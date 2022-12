Börsenbericht vom 29. Dezember 2022 – Schweizer Börse freundlich in ruhigem Handel Der Schweizer Aktienmarkt verhält sich kurz vor dem Jahresende mit einer freundlichen Tendenz.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert kurz vor dem Jahresende mit einer freundlichen Tendenz. Händlern zufolge verläuft das Geschäft in sehr ruhigen Bahnen, die Umsätze seien gering. Eine Art «Revival» erfahren am Donnerstag die Corona-Ängste, sprich die Aussicht auf negative Folgen der in China stark gelockerten Restriktionen. Bereits haben erste Länder ihre Regeln für Reisende aus China verschärft.



Übergeordnet sorgen die Spekulationen um den geldpolitischen Kurs der Notenbanken rund um den Globus für Gesprächsstoff, zumal eine schnelle wirtschaftliche Erholung in China die Inflation zusätzlich befeuern könnte. Konjunkturseitig ist ausser dem wöchentlichen US-Arbeitsmarktbericht der Terminkalender ziemlich leer. Die Daten zu den Erstanträgen vermochten den Märkten ebenfalls keine neuen Impulse zu geben.

Der FuW Swiss 50 Index steigt um 14.53 Uhr um 0,29% auf 2’048.14 Punkten. Der SMI notiert - nach einem schwachen Start - um 14.40 Uhr um 0,18% höher auf 10'832,26 Punkten, das Tagestief liegt mit 10'738 fast 100 Punkte tiefer. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, rückt um 0,25% vor auf 1654,39 und der breite SPI um 0,14% auf 13'841,59 Punkte.



Aus den Depots entfernt werden kurz vor dem Jahresende die Papiere der Credit Suisse (-0,2%). «Window Dressing», sagten Händler. Dabei trennen sich Anleger von schlecht gelaufenen Papieren, die sie zum Stichtag nicht zeigen möchten. Besser laufen Julius Bär (+0,6%) und UBS (+0,4%). Die Versicherer sehen Swiss Re (+0,7%) in Front.



Belastet wird der SMI von den schwergewichteten Nestlé (-0,3%). Dagegen zieht der Kurs von Novartis (+0,2%) trotz schlechter Nachrichten leicht an. Der Pharmakonzern bezahlt in den USA 245 Mio. $ zur Beilegung eines Kartellverfahrens. Die Genussscheine von Roche stehen 0,4% höher.



Zur kleinen Gruppe der Verlierer zählen einige zyklische Aktien wie Holcim (-0,2%), SGS, Richemont sowie Kühne+Nagel (je -0,1%).



Auf der anderen Seite ziehen - trotz negativer Vorgaben vom US-Technologiesektor - die Branchenvertreter VAT (+1,6%), AMS Osram (+1,1%) und Temenos (+0,2%) an.



Auch Wachstumstitel wie Lonza (+0,7%), Straumann (+0,6%), Partners Group (+0,6%) sowie aus dem Medtechsektor Straumann (+0,6%), Sonova (+0,8%) und Alcon (+0,3%) legen zu. Damit würden Anleger wohl die Aktien wieder ins Depot legen, denen sie nach der starken Korrektur im laufenden Jahr wieder viel Erholungspotenzial zubilligen würden, sagte ein Marktbeobachter.

New York: Erholt von schwachem Vortag

Die US-Börsen haben sich am Donnerstag von ihren jüngsten Verlusten erholt. Ähnlich wie in Europa scheint sich die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China vorerst in Grenzen zu halten. Vom US-Arbeitsmarkt kamen ausserdem keine kursbelastenden Nachrichten: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel wie erwartet aus.



Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann in der ersten Viertelstunde nach dem Start 0,79% auf 33 134,47 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,20% auf 3828,70 Punkte nach oben. Noch deutlicher im Plus mit 1,85% auf 10 876,39 Zähler notierte der technologielastige Nasdaq 100 . Für alle drei Indizes verlief das Börsenjahr 2022 aber sehr schlecht, vor allem die zinssensiblen Technologiewerte erwischte es deutlich.



Am vorletzten Handelstag des Jahres dürfte der Handel weiter ohne grössere Treiber verlaufen. Viele Investoren sind im Urlaub, die Bücher grösstenteils geschlossen. Bei eher geringen Handelsvolumina könnten jedoch durchaus erratische Kursbewegungen zustande kommen.

Bonds Schweiz: Wenig verändert

Der Schweizer Obligationenmarkt präsentiert sich am Donnerstag wenig verändert. Zwar sei die Stimmung am Markt wieder etwas schlechter, was den Obligationen eigentlich Auftrieb geben müsse. Aber dafür seien die Marktteilnehmer wohl zu wenig aktiv. Der Handel verlaufe daher am zweitletzten Tag des zu Ende gehenden Jahres in ruhigen Bahnen. Die Umsätze seien gering.



