Börsenbericht vom 20. März 2023 – Schweizer Börse erholt sich Nach den heftigen Schwankungen in der Vorwoche hat sich das Geschehen an der Schweizer Börse am Montag beruhigt.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Der Schweizer Leitindex SMI hat am Tag 1 nach der Übernahme der CS durch die UBS die anfänglichen Verluste kontinuierlich abgebaut und im Plus geschlossen. Auch die anderen wichtigen europäischen Indizes wie DAX, CAC 40 oder FTSE schlossen nach anfänglichen Schwierigkeiten im positiven Bereich. Der Plan von Bund, SNB und Finma, die Märkte zu beruhigen, scheint damit - zumindest für den Moment - aufzugehen. Die Börsianer gewannen der grössten Bankenfusion seit der Finanzkrise 2008 mit etwa mehr zeitlichem Abstand offenbar denn auch viel Positives ab: «Während sich durch die Transaktion das Risikoprofil für die UBS erhöht, dürften die potenziellen Vorteile überwiegen», hiess es etwa in einem Kommentar der ZKB. Entscheidend sei nun, dass das Vertrauen wieder hergestellt werde.



Mit zunehmender Beruhigung richtet sich der Blick nun wieder verstärkt auf das Fed, welches am Mittwoch bekanntgibt, ob es in Sachen Zinspolitik wie gehabt weiterfährt oder ob es den angeschlagenen Märkten und insbesondere den gebeutelten Banken eine Verschnaufpause gönnt. So gehen einige davon aus, dass es bei kommender Sitzung keinen weiteren Zinsschritt beschliessen wird. Einen Tag später hat dann SNB-Präsident Thomas Jordan seinen zweiten grossen Auftritt diese Woche. Dann nämlich, wenn die Nationalbank ihren Zinsentscheid veröffentlicht. Hier ist die Ausgangslage etwas anders: Experten rechnen auf breiter Front mit einer Erhöhung um 50 Basispunkte.



Der FuW Swiss 50 Index schloss 0,43% höher auf 2'126,03 Punkten. Der SMI, der zunächst bis auf das neue Jahrestief auf 10'396 Punkte fiel, drehte kurz nach dem Mittag ins Plus und baute die Gewinne danach kontinuierlich aus. Er schloss 0,28% höher auf 10'643,64 Zählern. Der SLI gewann 0,39% auf 1681,15 und der SPI 0,35% auf 13'953,41 Zähler. Im SLI konnten 21 Titel zulegen, neun schlossen tiefer.



Natürlich standen nach dem gestrigen Abend die Titel der Credit Suisse - oder bessergesagt: der neuen UBS-Tochter CS - besonders stark im Fokus. Sie konnten die anfänglichen Verluste von teils über zwei Dritteln im Laufe des Handelstages deutlich eingrenzen. Zuletzt wurden sie zu einem Preis von 0.8232 gehandelt (-55,74%). Gemäss den am Wochenende ausgehandelten Konditionen bekommen CS-Aktionäre für 22.48 CS-Aktien eine UBS-Aktie. Das entsprach zum UBS-Schlusskurs vom Freitag (17.11 Fr.) rund 76 Rappen je CS-Titel.



Die Papiere der Käuferin UBS (+1,3%), die am Morgen noch unter starkem Verkaufsdruck gelitten hatten, legten im Handelsverlauf zu. Am Aktienmarkt gaben sich viele Börsianer erleichtert über die angekündigte Übernahme. «Der Fusionskrimi hat ein Happy End», kommentierte ein Marktteilnehmer.



Noch stärkere Gewinne verzeichneten jedoch andere Finanztitel, allen voran Julius Bär (+8,2%). Sie profitieren laut Händlern von der jüngsten Entwicklung, wonach viele Anleger, die ihr Geld aus Diversifikations- und Sicherheitsüberlegungen bei beiden Grossbanken angelegt haben, nun zu anderen Banken wechseln könnten. Auch Zurich (+2,4%), Partners Group (+2,2%), Swiss Re (+1,5%) und Swiss Life (+1,2%) drehten ins Plus und schlossen stärker.



Verkauft wurden hingegen vermehrt Titel wie AMS Osram (-2,4%), die stark verschuldet und von der künftig womöglich restriktiveren Kreditpolitik der Banken abhängig seien, sagte ein Händler.



Die beiden Schwergewichte Roche (-0,1%) und Nestlé (-0,3%), die am Vormittag noch den Markt gestützt hatten oder zumindest unterdurchschnittlich stark abgaben, schlossen tiefer. Novartis hingegen gingen mit einem Plus von 0,7% aus dem Handel.



