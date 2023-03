Börsenbericht vom 9. März 2023 – Schweizer Börse eröffnet leichter Auch am Donnerstag gibt es am Schweizer Aktienmarkt zunächst wieder Abgaben. Vor allem CS und Novartis belasten.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Donnerstag klar tiefer eröffnet und schliesst damit an die Abgaben der letzten Tage an. In der Schweiz belasten am Berichtstag vor allem Abgaben bei der Credit Suisse und die mit Dividendenabgang gehandelten Novartis-Aktien. Nur einen Tag vor dem grossen US-Arbeitsmarktbericht gibt es laut Händlern wenig Gründe für Neuengagements, hiess es im Handel.

Die Märkte stehen also weiterhin unter dem Einfluss der Aussagen des US-Notenbankpräsidenten Jerome Powell. Am zweiten Tag seines Auftritts vor dem Kongress dämpfte Powell die Sorge vor schneller steigenden Leitzinsen indes wieder etwas. «Wir haben noch keine Entscheidung über die März-Sitzung getroffen», sagte Powell. Der Zinspfad bleibe also weiter ungewiss, sagten Marktbeobachter.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 09.15 Uhr um 0,49% auf 2208,93 Punkte. Der SMI verliert 0,72% auf 10'946,15, Punkte. Der SLI büsst mit minus 0,66%auf 1749,34 Zähler etwas weniger ein. Der SPI gibt derweil um 0,11% auf 14'201,33 Zähler nach.

Unter den Einzeltiteln ragen Credit Suisse mit einem Abschlag von 3% negativ heraus. Denn die krisengeschüttelte Grossbank musste in letzter Minute die Publikation ihres Geschäftsberichts verschieben. Grund sind Kommentare der US-Börsenaufsicht SEC, welche die CS zunächst noch genauer abklären wolle. Die Bank hatte mit einem Jahresverlust von 7,3 Mrd. Fr. ihr schlimmstes Jahr seit der Finanzkrise 2008 erlebt.

Novartis (-3,8% oder 2,96 Fr.) werden nur optisch tiefer gestellt. Die Papiere werden am Berichtstag ohne die zur Ausschüttung kommende Dividende von 3.20 Fr. je Aktie gehandelt.

Geberit (-1,2%) weiten die am Vortag erlittenen Abgaben aus. Die Papiere des Sanitärtechnikers leiden nach Jahreszahlen weiter unter Gewinnmitnahmen.

Im Plus unter den Blue Chips stehen Papiere wie Schindler (+0,8%) und Givaudan (+0,1%). Aber auch die Schwergewichte Nestlé (+0,3%) und Roche (+0,3%) geben dem SMI Halt.

Im breiten Markt fallen Rieter mit einem Abschlag von 7,4% auf. Die Herstellerin von Spinnereimaschinen hat das Jahr 2022 mit einem deutlich kleineren Gewinn abgeschlossen. Die Aktionäre sollen nun eine tiefere Dividende erhalten.

Baloise werden nach Zahlen 5,1% tiefer bezahlt, der Versicherer hat das volatile Marktumfeld zu spüren bekommen und einen Gewinnrückgang verbucht. TX Group verlieren nach Zahlen 7,8%.

Ex-Dividende werden auch Dätwyler (-2,5%) gehandelt. Oneswissbank rücken um 2% vor. Das aus der Banque Profil de Gestion hervorgegangene Institut will erstmals eine Dividende zahlen.

Euro notiert zu Dollar bei Zweimonatstief - Franken leicht stärker

Der Euro notiert am Donnerstagmorgen weiter in der Nähe seines tiefsten Stands zum Dollar seit Anfang Januar. Die Gemeinschaftswährung kostet 1.0551 $ und damit nur leicht mehr als am Vorabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 0.9919 etwas tiefer. Ein Dollar kostet derweil 0.9401 Fr. und damit ebenfalls etwas weniger.



Marktteilnehmer dürften im Tagesverlauf die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA in den Blick nehmen. Sie geben einen Vorgeschmack auf den am Freitag anstehenden monatlichen Jobbericht der Regierung. Der Arbeitsmarkt spielt eine grosse Rolle für die Geldpolitik der US-Zentralbank Fed, da von der geringen Arbeitslosigkeit zusätzlicher Inflationsdruck ausgehen kann. Die Federal Reserve stemmt sich seit längerem mit Zinsanhebungen gegen die hohe Teuerung, die zuletzt nur noch langsam gesunken ist.

