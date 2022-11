Börsenbericht vom 25. November 2022 – Schweizer Börse fand keine Richtung – CS in neuen Tiefen Am Freitag trat der Schweizer Aktienmarkt vor allem auf der Stelle. Der Handel verlief mangels impulsgebender Nachrichten weitgehend richtungslos.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Freitag wenig verändert aus der Sitzung gegangen. Nach unten abgestützt wurde er von den stabilen bis gesuchten Schwergewichten, denn die Mehrheit der Titel gab zum Ende einer dennoch insgesamt freundlichen Woche etwas nach. Wie schon die gesamte Woche verlief der Handel auch am Berichtstag mangels impulsgebender Nachrichten weitgehend richtungslos. Der seit Ende September andauernde Aufwärtstrend blieb dennoch intakt, wenn auch in abgeschwächtem Tempo. Einen weiteren Einbruch erlebten derweil Credit Suisse.



Da an der Wall Street am Donnerstag wegen des Feiertags «Thanksgiving» die Börsen geschlossen blieben, fehlte die Inspiration von dieser Seite. Auch zum Wochenausklang findet dort am so genannten «Black Friday» nur ein verkürzter Handel statt. Mit Spannung werden deshalb die Berichte aus dem Detailhandel von kommender Woche erwartet, da dieser Konsumtag als Startschuss für das Weihnachtsshopping gilt und erste Hinweise liefert, wie dieses laufen könnte. Sorgen bereitete den Marktteilnehmern vor dem Wochenende die Corona-Situation in China, wo die Zahl der Neuinfektionen den höchsten Stand seit dem Ausbruch der Pandemie erreicht hat und deshalb weitgehende Einschränkungen in grossen Städten gelten.



Der neue FuW Swiss 50 Index schloss 0,4% im Minus auf 2118,15 Punkten. Der SMI rückte um 0,09% auf 11'168,03 Punkte vor. Im Wochenvergleich ergab sich für den SMI ein Plus von 1,1%. Der breite SPI gewann 0,03% auf 14'292,13 Punkte, wogegen der SLI der 30 wichtigsten Titel 0,19% auf 1712,97 Punkte einbüsste. Im SLI kamen auf 19 Verlierer 11 Gewinner.



Verluste des Gesamtmarktes verhinderten Roche (+0,9%) und noch etwas ausgeprägter Novartis (+1,1%), welche gemeinsam die Tabellenspitze bildeten. Zu Roche hiess es im Handel dass diese mit dem Sinkflug seit Anfang Monat und dem Dämpfer in der Alzheimerforschung nun genug korrigiert hätten, bzw. überverkauft gewesen seien. Die am Mittwoch eingeleitete Gegenbewegung sei deshalb erwartbar gewesen.



Am stärksten nach unten ging es für CS (-6,6%), welche am Nachmittag bei 3.307 Fr. ein neues Allzeittief markierten. Sie setzten damit ihren seit Mittwoch anhaltenden Abwärtstrend fort, als die angeschlagene Grossbank einen neuen Milliardenverlust sowie hohe Abflüsse von Kundengeldern angekündigt hatte. Das Aktienresearch der Bank Vontobel hat sein Kursziel auf gerade noch 3,50 Fr. von vorher 4,00 Fr. gesenkt. Die Bank erwartet nun auch ein Minus im kommenden Jahr 2023 sowie ein nur knapp positives Resultat 2024.



Dahinter verlor mit Partners Group (-2,3%) ein weiterer Finanzwert etwas deutlicher an Terrain, sowie mit AMS Osram (-1,4%) eine Technologie-Aktie.



UBS (-0,6%) hielten sich klar besser als CS, während Julius Bär (+0,3%) gar zu den Gewinnern gehörten. Für letztere hat die Royal Bank of Canada das Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Marktteilnehmer verweisen auf die mittlerweile «ansprechende» Dividendenrendite der Valoren.



SGS fielen nach einer Rückstufung durch Barclays um 1,6% zurück. Das Rating für den Warenprüfer wurde um zwei Stufen direkt auf «Underweight» gesenkt. Die Genfer hatten unlängst die Prognosen für 2022 gesenkt.



Swatch (-2,0%) und Richemont (-1,0%) wurden von sich wieder verstärkenden Corona-Sorgen in China zurückgebunden.



Im breiten Markt fielen Zur Rose mit einem markanten Abschlag um 8,2% auf. Die Versandapotheke hat am Vorabend die Schliessung eines Logistikstandorts in Deutschland sowie Einstellung der Marke Eurapon angekündigt.



Kardex (-3,6%) fielen nach Bekanntgabe des baldigen Abgangs des CEO ebenfalls klar zurück.