In den hinteren Reihen fielen unter anderem Swissquote auf mit einem Plus von 4,7%. Die Bank profitiert laut Händlern ebenso wie zum Beispiel Julius Bär von der Hoffnung, dass Kunden beider Grossbanken zur Diversifizierung zu anderen Anbietern wechseln könnten.



Stark unter die Räder kamen in der zweiten Reihe weitere Unternehmen mit hoher Verschuldung wie etwa Idorsia (-5,2%) oder Meyer (-0,4%).

New York: Standardwerte erholt - Bank-Notübernahme beruhigt

Die US-Börsen sind am Montag inmitten der Bankenkrise uneinheitlich gestartet. Die Not-Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse (CS) durch die Konkurrentin UBS stützte auch in den USA die angeschlagene Stimmung unter den Anlegern. Die Standardwerte-Indizes legten zu, die technologielastigen Nasdaq-Börsen zeigten sich kaum verändert bis leicht schwächer. Allerdings hatten sich diese in der vergangenen Woche auch deutlicher erholt.



Der Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 1,04% auf 32 189,84 Punkte, nachdem der bekannteste Wall-Street-Index am Freitag 1,2% eingebüsst und damit ein knappes Wochenminus verbucht hatte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Montag um 0,65% auf 3941,95 Punkte nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq sank der Auswahlindex Nasdaq 100 zugleich um 0,15% auf 12 500,73 Zähler.



Die Lage am US-Aktienmarkt sehe aktuell so dramatisch gar nicht aus, schrieben die Experten von Lynx. Tatsächlich haben im Verlauf der vergangenen Woche nicht nur Gold und Anleihen, sondern auch der Nasdaq 100 kräftig zugelegt. Und da die grossen Tech-Aktien der Nasdaq im marktbreiten S&P-500-Index ebenso stark vertreten sind wie die «Old Economy»-Aktien des Dow Jones, verhalf die relative Stärke der Nasdaq auch dem S&P 500 zu einem Wochenplus, erinnerten sie.



Damit habe die charttechnisch wichtige, zuletzt im Oktober getestete 1000-Tage-Linie im S&P 500 gehalten und der Index sei in der Spanne der vergangenen vier Monate geblieben. Wie es weitergehe, dürfte sich womöglich am Mittwoch entscheiden. Dann wird die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt geben und könnte auch signalisieren, wie es geldpolitisch weiter geht.



Unter den Branchen in den USA waren Finanzwerte wieder gefragt, nachdem sie in den vergangenen zwei Wochen kräftig auf Talfahrt gegangen waren. Unter den grossen Banken legten JPMorgan im Dow um 1,9% zu und Goldman Sachs um 2,4%. Auch weitere Finanzinstitute wie die Bank of America , die Bank of New York Mellon oder auch Capital One Financial stiegen wieder deutlicher um bis zu 4%.



Auslöser des Ausverkaufs vor rund zwei Wochen war die Bekanntgabe der Abwicklung des auf die Kryptobranche ausgerichteten US-Finanzkonzerns Silvergate Capital gewesen. Ein paar Tage später wurde das auf Start-up-Finanzierungen spezialisierte US-Geldhaus Silicon Valley Bank (SVB) unter die Kontrolle der US-Einlagensicherung FDIC gestellt und geschlossen. Dann folgte die zwangsweise Schliessung der Signature Bank.



Weitere Regionalbanken, allen voran die First Republic Bank , sind nach wie vor schwer angeschlagen. Die Aktien dieser Regionalbank büssten weitere 14% ein und näherten sich damit erneut ihrem Rekordtief vor einer Woche bei 17.53 $. Eine zweite Abstufung der Kreditwürdigkeit binnen weniger Tage belastete. Auch mit der Zusage von 30 Mrd. $ Finanzhilfen durch etliche grosse US-Bankhäuser seien die Probleme des Unternehmens noch nicht gelöst, hiess es zur Begründung der Bonitätsabstufung durch Standard & Poor’s.



Die Papiere der New York Community Bancorp zogen dagegen um 38% an. Die Branchenkollegin der First Republic Bank übernimmt Teile der Signature Bank.



Abgesehen von Bankaktien rückten zudem die Papiere von Foot Locker in den Blick. Ein überraschend positiver Quartalsbericht der Sportartikel-Handelskette verhalf zu einem Kursplus von 1,9%.

Bonds Schweiz: Verunsicherung stärkt Nachfrage nach sicheren Häfen

Die Schweizer Obligationenbörse legt am Montag deutlich zu. Die Verunsicherung wegen der Probleme im US-Bankensystem und über die Übernahme der Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS sorge für eine anziehende Nachfrage nach den als sicher geltenden Anleihen der Eidgenossenschaft und anderer Topschuldner, heisst es am Markt. Der von der Schweizerischen Nationalbank (SNB) berechnete Kassazinssatz fällt derweil den tiefsten Stand seit August 2022.



