Börsenbericht vom 16. Dezember 2022 – Schweizer Börse: Gedämpfte Stimmung Die Laune bei den Anlegern am Schweizer Aktienmarkt hellt sich auch am Freitag nicht wirklich auf.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter/FuW

Zum Ende einer insgesamt durchwachsenen Börsenwoche setzt auch der Schweizer Aktienmarkt seine Abwärtsbewegung fort. Allerdings fallen die aktuellen Verluste moderater aus als am Vortag. Schuld an der insgesamt negativen Wochenbilanz sind vor allem die wichtigsten Notenbanken der Welt. Ein stärkerer Rückgang der US-Inflationszahlen hatten zu Wochenbeginn nämlich noch kurzzeitig für Hoffnung gesorgt. Doch ab Wochenmitte holten dann das Fed, die SNB, die EZB und die Bank of England mit Zinserhöhungen von jeweils 0,5 Prozentpunkten Investoren auf den Boden der Tatsachen zurück. Alle Notenbanken stellten dabei nicht nur weitere Zinsschritte im kommenden Jahr in Aussicht. Sie machten auch klar, dass die Zinsen länger höher bleiben werden.



Nur so meinen sie die anhaltend hohe Inflation bekämpfen zu können. Wie ein Portfolio-Manager zusammenfasst: «Die Märkte haben sich diese Woche vorschnell erholt: Die Inflation mag ihren Höhepunkt erreicht haben, bleibt aber beunruhigend hoch und bringt sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche Herausforderungen mit sich.» Tatsächlich hat vor allem die EZB mit ihren Aussagen über weitere Zinsschritte trotz der schwachen Wirtschaftsaussichten die Anleger verunsichert. In diesem Umfeld vermögen nicht einmal die etwas besser als erwartet ausgefallenen EU-Einkaufsmanager-Indizes die Investoren umzustimmen. Vielmehr ist mit einem turbulenten Wochenausklang zu rechnen, da am heutigen Hexensabbat Futures und Optionen auf Indizes wie auch Optionen auf einzelne Aktien verfallen.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 10.55 Uhr um 1,20% auf 2031,64 Punkte. Der SMI gibt um 0,34% nach auf 10'843,53 Punkte, nachdem er knapp behauptet in den Handel gestartet war. Auf Wochensicht zeichnet sich aktuell ein Minus etwa 2% ab.



Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und in dem die Gewichtung der Schwergewichte stärker gekappt ist, verliert 0,71% auf 1647,32 Punkte und der breite SPI 0,43% auf 13'838,88 Zähler. Von den 30 SLI-Werten geben alle bis auf drei nach.



Es sind denn auch die Kursgewinne von 0,7% bei Nestlé und 0,5% bei Roche, die den Leitindex vor noch grösseren Abgaben bewahren. Schwergewicht Nummer drei, Novartis, hinkt mit -0,2% etwas hinterher.



Das grösste Plus verzeichnen allerdings die Aktien der Credit Suisse, die sich um 0,9% auf 2,856 Fr. verteuern. Damit zeichnet sich nach den zuletzt wieder deutlichen Kursverlusten eine vorsichtige Gegenbewegung ab. Laut Händlern hatte in den letzten Tagen die Kapitalerhöhung weiter nachgewirkt und den Druck auf den Kurs hoch gehalten. Im frühen Handel waren die Titel zunächst bis auf 2,838 Fr. zurückgekommen. Damit rückt das zu Monatsbeginn erreichte Rekordtief von 2,654 Fr. in Sichtweite.



Am Ende der Kurstafel sind erneut konjunktursensitive Titel wie Logitech, Temenos oder AMS Osram zu finden, die sich um bis zu 2,9% verbilligen.



Aber auch die beiden Uhrenhersteller Swatch (-2,0%) und Richemont (-1,1%) werden im grösseren Stil aus den Depots entfernt. Hier verweisen Marktteilnehmer auf die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen in China, die verunsicherten.



Überdurchschnittliche Kursverluste von um die 2% verbuchen auch noch Partners Group, Givaudan oder Sonova. Nachrichten liegen zu diesen Titeln nicht vor.



