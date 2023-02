Börsenbericht vom 22. Februar 2023 – Schweizer Börse etwas erholt Der Morgen am Schweizer Aktienmarkt war von trüber Stimmung geprägt. Diese scheint sich nun zunehmend zu bessern.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Die Schweizer Aktienbörse tendiert nach einem schwachen Morgen am Mittwochnachmittag zunehmend fester. Dabei ist der Kursanstieg des SMI vor allem den drei defensiven Schwergewichten zu verdanken, die im Verlauf klar nach oben gedreht haben. Zudem unterstützten anziehende US-Aktien-Futures die Trendwende. Die Wallstreet könnte sich von ihren Vortagesverlusten erholen.

Zuvor hatten Zinsängste die Märkte belastet. Nachdem sich eine Reihe von Vertretern der US-Notenbank Fed recht falkenhaft geäussert hätten, warteten die Marktteilnehmer nun auf das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung am Abend, heisst es an der Börse. Dieses könnte über die zukünftige Geldpolitik Auskunft geben.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 15 Uhr um 0,14% auf 2227,81 Punkte. Der SMI, der bis 11'197 Zähler zurückgefallen war, notiert um 0,40% höher auf 11'327,25 Punkten. Der SLI gewinnt 0,28% auf 1785,82 und der SPI 0,27 Prozent auf 14'543,96 Zähler. Gewinner und Verlierer im SLI halten sich dabei die Waage.

Gefragt sind Schindler (+7,4%). Der Lift- und Rolltreppenhersteller hat mit seinem Jahresergebnis die Markterwartungen übertroffen. Die Anleger blickten zuversichtlich nach vorn, sagt ein Händler. Die Aktie sei reif eine Erholung, nachdem der Kurs im Vorjahr 30% verloren hatte.

Höher bewertet werden auch die Aktien der defensiven Swisscom (+2,0%), von Lonza (+1,8%) und Givaudan (+1,8%). Die arg gebeutelten Credit Suisse (+1,8%) erholten sich vom Vortagestaucher, heisst es am Markt.

Getragen wird der Markt von den drei Schwergewichten Novartis (+0,9%), Roche (+0,8%) und Nestlé (+0,6%). Defensive profitierten von der Schwäche der Technologie- und Wachstumswerte, sagen Händler.

Die stärksten Einbussen bei den Bluechips verbuchen dagegen Logitech (-3,4%). Hier wirkt sich neben der schwachen Techbranche zusätzlich noch die Ratingsenkung der UBS auf «Neutral» von «Buy» negativ aus.

Dahinter folgen Straumann (-2,7%). Sie werden auch am Tag nach der Zahlenvorlage gemieden. Auch UBS (-1,2%), Holcim (-0,9%), Swatch (-0,8%) und Swiss Life (-0,8%) geben nach. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen nach einem guten Lauf seit Jahresanfang.

Die Aktien von Richemont (-0,2%) geben nach dem bewegten Vortag etwas nach. Am Dienstag hatte ein FuW-Bericht zu Gerüchten, LVMH sei an Richemont interessiert, zeitweise für ein sattes Kursplus gesorgt. Händler äusserten sich dazu allerdings skeptisch.

Auf den hinteren Rängen sind Medmix (+3,3%) und Montana Aerospace (+2,4%) nach Zahlen gesucht. Siegfried (-10%) brechen nach Bilanzvorlage ein. Gewinnmitnahmen belasten den Höhenflieger Newron (-12%).

Aktien New York: Keine Entlastung - Indizes geben Gewinne ab

Die US-Börsen haben am Mittwoch ihren anfänglichen Stabilisierungsversuch aufgegeben. Der Dow Jones Industrial notierte nach knapp einer Stunde nur wenig verändert mit 33’150,89 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 drehte ins Minus und verlor 0,15% auf 12 042,10 Zähler. Der breit gefasste S&P 500 stand 0,07% tiefer bei 3994,52 Punkten. Am Vortag nach dem verlängerten Wochenende hatten anhaltende Zinssorgen die Indizes bereits belastet.



