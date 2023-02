Börsenbericht vom 17. Februar 2023 – Schweizer Börse etwas fester Angestiegene Zinsängste dominieren auch am Freitagnachmittag den Handel am Schweizer Aktienmarkt.

Der Schweizer Aktienmarkt bleibt am Nachmittag knapp im Plus, nachdem die Indizes wegen der wieder angestiegenen Zinsängste noch mit Abgaben in den Handelstag gestartet waren. Der Leitindex SMI profitiert von den etwas festeren Börsenschwergewichten, während andere grosse europäische Börsenindizes im Minus verharren.



Die Sorgen um ein schnelleres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Fed sind seit neuen Wirtschaftsdaten vom Vortag bei den Anlegern wieder deutlich gestiegen. Zudem hatten noch die Fed-Mitglieder Loretta Mester und James Bullard nachgelegt und darauf hingewiesen, dass das Zinsanhebungstempo schneller ausfallen könne als derzeit gedacht. Insgesamt zeigten sich die Märkte aber widerstandsfähig, hiess es im Handel: Weil viele Anleger weiterhin auf Einstiegsgelegenheiten warteten, dürften sich auch Konsolidierungsphasen nicht zu eigentlichen Marktkorrekturen ausweiten.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 15 Uhr um 0,19% auf 2235,96 Punkte. Der SMI notiert um 0,24% im Plus bei 11'222,01 Zählern, der breite SPI gewinnt 0,17% auf 14'447,05 Zähler. Der SLI gibt dagegen um 0,11% auf 1777,03 nach. Von seinen 30 Titeln notieren elf im Plus und 19 im Minus.



Im Fokus stehen die Sika-Titel (+4,1%), die nach einem neuen Rekordresultat des Bauchemiekonzerns stark anziehen. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen nicht nur die hohen Analystenerwartungen erfüllt. Es kann bei den Anlegern auch mit den Finanzzielen für 2023 punkten: Diese lagen laut Analysten weiter über den Konsenserwartungen.



Leicht unter Druck stehen dagegen die Swiss Re-Aktien (-0,4%) nach der Zahlenvorlage. Die Jahreszahlen des Rückversicherers seien zwar insgesamt gut und auch die Aussichten schienen aufgrund der erfolgreichen Tariferhöhungen sehr günstig zu sein, heisst es im Handel. Möglicherweise sei für manche Anleger aber die Dividende etwas zu gering ausgefallen.



Bei den SMI-Schwergewichten legen die Pharmawarte Roche (+1,8%) und auch Novartis (+0,6%) klar zu. Auch die Aktien des Nahrungsmittelkonzerns Nestlé (+0,5%) zeigen eine Erholungsbewegung, nachdem sie am Vortag nach einer als durchwachsen beurteilten Zahlenvorlage für 2022 noch klare Abgaben erlitten hatten.

Schwächer präsentieren sich dagegen etwa die gebeutelten Credit Suisse-Aktien (-2,1%), die laut Händlern weiter von einer Herunterstufung durch das Citigroup-Research belastet werden. Deutlichere Abgaben gibt es auch für den Zahnimplantat-Hersteller Straumann (-3,0%), der kommenden Dienstag sein Jahresergebnis präsentieren wird.

Ausblick Wallstreet: Zinssorgen drücken weiter auf die Börsenlaune

Die US-Börsen dürften am Freitag an ihre Vortagesschwäche anknüpfen. Der Optimismus der Investoren sei angesichts der weiter sehr hohen Produzentenpreise ins Wanken geraten, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Die Daten vom Vortag hätten gezeigt, dass es ausserordentlich schwierig sei, die Wirtschaft zu einer sanften Landung zu bringen. Auf dem Weg dorthin dürfte es zudem wahrscheinlich «viele Turbulenzen» geben.



Hinzu kamen am Vortag Aussagen von den Fed-Mitgliedern Loretta Mester und James Bullard. Beide sagten, zur nächsten Zinssitzung werde eine Erhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwogen. Damit würde die Fed ihr Tempo wieder erhöhen, nachdem sie im Dezember und im Februar jeweils nur einen Zinsschritt um 0,25 Punkte vorgenommen hatte.



Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 33’530 Punkte und damit 0,5% tiefer. Damit ergäbe sich im Wochenverlauf ausserdem ein Verlust von einem Prozent.



Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Freitag 0,9% schwächer bei 12’326 Zählern erwartet, was ein kleines Wochenplus von 0,2% bedeuten würde.



Unter den Einzelwerten könnten im Dow die Aktien von Coca-Cola und Procter & Gamble in den Blick rücken, denn die US-Bank Citigroup hat die Bewertung beider mit «Buy» aufgenommen. Coca-Cola legten vorbörslich um moderate 0,2% zu. P&G gaben zugleich um 0,1% nach.



Der Landmaschinenhersteller Deere hob zur Vorlage seiner Zahlen zum ersten Geschäftsquartal angesichts einer starken Nachfrage sein Jahresziel für den Überschuss an. Die Aktien stiegen vorbörslich um 2,5%.



Tesla gaben vor dem Handelsstart um 1,1% nach. Der Elektroautobauer muss bei mehr als 360’000 Wagen mit der Testversion seiner fortgeschrittenen Fahrassistenz-Software in den USA ein Online-Update durchführen, da die Behörden eine erhöhte Unfall-Gefahr sehen.

Schweizer Obligationenbörse gibt nach

Die zehnjährigen Swaps notieren derzeit bei 1,91% und nähern sich damit wieder dem oberen Ende einer seit Dezember geltenden Spanne von 1,5 bis 2,0%. Diese beiden Wegmarken hätten sich bereits bewährt und als Wendepunkte erwiesen. «Auf dem aktuellen Niveau würde ich nicht mehr short gehen», sagt ein Händler. Er rechne viel mehr damit, dass sich der Swapsatz wieder in Richtung 1,5% ermässigen werde, was auch dem ganzen Bondmarkt dann Auftrieb geben würde.

Am Primärmarkt nimmt Credit Agricole 100 Mio. Fr. für 7,5 Jahre zu 2,5413% auf. Der Swapspread wird mit +70 Basispunkten genannt.

Damit wurden in der zu Ende gehenden Woche 7 Anleihen über insgesamt 1,675 Mrd. Fr. platziert. Dies waren bis auf einen Greenbond über 150 Mio. Fr. von Swisscom alles Schuldner aus dem Bankbereich. Die grösste Transaktion machte dabei die Credit Suisse mit einem Covered Bond von 500 Mio. Fr.

Für kommende Woche stehe erst die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken auf dem Programm. Erwartet werde wie üblich eine mehrteilige Transaktion, heisst es am Markt.

Der März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 13 BP tiefer auf 139,764%. Gehandelt sind bisher 38 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf um 38 BP gesunken. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index sinkt um 19 BP auf 123,90% nach -2 BP am Vortag.

Bei den Eidgenossen werden 12 Bonds zu tieferen Kursen rapportiert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 1,109 und die der zehnjährigen mit 1,364% angegeben.

Der zehnjährige Kassazinssatz steigt auf 1,427 von 1,367% am Vortag. dies ist der höchste Stand seit dem 3. Januar.

Dollar steigt vor Wochenende weiter zu Euro und Franken

Der US-Dollar zieht am Freitag an. Entsprechend sinkt der Euro zum US-Dollar zum Wochenschluss auf das tiefste Niveau seit gut einem Monat. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0619 $ und damit so wenig wie zuletzt Anfang Januar.

Auch zum Franken hat der Greenback bis zuletzt deutlich zugelegt und hat dabei die 0.93 Franken-Marke wieder passiert. Aktuell steht das USD/CHF-Paar bei 0.9329. Somit kostet der Dollar mehr als einen Rappen mehr als vor 24 Stunden. Der Euro wird am frühen Freitagnachmittag zu 0.9905 Fr. gehandelt.

«Aktuell scheinen die kurzfristigen Zinserwartungen für die USA der wesentliche Treiber zu sein», schreibt Analystin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Zuletzt hätten die US-Produzentenpreise die Zinserhöhungserwartungen noch weiter angeheizt. Die Daten hatten gezeigt, dass sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im Januar nicht so deutlich abgeschwächt hatte wie erwartet. Zudem äusserten sich unlängst zwei US-Notenbanker in Richtung stärkerer Zinsanhebungen.

