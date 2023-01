Börsenbericht vom 30. Januar 2023 – Schweizer Börse etwas schwächer gestartet Nach dem Handelsstart am Montag gibt es am Schweizer Aktienmarkt mehrheitlich leicht tiefere Kurse.

Die Schweizer Aktienbörse startet mit leichten Verlusten in die neue Woche. Vor den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) verhielten sich die Anleger trotz freundlicher Auslandsvorgaben vorsichtig, heisst es am Markt. Bis dahin werden aber noch zahlreiche Firmenabschlüsse aus dem In- und Ausland veröffentlicht, die für Impulse sorgen dürften. Dazu zählen hierzulande vor allem die Bluechip-Unternehmen UBS (Dienstag), Novartis (Mittwoch) sowie ABB, Julius Bär und Roche (Donnerstag).

Nach den am Freitag veröffentlichten US-Konjunkturdaten seien die Hoffnungen gestiegen, dass sich die Inflation weiter entspannt und das Fed daher zu einer weniger restriktiven Haltung übergehen könnte, heisst es am Markt. Die Ökonomen gehen mehrheitlich davon aus, dass das Fed das Zinsstraffungstempo verringern und den Leitzins nur noch um 25 Basispunkte (BP) erhöhen dürfte. EZB und BoE dürften dagegen den Leitzins erneut um 50 BP anheben.

Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 9.20 Uhr um 0,53% auf 2204,96 Punkte. Der SMI notiert 0,24% schwächer auf 11'305,66 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,42% auf 1770,56 und der breite SPI um 0,27% auf 14'512,39 Zähler. Im SLI stehen 25 Verlierern 5 Gewinner gegenüber.

Den stärksten Abschlag gibt es bei den Technologiewerten AMS Osram (-2,3%) und VAT (-1,4%). Ein Händler verweist dabei auch auf einen Artikel in der «NZZ», wonach nach Gesprächen in Washington auch die Niederlande und Japan offenbar zugestimmt hätten, sich Amerikas strengen Verboten für den Chip-Export nach China anzuschliessen. Dies sorge für Unsicherheit, meint der Händler. Auch die Aktien des Softwareherstellers Temenos (-1,8%) geben klar nach.

SGS büssen 1,6%ein. Ausgelöst würden die Verkäufe von Morgan Stanley. Der Broker habe das Rating auf «Underweight» gesenkt, sagt ein Händler. Zudem hat UBS das Kursziel für die Aktien des Prüfkonzerns gesenkt.

Die Aktien der UBS ermässigen sich am Tag vor der Bilanzvorlage um 0,5% und die des Rivalen CS um 0,7%. Partners Group (-1,0%) litten unter der Ratingsenkung auf «Hold» von «Buy» durch die Deutsche Bank, heisst es.

Auf den hinteren Rängen fallen Polypeptide (-6,0%) negativ auf. Der Pharmazulieferer verliert seinen Chef. Raymond De Vré ist ohne Nennung von näheren Gründen als CEO zurückgetreten. Der Pharmazulieferer hatte im letzten halben Jahr zwei Gewinnwarnungen ausgegeben.

Euro notiert vor ereignisreicher Woche unter 1.09 $

Der Euro hat zu Beginn einer ereignisreichen Woche unter der Marke von 1.09 $ notiert. Am Montagmorgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0868 $ und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.



Der Franken hat sich gegenüber dem Euro und auch dem Dollar ebenfalls kaum verändert. Der Euro wird aktuell zu 1.0010 Fr. gehandelt und der Dollar zu 0.9211 Fr. damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.



Die neue Woche hält für Analysten und Anleger zahlreiche wichtige Ereignisse bereit. In der Geldpolitik entscheiden grosse Notenbanken über ihren Kurs, darunter die US-Notenbank Fed, die EZB und die Bank of England. An Konjunkturdaten stehen ebenfalls zahlreiche Höhepunkte an. Den Auftakt macht am Montag das Statistische Bundesamt, das im Laufe des Vormittags erste Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2022 liefern will.

Ölpreise starten mit leichten Abschlägen in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Abschlägen in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.14 $. Das waren 52 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 40 Cent auf 79.28 $.



Nur kurzzeitig wurden die Erdölpreise durch einen Anschlag auf eine iranische Militäranlage bewegt, den das «Wall Street Journal» Israel zuschrieb. Spannungen im Nahen Osten werden am Rohölmarkt oft genau verfolgt, da in der Region viele ölreiche Länder wie Iran ansässig sind.



