Börsenbericht vom 20. Januar 2023 – Schweizer Börse findet zum Wochenschluss in die Erfolgsspur zurück Die Schweizer Börse hat die dreitägige Verlustserie am Freitag beendet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Christian Beutler/Keystone

Die Schweizer Börse hat die dreitägige Verlustserie am Freitag beendet. Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung in China liessen die Anleger zu Aktien greifen. China hat nach Angaben der Behörden kurz vor Beginn des chinesischen Neujahrsfests den Höhepunkt schwerer Corona-Infektionen erreicht. Damit zeichnet sich auch eine Erholung der Wirtschaft ab. Der FuW Swiss 50 Index steigt gegen 17.15 Uhr um 0,51% auf 2171,54 Punkte. Der SMI notierte kurz vor Handelsschluss um 0,3% höher auf 11.290 Punkten. Im Wochenvergleich steuerte das Börsenbarometer auf eine Seitwärtsbewegung zu.

Gesucht waren vor allem Finanzwerte. Credit Suisse legten 3,5% zu. Auch für den Rückversicherer Swiss Re und den Finanzinvestor Partners Group ging es deutlich aufwärts. Auf den Verkaufszetteln standen Gesundheitswerte. Der Hörgeräteherstellers Sonova büsste 2,1% ein. Der Arznei-Auftragsfertiger Lonza sank 1,2%. Der Schraubenproduzent SFS und der Heizkörperherstellers Zehnder profitierten von guten Umsatzzahlen und zogen kräftig an.

Der Schweizer Aktienmarkt hat eine wenig bewegte Sitzung am Freitag leicht im Plus beendet und damit eine ansonsten eher schwierige Woche versöhnlich abgeschlossen. Bereits zu Handelsbeginn legte der SMI leicht zu und bewegte sich danach den ganzen Tag in einer engen Bandbreite von weniger als 50 Punkten. Nach dem fulminanten Jahresstart sei die Luft seit ein paar Tagen nun einfach ziemlich draussen und das habe man auch heute gespürt, hiess es im Markt. «Die Realität hat die Märkte in dieser Woche wieder eingeholt», formulierte es ein Händler.



So sind nach einigen schwachen Konjunkturzahlen die Rezessionsbefürchtungen in vielen Ländern wieder gestiegen. Ausserdem haben zuletzt diverse Notenbankexponenten deutlich betont, dass die Inflation noch längst nicht gebannt ist und deswegen weitere Zinserhöhungen notwendig seien. So machte etwa EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute am WEF deutlich, dass die EZB wohl noch länger auf der geldpolitischen Bremse bleiben werde. «Kurs zu halten ist mein geldpolitisches Mantra», sagte sie wörtlich. Im Fokus ab nächster Woche dürfte laut Händlern auch die Berichtssaison stehen, die schon bald dem Höhepunkt zustrebt und wohl noch für die eine oder andere Überraschung sorgen wird.



Der FuW Swiss 50 Index gewann heute 0,56% auf 2173,66 Punkte. Der SMI gewann bei Handelsschluss 0,32% auf 11'295,02 Punkte, dies bei einem Tageshoch von 11'320 bzw. -tief von 11'274 Zählern. Auf Wochensicht schloss der SMI praktisch unverändert. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, stieg am Freitag um 0,54% auf 1751,54 und der breite SPI um 0,37% auf 14'501,36 Zähler. Von den 30 Blue Chips schlossen 21 Titel höher und neun tiefer.



Unter den Einzelwerten waren zum Wochenschluss vor allem Finanzwerte gefragt. Händler verwiesen in diesem Zusammenhang vor allem auf die Aussicht auf weiter steigende Zinsen, was den Papieren einen neuen Schub verliehen habe. Spitzenreiter waren wieder einmal CS, die mit einem Plus von 3,3% wieder den Sprung über die Marke von 3 Fr. (3,08 Fr.) schafften. Aber auch Swiss Life (+2,6%), Partners Group (+1,9%), UBS (+1,6%), Swiss Re (+1,5%) und Zurich (+1,3%) waren weit vorne zu finden.