Ölpreise treten auf der Stelle

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 82.71 $. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um vier Cent auf 76.70 $.



Die Impulse am Rohölmarkt fielen zuletzt eher gering aus. Die wöchentlichen Lagerdaten aus den USA vom Vortag, die den ersten Rückgang der Bestände in diesem Jahr mit sich brachten, bewegten die Preise nicht nachhaltig. Ähnliches gilt für die jüngsten Äusserungen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der die Möglichkeit stärkerer Zinsanhebungen zur Inflationsbekämpfung bekräftigte. Zugleich betonte er bei der Anhörung vor dem Bankenausschuss des US-Senats aber, dass in der Sache noch keine Entscheidung gefällt worden sein.

US-Börsen uneinheitlich

In den USA sind die Börsen am Mittwoch uneinheitlich verlaufen. Der Dow Jones Industrial ist 0,2% auf 32’798 gesunken, wogegen der breiter diversifizierte S&P 500 um 0,1% auf 3992 gestiegen ist. Am besten abgeschnitten hat der technologielastige Nasdaq 100, er ist 0,5% auf 12’215 hinaufgeklettert.

Somit haben sich die Aktienmärkte stabilisiert nach dem Rücksetzer am Dienstag, als US-Notenbankchef Jerome Powell die Furcht vor weiter steigenden Zinsen angefacht hatte. Nun erwarten die Anleger den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der einen Anhaltspunkt für die künftige Geldpolitik gibt.

Die Aktien von Tesla sind 3% gefallen. Der Elektroautobauer ist nach Beschwerden wegen fehlender Lenkradbefestigungen ins Visier der Verkehrsaufsichtsbehörde geraten.

Die Titel von Merck & Co sind 2,7% gesunken. Das Pharmaunternehmen hat mit Opko Health eine Vereinbarung für die Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Epstein-Barr-Virus geschlossen, das das Pfeiffersche Drüsenfieber verursacht und mit Multipler Sklerose sowie gewissen Krebsarten in Verbindung gebracht wird. Merck wird Opko eine Vorauszahlung von 50 Mio. $ leisten. Die Aktien von Opko sind 6,6% gestiegen.

Verhaltenes Geschäft in Asien

Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag ein ähnliches Bild wie am Vortag gezeigt. Bis auf Japan verzeichneten die grösseren Handelsplätze zumeist Verluste. Dabei bewegten sich die Veränderungen allerdings in überschaubarem Rahmen.

Die Börsen in Fernost orientierten sich damit an den rückläufigen US-Futures. Zudem sorgte der am Freitag anstehende US-Arbeitsmarktbericht für Zurückhaltung. «Der morgige offizielle Bericht könnte eine Vorentscheidung liefern, ob die FED die Zinsen bei ihrer nächsten Sitzung um 0,25 oder um 0,5% erhöht», merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an.

Aus China und Japan gab es unterdessen neue Daten. Die chinesischen Verbraucherpreise seien im Februar so langsam wie seit einem Jahr nicht mehr gestiegen, betonten die Marktstrategen der Deutschen Bank. Zudem seien die Erzeugerpreise etwas stärker als erwartet gesunken. Marktteilnehmer werteten die Daten als Hinweis darauf, dass die wirtschaftliche Erholung nicht so robust verläuft, wie man es sich erhofft habe.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor zuletzt 0,42% auf 19 967,94 Punkte, während der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 0,35% auf 4019,35 Punkte nachgab.

Auch der japanischen Konjunkturentwicklung fehlt es an Dynamik. Die Wirtschaft des Landes wuchs angesichts der gestiegenen Inflation im Schlussquartal 2022 weniger als zunächst berechnet worden war. Grund ist, dass sich die Bürgerinnen und Bürger des Inselreiches angesichts der gestiegenen Inflation mit Ausgaben zurückhielten.

Der japanische Nikkei 225 stieg gegen den Trend um 0,63% auf 28’623,15 Punkten und schloss damit an die relative Stärke vom Vortag an. Die Daten könnten die japanische Notenbank in ihrem lockeren geldpolitischen Kurs bekräftigen.

Der australische Aktienmarkt stabilisierte sich unterdessen nach den Vortagesverlusten. Der S&P ASX 200 schloss kaum verändert mit 7311,12 Punkte und reagierte damit auf nachgebende Anleiherenditen.

