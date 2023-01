Börsenbericht vom 17. Januar 2023 – Schweizer Börse geht auf Konsolidierungskurs Nach der jüngsten Rally ist dem Schweizer Aktienmarkt etwas die Luft ausgegangen.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Dienstagnachmittag schwächer. Der Markt konsolidiere die starken Kursgewinne seit Jahresanfang, heisst es von Händlern. Die Stimmung sei weiterhin gut. Allerdings mehrten sich langsam die Stimmen, die auf eine mittlerweile leicht überhitzte Börsenstimmung verweisen. Zu viel Optimismus unter den Anlegern sei ein guter Nährboden für eine stärkere Korrektur, kommentiert ein Händler.



Impulse, die den Markt stärker bewegen könnten, gebe es inzwischen zwar wieder genügend. Aber weder die Wachstumsdaten aus China, noch der unerwartet starke Anstieg des deutschen ZEW-Konjunkturerwartungsindex und auch der schwache Empire State Index des New Yorker Fed konnten die Kurse beeinflussen. Die Vorabberichte hiesiger Unternehmen und die die Ergebnisse der US-Banken Goldman Sachs und Morgan Stanley wirkten sich ebenfalls nicht auf den Gesamtmarkt aus. Dies liege möglicherweise daran, dass an der Wall Street nach einem verlängerten Wochenende erst heute wieder gehandelt wird.



Der FuW Swiss 50 Index sinkt gegen 15.00 Uhr um 0,43% auf 2184,14 Punkte. Der SMI notiert gegen 14.50 Uhr um 0,45% tiefer auf 11'384,36 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 0,43% auf 1762,35 und der breit gefasste SPI um 0,49% auf 14'604,71 Zähler. Im SLI stehen 20 Verlierern zehn Gewinner gegenüber.



Mit Richemont (-1,9%), Straumann (-1,4%), Geberit (-1,2%) und Lonza (-1,0%) sind vier Titel unter den grössten Verlierern zu finden, die im bisherigen Jahresverlauf gut gelaufen sind und damit Gelegenheit für Gewinnmitnahmen liefern. Gerade beim Luxusgüterhersteller Richemont und dem Sanitärtechnikkonzern Geberit stelle so manch ein Anleger vor den am Mittwoch bzw. Donnerstag anstehenden Umsatzzahlen Gewinne sicher.



Belastet wird der Markt zudem von den Schwergewichten Nestlé und Novartis (je -0,6%). Auch Roche (-0,2%) sind keine Stütze.



Bei den Finanzwerten sind die Banken CS (-0,5%), Julius Bär (-0,3%), Partners Group (-1,35%) und UBS (-0,1%) schwächer. Dagegen sind die Versicherer Swiss Life (+0,8%) und Swiss Re (+0,3%) fester. Zurich (-0,7%) geben dagegen ebenfalls nach.



Angeführt werden die Gewinner von Swatch (+1,4%) und ABB (+1,2%). Beide Aktien haben Unterstützung von Analysten bekommen, die bei beiden Firmen die Öffnung Chinas und das Ende der Null-Toleranz-Politik als Kurs- und Geschäftstreiber sehen.

New York: Stimmungsdämpfer durch Goldman-Zahlen und Daten

Enttäuschende Zahlen des Bankriesen Goldman Sachs haben den zuletzt freundlichen US-Börsen am Dienstag einen Stimmungsdämpfer verpasst. Zudem überwog bei Stimmungsdaten aus der Industrie die Angst vor einer Konjunkturabkühlung offenbar die Erleichterung darüber, dass sie andererseits Ängsten vor einer stärkeren geldpolitischen Straffung keinen Vorschub leisteten. Das erfreuliche Abschneiden von Goldman-Branchenkollege Morgan Stanley und weitere positive Unternehmensnachrichten dämpften die Enttäuschung aber etwas ab.