Deutlich gesucht waren bei den Blue Chips aber auch einige Technologie- und Industriewerte wie etwa Swatch (+2,2%), Ams Osram (+1,7%), Adecco (+1,6%), Schindler (+1,5%) Kühne+Nagel (+1,4%) und ABB (+1,3%). Bei Swatch werden in den nächsten Tagen die Jahreszahlen erwartet. ABB hat derweil den Verkauf seiner letzten im Schaufenster stehenden Einheit «Power Conversion» bekanntgegeben. Verkauf wurde der Bereich für 505 Mio. $ nach Taiwan.



Bei dem Sanitärtechnik-Spezialisten Geberit (-0,3%) machte sich hingegen eine Abstufung durch die Deutsche Bank negativ bemerkbar. Der zuständige Analyst dort sorgt sich um die Preissetzungsmacht bei Baustoffunternehmen. Geberit hatte am Donnerstag Umsatzzahlen präsentiert.



Schlusslichter waren Sonova (-2,0%), Lonza (-1,1%) und Straumann (-1,1%). Lonza wird nächste Woche Zahlen vorlegen. Die SMI-Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis waren alle nahe beieinander, wobei sie alle drei ganz knapp im Minus schlossen.



Im breiten Markt waren vor allem Interroll (+9,3%) mit einem starken Kurssprung auffallend. Für Impulse sorgte dabei eine Unternehmensstudie aus dem Hause Exane BNP Paribas, in welcher der zuständige Analyst sein Anlageurteil für die Valoren des Anbieters von Logistiksystemen auf «Outperform» von «Neutral» erhöhte.



Starke Kursgewinne gab es ausserdem für die Aktien des Bauausstatters Zehnder (+6,6%). Auslöser waren hier die am Morgen präsentierten Umsatzzahlen, die besser als erwartet ausfielen. In einem zunehmend anspruchsvollen Marktumfeld habe Zehnder ein gutes Wachstum erzielt, kommentierte ein Analyst.



Neben Zehnder haben diverse andere Unternehmen Umsatz- und/oder Gewinnzahlen präsentiert: so etwa Autoneum (+0,2%), BB Biotech (+0,7%), Coltene (+1,5%), HBM Healthcare (-1,8%), Huber+Suhner (+0,2%), Hypothekarbank Lenzburg (+0,5%) und SFS (+3,3%).

New York: Netflix und Alphabet stützen US-Börsen

Mit mehr oder weniger deutlichen Gewinnen haben die US-Aktienmärkte den Handel am Freitag aufgenommen. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich knapp im Plus lagen, profitierten die Technologietitel an der Nasdaq weitaus stärker von unerwartet guten Quartalszahlen etwa von Netflix. Aktuelle Daten vom US-Immobilienmarkt zeigten kaum Wirkung auf die Kurse. Die Verkäufe bestehender Häuser sanken im Dezember weniger stark als erwartet.



Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,07% auf 33 068,63 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein relativ hoher Wochenverlust von rund 3,6% an. Der marktbreite S&P 500 gewann am Freitag 0,49% auf 3917,78 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 legte um 0,97% auf 11 405,30 Punkte zu.



Für die gute Stimmung im Tech-Sektor zum Wochenausklang sorgten starke Abonnentenzahlen des Streaming-Pioniers Netflix. Auch der angekündigte massive Stellenabbau der Google-Mutter Alphabet, die damit anderen Tech-Riesen wie Microsoft , Amazon und Facebook-Mutter Meta folgt, stiess am Markt auf ein positives Echo.



Die Aktien von Netflix erklommen den höchsten Stand seit neun Monaten und gewannen zuletzt 6,2%. Damit waren sie Spitzenreiter im technologielastigen Nasdaq-100-Index und bügelten zudem ihren Vortagesverlust mehr als aus. Vor allem beim Zuwachs der Kundenzahl überzeugte der Konzern, indem er im Schlussquartal 2022 unter dem Strich 7,66 Mio. neue Abonnenten hinzugewann und damit die Erwartungen deutlich übertraf. Die Reaktionen der Analysten liessen nicht lange auf sich warten, zahlreiche Häuser hoben ihre Kursziele an.



