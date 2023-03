Börsenbericht vom 1. März 2023 – Schweizer Börse etwas freundlicher Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leicht steigenden Kursen in den neuen Monat gestartet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse.

Mit knappen Gewinnen probiert der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch eine vorsichtige Gegenbewegung zu den jüngsten Verlusten. Nachdem bereits am Vortag die höher als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten aus Spanien und Frankreich verunsichert hatten, stehen im Tagesverlauf nun noch die EU-weiten Daten und die aus Deutschland an. Bevor diese publiziert sind, dürften sich die Investoren denn auch nicht wirklich aus der Deckung wagen, heisst es im Handel.

Als positiv werden unterdessen die jüngsten Konjunkturdaten aus China gesehen. Nach der Aufhebung der Corona-Beschränkungen verzeichnete das verarbeitende Gewerbe das schnellste Wachstum seit mehr als zehn Jahren, wie der entsprechende Einkaufsmanagerindex zeigt. Auch hierzulande und in Europa stehen die Einkaufsmanagerindizes im Tagesverlauf auf dem Programm. In Deutschland werden ausserdem neue Inflationsdaten publiziert. Zuvor aber müssen Investoren sich erneut durch eine regelrechte Zahlenflut von Unternehmen arbeiten.

Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 9.15 Uhr um 0,37% auf 2230,55 Punkte. Der SMI gewinnt 0,24% auf 11'125,05 Punkte. Der SLI steigt um 0,35% auf 1771,82 Zähler und der SPI um 0,27% auf 14'341,69 Zähler. Im SLI steht 17 Gewinnern 13 Verlierer gegenüber.

Die grössten Kursgewinne verbuchen Kühne + Nagel (+6,3%) nach Zahlen. Das Transportunternehmen musste im zurückliegenden vierten Quartal einen Umsatz- und Gewinnrückgang hinnehmen. Allerdings strotzen die neuen Mittelfristziele nur so vor Zuversicht und auch die Dividendenerhöhung fällt grosszügig aus.

Swiss-Life-Aktien (+1,9%) sind ebenfalls gesucht, nachdem der Versicherer 2022 deutlich mehr verdient und auch eine klar höhere Dividende zahlt.

Die starken Daten aus China wiederum sorgen bei den beiden Uhrenherstellern Richemont (+2,4%) und Swatch (+1,9%) für rege Nachfrage.

In den hinteren Reihen ziehen Georg Fischer (+5,1%) und Zehnder (2,0%) nach Zahlen an. Allreal, Autoneum, Bossard, Emmi und Implenia fallen dagegen nach Ergebnissen um bis zu 6,6% zurück.

Euro vor Wirtschaftsdaten bei 1.06 $ - Zum Franken stabil

Der Euro hat am Mittwoch vor einer Welle an Konjunkturdaten an der Marke von 1.06 $ notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung exakt 1.0600 $ und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor.



Das Euro/Franken-Paar hält sich mit 0.9964 auch weiterhin stabil über der 0.99er Marke und nimmt allmählich die Parität auch wieder ins Visier. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0.9399 weiterhin in einer engen Spanne um die 0.94er Marke.



Im Tagesverlauf stehen zahlreiche und überwiegend wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm. In Deutschland werden Zahlen vom Arbeitsmarkt und zur Inflation erwartet. Im Euroraum und den USA stehen die Einkaufsmanagerindizes für die Industrie auf dem Programm. Die Unternehmensumfrage gilt als guter Indikator für die tatsächliche wirtschaftliche Entwicklung. Zudem gibt die Bundesbank ihr Geschäftsergebnis für das vergangene Jahr bekannt.

Ölpreise legen am Morgen zu

Die Ölpreise sind am Mittwoch im frühen Handel gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 83.97 $. Das waren 52 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung stieg um 52 Cent auf 77.57 $.



Auftrieb erhielten die Erdölpreise von Konjunkturdaten aus China. Die Einkaufsmanagerindizes - eine Unternehmensumfrage - legten deutlich zu und signalisieren eine konjunkturelle Erholung nach der starken Belastung durch die lange Zeit strikte Corona-Politik. Nachdem diese Politik vor einiger Zeit revidiert wurde, besteht die Hoffnung auf wirtschaftlichen Rückenwind, der auch die Energienachfrage antreiben würde.



