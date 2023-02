Börsenbericht vom 8. Februar 2023 – Schweizer Börse: Erholung erwartet Dank positiver Vorgaben aus den USA wird nach den jüngsten Verlusten am Schweizer Aktienmarkt für Mittwoch eine Gegenbewegung prognostiziert.

An der Schweizer Aktienbörse werden gemäss vorbörslichen Indikationen zur Wochenmitte höhere Kurse erwartet. Positive Vorgaben aus den USA dürften nach den jüngsten Verlusten zu einer Gegenbewegung führen, heisst es am Markt. Auslöser ist laut Händlern US-Notenbankchef Jerome Powell. Dieser hatte gesagt, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe, er aber noch in einem sehr frühen Stadium sei. Weitere Fortschritte dürften noch einige Zeit dauern. Es werde noch bis 2024 dauern, bis die Inflation das Ziel des Fed von zwei Prozent erreichen werde. Powell sagte zudem, weitere Zinserhöhungen könnten vonnöten sein.



Zuletzt hatte der unerwartet starke US-Arbeitsmarktbericht Zinssorgen geschürt und die Finanzmärkte belastet. Powell habe nun die Chance gehabt, einen Wechsel zu einer aggressiveren Haltung zu signalisieren, meinen Händler. Doch er habe sie nicht wahrgenommen. Darauf reagierten die US-Anleger mit Erleichterung. Vor allem die zinssensiblen Technologiewerte legten kräftig zu. Dies könnte auch hierzulande dem Sektor Unterstützung geben. Ansonsten zeichnet sich aus Unternehmenssicht ein eher ereignisarmer Tag ab. Einzig die Bank Vontobel hat ihren Jahresabschluss 2022 veröffentlicht.



Der von Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,64% hinzu auf 11'305,95 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Werte werden höher gestellt. Die Aufschläge liegen zwischen +0,5% (für Swisscom) bis +0,9 Prozent für ABB).



Die Aktien von AMS Osram (+1,1%), die zum SLI zählen, machen weil einen kleinen Teil des Vortagesverlusts von 17% wett, den der Sensorenhersteller nach der Bilanzvorlage verbucht hatte. AMS Osram hatte über einen Riesenverlust berichtet. Besondere Sorge bereitete den Anlegern darüber hinaus der getrübte Ausblick.



Auf den hinteren Rängen stechen Vontobel (-4,3%) negativ hervor. Die Vermögensverwaltungsbank hat im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Gewinnrückgang verzeichnet und musste zudem Abflüsse von Kundenvermögen hinnehmen. Die Dividende soll unverändert 3.00 Fr. je Aktie betragen.



Gut ein Prozent höher gestellt sind Kühne + Nagel. Bernstein hat die Empfehlung für den Logistikkonzern auf «Outperform» von «Marketperform» erhöht.



DKSH (+1,6%) werden nach einem weiteren Auftrag, den der Handelskonzern an Land gezogen hat, höher indiziert. Zudem gibt es vom Vertriebsdienstleister am Donnerstag Zahlen.

Euro notiert weiter über 1.07 $

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1.07 $ notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0737 $ und damit etwas mehr als am in Vorabend.



Dagegen hat sich das EUR/CHF-Währungspaar über Nacht kaum verändert und wird derzeit mit 0.9894 gehandelt nach 0.9891 am Dienstagabend. Das Paar USD/CHF notiert aktuell bei 0.9215 nach 0.9226 am Vorabend.



Zur Wochenmitte stehen so gut wie keine beachtenswerten Konjunkturzahlen auf dem Programm, an denen sich Anleger orientieren könnten. Allerdings äussern sich einige ranghohe Vertreter aus den Reihen der US-Notenbank Federal Reserve.



Erst am Dienstagabend hatte Fed-Chef Jerome Powell die Notwendigkeit weiterer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung hervorgehoben. Wegen des robusten Arbeitsmarkts, den die Fed als zusätzliche Inflationsquelle betrachtet, müsse man möglicherweise noch stärker auf die geldpolitische Bremse treten, lies Powell durchblicken.

Ölpreise können Vortagsgewinne halten

Die Ölpreise haben am Mittwochmorgen ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag halten können. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 83.71 $ und damit in etwa so viel wie am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg leicht um 16 Cent auf 77.30 $.



Nach einem unruhigen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen Tagen tendenziell zugelegt. Hauptgrund ist die Zuversicht für die Konjunktur Chinas und deren Energienachfrage, nachdem sich die Volksrepublik von ihrer strikten Corona-Politik verabschiedet hat. Als Zeichen dieser Zuversicht gilt am Ölmarkt, dass der grosse saudische Ölkonzern Saudi Aramco seine Preise für asiatische Kunden unlängst erhöht hat.

Wallstreet im Plus

Für viel Aufmerksamkeit sorgte die Befragung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell im Economic Club of Washington, wo er sich zu den Aussichten für die Wirtschaft und die Geldpolitik äusserte. Seine Zuversicht, die Inflation in den Griff zu bekommen, wurde von der Wallstreet ebenso erfreulich aufgenommen wie die verkündete Partnerschaft zwischen Microsoft und ChazGPT.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,8% auf 34’157 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 1,3%, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte sogar ein Plus von 1,9%.

Zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages gehörte der Industriegasekonzern Linde, der für 2023 ein gutes Wachstum in Aussicht stellte und daraufhin um 4,4% zulegte, ebenso wie der Chemiekonzern Dupont de Nemours, dessen Titel 7,5% gewannen. Mit über 4% zogen die Aktien von Microsoft vor der erwarteten Ankündigung einer milliardenschweren Investition in die Software ChatGPT an. Hiervon werden sich enorme Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz erhofft. Mit 5,5% konnten auch die Valoren von Nvidia, dem global grössten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen, deutlich zulegen.

Zu den wenigen Verlierern des Handelstages zählten unter anderem das US-Immobilienunternehmen Simon Property Group (–1,9%) und die Mediengruppe Paramount Global (–2,7%).

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte weiter auf 3,68%, nachdem sie vor dem unerwartet starken US-Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag noch bei tiefen 3,40% gelegen hatte.

Gemischtes Bild in Asien

Die Börsen in Asien zeigen am Mittwoch ein gemischtes Bild vor dem Hintergrund der jüngsten Irritationen zwischen den USA und China: In Tokio sinkt der Nikkei 225 0,4%, während der breiter gefasste Topix unverändert notiert. Das Gleiche gilt für den Hongkonger Hang Seng, der nahezu auf seinem Vortagesniveau verharrt. Nur noch leicht gibt der CSI 300 auf dem chinesischen Festland nach (–0,3%). Demgegenüber legt der koreanische Kospi – nach seiner Achterbahn in den Vortagen – kräftig zu, um 3,8%. Nach den Kursverlusten der beiden Vortage gewinnt ebenfalls der Taiex in Taiwan 1,4%.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert knapp 0,4% höher.

