Börsenbericht vom 25. Januar 2023 – Schweizer Börse etwas schwächer Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt bewegen sich weiterhin in einem Spannungsfeld zwischen Konjunktursorgen und Inflationshoffnungen.

An der Schweizer Aktienbörse geht es am Mittwoch nach einem bereits leichteren Start im Verlauf weiter bergab. Es gebe aber keinen generellen Abgabedruck und das Geschäft verlaufe eher ruhig, heisst es im Markt. «Es mangelt an klaren Vorgaben und auch an richtungsweisenden Impulsen», sagte ein Händler. Es sei derzeit einfach schwierig, sich ein Bild zu machen. Denn weder Konjunkturzahlen noch Unternehmensergebnisse deuteten einheitlich in eine klare Richtung.



Zudem nähmen die Marktteilnehmer die in der kommenden Woche anstehenden Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank verstärkt in den Blick. Während die Anleger beim Fed auf eine Drosselung der Zinserhöhung hoffen, hat die EZB den Erwartungen auf eine weniger restriktive Geldpolitik mehrfach eine klare Absage erteilt. Vor diesem Hintergrund konzentrierten sich die Anleger daher vor allem auf die Aktien der Unternehmen, die sich zu ihrem Geschäft geäussert haben.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 12.10 Uhr um 0,84% auf 2187.96 Punkte. Der SMI notiert um 11.08 Uhr um 0,49% tiefer auf 11'350,48 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,69% auf 1761,39 und der breite SPI um 0,54% auf 14'571,56 Zähler. Im SLI dominieren die Verlierer (27) die Gewinner (3) klar.



Den stärksten Abschlag verbuchen die Aktien der Credit Suisse (-4,4%). Händler verweisen auf die Schwäche europäischer Kontrahenten wie etwa der Deutschen Bank oder von Santander. UBS (-1,5%) und Julius Bär (-0,8%) schlagen etwas weniger schlecht.



Unter Druck stehen zudem Sonova (-4,0%), die laut Händlern unter einer Verkaufsempfehlung leiden. So hat der Broker Jefferies das Rating gleich um zwei Stufen auf «Underperform» von «Buy» gesenkt. Auch Straumann (-2,2%) geben klar nach.



Klar tiefer gehandelt werden ausserdem Logitech (-2,3%), was Händler mit Gewinnmitnahmen nach dem starken Vortag erklären. AMS Osram (-1,7%) und Kühne+Nagel (-1,6%) weiten die Vortagesverluste aus.



Dagegen können Lonza (-0,6%) die Anfangsverluste deutlich eingrenzen. Der Pharmazulieferer hat die Markterwartungen mit dem Ergebnis 2022 übertroffen und eine Dividendenerhöhung angekündigt, hat aber gleichzeitig die Wachstumsprognose gesenkt. Dem wirke allerdings die überraschende Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms entgegen. «Zwei Milliarden ist für Lonza nicht wenig», meinte ein Händler.



Die Aktien von Givaudan (-1,5%) sind nach Bilanzvorlage verstärkt im Angebot. Der Aromen- und Duftstoffkonzern ist weniger stark als erwartet gewachsen. Zudem hat er gegen Jahresende hin an Schwung verloren und die Profitabilität ist trotz Preiserhöhungen zurückgegangen. Aber auch bei Givaudan sorgt eine leichte erhöhte Dividende für etwas Gegengewicht. «67 Fr. sind nicht schlecht», sagte der Händler dazu.



Belastet wird der Gesamtmarkt ausserdem von Einbussen bei den schwergewichtigen «Roche Bons» (-0,8%). Etwas besser halten sich Nestlé (-0,1%) und Novartis (+0,2%).



Zu den wenigen Gewinnern zählen neben Novartis noch Zurich (+0,02%) und Holcim (+0,1%). In einem Interview mit dem Onlineportal The Market bekräftigte CEO Jan Jenisch, wie gut das Geschäft läuft und dass der Konzern in seiner Transformation gut vorankomme.



Im breiteren Markt legen Mikron (+8,7%) und Emmi (+0,6%) nach Zahlen zu. Landis+Gyr (-9,6%) brechen nach einer Prognosesenkung für 2023/24 dagegen ein. Auch Rieter (-7,6%) sind deutlich tiefer. Der Spinnereimaschinenhersteller hat 2022 massiv weniger Bestellungen erhalten als im Vorjahr. Zudem erwartet er weniger Betriebsgewinn für 2022. Auch GAM (-3,6%) verlieren nach schwachen Vorabzahlen.