Als nächstes Schwergewicht der Tech-Branche streicht Alphabet tausende Arbeitsplätze. Weltweit sollen rund 12’000 Jobs wegfallen. Das entspricht rund sechs Prozent der Belegschaft. Die A-Aktien von Alphabet verteuerten sich um 3,9%.



Dagegen sanken die Papiere der Telekom-Tochter T-Mobile US um 0,5%. Hacker haben sich Zugriff auf Daten von rund 37 Mio. Kunden des Unternehmens verschafft. Allerdings geht es den Angaben des Unternehmens zufolge nicht um hochsensible Kundendaten. Dennoch schloss der Mobilfunker nicht aus, dass durch den Vorfall hohe Kosten entstehen könnten.

Bonds Schweiz: In ruhigem Handel schwächer

Der Schweizer Obligationenmarkt gibt zum Wochenschluss leicht nach. Die Konsolidierung setze sich fort, heisst es am Markt. Dabei verläuft das Geschäft laut Händlern in ruhigen Bahnen. Der Graumarkt ist am Freitag bisher nicht beansprucht worden.



Nach wie vor wirkten sich die falkenhaften Äusserungen der Vertreter der US-Notenbank Fed, der Europäischen Zentralbank (EZB) und auch der Schweizerischen Nationalbank (SNB) belastend auf die Kurse aus. Obwohl die Rezessionsängste zunähmen, stellten die Währungshüter weitere Zinserhöhungen in Aussicht, sagt ein Händler.



EZB-Chefin Christine Lagarde will den Kampf gegen die hohe Inflation entschlossen fortführen. Dies gelte auch unabhängig davon, dass der Höhepunkt der Inflation erreicht scheine, sagte sie auf dem Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.



Am Vortag hatte SNB-Chef Thomas Jordan auf dem WEF gesagt, auch nach zuletzt drei Zinserhöhungen sei ein weiterer Schritt nach oben denkbar. «Wir können nicht ausschliessen, dass wir die Zinsen weiter erhöhen müssen», erklärte er in einem Interview mit CH Media. Es sei wichtig, Zweit- und Drittrundeneffekte zu verhindern. Der Höhepunkt der Inflation, die letztes Jahr auf über 3% gestiegen war, dürfte überschritten sein und bis Ende 2023 wieder unter 2% sinken.



Damit hätten die Zentralbanken den Renditerückgang, der am Jahresanfang eingesetzt hatte, nicht nur gestoppt, sondern auch eine Gegenbewegung eingeleitet, sagt ein Händler. So seien die zehnjährigen Frankenswapsätze, die Ende 2022 bei 2,08% standen, bis auf rund 1,5% gesunken. Seitdem ist der wegweisende Satz wieder auf aktuell 1,6% gestiegen.



Im weiteren Tagesverlauf werden aus den USA Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt erwartet.



Das Geschäft verlaufe ruhig, heisst es. Der Markt verarbeite die jüngste Emissionswelle. Der allergrösste Teil davon sei allerdings platziert. Auch die zu Ende gehende Woche war bezüglich Emissionsgeschäft sehr aktiv. Insgesamt wurden 12 Anleihen, je sechs aus dem In- und Ausland, über insgesamt 2,11 Mrd. Fr. emittiert. Dabei entfallen 1,135 Mrd. auf quellensteuerfreie und 975 Mio. auf Papiere aus dem Inland. In der Vorwoche galt es gar ein Emissionsvolumen von rund 5 Mrd. zu bewältigen.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert gegen 13.15 Uhr um 40 Basispunkte tiefer auf 142,46%. Der Umsatz beträgt 35 Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 177 BP gefallen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um 52 BP auf 126,03% nach -53 BP am Vortag.