Die Notübernahme der Credit Suisse hatte die Verunsicherung an den Märkten noch verstärkt. Die UBS soll nun die angeschlagene Konkurrentin für drei Milliarden Franken übernehmen. Mehrere Zentralbanken äusserten sich beruhigt, dass damit eine Bankenkrise verhindert werden könne.



Für Unruhe sorgte an den Märkten auch, dass im Zusammenhang der CS-Übernahme die Schweizer Finanzaufsicht Finma angeordnet hat, dass die nachrangigen eigenkapitalbezogenen AT1-Bonds (Additional Tier 1) der CS komplett abgeschrieben werden müssen. Das bedeutet, die Anleger dieser Bonds gehen leer aus. Abgeschrieben werden müssen dabei Anleihen im Wert von 16 Mrd. Fr.



Die AT-1 Bonds waren nach der Finanzkrise 2008 erfunden worden und sollen in einer Krise als Puffer dienen. Wenn die Eigenkapitalquote einer Bank unter ein festgelegtes Niveau fällt, können diese Anleihen in Eigenkapital umgewandelt werden.



Daraufhin seien die Analysten und Eigner von AT-1-Bonds auch anderer Emittenten über die Bücher gegangen. Dies habe zu einem «Repricing» im Sektor geführt. Das heisst AT-1 Bonds haben an Wert verloren. Die Risikozuschläge solcher Papiere hätten sich darauf zum Teil deutlich ausgeweitet.



Darüber hinaus erhöhten sechs Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed, die Schweizerische Nationalbank (SNB) und die Europäische Zentralbank (EZB), die Schlagzahl in der Versorgung des Finanzsystems mit der Weltreservewährung US-Dollar. Die Versorgung ist für das internationale Geschäft grosser Geldhäuser sehr wichtig.



Mit Spannung warteten die Marktteilnehmer nun auf die Zinsentscheidungen des Fed am Mittwoch und der SNB am Donnerstag. Das Fed könnte aus Sorge vor einer Ausbreitung der Bankenkrise eine Pause bei den Zinserhöhungen einlegenden, heisst es am Markt. Von der SNB werde dagegen ein Zinsschritt um 50 Basispunkte (BP) erwartet.



Der Juni-Kontrakt des Conf-Future notiert um 13.20 Uhr um 58 BP höher auf 146,23%. Gehandelt sind 29 Kontrakte. Am Freitag war der Conf um 169 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index (SBI) verliert dagegen 65 BP auf 126,76%. Zuletzt war er um 99 BP gestiegen.



Alle 5 gehandelten Eidgenossen legen zu. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,652 und die der zehnjährigen mit 0,916% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz sinkt auf 0,765 von 1,042% am letzten Handelstag. Dies ist der tiefste Stand seit August 2022. Am 8. März hatte der Satz bei 1,514% ein Jahreshoch markiert.



Der Primärmarkt wurde nicht beansprucht.



Euro legt zum US-Dollar zu - Credit-Suisse-Übernahme belastet nur kurz

Der Euro ist am Montag über die Marke von 1.07 $ gestiegen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0713 $. Am Morgen war sie noch bis auf 1.0631 $ gesunken.



Auch gegenüber dem Schweizer Franken wurde der Euro etwas stärker und kostete zuletzt 0.9927. Am Morgen war die Gemeinschaftswährung noch für deutlich weniger als 0.99 Fr. gehandelt worden. Derweil ging der US-Dollar zum Franken nur wenig verändert um bei 0.9265 nach 0.9252 am frühen Morgen. Zwischenzeitlich war das Währungspaar jedoch auf ein Tageshoch von 0.9314 gesprungen.



Die Notübernahme der Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS hatte am Morgen zunächst für Verunsicherung gesorgt und kurzzeitig auch den Euro etwas unter Druck gesetzt. Im Tagesverlauf entspannte sich die Lage an den Finanzmärkten und der Euro legte zu. Die Rettung wurde weltweit von Notenbanken mit Erleichterung aufgenommen.



EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat angesichts der Übernahme der Credit Suisse die Stabilität des Bankenmarktes betont. «Der Bankensektor des Eurogebiets ist widerstandsfähig und verfügt über eine starke Kapital- und Liquiditätsposition», sagte sie in Brüssel vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des EU-Parlaments. Sie begrüsste die Entscheidungen der Schweizer Behörden. Zuvor hatten sich die Bankenaufsicht der EZB, der europäische Bankenabwicklungsfonds SRB und die europäische Bankenaufsichtsbehörde EBA in einer gemeinsamen Mitteilung ähnlich geäussert.



