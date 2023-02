Börsenbericht vom 24. Februar 2023 – Schweizer Börse etwas fester erwartet Zum Handelsstart am Freitag zeichnen sich am Schweizer Aktienmarkt laut Prognosen Auftaktgewinne ab.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich zum Wochenschluss von seiner freundlichen Seite zeigen. Darauf deuten zumindest die vorbörslichen Indikationen hin. Auf Wochensicht könnte dem Leitindex SMI damit ein hauchdünnes Plus gelingen. Die Vorgaben sollten laut Händlern einen versöhnlichen Wochenausklang unterstützen. So sind an der Wallstreet am Donnerstag im Handelsverlauf die grössten Zinssorgen zunächst verflogen. Vielmehr überwog am Ende des Tages die Zuversicht, dass ungeachtet steigender Zinsen eine harte Landung für die US-Wirtschaft noch vermieden werden kann. Die asiatischen Börsen halten mit einem gemischten Bild allerdings nicht ganz mit.



Insgesamt aber schauen die Investoren auf eine schwierige Woche zurück, in der Zinssorgen das vorherrschende Thema waren. Mit den anstehenden US-Konjunkturdaten im weiteren Tagesverlauf dürfte die Notenbankpolitik denn auch weiterhin im Fokus bleiben. Veröffentlicht wird etwa das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass PCE. Vor allem aber sei der heutige Berichtstag ein ernüchternder doppelter Jahrestag, kommentiert ein Stratege. «Heute ist es ein Jahr her, dass Russland in die Ukraine einmarschiert ist und drei Jahre her, dass wir den ersten grossen Ausverkauf im Zusammenhang Covid19 erlebt haben.» Die Welt habe sich durch diese Ereignisse für immer verändert, und die Auswirkungen dürften noch viele Jahre lang nachwirken. «In der Tat sind die Nachbeben noch immer jeden Tag auf den Märkten zu spüren.»



Der von Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt vorbörslich gegen 08.15 Uhr 0,27% hinzu auf 11'276,60 Punkte. Alle 20 SMI-Titel stehen im Plus.



Das grösste Plus weisen Holcim (+1,3%) nach Zahlen und einem überraschenden Wechsel in der Führungsetage auf. So hat der Baustoffkonzern 2022 erneut ein Rekordergebnis erzielt. Mit dem besten Ergebnis aller Zeiten im Rücken wechselt nun Konzernchef Jan Jenisch an die Spitze des Verwaltungsrates. Analysten zeigen sich in ihren ersten Kommentaren denn auch von dem Zahlenkranz überzeugt.



Mit einigem Abstand folgen dann noch ABB, UBS oder auch Givaudan, die jeweils 0,3% hinzugewinnen.



Noch stärker gewinnen allerdings die Aktien von Bucher (+3,0%) aus der zweiten Reihe hinzu. Der Industriekonzern hat 2022 einen Gewinnsprung gemacht und stellt eine höhere Dividende in Aussicht.

Euro notiert stabil zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Freitagmorgen stabil an der Marke von 1.06 $ notiert. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1.0602 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Zum Franken präsentiert sich der Euro bei einem Stand von 0.9901 ebenfalls recht stabil. Der US-Dollar kostet mit 0.9338 Fr. ebenfalls in etwa so viel wie am Vorabend.



Vor dem Wochenende dürften am Devisenmarkt vor allem Konjunkturdaten aus den USA von Interesse sein. Veröffentlicht wird etwa das von der US-Notenbank Fed bevorzugte Inflationsmass PCE. Zudem werden Zahlen zu den Konsumausgaben, zur Verbraucherstimmung und vom Immobilienmarkt erwartet. In Deutschland stehen ebenfalls Umfrageresultate zur Konsumstimmung und Wachstumsdaten auf dem Programm.

Ölpreise legen weiter zu

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82.85 $. Das waren 64 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 57 Cent auf 75.6 $.



Mit den jüngsten Gewinnen haben die Erdölpreise ihre Verluste von der ersten Wochenhälfte etwas verringert. Unter dem Strich bleibt aber noch ein Wochenverlust. Für Belastung hatte zuletzt vor allem der stärkere Dollar gesorgt, da er das in der US-Währung gehandelte Rohöl für Interessenten aus anderen Währungsgebieten rechnerisch verteuert. Die Nachfrage von dort geht daher tendenziell zurück.



Hintergrund der Dollar-Stärke ist vor allem die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen stärker anheben könnte als bisher erwartet. Denn die hohe Inflation geht in den USA wie auch andernorts nur langsam zurück. Zudem hat sich die Konjunktur in vielen grösseren Volkswirtschaften besser geschlagen als angesichts der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs befürchtet worden war.

Wallstreet etwas fester

Zinsängste gehören noch nicht der Vergangenheit an. Erneut wurden sie geschürt durch einen überraschend starken Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank zeitweise auf den tiefsten Stand seit Anfang Januar; schliesslich konnte doch noch ein Plus von 0,3% zum Börsenschluss erzielt werden. Vor allem dank optimistischem Ausblicks des US-Chipherstellers Nvidia schloss der Nasdaq 100 0,9% fester. Der breit gefasste S&P 500 gewann 0,5% auf 4012,32 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries notierte wenig verändert bei 3,87%.

Klar Hauptgewinner des gestrigen Börsentages war der US-Chip- und Prozessorhersteller Nvidia mit starken Quartalszahlen und optimistischem Umsatzausblick. Seine Papiere kletterten um 14%. Es folgten der Entwickler von technischer Simulationssoftware Ansys mit einem Kursplus von 10,5% sowie der führende Anbieter von Vertragsdienstleistungen für Infrastrukturlösungen im Energiesektor Quanta Services (+7,5%). Aber auch der Medizintechnikhersteller GE HealthCare Technology konnte 5,5% zulegen.

Zu den Verlierern des Handelstages gehörte eBay, die einen der grössten Online-Marktplätze betreibt und deren Papiere nach einem enttäuschenden Ausblick 5% verloren. Der Streamingdienst Anbieter Netflix setzte mit einem Kursabschlag von über 3% die jüngste Schwäche fort. Nach enttäuschend schwachen Quartalszahlen notierten auch die Titel der US-Biotech-Gesellschaft Moderna 6,7% tiefer.

Asien etwas schwächer

Mehrheitlich schwächer verläuft der Börsentag in Asien: Der Hongkonger Hang Seng gibt 1,3% nach, und auf dem chinesischen Festland notiert der CSI 300 1% schwächer. Der koreanische Kospi verliert 0,6%, ebenso der Taiex in Taiwan mit –0,2% – nachdem beide Indizes ja am Vortag recht stark Federn gelassen hatten. Feiertagsbedingt fiel der Börsenhandel in Japan heute aus.

Der australische Leitindex ASX 200 notiert 0,3% fester.