In der neuen Woche stehen unterdessen zahlreiche Ereignisse an, die am Markt für Preisbewegung sorgen könnten. Zum einen treffen die grossen Notenbanken aus den USA, der Eurozone und Grossbritannien ihre Zinsentscheidungen. Zum anderen werden viele wichtige Konjunkturdaten erwartet.



Die Lage am Rohölmarkt ist weiterhin durch eine moderate Erholung gekennzeichnet. Hierzu trägt in erster Linie die Abkehr Chinas von seinem strikten Corona-Kurs bei. Marktteilnehmer erhoffen sich eine konjunkturelle Belebung, die auch mit einer grösseren Energienachfrage einhergehen dürfte.

Durchwachsender Wochenstart in Asien

Die asiatischen Börsen sind durchwachsen in die neue Woche gestartet. Im Fokus standen am Montag neben der Wiederaufnahme des Handels in China auch die Vorwehen der Zinsentscheide in den USA und Europa.

Der japanische Nikkei 225 schloss 0,19% höher mit 27’433,40 Punkten.

An den Festlandbörsen in China sind die einwöchigen Feierlichkeiten zum chinesischen Neujahr nun beendet. Hier wurde das jüngste Geschehen an den Weltbörsen aufgearbeitet. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen startete mit kräftigen Kursgewinnen in den Tag, reduzierte diese aber mit einem Stand von 4201,35 Punkten noch auf 0,47%. Anleger warteten auf neue Kurstreiber, hiess es.

In Hongkong war die Feiertagspause schon in der Vorwoche beendet worden, hier gab es nichts Positives mehr nachzuholen. Ganz im Gegenteil: Angesichts eines Rückschlags des Hang-Seng-Index um 2,80% auf 22’054,00 Punkte war von einer Korrektur die Rede. Die Kursgewinne vom Donnerstag und Freitag sind damit mehr oder weniger dahin.

In Indien sorgten die Aktien aus dem Konzernverbund Adani weiter für negative Schlagzeilen wegen Vorwürfen durch den Leerverkäufer Hindenburg. Die Titel der Unternehmen Adani Green Energy and Adani Total Gas sackten nochmals um etwa 20% ab. Der Sensex als Leitindex Indiens fiel zuletzt um 0,63%.

Positiver Gesamttrend an Wallstreet

Die US-Märkte haben die vergangene Handelswoche mit einem positiven Gesamttrend beendet. Der Freitag selbst verlief ohne grössere Bewegungen, da in der laufenden Woche mit einem weiteren Zinsschritt der US-Notenbank gerechnet wird, was für eine abwartende Haltung an den Kapitalmärkten sorgte. Die grossen Marktindizes legten jedoch allesamt zu.

Der Dow Jones Industrial gewann am Freitag 0,1% auf 33’976,1 Punkte, was ihm im Wochenverlauf ein Plus von 1,6% bescherte. Der breite S&P 500 stieg um 0,3% auf 4070,6 Einheiten, und der von Technologieunternehmen geprägte Nasdaq 100 verbuchte ein Plus von 1% auf 12’166,6 Zähler.

Vom US-Handelsministerium publizierte Wirtschaftsdaten fielen wie erwartet aus. Für den Dezember wurden etwas höhere Einkommen ermittelt, bei etwas weniger Konsumausgaben. Gleichzeitig liess das Wachstum der Inflationsrate weiter nach. Konsumklimadaten der Universität Michigan zeigen eine etwas lebhaftere Entwicklung für den Januar. In der neuen Woche liegt der Fokus aber auf der Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch und der Frage, ob die Leitzinsen nun wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte oder in einer anderen Dimension angehoben werden.

Im Fokus des Handelsgeschehens standen die Aktien von Intel und American Express, die mit Nachrichten die Entwicklung prägten. Intel konnte den sehr schwachen Handelsstart etwas verbessern, verloren aber immer noch 6,4%. Der Prozessorhersteller enttäuschte mit einem schwachen vierten Quartal 2022 und einem sinistren Ausblick auf das laufende Quartal. Die Titel des Konkurrenzunternehmens AMD konnten sich mit einem Plus von 0,3% besser zeigen. Aus der Halbleiterbranche verpasste KLA aber die Umsatzprognosen für das dritte Geschäftsjahresquartal, die Valoren gaben rund 7% ab.