Loretta Mester, die Präsidentin der Fed von Cleveland, und der St. Louis Fed-Chef James Bullard seien zwar als Verfechter einer eher straffen Geldpolitik bekannt. Angesichts der aggressiven Zinserhöhungen in den letzten Quartalen erscheine ihr eine etwas vorsichtigere Vorgehensweise aber weiterhin plausibel, fuhr die Commerzbank-Expertin fort. Sollten die US-Konjunkturdaten dennoch weiter nach oben überraschen, könne natürlich nicht ausgeschlossen werden, dass sich andere Fed-Mitglieder den Äusserungen von Mester und Bullard anschliessen, wovon der Dollar wohl profitieren dürfte. Bereits im weiteren Handelsverlauf werden Preisdaten vom Aussenhandel erwartet.

In der Eurozone sprach Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank, davon, dass die EZB möglicherweise energischer gegen die hohe Inflation vorgehen müsse. Zuletzt hatten auch andere EZB-Vertreter weitere Zinserhöhungen angedeutet.

Ölpreise geben deutlich nach - Verluste auch auf Wochensicht

Die Ölpreise sind am Freitag deutlich gefallen. Bis zum Mittag haben die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Die Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA und ein starker US-Dollar setzten die Ölpreise unter Druck. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 82.94 $. Das waren 2.20 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 2.14 $ auf 76.35 $.



An den Finanzmärkten ist die Möglichkeit weiter steigender Zinsen in den USA kurz vor dem Wochenende stärker in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Jüngste Konjunkturdaten aus den USA deuten darauf hin, dass sich die Inflation weiter auf einem hohen Niveau hält, was auf steigende Leitzinsen hindeutet. Dies dämpfte an den Finanzmärkten allgemein die Risikofreude der Anleger, was auch die Ölpreise mit nach unten zog.



Zudem lastete eine allgemeine Stärke des Dollar in Folge der Zinserwartungen auf den Ölpreisen. Da Rohöl auf dem Weltmarkt in Dollar gehandelt wird, macht ein steigender Dollarkurs den Rohstoff teurer, was für eine geringere Nachfrage sorgt.



Mit dem aktuellen Preisrückgang steuern die Ölpreise auf Verluste auf Wochensicht zu. Seit Montag hat sich der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa 3 $ je Barrel verbilligt. Die Notierung hat damit einen Teil der Gewinne aus der Vorwoche wieder abgegeben.



Trotz der jüngsten Schwankungen halten sich die Ölpreise bereits seit einigen Wochen in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 80 und 90 $. Nach oben werden die Preise durch Nachfragesorgen wie die immer wieder aufkeimenden Konjunkturängste begrenzt. Für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgen hingegen das knappere Angebot aus Russland und die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung in China.

Goldpreis fällt auf Sieben-Wochentief

Der Goldpreis ist am Freitag weiter gesunken und hat den tiefsten Stand seit sieben Wochen erreicht. Mittlerweile hat die Notierung für das Edelmetall die starken Gewinne seit Beginn des Jahres komplett abgegeben. Gegen Mittag wurde die Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London für 1824 $ gehandelt. Das sind etwa zwölf Dollar weniger als am Vortag und der tiefste Kurs im laufenden Jahr.

Marktbeobachter erklärten den Rückgang des Goldpreises kurz vor dem Wochenende mit der Spekulation auf weiter steigende Zinsen in den USA. Jüngste Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten deuten darauf hin, dass sich die Inflation auf einem hohen Niveau hält, was auf weiter steigende Leitzinsen im Kampf gegen die Teuerung hindeutet.

Zudem hatten sich unlängst zwei US-Notenbanker in Richtung stärkerer Zinsanhebungen in den USA ausgesprochen. In der Eurozone sprach Isabel Schnabel, Direktoriumsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), davon, dass die EZB möglicherweise energischer gegen die hohe Inflation vorgehen müsse.

Steigende Zinsen belasten in der Regel den Goldpreis. Da Gold keine Zinsen abwirft, bevorzugen Anleger in einem solchen Umfeld eher Anlagen an den Kapitalmärkten und meiden den Kauf des Edelmetalls. Im Januar hatte noch die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA dem Goldpreis starken Auftrieb verliehen. Die Feinunze war zeitweise für knapp 1960 $ gehandelt worden.

