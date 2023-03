Börsenbericht vom 14. März 2023 – Schweizer Börse erneut schwächer gesehen Auch am Dienstag werden am Schweizer Aktienmarkt zum Handelsstart zunächst tiefere Kurse erwartet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

An der Schweizer Börse werden auch am Dienstag laut vorbörslichen Indikationen tiefere Kurse erwartet. Nach wie vor sorge der US-Finanzsektor für grosse Verunsicherung, heisst es im Handel. Nach dem Ausfall dreier US-Geldhäuser befürchten viele Anleger, dass sich die Krise ausweitet und andere Institute angesteckt werden. Viele Marktteilnehmer erinnern sich nur zu gut an die Finanzkrise 2008, als die Investmentbank Lehman Brothers zusammengebrochen war.

Zwar hat sich das Geschehen an der Wallstreet am Vorabend etwas beruhigt, allerdings kamen die Bankaktien erneut unter die Räder. Zudem rutschten in Fernost die Kurse ebenfalls ab. Die Anleger stünden nun vor der Frage, ob es sich beim Kollaps von US-Banken nur um kurzfristige Turbulenzen handelt oder ein Schneeball eine Lawine und eine Systemkrise auslöse, meinte ein Markttteilnehmer. Zwar haben US-Regierung und Notenbank Massnahmen zugunsten der Kunden der Banken angekündigt. Die Unsicherheit dürfte aber hoch bleiben, heisst es etwa bei der Credit Suisse. Dies könnte es dem Fed ermöglichen, eine Pause bei den Zinserhöhungen einzulegen.

Die Bank Julius Bär berechnet den SMI gegen 08.15 Uhr vorbörslich um 0,18% tiefer auf 10'612,64 Punkten. Am Vortag büsste der Leitindex 1,24% ein, hatte aber zeitweise gar mit zwei Prozent im Minus gesatnden. Unterdessen notiert der SMI auch unter dem Vorjahresschluss.

Alle 20 SMI-Titel werden zwischen -0,2 und -0,3% tiefer gestellt. Im Blick bleiben die Finanzwerte Credit Suisse (-0,3%) und UBS (-0,2%). Gemäss dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht kämpft die CS weiter mit Geldabflüssen. Zwar hätten sich die Abflüsse von Kundengeldern auf viel tieferen Niveaus stabilisiert, sie hätten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Geschäftsbericht aber noch nicht gedreht, schreibt die Bank.

Mehr Bewegung gibt es auf den hinteren Reihen. Dafür sind vor allem Firmenergebnisse verantwortlich. So werden die Aktien des Flughafen Zürich nach Zahlen um 3,8% höher indiziert. Auch BKW (+0,6%) erhalten Rückenwind von den vorgelegten Ergebnissen.

Dagegen geraten Komax (-1,7%) nach Zahlen unter Druck. Der Maschinenbauer hat zwar 2022 erneut Rekordwerte geschrieben, damit aber die Erwartungen «nur» erfüllt. Ausserdem zeigte sich Komax bei der Dividende knauseriger als erwartet.

Auch bei den Aktien von Poly¨Peptide (-4,2b%) belastet der Geschäftsabschluss den Kurs. Der Peptidhersteller lässt nach einem Gewinneinbruch die Dividende ausfallen.

Euro gibt leicht nach - US-Dollar erholt sich

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.07 $ und damit etwas weniger als am Vortag. Der US-Dollar erholte sich etwas von seinen jüngsten Verlusten.



Auch zum Franken hat der Dollar leicht Boden gutgemacht und wird derzeit zu 0.9132 Fr. nach 0.9113 am Vorabend gehandelt. Währenddessen hat sich der Euro minim abgeschwächt und kostet aktuell 0.9771 nach 0.9780 Fr. Der Franken hatte zuletzt zu Dollar und Euro stark zugelegt. Er gilt bei Anlegern in turbulenten Zeiten gemeinhin als «sicherer Hafen».



An den Finanzmärkten dürften die Turbulenzen im US-Bankensektor weiterhin die Hauptrolle spielen. Allerdings kommen am Nachmittag Inflationszahlen aus den USA hinzu. Vor der Eskalation der Probleme rund um die US-Bank SVB war den Teuerungsdaten eine entscheidende Bedeutung für den Kurs der amerikanischen Notenbank Fed zugestanden worden.



Die Bankturbulenzen haben die Zinserwartungen an die Fed aber erheblich gedrückt. Eine Zinsstraffung um 0,5 Prozentpunkte auf der kommenden Zinssitzung in gut einer Woche, wie sie vor den Turbulenzen für möglich gehalten wurde, erscheint aktuell kaum vorstellbar. Realistischer scheint eine kleinere Anhebung oder eine Zinspause zu sein. Einzelne Banken wie das japanische Geldhaus Nomura rechnen sogar mit einer Zinssenkung.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 80.04 $. Das waren 73 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel um 75 Cent auf 74.05 $.