Laut dem Investmentexperten Mark Haefele von der UBS sind die Anleger derzeit besorgt, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen weiter anheben und sie längere Zeit auf einem erhöhten Niveau halten muss. Anleger dürften deshalb das später anstehende Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung kritisch verfolgen. Die Märkte seien gefangen in der Ungewissheit, ob es vor dem Hintergrund der hohen Inflation und steigender Zinsen zu einer harten oder einer sanften Landung der Wirtschaft komme, schrieb Haefele.



Auch zunehmende geopolitische Spannungen und sich eintrübende Quartalsberichte gelten am Markt als Stimmungsbremsen, die jeden Optimismus hinsichtlich der Wiedereröffnung Chinas überlagern. Im Russland-Ukraine-Krieg sei vorerst nicht mit einer Entspannung zu rechnen, hiess es im wöchentlichen Bernecker-Aktionärsbrief nach den jüngsten Reden von Wladimir Putin und Joe Biden. Den Märkten werde der Krieg noch lange als Stör- und Unsicherheitsfaktor erhalten bleiben.



Aktienseitig positiv auffällig waren zur Wochenmitte unter den Tech-Werten an der Nasdaq Palo Alto , die um fast elf Prozent in die Höhe schnellten. Börsianer sprachen von «sehr starken» Quartalszahlen des IT-Sicherheitsunternehmens. Analyst Brian Essex von JPMorgan lobte das Ergebnis in einem Umfeld schwieriger konjunktureller Bedingungen.



Für Schlagzeilen sorgten auch die beendeten Gespräche des Medienkonzerns News Corp mit dem Immobiliensektor-Informationsdienst Costar über die Tochter Move Inc, die ein US-Immobilienportal betreibt. Beide Aktien litten darunter: News Corp büssten 2,6% ein, Costar 5,3%. Bei letzterer kam ein enttäuschender Ausblick als Belastung hinzu.



Die Papiere der Kryptobörse Coinbase schwankten nach Zahlen für das vierte Quartal stark, zuletzt standen sie rund ein Prozent tiefer.

Bonds Schweiz: Zinssorgen bremsen

Die Schweizer Obligationenbörse hat am Mittwoch nach einem schwächeren Start die Verluste wieder aufgeholt. Allerdings dämpfen die aufgefrischten Zinssorgen das Geschäft. Immer mehr Marktteilnehmer erwarten, dass die Zinsen noch weiter steigen und dann auch länger auf dem erhöhten Niveau bleiben werden.



Im Verlauf hat Frankreichs Notenbankchef und EZB-Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau laut Händlern die Sorgen aber wieder ein wenig dämpfen können. Er sagte der Zeitung «Les Echos», die EZB sei nicht dazu verpflichtet, ihren Leitzins auf jeder Sitzung anzuheben. Die Leitzinsen befänden sich bereits in einem die Wirtschaft bremsenden Bereich. Dies gelte erst recht, wenn die Zinsen - wie bereits signalisiert - im März erneut stiegen.



Das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland hat derweil die Erwartungen leicht enttäuscht. Es stieg zwar um einen Punkt auf 91,1 Zähler, was aber kein Grund zum Feiern sei, hiess es. Die Wirtschaft könnte demnach ein weiteres Quartal der Kontraktion erleben, sagten Analysten. Zudem dürften die anziehenden Zinsen zunehmend die Wirtschaft bremsen.



Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung erhoffen sich Marktteilnehmer nun heute Abend, wenn das Fed das Protokoll der Sitzung vom 1. Februar veröffentlicht. Daraus werden mögliche Hinweise auf den künftigen Kurs erwartet. Fraglich ist, wie weit das Fed seine Leitzinsen noch anheben will.



Von der US-Notenbank werden inzwischen laut Händlern bis zu drei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte (BP) erwartet. Auch hierzulande signalisieren die Futures, dass die Schweizerischen Nationalbank (SNB) den Leitzins um bis zu 75 BP erhöhen könnte. Vor nicht allzu langer Zeit schwankten Prognosen für den März-Termin noch zwischen einer Anhebung um 25 oder 50 BP.