Drei Eidgenossen notieren schwächer und einer fester. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,974 und die der zehnjährigen mit 1,047% angegeben.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,139 von 1,055% am Vortag. Das war der tiefste Stand seit dem 9. Dezember 2022.

Devisen: Euro hält sich über 1.08 $ - Zum Franken in Richtung Parität

Der Euro hat sich am Freitag knapp über der Marke von 1.08 $ gehalten. Am Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0825 $.



Zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung zum Wochenende etwas fester und bewegt sich wieder in Richtung Parität. Am Nachmittag kostet der Euro 0.9979 nach 0.9959 Fr. am Mittag. In einer aktuellen Analyse haben die Experten der Commerzbank ihre Prognosen für das Paar leicht nach oben angepasst und gehen in den kommenden Monaten durchweg von Kursen oberhalb der Parität aus. Sie begründen dies mit dem nachlassenden Inflationsdruck in der Schweiz.



Das Dollar-Franken-Paar hält sich derweil über der Marke von 0.92. Aktuell notiert der Greenback mit 0.9219 nach 0.9203 Fr. im Mittagsgeschäft etwas fester.



EZB-Präsidentin Christine Lagarde bekräftigte in Davos ihre Linie, die Geldpolitik zur Bekämpfung der hohen Inflation weiter signifikant zu straffen. «Kurs zu halten, ist mein geldpolitisches Mantra», sagte die Französin während einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum. Ähnlich hatten sich zuletzt andere EZB-Vertreter geäussert, wohingegen ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zur Wochenmitte Zweifel an der Entschlossenheit der EZB genährt hatte.



Am Freitag standen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm. Erzeugerpreisdaten aus Deutschland bestätigten den jüngsten Abwärtstrend der Jahresrate. Es war der dritte Rückgang in Folge. Im Dezember stiegen die Produzentenpreise im Jahresvergleich um 21,6%. Im August und September waren die Preise, die Hersteller für ihre Waren erhalten, mit einer Rekordrate von 45,8% gestiegen. Der Abwärtstrend dürfte sich mit Zeitverzögerung auch auf die Verbraucherpreise auswirken.



Unter Druck stand der japanische Yen, der gegenüber dem US-Dollar und dem Euro um mehr als 1% nachgab. Hintergrund dürfte die Geldpolitik der japanischen Notenbank sein, die trotz anziehender Teuerung ihre Geldpolitik nicht strafft. Nach Daten vom Freitag ist die Kerninflation, die für die japanische Geldpolitik entscheidend ist, im Dezember mit 4,0% auf den höchsten Stand seit gut vier Jahrzehnten gestiegen. Die Bank of Japan erachtet den Anstieg jedoch nicht als dauerhaft.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.87600 (0.87648) britische Pfund und 140.86 (139.02) japanische Yen fest.



Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1927 $ gehandelt. Das waren etwa 4 $ weniger als am Vortag.

Ölpreise legen erneut zu

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Gewinne vom Vortag ausgebaut. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86.51 $. Das waren 37 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 26 Cent auf 80.69 $.



Nach einem schwachen Jahresstart haben die Erdölpreise in den vergangenen zwei Wochen zugelegt. Ihre Abschläge zu Jahresbeginn haben sie mittlerweile wettgemacht. Für Zuversicht sorgt die Aussicht auf ein robusteres Wirtschaftswachstum in China, nachdem die politische Führung ihren zuvor strikten Corona-Kurs gelockert hat. Zudem stützt die Aussicht auf ein vielerorts etwas zurückhaltenderes Vorgehen der Notenbanken gegen die hohe Inflation.



Die Rohstoffexperten der Commerzbank rechnen zunächst mit einer Verschnaufpause am Erdölmarkt. Als Grund nennen sie die am Wochenende beginnende Feiertagswoche in China anlässlich des Neujahrsfestes. Daher dürften grössere Impulse aus der Volksrepublik, die zu den grössten Energieverbrauchern der Welt zählt, ausbleiben.

AWP/REUTERS

