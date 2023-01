Börsenbericht vom 26. Januar 2023 – Schweizer Börse freundlich erwartet Nach Einbussen am Vortag wird der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag positiv erwartet.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Donnerstag seinem Aufwärtsdrang nachgeben und freundlich in den Handel starten. Seit dem Jahreswechsel stehen für den Leitindex SMI mittlerweile Gewinne von mehr als 6% zu Buche. Unterstützung bekommt er aktuell von den Vorgaben aus Übersee. Die Wall Street hat sich im späten Handel von den Tiefständen hoch gearbeitet. In Asien überwiegen ebenfalls die Kursgewinne. Allerdings ist der Handel wegen der Neujahrsfeierlichkeiten nach wie vor ausgedünnt, da einige Märkte weiterhin geschlossen sind.



Während die Aktien damit weiterhin im Aufwind bleiben, mehren sich die Stimmen unter den grossen Finanzinstituten, die einen Abschwung an den globalen Aktienmärkten voraussagen. Sie begründen dies mit der verzögerten Wirkung der rasanten erhöhten Zinsen durch die Notenbanken. Dabei fusst der Optimismus der Investoren auf dem zuletzt nachlassenden Inflationsdruck und der damit gekoppelten Hoffnung auf eine langsamere Gangart der Notenbanken bei den Zinsen. Vor diesem Hintergrund dürften etwa die US-BIP Zahlen im Tagesverlauf wichtig sein.



Der von Bank Julius Bär berechnete SMI gewinnt gegen 08.15 Uhr 0,35% auf 11'443,60 Punkte. All 20 SMI-Titel werden vorbörslich höher gestellt. Die Spanne reicht von +0,5% bei ABB, CS oder Roche bis +0,2% bei Swisscom.



Die Berichtssaison wiederum wird an diesem Morgen unter anderem vom Warenprüf- und Inspektionskonzern SGS (-0,9%) fortgesetzt. Der Konzern ist 2022 leicht gewachsen. Steigende Kosten drückten aber auf die Profitabilität. Mit den im November angekündigten Restrukturierungen will SGS zurück in die Spur.



Aus den hinteren Reihen hat der Industriekonzern Bucher (-0,3%) 2022 den Umsatz deutlich gesteigert und stellt nun einen deutlich höheren Gewinn in Aussicht. Neue Aufträge kamen aber etwas weniger herein als im Vorjahr. Beim Blick nach vorne stellt Bucher für 2023 eine Betriebsgewinnmarge unter dem Vorjahreswert in Aussicht, während der Ausblick stabil bleiben dürfte.



Dies passe in das aktuelle Bild, heisst es von Händlerseite. Bei der immer heisser laufenden Berichtssaison überwögen die Gewinnprognosen die teilweise besser als erwartet ausfallenden Ergebnisse immer häufiger. Das mache Kursbewegungen schwerer vorhersehbar.

Euro knapp unter Neunmonatshoch

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel gegenüber dem US-Dollar knapp unter seinem neunmonatigen Höchststand notiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0921 $ und damit etwas mehr als am Vorabend.



Das Euro-Franken-Paar hat sich seit dem Vorabend derweil kaum von der Stelle bewegt, wie der Stand von 1,0018 zeigt. Der US-Dollar verharrt bei 0,9172 Fr. wieder unter der 0,92er Marke, um die er sich seit einigen Tagen in einer engen Spanne bewegt.



Am Donnerstag richten sich die Blicke auf Wachstumsdaten aus den USA. Die Regierung veröffentlicht erste BIP-Zahlen für das Schlussquartal 2022. Es wird mit einem soliden Wachstum gerechnet. Für das laufende Jahr stellen sich dagegen viele Fachleute die Frage, ob die grösste Volkswirtschaft der Welt in die Rezession rutscht. Jüngste Konjunkturdaten sind schwach ausgefallen. Ein wichtiger Belastungsfaktor sind die kräftigen Zinsanhebungen der US-Notenbank zur Bekämpfung der hohen Inflation.



Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 86,27 $. Das waren 15 Cent mehr als am Tag zuvor. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 23 Cent auf 80,38 $.



Am Markt war die Rede von einem ruhigen Handel ohne besonders starke Impulse. Für leichten Auftrieb sorgt seit einigen Tagen der US-Dollar, der zu vielen anderen Währungen zur Schwäche neigt. Da Rohstoffe wie Erdöl zumeist in der US-Währung gehandelt werden, wird der Einkauf für Interessenten aus anderen Währungsgebieten mit fallendem Dollarkurs rechnerisch günstiger. Das treibt die Nachfrage und die Rohölpreise.

USA

Die US-Börsen konnten am Mittwoch ihre zum Handelsauftakt deutlichen Verluste im Tagesverlauf klar verringern. Der Ausblick des Softwaregiganten Microsoft belastete erst die Anlegerstimmung.

Der Dow Jones Industrial beendete den Tag mit einem schmalen Plus von 0,03% bei 33’744 Punkten. Der marktbreite S&P 500 schloss nahezu unverändert bei 4016 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 verliert 0,27% und geht bei 11’815 Punkten aus dem Handel.

Der Softwarehersteller Microsoft verbuchte im vierten Quartal 2022 das schwächste Umsatzwachstum seit mehr als sechs Jahren, der Ausblick auf das laufende Quartal fiel auch enttäuschend aus. Nach einem Absturz schloss die Aktie 0,6% tiefer. Die Valoren des Chipherstellers Texas Instruments gaben an der Nasdaq um 1,1% nach.

Die Papiere des Telecomunternehmens AT&T stachen mit einem Plus von 6,6% positiv hervor. Die in Aussicht gestellte Steigerung von Umsatz und bereinigtem operativen Ergebnis überzeugte die Anleger.

Asien

Deutliche Gewinne in Hongkong und Seoul prägen das Börsenbild in Ostasien. Die Handelsplätze in Festlandchina bleiben auch für den Rest der Woche wegen der Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen. Nicht gehandelt wird am Donnerstag in Sydney wegen des Australia Day.

In Tokio korrigieren der Nikkei 225 und der breiter gefasste Topix um 0,1% nach unten. In Hongkong verzeichnet der Hang Seng ein Plus von 2,1%. Der südkoreanische Kospi rückt um 1,6% vor.