Die Erdölpreise wurden zuletzt von der schlechten Stimmung an den Finanzmärkten mit nach unten gezogen. Ausschlaggebend sind erhebliche Turbulenzen im US-Bankensektor. Offenbar wird am Rohölmarkt nicht ausgeschlossen, dass sich die Turbulenzen auf die Realwirtschaft übertragen und die Ölnachfrage dämpfen.



Im Blick stehen am Dienstag auch Inflationsdaten aus den USA. Zwar ist ihre Bedeutung für den kurzfristigen Kurs der US-Notenbank Fed aufgrund der Bankturbulenzen gesunken. Für die grundsätzliche Zinspolitik der Federal Reserve spielt die Inflationsentwicklung aber eine grosse Rolle. Die US-Geldpolitik hatte in den vergangenen Monaten grosse Auswirkungen auf den Ölmarkt, da sie die wirtschaftliche Entwicklung beeinflusst.

Wallstreet etwas stabiler

In einer angespannten Sitzung hielten sich am Montag zwar die grossen Aktienindizes. Der Dow Jones Industrial schloss nur 0,3% tiefer auf 31'819 Punkten, der breit gefasste S&P 500 gab 0,2% auf 3’856 Punkte nach, während der technologielastige Nasdaq Composite sogar 0,5% auf 11'189 Zähler zulegte. Aber vor allem Finanztitel verzeichneten zum Teil schwere Kursverluste.

First Republic Bank (–61,8%) traf es am schwersten. Vor allem Regionalbanken standen unter Abgabedruck, wie Key Corp (–27,3%), Western Alliance Bancorp (–47,1%), Pac West Bancorp (–21%) und Zions Bancorp (–25,7%). Ein Sprecher von Charles Schwab (–11,6%) versicherte, dass der Asset-Manager keine Papiere mit Verlust verkaufen müsse und die Liquidität ausreiche.

Auch andere Finanztitel litten unter der schlechten Stimmung, wie American Express (–4,9%) und Goldman Sachs (–3,7%). Ausserhalb des Bankensektors sah es besser aus. Schwergewichte wie Microsoft (+2,1%), Apple (+1,3) und Coca-Cola (+1%) legten zu.

Der Goldpreis stieg knapp 3%, auch Bitcoin zog an, währen Rohöl in New York tiefer gehandelt wurde. Treasury-Anleihen waren gesucht. Die Rendite zweijähriger Papiere, die sich eng am US-Notenbankzins orientiert, verzeichnete den grössten Tageseinbruch seit 1987.

Asien/Pazifik deutlich im Minus

Die Kurse an den asiatischen Börsen haben am Dienstag deutlich nachgegeben. Damit schlossen sich die Märkte in Fernost, die am Vortag noch vergleichsweise robust in die Woche gestartet waren, nicht der zögerlichen Stabilisierung der Wallstreet an. Weiterhin im Fokus stand die Pleite der Silicon Valley Bank in den USA.

Kräftige Verluste verzeichneten japanische Aktien. Der Markt habe unter den massiven Abgaben des Bankensektors gelitten, so die Marktstrategen der Deutschen Bank. Der japanische Nikkei 225 fiel um 2,19% auf 27’222,04 Punkte. Eine gewisse Entlastung stellte zwar der Rückgang der Renditen am Anleihemarkt dar, doch profitierten die Börsen davon noch nicht.

Vielmehr herrschte angesichts neuer US-Inflationszahlen am Nachmittag Zurückhaltung. «Der Konsumentenpreisindex dürfte laut unseren Erwartungen im Februar nochmals gegenüber dem Vormonat um 0,4% gestiegen sein, nach einem Anstieg um 0,5% im Januar», hiess es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg. «Die US-Notenbank achtet bei ihrer Zinspolitik genau auf die Inflationsentwicklung.»

Immerhin sind die Zinserwartungen in den USA wegen der Turbulenzen im Bankensektor gesunken, wie die Volkswirte der Helaba hinzufügten. «Die Erwartung von Zinssenkungen schon im Sommer nimmt massiv zu» hiess es dazu. Daher sei es fraglich, ob die anstehenden US-Inflationszahlen eine Wiederbelebung der Zinsängste mit sich bringen werden.

Zu deutlichen Abgaben kam es auch in Hongkong und Australien. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 2,71% auf 19 ‘162,58 Punkte. Der australische S&P ASX 200 schloss 1,41% tiefer mit 7008,88 Punkten.

Etwas besser sah es an den chinesischen Festlandsbörsen aus. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen sank lediglich um 0,6% auf 3984,70 Punkte. «In China entwickelt sich das Wachstum von Konsumkrediten überraschend stark», merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Postbank an. «Dem typischen Wiedereröffnungsmuster folgend dürften chinesische Verbraucher mit fortschreitender wirtschaftlicher Erholung Teile ihrer Ersparnisse - die im Februar um weitere 18% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen sind - verwenden, um ihre während der drei Pandemiejahre aufgestauten Konsumwünsche zu erfüllen.» Davon sollten Chinas Dienstleister und Produzenten langlebiger Konsumgüter, aber auch ausländische Luxusartikelhersteller profitieren.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.