Im Blick der Märkte steht auch die Angebotspolitik Russlands. Der grosse Ölförderer will seine Produktion ab diesem Monat spürbar verringern. Während Moskau den Schritt als gewollte Reaktion auf westliche Sanktionen darstellt, wird er vom Westen als zwangsläufige Folge der Sanktionen umschrieben. Die Strafmassnahmen sollen die Öleinnahmen Russlands verringern.



Am Nachmittag veröffentlicht das US-Energieministerium seine wöchentlichen Öllagerdaten. Die Zahlen werden mit Spannung erwartet, weil die landesweiten Erdölbestände auf ein ungewöhnlich hohes Niveau gestiegen sind. Am Dienstagabend meldete das American Petroleum Institute (API) einen weiteren Lageraufbau. Die Zahlen gelten als Richtschnur für die offiziellen Zahlen.

Zinsängste an Wallstreet

Zinsängste bremsten die Kursentwicklung auch am letzten Tag des Monats Februar. Zudem schaut der Markt gespannt auf wichtige Wirtschaftsdaten, die anstehen und morgen mit dem amerikanischen ISM-Index beginnen und am Freitag mit dem US-Arbeitsmarkt enden: Der Dow Jones Index der Standardwerte lag 0,7% tiefer bei 32’654,98 Punkten. Nach dem fulminanten Jahresauftakt im Januar endete der Februar für den Dow Jones damit bei einem Gesamtminus von mehr als 4%. Der breiter gefasste S&P und der Index der Technologiebörse Nasdaq schneiden nahezu unverändert ab mit –0,3 und 0%.

Die Papiere von Meta Platforms gehörten mit einem Kursplus von über 3% zu den Gewinnern des gestrigen Handelstages, und zwar im Anschluss an die Ankündigung einer neuen Strategie in Sachen künstliche Intelligenz. Die Titel des Simulationssoftwareherstellers Ansys legten 2,7% zu.

Zu den Verlierern am letzten Börsentag des Februars zählten die Aktien von Goldman Sachs mit einem Mimus von fast 4%. Aber auch der Pharmakonzern Merck verlor nahezu 3%. Das Schlusslicht bildete Norwegian Cruise, deren Titel über 10% abgaben. Der enttäuschende Ausblick liess ebenso weitere Kreuzfahrtpapiere wie Caribbean Cruises und Carnival um 2% schwächer notieren.

Die Rendite der zehnjährigen amerikanischen Staatspapiere kletterte mit 3,94% wieder nahe an die 4%-Marke.

Starke Wirtschaftsdaten stützen chinesische Börse

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich zugelegt. Deutliche Gewinne verzeichneten dabei die chinesischen Börsen. In Südkorea fand wegen eines Feiertags unterdessen kein Handel statt.

Nach der verhaltenen Entwicklung am Vortag profitierten die Märkte in Fernost von einer merklich gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank betonten. Grund waren Konjunkturdaten aus China. So stieg der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im Februar im Vergleich zum Vormonat von 50,1 auf 52,6 Punkte. Damit übertraf der Index die Erwartungen der meisten Analysten und kletterte auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren.

Ähnlich deutlich legte ein separater Einkaufsmanagerindex des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin zu. Er stieg im Februar von 49,2 auf 51,6 Punkte. Werte über 50 Punkten signalisieren eine Expansion der wirtschaftlichen Aktivität.

Die chinesischen Börsen reagierten mit deutlichen Gewinnen. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gewann 1,41% auf 4126,94 Punkte. Der volatile Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong sprang zuletzt sogar um vier Prozent auf 20’577,76 Punkte.

An den anderen Finanzplätzen war die Entwicklung verhaltener. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,26% höher mit 27’516,53 Punkten.

Der australische S&P ASX 200 endete dagegen leicht im Minus und gab um 0,1% auf 7251,60 Punkte nach. Die Wirtschaft des Landes war im vierten Quartal 2022 weniger stark gewachsen, als Volkswirte erwartet hatten. Offensichtlich bremsten die Zinserhöhungen durch den Notenbank das Wachstum zunehmend aus, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.