Darüber hinaus erhöhten sechs Zentralbanken, darunter die US-Notenbank Fed und die EZB, die Schlagzahl in der Versorgung des Finanzsystems mit der Weltreservewährung Dollar. Die Versorgung ist insbesondere für das internationale Geschäft grosser Geldhäuser wichtig, erst recht in unruhigen Zeiten.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87560 (0.87488) britische Pfund und 140.77 (140.57) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1971 $ gehandelt. Das waren etwa 19 $ weniger als am später Freitag.

Ölpreise geben etwas nach

Die Ölpreise haben am Montag etwas nachgegeben. Am Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 72.60 $. Das waren 31 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 47 Cent auf 66.27 $.



Die hohe Verunsicherung an den Märkten hatte die Ölpreise zunächst deutlich stärker unter Druck gebracht. Zeitweise waren die Preise auf die jeweils niedrigsten Stände seit Ende 2021 gefallen. Am Markt wurden die Abschläge auf die zunächst sehr negative Reaktion der Börsen auf die Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die UBS zurückgeführt. Bereits in der vergangenen Woche hatten die Bankenturbulenzen in den USA und Europa spürbare Auswirkungen auf die Erdölpreise.



Im Laufe des Handels verbesserte sich die Stimmung an den Finanzmärkten, was auch die Verluste am Ölmarkt eingrenzte. Hintergrund des engen Zusammenhangs zwischen Aktienbörsen und Erdölpreisen ist zum einen, dass Rohöl zu den riskanten Anlageklassen zählt. Preisbewegungen am Ölmarkt hängen damit wie auch Aktienkursbewegungen von der allgemeinen Stimmung der Anleger ab.



Hinzu kommt, dass konjunkturelle Auswirkungen durch die Bankenturbulenzen befürchtet werden, die sich in einer niedrigeren Ölnachfrage bemerkbar machen könnten. Als Triebfeder fungiert die Kreditversorgung der Wirtschaft durch die Banken, die in grösseren Bankenkrisen austrocknen kann, was die Wirtschaft belastet.

Goldpreis steigt erstmals seit einem Jahr über 2000 $

Die anhaltende Verunsicherung an den Finanzmärkten hat den Goldpreis am Montag erstmals seit längerem über die Marke von 2000 $ getrieben. Am Vormittag stieg der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) an der Londoner Rohstoffbörse bis auf 2009 $. Das ist der höchste Stand seit etwa einem Jahr.



Am Markt wurde die rege Goldnachfrage mit der zunächst negativen Reaktion der Aktienbörsen auf die Übernahme der Schweizer Grossbank Credit Suisse durch die Konkurrentin UBS begründet. Hintergrund der Rettungsaktion sind zahlreiche Probleme der Credit Suisse, die zuletzt zu erheblichen Turbulenzen im europäischen Bankensektor und an der Börse geführt hatten. Auch in der US-Bankenbranche herrscht seit einiger Zeit Unruhe.



Gold gilt unter Anlegern als klassischer sicherer Hafen, der in unruhigen Zeiten angelaufen wird. Im vergangenen Jahr wurde die Preisentwicklung durch die stark steigenden Zinsen und den aufwertenden US-Dollar gedämpft. Seit einigen Monaten geht es mit dem Preis aber wieder bergauf. Das Rekordhoch, erreicht im Sommer 2020 bei 2075 $, liegt nicht mehr allzu weit entfernt.

Bitcoin profitiert von Bankenkrise

Die Finanzwelt gerät durch die Bankenkrise ins Wanken. Im Sog der Schockwellen schwingt sich die Kryptowährung Bitcoin auf den höchsten Stand seit Monaten hoch. Sie legte in den letzten 24 Stunden nochmals um 5% zu und notiert aktuell bei 28'400 $. Das Plus der letzten sieben Tage beträgt 29% und seit Jahresbeginn sind es rund 67%.



Laut der Analystin Ipek Ozkardeskaya der Online-Bank Swissquote zeige diese Kursentwicklung auf, dass Bitcoin als Absicherung gegen den globalen Bankenstress dienen könnte.



Vielen Leuten werde gerade bewusst, dass eine Bankeinlage ein «ungesicherter Kredit ist, der an eine Gegenpartei gebunden ist», sagt Pascal Hügli, Bitcoin-Experte und Dozent über Blockchain und Kryptoassets an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Hügli ist überzeugt, dass die aktuellen Ereignisse «ein Bitcoin-Investment mittel- bis langfristig immer stärker legitimieren.»

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.