News gab es auch von Ypsomed (+2,2%). Die auf Injektions- und Infusionssysteme spezialisierte Firma hat ein System auf den Markt gebracht, das nun auch in Deutschland angewendet werden darf. Analysten sprachen von einem wichtigen Schritt in Sachen Konkurrenzfähigkeit.

Wallstreet: Wenig Kauffreude – Dow trotzdem auf Siebenmonatshoch

Die Anleger am US-Aktienmarkt haben am «Black Friday» zwar erst einmal wenig Kauffreude gezeigt. Dem Dow Jones Industrial reichte am letzten Handelstag der Woche, der nach dem gestrigen Börsenfeiertag «Thanksgiving» bereits um 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit endet, aber schon ein moderates Plus für ein Siebenmonatshoch.



Eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart notierte der New Yorker Leitindex 0,43% fester bei 34’342,00 Punkten. Er steuert damit auf einen Wochengewinn von 1,8% zu. Beim marktbreiten S&P 500 reichte es zuletzt indes nur für ein Kursplus von 0,07% auf 4029,94 Punkte, während der technologielastige Nasdaq 100 um 0,43% auf 11’787,51 Zähler nachgab.



Vorweihnachtliche Schnäppchen wittern Investoren angesichts der schon hohen Bewertungen an den Börsen wohl eher in den Läden – am «Black Friday» wird traditionell das Weihnachtsgeschäft mit besonders hohen Rabatten eingeläutet. Der Dow hat indes dank einer fast 20-prozentigen Erholungsrally seit Mitte Oktober seinen Jahresverlust inzwischen auf 5,5% eingedämmt.

«Hilfreich sind die seit einigen Handelstagen wieder fallenden Renditen an den US-Anleihemärkten», sagte Marktbeobachter Andreas Lipkow. Am Mittwoch hatte das Protokoll zur jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed für Erleichterung gesorgt. Aus diesem geht hervor, dass sich die Mehrheit der Fed-Mitglieder für künftig behutsamere Zinsschritte ausspricht. Zum Wochenschluss rechnet Lipkow mit einer eher ruhigen Handelssitzung. Viele Anleger nutzen den verkürzten Handel für ein langes Wochenende.

Im Fokus stand am Freitag der Einzelhandel: «Die ersten Zahlen zu den Black-Friday-Umsätzen haben das Potenzial, über die zukünftige Richtung an den Börsen zu entscheiden oder zumindest mitzuentscheiden», sagte Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Denn angesichts steigender Lebenshaltungskosten werde es in diesem Jahr besonders spannend, wie viel Geld die US-Verbraucher noch für Weihnachtsgeschenke parat hätten. Die Aktien von Einzelhändlern wie Walmart oder dem grossen Online-Kontrahenten Amazon entwickelten sich mit moderaten Kursverlusten aber unauffällig.

Dagegen zogen die Aktien der US-Fluggesellschaften American , Delta , Southwest und United um bis zu zwei Prozent an. Sie profitierten davon, dass viele Amerikaner den gestrigen Feiertag für ein verlängertes Wochenende nutzen und verreisen.

Die in New York gelisteten Papiere des britischen Fussballclubs Manchester United sprangen um weitere 19% auf 22.39 $ hoch. Damit waren sie so teuer wie seit über vier Jahren nicht mehr. Nach Bekanntwerden der Verkaufsüberlegungen der Eigentümerfamilie Glazer hatte es am Donnerstag in einem vagen Medienbericht geheissen, dass Apple Interesse an einem Kauf zeigen könnte. Ähnlich unkonkrete Meldungen, dass an dem Bericht nichts dran sei, konnten den Papieren des Fussballvereins zunächst nichts anhaben – inklusive der aktuellen Gewinne summiert sich das jüngste Kursplus auf mehr als 70%.

Die Apple-Führung dürften indes aktuell ganz andere Themen beschäftigen: Die Aktien des Technologiekonzerns büssten als Dow-Schlusslicht knapp zwei Prozent ein, nachdem die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise berichtet hatte, dass die zuletzt gehäuften Unruhen unter den Mitarbeitern des iPhone-Fertigers Foxconn die ohnehin schon gehemmte Produktion zusätzlich beeinträchtigen könnten. Im grössten iPhone-Werk der Welt kommt es derzeit wegen Chinas Corona-Massnahmen immer wieder zu Protesten. Die Herstellung werde um mindestens 30% statt wie bislang angenommen um bis zu 30% zurückgehen, heisst es nun in dem Bericht.