Euro kann Gewinne zum US-Dollar und Franken nicht halten

Der Euro hat am Mittwoch zeitweilige Gewinne nicht halten können. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0862 $ und damit etwas weniger als in der Nacht zuvor. Zwischenzeitlich war der Kurs über die Marke von 1.09 $ gestiegen.



Auch gegenüber dem Franken hat der Euro im Verlauf an Wert eingebüsst und wird aktuell zu 1.0024 nach 1.0061 Fr. am Morgen gehandelt. Dagegen hat sich das Währungspaar USD/CHF kaum bewegt und notiert aktuell wie am Morgen bei knapp 0.9230.



Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, entwickelte sich im Januar in etwa wie erwartet. Das Geschäftsklima verbesserte sich den vierten Monat in Folge, allerdings von niedrigem Niveau aus. Bankökonomen kommentierten die Zahlen positiv, warnten aber auch vor zu viel Optimismus. Einige Experten verwiesen auf die von den Unternehmen als trüber wahrgenommene Konjunkturlage. Andere nannten anhaltende Belastungsfaktoren wie die stark gestiegenen Leitzinsen.



Am Nachmittag dürfte der Handel am Devisenmarkt zumindest mit Blick auf absehbare Ereignisse ruhig ausfallen. In den USA werden weder nennenswerte Wirtschaftszahlen noch entscheidende Äusserungen aus den Reihen der Notenbank Federal Reserve erwartet. Vor der Zinssitzung Anfang Februar befinden sich die Währungshüter in der üblichen Schweigephase.

Ölpreise treten auf der Stelle

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch bis zur Mittagszeit so gut wie nicht von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.11 $ und damit in etwa so viel wie am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stagnierte ebenso auf 80.12 $.



Dem Markt fehlte es zur Wochenmitte an klaren Impulsen. Von ihrem schwachen Jahresstart haben sich die Ölpreise ungeachtet dessen erholt. Unterstützung leistete dabei nicht zuletzt der schwache US-Dollar, der Erdöl für Investoren ausserhalb des Dollarraums wechselkursbedingt vergünstigt und damit deren Nachfrage antreibt. Auch die weniger trüben Konjunkturaussichten für Europa tragen zu einer besseren Stimmung am Markt bei.



Zur Wochenmitte blicken die Marktteilnehmer auf neue Lagerdaten aus den USA, die häufig die Preise bewegen. In den vergangenen Wochen waren die Vorräte deutlich gestiegen. Am Dienstagabend meldete der Branchenverband American Petroleum Institute (API) einen weiteren Anstieg, der jedoch nicht ganz so stark ausfiel wie in den Wochen zuvor. Am Nachmittag gibt das Energieministerium seine wöchentlichen Daten bekannt.

USA

Am Dienstag schwankten die Kurse von einigen Schwergewichten – unter anderem Visa, McDonald’s und Walmart – nach der Eröffnung der New Yorker Börse NYSE stark, der Handel wurde zeitweise ausgesetzt. Eine Untersuchung der Probleme zum Handelsstart laufe, teilte die NYSE mit. Am Ende des Tages ging der Dow Jones Industrial mit einem Plus von 0,31% und 33’733,96 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 gab minim nach und schloss bei 4016,95 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,22% und beendete den Dienstag mit 11’846,65 Punkten.



Die Berichtssaison nimmt langsam Fahrt auf. Die Zahlen des Versicherers Travelers (+3,7%) lagen über den Erwartungen der Analysten, während der Abschluss des Mischkonzerns 3M (–6,25%) enttäuschte.



Die Titel des Konsumgüter- und Pharmaherstellers Johnson & Johnson schlossen auf Vortagsniveau. Weniger verkaufte Covid-Impfungen und der starke Dollar hatten das Unternehmen im Schlussquartal des vergangenen Jahres ausgebremst. Der Mobilfunkanbieter Verizon, eine der Aktien, die zum Handelsstart von enormen Kursschwankungen betroffen waren, beendete den Tag 2% im Plus. Einer enttäuschenden Jahresprognose stand ein überraschend starker Gewinn im vierten Quartal gegenüber. Microsoft legte nach Börsenschluss ein insgesamt verhaltenes Ergebnis vor (lesen Sie hier mehr).

Asien

Wegen des chinesischen Neujahrsfests bleiben viele Börsen in Asien geschlossen. Die Börsen in Festlandchina und Taiwan nehmen den Handel am Montag wieder auf, diejenige in Hongkong bereits am Donnerstag.

Am Mittwoch steigt der japanische Nikkei 225 um 0,3%, und der breiter gefasste Topix legt 0,4% zu. In Korea gewinnt der Kospi 1,3%. Der australische S&P/ASX 200 gibt 0,3% nach.

AWP/REUTERS