In den hinteren Reihen hatten sich Bachem (-1,2%) zunächst gegen den Markttrend gestemmt und dank eines Milliarden-schweren Folgeauftrags Kursgewinne verbucht. Allerdings können sich die Papiere nun dem Markttrend nicht weiter entziehen.



Noch stärker geht es für andere Vertreter der Gesundheitsbranche abwärts. So geben Evolva, Tecan, HBM Healthcare, Idorsia oder Zur Rose zwischen 3,9 und 1,9% nach. Steigende Finanzierungskosten stellen gerade für die kleineren Biotechs ein Problem dar. Ausserdem erschwert das derzeitige Marktumfeld weitere Kapitalmassnahmen.

Bonds Schweiz: Kursverluste zum Wochenschluss - Notenbanken wirken nach

Zum Wochenschluss geben die Kurse am Schweizer Bondmarkt bei gleichzeitig steigenden Renditen nach. Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen drückten auf die Stimmung, heisst es am Markt.



Neben den weiteren möglichen Erhöhungen haben die Währungshüter die Märkte auch darauf eingestellt, dass die Zinsen über eine längere Zeit hinweg höher bleiben dürften.



Insgesamt sei es aber erst einmal ruhig am Primärmarkt. «Allerdings laufen im Hintergrund derzeit viele Sondierungsgespräche und Roadshows, die dann spätestens ab der zweiten Januarwoche zu den ersten neuen Projekten am Markt führen dürfte», erklärt ein weiterer Händler.



Hier spielen laut Experten auch die Konjunkturaussichten eine wichtige Rolle. Denn wenn potenzielle Emittenten davon ausgehen, dass sich das Wirtschaftswachstum im Jahresverlauf abschwächt, dürften sie eher früher als später an den Markt gehen.



Generell rechne er damit, dass sich die Zinsmärkte nach diesem sehr volatilen Jahr langsam wieder beruhigten. «Und das ist an sich ein gutes Zeichen für den Gesamtmarkt.» Überraschend sei mit Blick auf 2022 an sich vor allem, wie robust der Primärmarkt gewesen sei, ergänzt ein Marktexperte.



In den letzten Wochen des Jahres ist allerdings am Primärmarkt in der Regel nichts mehr los. Da aber viele Investoren ihre Bücher noch nicht geschlossen hätten, sei dafür am Sekundärmarkt eine verstärkte Aktivität zu beobachten.



Der für den Schweizer Bondmarkt richtungsweisende März-Conf-Future gibt gegen 12.55 Uhr um 31 Basispunkte (BP) nach auf 142,29%. Der Umsatz beträgt allerdings nur fünf Kontrakte. Am Vortag war der Conf um 9 BP gestiegen. Der ebenfalls richtungsweisende Swiss Bond Index ermässigt sich auf 125,70%.



Von den bislang gehandelten Eidgenossen geben alle nach. Die zweijährige Referenzanleihe (1,25%/2024) fällt um 3 BP und wirft +0,99% ab. Die Zehnjährige (0,5%/2032) gibt um 125 BP nach und rentiert mit 1,11%.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,225%nach 1,138% am Vortag.

Euro stabil über 1,06 $ - Franken etwas schwächer

Der Euro hat sich vor dem Wochenende nur wenig von der Stelle bewegt. Am Freitagmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1.0636 $ und damit in etwa so viel wie am Vorabend.



Zum Franken legte der Euro am Freitagvormittag minim zu und notiert bei 0.9887 nach 0.9868 Fr. am Morgen. Am Vorabend jedoch notierte das Währungspaar zeitweise noch über 0.99. Und auch der Greenback notiert zur Schweizer Währung am Freitagmittag etwas stärker bei 0.9296 nach 0.9268 Fr. im frühen Handel.



Wirtschaftsdaten konnten den Euro/Dollar-Kurs kaum bewegen, zeichneten sie doch ein bekanntes Bild. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hellte sich im Dezember leicht auf, allerdings von niedrigem Niveau aus. Die Frühindikatoren deuten damit auf eine Entwicklung hin, die mittlerweile viele Ökonomen erwarten: Zwar dürfte der Währungsraum weiterhin deutlich unter den Folgen des Ukraine-Kriegs leiden, allerdings nicht ganz so heftig wie noch vor wenigen Monaten befürchtet. Für die deutsche Wirtschaft rechnet die Bundesbank zumindest nicht mit einem schweren Wirtschaftseinbruch im kommenden Jahr.



