Börsenbericht vom 10. März 2023 – Schweizer Börse mit Abwärtstrend Nach Handelsstart am Freitag gibt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst deutliche Abgaben.

Zum Ende einer ohnehin schwachen Woche geht es am Schweizer Aktienmarkt noch einmal beschleunigt abwärts. Der SMI fällt dabei auf ein Jahrestief. Auslöser sind Hiobsbotschaften aus der Finanzbranche in den USA. Der Zusammenbruch der Krypto-Bank Silvergate Capital und der Kursabsturz bei den Aktien von SVB Financial führten den Anlegern vor Augen, welche Gefahren wie etwa Kreditausfälle mit den jüngst gestiegenen Zinsen einhergehen können.

Spätestens seit den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell am vergangenen Dienstag bestimmen Zinssorgen einmal mehr das Marktgeschehen. Nicht zuletzt deswegen wird der für heute angekündigte US-Arbeitsmarktbericht mit Spannung erwartet. Er gilt als ein wichtiger Indikator für den Zustand der US-Wirtschaft und könnte die nächsten Zinsentscheidungen mit beeinflussen. Dazu stehen in der kommenden Woche noch US-Inflationsdaten an, die ebenfalls die Zinsentscheidung der US-Notenbank im weiteren Monatsverlauf dann massgeblich beeinflussen werden.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 1,9% auf 2176,49 Punkte. Der SMI verliert 1,19% auf 10'818,88 Punkte und fällt damit auf den bisher tiefsten Stand in diesem Jahr. Der SLI büsst mit minus 1,72% auf 1724,36 Zähler deutlich stärker ein und der breite SPI gibt um 1,17% nach auf 14'047,30 Zähler. Im SLI geben alle 30 Werte bis auf Roche und Nestlé nach.

Die Kursgewinne der beiden Schwergewichte Roche (+0,4%) und Nestlé (+0,2%) sorgen dafür, dass der SMI nicht noch stärker zurückfällt. Roche hatte am Morgen mit einer guten Nachricht der US-Zulassungsbehörde FDA aufgewartet.

Im Zuge der schwachen Wallstreet werden auch hierzulande Finanzwerte im grossen Stil aus den Depots gekippt. Bei den Blue Chips sacken UBS, CS, Partners Group und Julius Bär zwischen 5,0 und 3,8% ab. Die Aktien der CS haben kurzzeitig bei 2,463 Fr. ein weiteres Rekordtief erreicht.

In den hinteren Reihen trifft der Abverkauf Werte wie Swissquote, Leonteq, Vontobel oder EFG, die um bis zu 4,7% fallen.

Euro vor US-Jobbericht stabil - USD/CHF knapp über 0.93er Marke

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel stabil präsentiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0588 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Derweil gewinnt der Franken angesichts der verstärkten Nervosität an den Märkten Boden hinzu. Das Dollar/Franken-Paar notiert aktuell bei 0.9302 nur knapp über der 0.93er Marke. Innerhalb der letzten 24 Stunden hat das Paar damit in etwa 1 Rappen eingebüsst. Auch das Euro/Franken-Paar notiert mit 0.9850 aktuell tiefer als noch am Vorabend.



Der Freitag steht ganz im Zeichen des US-Arbeitsmarkts. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung ihren monatlichen Jobbericht. An den Märkten werden die Zahlen mit Spannung erwartet, da sie hohe Bedeutung für die US-Geldpolitik haben. Denn die geringe Arbeitslosigkeit stellt aus Sicht der Notenbank Federal Reserve ein zusätzliches Inflationsrisiko dar, weil sie hohe Lohnsteigerungen wahrscheinlicher macht. Zumal die hohe Inflation zuletzt nur noch langsam gesunken ist.

Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 81.22 $. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 53 Cent auf 75.19 $.



