ökonomen hatte mit diesem Schritt gerechnet. Doch vor dem Zinsentscheid hatte es mehr Unsicherheit als üblich gegeben: Eine Reihe von Experten hatte eine Pause im Zinserhöhungszyklus für möglich gehalten, Fed-Präsident Jerome Powell Anfang März hingegen noch eine Erhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Aussicht gestellt.



Powell machte am Mittwoch zudem deutlich, die Notenbank werde die Zinsen falls nötig auch weiter anheben. Gleichzeitig erwarte man, dass die jüngsten Bankenausfälle die Nachfrage ausbremsen und so einen ähnlichen Effekt wie Zinserhöhungen haben könnten. Im Moment gebe es aber noch eine grosse Unsicherheit. Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen erfüllte die Fed nicht. Die wichtigsten US-Aktienindizes reagierten mit deutlichen Verlusten auf die Fed-Aussagen. Zudem sprach sich US-Finanzministerin Janet Yellen gegen eine "pauschale" Einlagensicherung zur Stabilisierung des US-Bankensystems aus.



Der Hongkonger Hang-Seng-Index ragte am Donnerstag hingegen mit einem Plus von 2,26% auf 20’030,08 Punkte in Asien positiv heraus. Er profitierte von einem Kurssprung des Internetkonzerns Tencent , der die Anleger mit überraschend guten Jahreszahlen überzeugte. Zudem hob das Hongkonger Währungsamt HKMA - faktisch die Zentralbank der chinesischen Sonderverwaltungsregion - den Leitzins im Einklang um 0,25 Prozentpunkte an. Die Geldpolitik Hongkongs folgt üblicherweise wegen der Koppelung des Hongkong-Dollar an den US-Dollar der amerikanischen Geldpolitik.



Derweil reichte es beim CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Handelsplätze Shanghai und Shenzhen für ein Plus von 0,99% auf 4039,09 Punkte. Als Kursbremse wirkten schwache Immobilienwerte, nachdem das angeschlagene Bauunternehmen China Evergrande Group einen Plan zur Umschuldung vorgelegt hatte, der für den gesamten Sektor die Richtung vorgeben könnte.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 beendete den Handelstag indes 0,17% tiefer mit 27’419,61 Punkten. Vor am Freitag anstehenden heimischen Inflationsdaten hielten sich die Anleger in Tokio zurück. Der australische S&P ASX 200 schloss mit einem Minus von 0,67% bei 6968,60 Zählern.

Abwärtsdruck an Wallstreet

Da die Entscheidung der US-Notenbank Fed erwartet wurde, hat die Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 4,75% die amerikanischen Aktienmärkte am Mittwoch zuerst kaum bewegt. Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell sorgten dann aber doch für Abwärtsdruck: Das Fed erwartet weiterhin, dass der Leitzins bis auf 5,1% steigen wird – und erst im nächsten Jahr sinkt.

Negativ wurde auch aufgenommen, dass Finanzministerin Janet Yellen den Forderungen nach einer Einlagensicherung für Bankkonten ohne Begrenzungen eine Abfuhr erteilt hat.

Der Leitindex S&P 500 (–1,7%) schliesst auf 3936 Punkten. Der Dow Jones Industrial (–1,6%) sinkt auf 32’030 Punkte. Der Technologieindex Nasdaq 100 verliert 1,4% und notiert zum Handelsschluss auf 12’567 Punkten.

Die Aussagen von Janet Yellen belasteten Regionalbanken wie First Republic Bank (–15,5%), PacWest Bancorp (–17,1%) und New York Community Bancorp (–4,7%). PacWest Bancorp hat sich wegen des Abflusses von einem Fünftel der Kundengelder von der Investmentgesellschaft Atlas SP Partners 1,4 Mrd. $ geliehen.

Auch die Kurse von Grossbanken wie Wells Fargo (–3,3%), Bank of America (–3,3%), Citigroup (–3%) und JPMorgan (–2,6%) sanken.

Der Sportartikelhersteller Nike (–4,9%) kann mit seinem Quartalsergebnis und einem zögerlichen Ausblick die Anleger nicht überzeugen.

Der Chiphersteller Nvidia (+1%) profitiert von Hoffnungen auf ein starkes Geschäft mit seinen auf Anwendungen in der künstlichen Intelligenz ausgerichteten Halbleitern.

GameStop (+35,2%), Distributor von Computerspielen, hat erstmals seit zwei Jahren einen Quartalsgewinn erreicht.

