Börsenbericht vom 6. Januar 2023 – Schweizer Börse etwas fester Am Schweizer Aktienmarkt gibt es am Freitag eine leichte Orientierungsschwäche.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Freitagnachmittag etwas fester. Allerdings verzerren die beiden starken Pharmaschwergewichte den Gesamteindruck etwas, der defensive Charakter des Leitindex SMI hilft einmal mehr. Der am Nachmittag in den USA publizierte Arbeitsmarktbericht hat die Kurse leicht nach oben steigen lassen, insgesamt halten sich die Reaktionen der Finanzmärkte unmittelbar nach den Daten allerdings in engen Grenzen. Während die Zahl der Beschäftigten etwas stärker zugenommen hat als gedacht, stiegen die Stundenlöhne etwas weniger als prognostiziert. Insgesamt dürfte sich für die amerikanische Notenbank und ihre Zinspolitik zur Bekämpfung der Inflation kurzfristig nicht viel ändern.



Auch im Dezember liege ein robuster Jobaufbau vor und das Fed werde deshalb mit Zinsanhebungen fortfahren, heisst es in einer ersten Einschätzung der VP Bank. Am Vormittag wurden bereits die neuesten Inflationsdaten aus der Eurozone publiziert, welche den Investoren ebenfalls keine Kaufargumente für Aktien lieferten. Die Teuerung fiel zwar insgesamt etwas stärker zurück als erwartet. Sie bleibt einerseits aber auf einem viel zu hohen Niveau und andererseits ist die um die volatilen Energiepreise bereinigte Kernrate angestiegen. Die Arbeit der Europäischen Zentralbank hinsichtlich der Inflationsbekämpfung sei noch lange nicht getan, lautet etwa das Fazit des Vermögensverwalters DWS.



Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 14.45 Uhr um 0,28% auf 2126,00 Punkte. Der SMI steht 0,28% höher bei 11'088,78 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, legt 0,06% auf 1704,17 Punkte zu und der breite SPI 0,18% auf 14'197,92 Punkte. Gewinner und Verlierer halten sich innerhalb des SLI die Waage.



Grösste Gewinner sind derzeit Richemont (+2,1%), gefolgt von VAT (+1,6%) und Logitech (+1,5%).



Die positive Bilanz des Gesamtmarktes ist indes insbesondere den Schwergewichten Roche (+0,9%) und Novartis (+0,7%) zu verdanken. Roche erhalten dabei von positiven News zu einem Zulassungsantrag für einen Krebs-Produktkandidaten etwas Rückenwind. Nestlé (-0,2%) fallen hingegen nach freundlichem Start in die Verlustzone zurück.



Die grössten Abgaben verzeichnen derzeit Lonza (-2,1%) und Adecco (-1,8%). Insbesondere bei Adecco verweisen Marktteilnehmer auf Gewinnmitnahmen nach dem starken Start ins neue Jahr.



Partners Group (-1,6%) büssen ebenfalls überdurchschnittlich ein. Vor der Bekanntgabe der verwalteten Vermögen in der kommenden Woche ist die Stimmung für den Titel eher gedämpft. Analysten erwarten für die AuM negative Einflüsse von der Wechselkurs-Seite und auch die Performance-Gebühren dürften gelitten haben, heisst es dazu unter anderem.

New York: Im Plus nach Konjunkturdaten

Am New Yorker Aktienmarkt haben am Freitag im frühen Handel Wirtschaftsdaten zu kräftigen Kursschwankungen geführt. Zuletzt standen die Indizes deutlich höher. Nach weiteren Daten vom Arbeitsmarkt, zum Auftragseingang in der Industrie und zur Stimmung im Dienstleistungssektor setzte sich bei Anlegern zunächst die Auffassung durch, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen demnächst wohl nicht mehr so stark anziehen dürfte wie zuletzt.

Der Dow Jones Industrial gewann nach der ersten Handelsstunde 1,11% auf 33 295,41 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,92% auf 3843,17 Zähler zu. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,69% auf 10 815,40 Punkte hoch. Alle drei Indizes bewegen sich seit kurz vor Weihnachten tendenziell seitwärts.

Auf Unternehmensseite waren abermals die Augen auf die gebeutelten Tesla-Aktien gerichtet, die sich mit einem weiteren Kursrutsch der 100-Dollar-Marke näherten. Unter dieser notierten sie letztmals im August 2020. Anleger flüchten aus den Aktien, weil der Elektroautobauer offensichtlich immer höhere Preissenkungen in Kauf nehmen muss, um seine Fahrzeuge in China los zu werden. Der Konzern hat sich dort zunehmend starker heimischer Konkurrenz von Anbietern wie BYD , Xpeng oder Nio zu erwehren. Zuletzt dämmten die Tesla-Anteile das Minus etwas auf rund vier Prozent ein und kosteten damit 106 $. Im Nasdaq 100 belegten sie den letzten Platz.

Der Haushaltswarenhersteller und Wohnraumausstatter Bed Bath & Beyond verlor 16%, nachdem die Papiere am Vortag schon um fast 30% abgesackt waren. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf eine mit der Sache vertraute Person berichtete, traf das Unternehmen inzwischen Vorbereitungen für einen Insolvenzantrag.

Um rund 15% ging es in New York für die Curevac-Aktien nach oben. Das in Tübingen beheimatete Unternehmen, dessen Aktien hauptsächlich in den USA notiert sind, berichtete von positiven frühen Studiendaten mit mRNA-Impfstoffen gegen Corona- und Grippe-Viren, die gemeinsam mit dem britischen Pharmakonzern GSK entwickelt werden.