Getrübt wird die Stimmung von den rasant steigenden Corona-Infektionen in China, nachdem sich das Land jüngst von der Null-Covid-Politik verabschiedet und zudem weitere Lockerungen der Corona-Massnahmen, so etwa der Reisebedingungen, angekündigt hat. Dies könnte zu einem unkalkulierbaren Risiko werden, sagt ein Marktanalyst. Die Welle könnte sich weltweit ausbreiten. «Damit könnte der von der Lockerung erhoffte Aufschwung im Reich der Mitte sich gar ins Gegenteil umkehren», fürchtet ein Händler.



Impulse von Konjunkturdaten sind dünn gesät. Am Nachmittag könnten Daten vom US-Arbeitsmarkt noch für etwas mehr Bewegung sorgen. Auf dem Programm stehen die wöchentlichen Daten zur Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.



Am Sekundärmarkt komme es weiterhin noch zu Depotbereinigungen und -anpassungen: Dagegen sei im Primärmarkt nichts los. «Die Marktteilnehmer sind allerdings in den Startlöchern für einen guten Start ins kommende Jahr», sagt ein Händler. Es würden schon in der ersten Woche mehrere Emissionen erwartet.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future notiert gegen 13.50 Uhr um 33 Basispunkte (BP) tiefer bei 137,65%. Der Umsatz beläuft sich auf magere sieben Kontrakte. Am Vortag hatte der Conf 32 BP verloren. Der für den Gesamtmarkt ausschlaggebende Swiss Bond Index gewinnt dagegen drei BP auf 122,59% nach +7 BP am Vortag.



Bis zur Berichtszeit sind drei Eidgenossen zu niedrigeren und drei zu höheren Kursen gehandelt. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) legt 23 BP zu und rentiert +1,30%. Die Rendite der noch nicht gehandelten Zehnjährigen (0,5%/2032) wird mit +1,50% berechnet.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,531 von 1,508% am Vortag. Am Dienstag war der Kassazinssatz erstmals seit Juli 2011 wieder über die Marke von 1,5% (auf 1,543%) gestiegen.



Devisen: Euro legt etwas zu zu Dollar und Franken

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag in einem ruhigen Handel etwas zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1.0651 $ gehandelt und notierte so etwas höher als am Mittag (1.0640) bzw. Morgen (1.0624).



Mit den am Nachmittag etwas anziehenden Aktienmärkten hat der Schweizer Franken zuletzt etwas an Wert verloren. So kletterte der Euro auf 0.9857 Fr., nach 0.9840 Fr. im Mittagshandel. Für das USD/CHF-Paar ergibt das 0.9254 nach 0.9248 am Mittag.



Der Handel verlief kurz vor dem Jahresende weitgehend richtungslos. In der Eurozone ist die Geldmenge im November erneut schwächer gewachsen. Der Rückgang der Jahresrate der Geldmenge M3 fiel zudem deutlicher aus als erwartet. Darüber hinaus hat sich das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen und Haushalte abgeschwächt. Die Märkte wurden durch die Daten kaum bewegt.



Dies gilt auch für die am Nachmittag veröffentlichten Daten vom US-Arbeitsmarkt. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war wie am Markt erwartet etwas gestiegen. Das Niveau ist dennoch weiterhin niedrig. Die US-Notenbank beachtet den Arbeitsmarkt bei ihrer Geldpolitik stark.



An den Finanzmärkten überschattet derzeit die Sorge über eine hohe Zahl von Corona-Infektionen in China die Hoffnung auf eine bessere konjunkturelle Entwicklung in der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt.



Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88549 (0.88058) britische Pfund, 142.24 (142.21) japanische Yen und 0.9840 (0.9863) Fr. fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1817 $ gehandelt. Das waren etwa 13 $ mehr als am Vortag.

Ölpreise weiten Verluste aus

Die Ölpreise sind am Donnerstag erneut gesunken. Bis zum Mittag haben sich leichte Verluste aus dem frühen Handel ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 82.16 $. Das waren 1.10 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.14 $ auf 77.82 $.

Marktbeobachter verwiesen auf ein vergleichsweise geringes Handelsvolumen am Ölmarkt kurz vor dem Jahresende. Hierdurch kann es zu grösseren Kursbewegungen kommen. Bereits am Vortag waren die Ölpreise gefallen. Seit Mittwoch belastet eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten die Notierungen am Ölmarkt. Die Sorge über die rasant steigenden Covid-Infektionen in China dämpfte die Risikofreude der Anleger.

Am Ölmarkt bremst der Anstieg der Corona-Infektionen in China zudem den Optimismus für eine bessere konjunkturelle Entwicklung und einer damit verbundenen stärkeren Nachfrage nach Rohöl, hiess es von Marktbeobachtern. Mittlerweile sind die Ölpreise an zwei Handelstagen in Folge gefallen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag wie erwartet den Verkauf von Öl an Länder verboten, die einen Preisdeckel auf den Rohstoff beschlossen haben. Das Verbot tritt am 1. Februar in Kraft.

AWP/REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.