Der Primärmarkt wurde am Berichtstag bisher nicht beansprucht. Am Vortag hatte die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken mit drei Tranchen 860 Mio. Fr. aufgenommen. Dabei seien vor allem die mittlere und die lange Tranche sehr stark gelaufen. Dies zeige, dass bei AAA-Schuldnern Renditen über 2% sehr viele Anleger anzögen.



Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 22 BP tiefer auf 139,68%, gehandelt sind bisher zwölf Kontrakte. Am letzten Handelstag hatte der Conf 43 BP verloren. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index legt nach früher Schwäche 5 BP zu auf 123,97 Prozent nach -33 BP am Vortag.



Unter den bislang gehandelten Eidgenossen überwiegen die Kursverlierer klar. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,182 und die der zehnjährigen mit 1,476% angegeben.



Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,442 von 1,376% am Vortag. Dies ist der höchste Stand seit dem 3. Januar.

Eurokurs kaum verändert - Ifo-Daten belasten nur zeitweise

Der Kurs des Euro hat sich am Mittwoch wenig bewegt. Am späten Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0643 $ gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Morgen.



Zum Franken hat der Euro leicht angezogen auf aktuell auf 0,9890 Fr. nach 0,9874 Fr. im frühen Geschäft. Der Dollar kostet mit 0,9294 Fr. ebenfalls etwas mehr als noch am Morgen mit 0,9266 Fr.



Am Vormittag war der Eurokurs zeitweise auf ein Tagestief bei 1,0625 $ gefallen. Zuvor war zwar bekannt geworden, dass sich das Ifo-Geschäftsklima im Februar weiter verbessert hat. Der Anstieg des wichtigsten Konjunkturindikators in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone ist aber weniger deutlich ausgefallen als am Devisenmarkt erwartet worden war.



Zudem wurde darauf verwiesen, dass die vom Ifo-Institut befragten Unternehmen ihre aktuelle Lage erneut schlechter eingeschätzt hätten. "Der zweite Rückgang der aktuellen Einschätzungen in Folge deutet darauf hin, dass die Wirtschaft ein weiteres Quartal der wirtschaftlichen Kontraktion erleben könnte", sagte Carsten Brzeski, Chefvolkswirt der ING Bank.



Gebremst wurde der Euro auch durch Äusserungen aus den Reihen der EZB, die auf weniger stark steigende Zinsen hindeuten. Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau sagte der Zeitung «Les Echos», die EZB sei nicht dazu verpflichtet, ihren Leitzins auf jeder Sitzung anzuheben. Die Leitzinsen befänden sich bereits in einem restriktiven Bereich, was die Wirtschaftsleistung bremst, sagte das EZB-Ratsmitglied.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87945 (0,87925) britische Pfund und 143,24 (143,76) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1833 Dollar gehandelt. Das waren etwa zwei Dollar weniger als am Vortag.

Ölpreise sinken erneut

Die Ölpreise haben am Mittwoch merklich nachgegeben und so an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 81,08 $. Das waren 2,04 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 2,02 $ auf 74,34 $.



Am Ölmarkt werden die Notierungen weiter von der Aussicht belastet, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihren Kampf gegen die Inflation intensiver fortsetzen könnte als bisher erwartet. Hintergrund sind die bislang stabile Wirtschaftslage und die zuletzt nur moderat rückläufige Inflation. Am Abend steht die Veröffentlichung des Protokolls zur jüngsten Zinssitzung auf dem Programm, von dem sich Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik erhoffen.



Steigende Leitzinsen sind zwar ein Mittel gegen hohe Teuerungsraten, sie verlangsamen aber auch das Wirtschaftswachstum. Darunter leidet in aller Regel auch die Energienachfrage, weshalb Erdöl meist mit Preisabschlägen auf eine straffere Geldpolitik reagiert. Hinzu kommt, dass der Dollar von steigenden US-Zinsen in aller Regel profitiert. Das in Dollar gehandelte Rohöl wird dadurch wechselkursbedingt vielerorts teurer, was zusätzlich auf der Nachfrage lastet.

AWP/REUTERS