Bonds Schweiz: Aufwärtstrend setzt sich fort

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert zum Wochenschluss freundlich. Damit habe der Markt seinen Aufwärtstrend, der am Vortag von einer Gegenbewegung vorübergehend unterbrochen wurde, wieder aufgenommen, sagt ein Händler. Die Swapsätze entspannten sich und die Kurse der Anleihen erholten sich wieder. Weiterhin rege sind die Aktivitäten am Primärmarkt.

Für Kursauftrieb bei den festverzinslichen Papieren sorgt laut Händlern der stärker als erwartet ausgefallene Rückgang der Teuerung in der Eurozone im Dezember. Diese hat sich auf 9,2 von 10,1% im Vormonat abgeschwächt. Analysten hatten mit 9,5% gerechnet. Allerdings stieg die Kernteuerungsrate von 5,0 auf 5,2%. Ökonomen hatten 5,1% erwartet.

Sowohl am Sekundärmarkt als auch im Emissionsgeschäft seien die Aktivitäten und Umsätze gut, meint ein Händler. «Obligationen sind wieder eine echte Alternative. Attraktive Coupons locken Käufer», sagt er.

So stiess die Anleihe der Luzerner Kantonalbank auf breiten Zuspruch bei sämtlichen Anlegern. Die LUKB nimmt 300 Mio. Fr. für 9 Jahre auf zu 2,125%. Der Swapspread wird mit +18 Basispunkten (BP) genannt.

Weiter hat BNP Paribas 335 Mio. Fr. für 5 Jahre mit einem Coupon von 2,4125% am Markt platziert. Der Spread beträgt +75 BP. Mit einer Mindeststückelung von 200'000 Fr. sei das Papier allerdings nicht für Retailkunden sondern für institutionelle und andere professionelle Anleger bestimmt, sagt ein Händler.

Kommende Woche stehen mit der Eidgenossenschaft und der Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute zwei grosse inländische Emittenten am Start. Dabei könnten beide jeweils mehrere Tranchen begeben, meint ein Händler.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 26 BP höher bei 139,80%. Der Umsatz beträgt 16 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 126 BP eingebrochen. Der Swiss Bond Index gewinnt 19 BP auf 124,08%.

Von den bislang neun gehandelten Eidgenossen geben sechs nach und zwei legen zu. Die Rendite der zweijährigen Referenzanleihe wird mit 1,213% berechnet und die der Zehnjährigen mit 1,339%.

Der Kassazinssatz steigt auf 1,422 von 1,374% am Vortag.

Eurokurs fällt unter 1.05 $

Der Kurs des Euro ist am Freitag unter 1.05 $ gefallen. Am Mittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1.0492 $ gehandelt und damit so tief wie seit etwa einem Monat nicht mehr. Am Morgen hatte er noch zeitweise 1.0537 $ gekostet.



Auch zum Franken knüpfte der Dollar an seine Gewinne vom Vortag an. Das USD/CHF-Währungspaar passierte am Freitagvormittag die 0.94-Marke und notiert derzeit bei 0.9405. Der Euro wird zu 0.9868 Fr. gehandelt.



Belastet wurde der Euro durch schwache Daten zum Auftragseingang in der deutschen Industrie. Der Auftragseingang brach im Monatsvergleich um 5,3% ein. Ökonomen wurden vom Ausmass des Rückschlags überrascht. Sie hatten im Schnitt nur einen leichten Rückgang um 0,5% erwartet.



Die Inflationsrate in der Eurozone schwächte sich unterdessen im Dezember erneut ab. Der Rückgang der Jahresrate auf 9,2% war stärker als von Volkswirten erwartet. Die Kerninflation ohne schwankungsanfällige Energie und Lebensmittel legte jedoch zu und erreichte mit 5,2% einen Rekordwert. Nach Einschätzung von Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen dürfte die EZB die Zinserhöhungen fortsetzen, obwohl sich die Gesamtinflation wegen sinkender Energiepreise weiter abschwächen sollte. Denn die unterliegende Teuerung bleibe zunächst hoch.



Der Euro knüpfte so an seine Vortagsverluste an. Am Donnerstag hatte der Euro noch über 1.06 $ notiert, bevor unerwartet starke Daten vom US-Arbeitsmarkt dem Dollar Auftrieb verliehen hatten. Mit Spannung erwartet wird jetzt der am Nachmittag anstehende monatliche US-Arbeitsmarktbericht. Es wird mit einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung gerechnet, was auf eine weiter robuste Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt hindeuten würde.

Ölpreise kaum verändert

Die Ölpreise haben sich zum Ende der ersten Handelswoche nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Freitag im Mittagshandel 78.64 $. Das waren fünf Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel geringfügig um vier Cent auf 73.63 $. Damit konnten sich die Ölpreise etwas von den deutlichen Verlusten der ersten Handelstage des neuen Jahres erholen.



Seit Jahresbeginn hat sich Rohöl aus der Nordsee um mehr als sieben Prozent verbilligt. Unter anderem haben schwache Konjunkturdaten aus China die Ölpreise belastet, da sie die Sorge einer schwächeren Nachfrage in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt schürten. Marktbeobachter verwiesen zudem auf Preissenkungen für Rohöl, das Saudi-Arabien im Februar nach Asien und Europa liefern wird.



Darüber hinaus wurde auf die Ölreserven in den USA verwiesen. Dies habe die Ölpreise kurz vor dem Wochenende belastet. Wie aus Daten der US-Regierung vom Vortag hervorgeht, waren die amerikanischen Ölreserven in der vergangenen Woche um 1,7 Mio. Barrel auf 420,6 Mio. Barrel gestiegen. Höhere Lagerbestände an Rohöl in der grössten Volkswirtschaft der Welt belasten in der Regel die Ölpreise.

AWP/REUTERS