In dieser Woche wurden die Ölpreise durch die Aussicht auf weitere Zinsanhebungen in den Vereinigten Staaten belastet. US-Notenbankchef Jerome Powell hatte entsprechende Signale gesendet, die auch den Dollar steigen liessen. Der Wechselkurs des Dollar hat für die Ölpreise eine hohe Bedeutung, weil Rohöl in der US-Währung gehandelt wird. Steigt der Dollar, verteuert das den Rohstoff für Interessenten aus anderen Währungsräumen.



Vor dem Wochenende blicken die Marktteilnehmer gespannt auf den US-Arbeitsmarkt. Die Regierung präsentiert ihren monatlichen Jobbericht. Diesem wird grosser Einfluss auf die US-Geldpolitik zugeschrieben, weil die geringe Arbeitslosigkeit die hohe Inflation weiter anfachen kann. Robuste Zahlen könnten die Fed zu noch deutlicheren Zinsanhebungen zwingen, was die US-Konjunktur und die Ölnachfrage belasten würde. Ausserdem dürfte dann der Dollar weiter zulegen.

Kursrutsch an Wallstreet

Zwei schlechte Nachrichten aus der Finanzbranche haben einen Kursrutsch an der Wallstreet ausgelöst: der Zusammenbruch der Kryptobank Silvergate Capital und der Kursabsturz der Aktien von SVB Financial. Als Belastung für Banktitel kamen die am Donnerstag gesunkenen Renditen an Anleihenmarkt hinzu, sodass die Hoffnung auf deutlich steigenden Ertrag im Zuge einer weiter restriktiven Geldpolitik einen Dämpfer erhielt. Die Renditen waren nach Daten vom Arbeitsmarkt unter Druck geraten. Denn die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, ein Kurzfristindikator für den Jobmarkt, waren überraschend stark gestiegen. Dies hatte Spekulationen ausgelöst, dass die US-Notenbank den Kampf gegen die hohe Inflation nicht ganz so entschlossen führen könnte wie zuletzt befürchtet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel um 1,7% auf 32’255 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,9% nach unten auf 3918 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 büsste 1,8% auf 11’996 Punkte ein.

Anleger trennten sich von Bankaktien allgemein. Der KBW Bank Index, ein viel beachtetes Branchenbarometer, fiel um 7,7% und verzeichnete den grössten Tagesverlust seit Juni 2020. Die Titel von SVB Financial verloren 60%, nachdem der auf kleine und mittlere Tech- und Biotech-Unternehmen spezialisierte Finanzierer für das erste Quartal einen Milliardenverlust bekanntgegeben hatte. Am Dow-Ende sackten JPMorgan um 5,4% ab. Die Anteilscheine von Wells Fargo, Bank of America und U.S. Bancorp knickten um 6,2 bis 7% ein. An der Spitze des S&P 500 zogen die Aktien von General Electric um gut 5% an. Der Industriekonzern hatte für seine Luftfahrtsparte beeindruckende Ziele präsentiert.



Die Anteilscheine von JD.com verloren 11% und waren das Schlusslicht im Nasdaq 100. Der in den USA geleistete chinesische Online-Händler hatte im vierten Quartal etwas weniger umgesetzt als erwartet. Die coronabedingten Lockdowns im Heimatland hatten die Nachfrage nach Elektronik und Haushaltsgeräten gedämpft. Die Aktien von Peloton büssten 6,5% ein. Wegen eines verlorenen Patentstreits droht dem Sportartikelhersteller nun ein Importstopp für bestimmte Sportgeräte.

Asien/Pazifik ebenfalls im Minus

In Asien zeigen sich die Aktienmärkte ebenfalls unfreundlich. In Tokio fällt der Nikkei 225 um 1,6%, und der breiter gefasste Topix dreht 1,8% ins Minus. Auf dem chinesischen Festland verliert der CSI 300 gut 0,8%, und der Shanghai Composite gibt 0,9% ab. In Hongkong rutscht der Hang Seng rund 2,3% ab, der koreanische Kospi tendiert 1% schwächer. In Australien fallen der ASX 200 und der ASX 300 um 2,3%