Eine halbe Stunde vor dem Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,4% im Minus auf 34 158 Punkte und den technologielastigen Nasdaq 100 0,3% tiefer auf 11 501 Punkte. Damit droht ein Ende der Gewinnserie vor dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende.



Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York fiel im Januar auf den niedrigsten Stand seit Mai 2020, wie der Empire-State-Index der regionalen Notenbank zeigte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet. Mit einem Stand unter der Nulllinie signalisiert der Indikator einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.



Der Gewinn von Goldman Sachs war im vergangenen Quartal trotz einer florierenden Handelssparte um zwei Drittel und damit noch deutlicher als erwartet eingebrochen. Verluste im Privatkundengeschäft und eine höhere Risikovorsorge für Kredite, die bei einer Wirtschaftskrise platzen könnten, drückten die Bilanz. Die Anleger reagierten wenig begeistert: Vorbörslich büssten die Aktien gut zweieinhalb Prozent ein.



Dagegen stiess Morgan Stanley mit seinem Zwischenbericht auf ein positives Echo, wie das Kursplus von rund 2% zeigte. Das Bankhaus übertraf trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs die Analystenprognosen.



Auch ausserhalb des Bankensektors zeigten Unternehmensnachrichten Licht und Schatten. Die Aktien von National Instruments sprangen nach dem Kursanstieg um knapp 19% vom Freitag um weitere 16% auf 54,55 $ hoch, nachdem der Mischkonzern Emerson Electric seine Übernahmeofferte für den Hardware- und Software-Hersteller von Anfang November noch einmal bekräftigt und eine Hinhaltetaktik der National-Instruments-Aktionäre beklagt hatte. Die gebotenen 53 $ je Aktie bewerten National Instruments mit insgesamt 7,6 Mrd. $, nachdem sich ein erstes Angebot im Mai nur auf 48 $ je Aktie belaufen hatte. Die Emerson-Titel verloren vorbörslich 4%.



Die Anteilsscheine der börsennotierten Krypotwährungs-Plattform Coinbase profitierten derweil von der anhaltenden Erholung des Bitcoin: Mit einem Plus von knapp viereinhalb Prozent winken auch ihnen weitere Gewinne.



Mögliche neue Hindernisse bei der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft liessen derweil die Aktien des Videospiele-Anbieters um fast 1% sinken. Seitdem der Softwareriese vor einem Jahr sein Kaufinteresse bekundet und eine 69 Mrd. $ schwere Offerte vorgelegt hatte, kämpft er mit dem Widerstand der Wettbewerbsbehörden gegen die Transaktion. Noch im Dezember hatte die US-Handelsaufsicht und Verbraucherschutzbehörde FTC eine kartellrechtliche Klage gegen den Deal eingereicht. Insidern zufolge wollen nun auch die zuständigen EU-Behörden Microsoft ihre Bedenken über die Pläne übermitteln. Die Microsoft-Aktien gaben um mehr als 1% nach.

Bonds: Ein wenig leichter

Die Schweizer Obligationenbörse tendiert am Dienstag eine Spur schwächer. Gedrückt werden die Kurse laut Händlern von höheren Swapsätzen und «zinsnegativen» Konjunkturzahlen aus dem Ausland. Derweil verläuft das Geschäft am Primärmarkt weiterhin aktiv.

Weiterhin präsentiert sich der Primärmarkt sehr aktiv. So hat die Stadt Zürich 165 Mio. Fr. für 14 Jahre aufgenommen. Die Rendite beträgt 1,592% und der Swapspread -8 Basispunkte (BP). Die Immobilienfirma Hiag 100 Mio. hat für 6 Jahre eingesammelt. Das Papier wirft bei einem Spread von +170 BP 3,13% ab. Weiter hat die Korea Housing Finance Corp 165 Mio. für drei und 100 Mio. Fr. für fünf Jahre mit einem Spread von +45 bzw. +50 BP begeben.

Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert um 13.30 Uhr um 20 BP schwächer auf 143,95%. Der Umsatz beträgt 30 Kontrakte. Am Vortag legte der Conf 2 BP zu. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um acht BP auf 126,36% nach -11 BP am Vortag.

Bisher sind 4 Eidgenossen zu tieferen und zwei zu höheren Kursen gehandelt. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,933 und die der zehnjährigen mit 1,107% angegeben.

Der Kassazinssatz ist mit 1,126 nach 1,127% am Vortag praktisch unverändert.

Euro hält sich über 1.08 $ - EUR/CHF rutscht unter Parität

Der Euro hat am Dienstag weiter über der Marke von 1.08 $ notiert. Am Mittag kostete die Gemeinschaftswährung 1.0832 $. Sie bleibt damit leicht unter ihrem am Vortag markierten Neunmonatshoch.



Der Franken zieht unterdessen zu Euro und US-Dollar an. Das EUR/CHF-Paar rutscht damit auch wieder unter Parität und geht aktuell zu 0.9976 um. Der US-Dollar rutscht bei einem Stand von 0.9209 Fr. in Richtung 0.92er Marke.



In Nachbarland Deutschland haben sich die Konjunkturerwartungen von Finanzexperten im Januar deutlich stärker als erwartet verbessert. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW befindet sich erstmals seit Februar 2022 wieder im positiven Bereich und signalisiert damit wieder eine konjunkturelle Verbesserung. Es war die vierte Aufhellung in Folge.



«Dazu haben vor allem die günstigere Situation an den Energiemärkten und die Energiepreisbremsen der Bundesregierung beigetragen», kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach die Daten. Zudem hätten sich die Exportchancen der deutschen Wirtschaft durch die Aufhebung der Covid-Restriktionen in China verbessert.



Am Markt herrscht laut Commerzbank-Expertin Antje Praefcke weiterhin eine negative Stimmung gegenüber dem Dollar vor. Der Markt erwarte Anfang Februar von der US-Notenbank Fed nur noch eine kleine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Bereits im Dezember hatte die Fed ihr Zinserhöhungstempo auf 0,50 Punkte reduziert. Zudem könnte die Schuldenobergrenze in den USA vermehrt thematisiert werden und den Dollar belasten.



Die EZB dürfte unterdessen vorerst auf Zinsanhebungskurs bleiben. «Wir müssen die Zinsen weiter anheben», sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane der «Financial Times». Die Leitzinsen müssten in den restriktiven Bereich steigen. Durch ein solches Zinsniveau wird die Wirtschaftsentwicklung gebremst, um den Preisauftrieb zu dämpfen.

Ölpreise legen zu - China-Daten stimmen zuversichtlich

Die Ölpreise haben am Dienstag mit der Hoffnung auf eine steigende Nachfrage zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Mittag 85.18 $. Das waren 72 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung stieg um 11 Cent auf 79.97 $.



Für positive Stimmung am Rohölmarkt sorgten Konjunkturdaten aus China. Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt wuchs im vierten Quartal 2022 stärker als erwartet. Auch mehrere Konjunkturzahlen für Dezember fielen überraschend gut aus. Im Gesamtjahr 2022 wurde das Wirtschaftwachstum allerdings stark durch den lange Zeit strikten Corona-Kurs der politischen Führung belastet. Die Volksrepublik zählt zu den weltweit grössten Energieverbrauchern.



Auch in anderen Ländern und Regionen hellen sich die Konjunkturperspektiven derzeit auf. Für Europa deutet immer mehr darauf hin, dass eine schwere Rezession trotz des Ukraine-Kriegs vermieden werden kann. Ein wichtiger Grund ist die Entwicklung der Erdgaspreise, die nach einem dramatischen Anstieg mittlerweile wieder niedriger liegen als vor Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine. Die Erdölpreise waren zwischenzeitlich ebenfalls stark gestiegen.

AWP/REUTERS