Auch Inflationsdaten aus dem Euroraum bestätigten das Bild einer zwar immer noch hohen, aber leicht rückläufigen Teuerung. Die EZB hat daher das Tempo der Zinsanhebungen am Donnerstag etwas verlangsamt, zugleich aber weitere deutliche Anhebungen in Aussicht gestellt. Ab März will sie zudem ihre aufgrund früherer Krisenmassnahmen hohe Bilanzsumme abbauen. Der Euro konnte von den Entscheidungen aber nur kurzzeitig profitieren.

Ölpreise weiten Verluste deutlich aus

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Verluste bis zum Mittag deutlich ausgeweitet. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 79.17 $. Das waren 2.04 $ weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 1.87 $ auf 74.24 $.

Marktbeobachter verwiesen auf jüngste geldpolitische Beschlüsse führender Notenbanken. So hatten die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) jeweils deutlich gemacht, die Zinsen im kommenden Jahr weiter erhöhen zu wollen. Dabei wurde signalisiert, dass die Zinsen stärker steigen könnten, als bisher an den Finanzmärkten erwartet wurde.

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen belasteten den Ausblick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. Am Ölmarkt wurde daher eine sinkende Nachfrage befürchtet, was die Ölpreise kurz vor dem Wochenende unter Druck gesetzt hat.

In der ersten Wochenhälfte waren die Ölpreise noch kräftig gestiegen, sodass sich trotz der aktuellen Kursverluste das für Europa wichtige Rohöl aus der Nordsee im Verlauf der Woche unterm Strich um etwa drei Dollar je Barrel verteuert hat.

Als Ursache für den Preisanstieg auf Wochensicht gelten das Embargo der Europäisches Union für russisches Öl und die Hoffnung, dass die Ölnachfrage in China nach Lockerungen der strikten Corona-Massnahmen steigen dürfte. Zudem hatte die Internationale Energieagentur (IEA) in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht davor gewarnt, dass die Ölpreise möglicherweise im kommenden Jahr als Folge der Sanktionen gegen Russland stark steigen könnten.

Wallstreet im Minus

Enttäuschte Hoffnungen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen haben am Donnerstag die Börsen belastet. Die US-Notenbank hatte den Leitzins am Mittwoch zwar wie erwartet um 50 Basispunkte erhöht, dabei aber erklärt, nicht so rasch mit der geldpolitischen Straffung aufzuhören.

Der Dow Jones Industrial verlor 2,3% auf 33’202,22, während der marktbreitere S&P 500 2,5% auf 3895,75 sank. Der technologielastige Nasdaq Composite präsentierte sich besonders schwach und büsste zum Ende 3,2% auf 10’810,53 ein.

Im dreissig Titel umfassenden Dow Jones Industrial setzten sich die Valoren des Telecomkonzerns Verizon mit einem Plus von 0,9% an die Spitze des Kurstableaus. Die grössten Abgaben erlitten die Aktien des IT-Dienstleisters IBM mit einem Minus von 5% sowie die Titel des Smartphonegiganten Apple mit einem Rückgang von 4,7%. Deutliche Verluste erlitten auch die Papiere des Streamingdienstes Netflix. Ein Bericht, wonach ein neues Abomodell bisher nicht die versprochenen Zuschauerzahlen erreicht habe, liess sie 8,6% fallen.

Asiatische Märkte ebenfalls belastet

Die negativen Vorgaben aus New York lasten auch auf den asiatischen Aktienmärkten. In Tokio fällt der Nikkei 225 2%, der breiter gefasste Topix büsst 1,2% ein. Die Meldung, dass die japanische Industrieaktivität stärker als erwartet gesunken ist, trübt die Stimmung zusätzlich.

Der Hang Seng in Hongkong tendiert seitwärts. Schwächer präsentieren sich die chinesischen Festlandbörsen: Der CSI 300 verliert 0,4%, während der Shanghai Composite ebenfalls 0,4% nachgibt und der Shenzhen Composite 1,1% sinkt. In Australien fällt der S&P/ASX 200 0,8%. Der südkoreanische Leitindex Kospi büsst 0,3% ein.

AWP/REUTERS