Bonds Schweiz: Deutliche Abgaben in impulslosem Handel

Der Schweizer Bondmarkt verzeichnet zu Wochenschluss sinkende Kurse bei gleichzeitig steigenden Renditen. Damit werden die Vortagesgewinne, ausgelöst von der Erwartung eines langsameren Zinserhöhungszyklus, wegradiert. Händler berichten aber von einem impulsarmen Handel am Anleihemarkt.

Denn in den USA sind viele Marktteilnehmer in einem verlängerten Wochenende nach dem «Thanksgiving»-Feiertag. Zudem werden nur noch wenige wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht.

Laut Marktteilnehmern sorgen am Freitag vor allem besser als befürchtet aufgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland für Abgabedruck. Im dritten Quartal hatte sich die grösste Volkswirtschaft der Eurozone besser als bisher bekannt entwickelt.

Der Primärmarkt wurde in den letzten Tagen rege in Anspruch genommen. In dieser Woche zeigten sich zehn Emittenten, die insgesamt mehr als 2,1 Mrd. Fr. aufnahmen. Den grössten Batzen sicherte sich mit 835 Mio. Fr. die Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken.



In den kommenden Wochen rechnen Händler aber mit einer Beruhigung der Emissionsvolumen. Spätestens ab Dezember finden in der Regel keine Transaktionen mehr statt.

Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende Dezember-Conf-Future sinkt gegen 13.10 Uhr um 134 Basispunkte (BP) auf 145,70%. Der Umsatz beträgt 14 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 58 BP gestiegen. Der richtungsweisende Swiss Bond Index verliert 75 BP auf 125,84%.



Die bislang gehandelten Eidgenossen weisen vor allem am kurzen Ende Kursverluste auf. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) etwa verliert 7 BP auf 100,74% und weist eine Rendite von 0,72% auf. Der zehnjährige (0,5/2032) noch ungehandelte Benchmarkbond rentiert mit 0,95%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,008% von 0,940% am Vortag.

Euro gibt etwas nach

Der Euro hat Freitag in einem insgesamt ruhigen Handel etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am späten Nachmittag mit 1.0393 $ gehandelt. Am Mittag hatte sie noch knapp über 1.04 $ notiert.

Der Franken tendiert derweil am Nachmittag zu einer leichten Schwäche. So verteuert sich der US-Dollar gegenüber dem Mittag auf 0.9479 von 0.9464 und der Euro auf 0.9852 von 0.9834.

Etwas besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten den Euro kaum. Trotz der Folgen des Ukraine-Kriegs stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,4%. In einer ersten Schätzung war das Statistische Bundesamt von einem Zuwachs um 0,3% ausgegangen. Viele Ökonomen erwarten mittlerweile nur noch eine milde Rezession.

So zeigt sich Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung zuversichtlicher als zuletzt: «Die konjunkturellen Rahmenbedingungen haben sich deutlich entspannt.» Er erwarte im ersten Halbjahr 2023 zwar eine Rezession, aber keinen Kollaps der Wirtschaft. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich die Konjunktur dann erholen. Er verweist auf die umfassenden Unterstützungsmassnahmen der Regierungen und gut gefüllte Erdgasvorräte.

In den USA herrscht weitgehend Ruhe, weil viele Marktteilnehmer den Freitag nach dem «Thanksgiving»-Feiertag für ein verlängertes Wochenende nutzen. Entscheidende US-Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.85885 (0.85933) britische Pfund, 144.62 (143.90) japanische Yen und 0.9836 (0.9818) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1751 $ gehandelt. Das waren etwa 4 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise geben etwas nach – Verluste auf Wochensicht

Die Ölpreise haben am Freitag etwas nachgegeben. Zeitweise deutliche Kursgewinne wurden am Nachmittag wieder abgegeben. Am frühen Abend kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 85.03 $. Das waren 31 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 14 Cent auf 77.81 $.



Die Rohölpreise werden die laufende Woche unterm Strich voraussichtlich mit Verlusten beenden. Als eine wesentliche Ursache der Schwäche in den vergangenen Handelstagen gilt die angespannte Corona-Lage in China. Die Behörden haben in einigen wichtigen Metropolen strikte Gegenmassnahmen ergriffen, von denen sie sich eine Eindämmung des Virus erhoffen. Das harte Vorgehen der Führung in Peking ist eine erhebliche Belastung der Wirtschaft, die sich auch in einer geringeren Energienachfrage niederschlägt.



Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf das angekündigte EU-Ölembargo gegen Russland. Dies dürfte die russische Ölproduktion künftig deutlich drosseln und «den Brentölpreis in den kommenden Wochen steigen lassen».



Das EU-Ölembargo gegen Russland tritt am 5. Dezember in Kraft. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) importierte die EU im Oktober täglich 1,5 Mio. Barrel russisches Rohöl.

