Börsenbericht vom 9. Februar 2023 – Schweizer Börse erneut im grünen Bereich erwartet Auch für den Donnerstag werden am Schweizer Aktienmarkt moderate Kursgewinne prognostiziert.

Am Schweizer Aktienmarkt stehen die Zeichen am Donnerstag auf erneut moderate Kursgewinne. Das deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen an. Damit würde der Leitindex SMI an seine freundliche Vortagestendenz anknüpfen. Dabei geben die Vorgaben ein eher gemischtes Bild ab. Die Wallstreet war zur Wochenmitte mit Verlusten aus dem Handel gegangen und in Asien zeichnet sich am Donnerstag kein gleichmässiger Trend ab.

Während zur Wochenmitte Impulse noch rar waren, müssen Investoren an diesem Morgen zahlreiche Unternehmenszahlen bewerten, darunter die der Grossbank Credit Suisse und des Versicherers Zurich. Zudem müssen Investoren auf dieser Seite des Atlantik auch die jüngsten Kommentare von US-Notenbankvertretern einordnen, da sie in der Regel die Märkte weltweit bewegen. Sie hatten sich dem Vorsitzenden Jerome Powell angeschlossen und sagten, dass weitere Zinserhöhungen zu erwarten seien, da die US-Notenbank ihre Bemühungen zur Inflationskontrolle fortsetze.

Der von Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,13% hinzu auf 11'291,40 Punkte. Von den 20 SMI-Werten werden 17 höher gestellt und drei geben nach.

Das Hauptgesprächsthema ist ohne Frage der Milliardenverlust der Credit Suisse (-3,4%) im Jahr 2022. Die in einer tiefgreifenden Restrukturierung steckende Bank muss zudem für das Schlussquartal massive Abflüsse von Kundengeldern vermelden. Für das Gesamtjahr 2022 resultierte ein Verlust von 7,3 Mrd. Fr.

Abwärts geht es vorbörslich auch für die Aktien der Zurich-Gruppe (-1,2%) nach Zahlen. Der Versicherer hat im vergangenen Jahr im operativen Geschäft mehr Geld verdient, dagegen wurde der Reingewinn von den Verwerfungen an den Finanzmärkten belastet. In einem ersten Kommentar heben die JPMorgan-Experten denn auch den belastenden Einfluss der gestiegenen Inflation hervor.

Derweil sind Swisscom-Titel (+1,7%) nach definitiven Zahlen zunächst verstärkt gesucht. Der Telecomkonzern hat im vergangenen Jahr etwas weniger umgesetzt und verdient. Die Zahlen sind keine Überraschung: Wegen einer Panne hatte der Telekomkonzern provisorische und ungeprüfte Ergebnisse bereits letzte Woche für mehrere Stunden über Nacht auf seiner Homepage aufgeführt.

Kaum Reaktion ruft der Rücktritt von VAT-CEO (+0,3%) Mike Allison per Ende 2023 hervor. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger werde unverzüglich eingeleitet.

In den hinteren Reihen können Leonteq (+2,8%), SPS und DKSH (beide +1,8%) mit ihren Zahlen punkten. Dätwyler (-2,8%) fallen gegen den Trend nach einem Gewinnrückgang zurück.

Euro legt zum US-Dollar leicht zu - zum Franken unverändert

Der Kurs des Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0740 $ gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.



Zum Schweizer Franken hat sich der Euro derweil kaum bewegt. Derzeit kostet er im Vorabendvergleich nahezu unverändert 0.9869 Fr. Der Dollar wird derweil wieder unter der Marke von 0.92 Fr. umgesetzt, aktuell bei 0.9191 nach 0.9206 Fr. am Mittwochabend.



Zuletzt hatten sich Vertreter der EZB für weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation ausgesprochen, was den Kurs der Gemeinschaftswährung stützt. Die Notenbank hatte bereits klare Signale für eine Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte auf der nächsten Zinssitzung im März geliefert. Der EZB-Vizepräsident Luis de Guindos stellte darüber hinaus am Vortag weitere Erhöhungen in Aussicht. Das EZB-Ratsmitglied Klaas Knot hat für Mai einen erneuten Zinsschritt um 0,50 Punkte ins Spiel gebracht.



Der Euro profitierte am Morgen aber auch von einer Kursschwäche des Dollar. Die amerikanische Währung stand am Morgen im Handel zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck.

Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen ging es am Morgen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 85.23 $ und damit 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg ebenfalls leicht um zehn Cent auf 78.57 $.



Damit hat sich der starke Anstieg der Ölpreise seit Beginn der Handelswoche vorerst nicht weiter fortgesetzt. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee mehr als 4 $ je Barrel verteuert. Als einer der wesentlichen Preistreiber gilt die Hoffnung auf eine stärkere konjunkturelle Belebung in China und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.



Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurde der Anstieg der Ölpreise durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gebremst. Wie am Vortag bekannt wurde, sind die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche weiter gestiegen, um 2,4 Mio. Barrel auf 455,1 Mio. Barrel. Seit mittlerweile sieben Wochen in Folge ging es mit den Lagerbeständen der grössten Volkswirtschaft der Welt nach oben. Steigende US-Ölreserven belasten in der Regel die Ölpreise.

Wallstreet schwächer

In den USA sind die Börsen am Mittwoch gesunken. Der Dow Jones Industrial fällt 0,6% auf 33’949, und der breiter diversifizierte S&P 500 verliert 1,1% auf 4117. Der technologielastige Nasdaq 100 büsst 1,8% ein und schliesst auf 12’495.

Mehrere Vertreter des Federal Reserve haben referiert. Vor allem der einflussreiche Chef der Distriktnotenbank in New York, John Williams, äusserte sich schärfer als Fed-Präsident Jerome Powell tags zuvor. Wenn die Finanzierungsbedingungen zu locker würden – wenn also Aktien und Anleihen zu sehr stiegen und damit die Marktzinsen zu weit fielen –, dann sei es wohl nötig, den Leitzins noch weiter hinaufzusetzen als erwartet. Williams’ Aussagen dämpfen den Risikoappetit der Anleger.

Die Aktien von Microsoft sinken am Mittwoch 0,3%, nachdem sie tags zuvor deutlich gestiegen waren. Der Technologiekonzern will mithilfe von künstlicher Intelligenz mit seiner Internetsuchmaschine Marktanteile gewinnen. Die Titel der Google-Muttergesellschaft Alphabet fallen 7,7%.

Nach Börsenschluss meldet Walt Disney die Quartalszahlen. Der Gewinn ist geringer und der Umsatz höher als von den Analysten erwartet. Die Aktien steigen im nachbörslichen Handel bis zu 0,6%.

Asiatische Börsen mit Schwung

In Asien haben am Donnerstag die meisten Aktienmärkte zugelegt. In Tokio steigt der Nikkei 225 um 0,1% und der breiter gefasste Topix 0,2%. Der Hongkonger Hang Seng gewinnt 1,1%, auf dem chinesischen Festland klettert der CSI 300 ebenfalls 1,1% hinauf. Der koreanische Kospi hingegen fällt 0,1%, ebenso wie in Taiwan der TWSE.

