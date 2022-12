Börsenbericht vom 30. Dezember 2022 – Schweizer Börse gibt am letzten Handelstag nach Die Investoren machten sich Sorgen um die weitere Geldpolitik der Zentralbanken. Auch die Ungewissheit über die Lage in China.

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag im frühen Handel schwächer. Dass sich die Kurse im Verlauf wieder erholen könnten, wollen Händler zwar nicht ausschliessen. Aber die geopolitischen Spannungen und die nach der Lockerung der Pandemiemassnahmen in China wieder stark steigenden Corona-Infektionszahlen stimmten die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt.

Zudem sei das Jahr gelaufen. Die Anleger würden sich am letzten Handelstag im zu Ende gehenden Jahr nicht mehr sehr weit aus dem Fenster lehnen. Punktuell könnte aber eventuell noch das am Jahresende übliche «Window Dressing» einen gewissen Einfluss haben, meint ein Händler. Dass von den am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturdaten noch Impulse ausgehen, sei dagegen nicht zu erwarten. Veröffentlicht werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern. «Das Jahr ist schlicht zum Vergessen und am letzten Tag lässt sich daran auch nicht mehr viel ändern. Am besten abhaken und nach vorne schauen», meint der Händler.

Der Fuw Swiss 50 Index verliert um 09.20 Uhr 0,27% auf 2053,14 Punkten. Der SMI notiert um 09.20 Uhr um 0,49% tiefer auf 10'804,11 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, verliert 0,44% auf 1652,94 und der breite SPI 0,49% auf 13'822,46 Zähler. 26 der 30 SLI-Werte geben nach, zwei legen zu und zwei sind unverändert.

Die stärkste Einbusse gibt es bei den Aktien der Credit Suisse (-2,2%). Die Grossbank hält auch im Jahresvergleich mit einem Kursrückgang um gut zwei Drittel die rote Laterne.

Dahinter folgen die Aktien von Temenos (-1,1%) und von AMS Osram (-0,8%). Sie haben im laufenden Jahr mit rund 60% fast so viel wie die CS eingebüsst.

Auch Marktschwergewicht Nestlé liegt mit einem Minus von 1,0% zumindest in der Tagesrangliste weit hinten. Novartis büssen derweil ein halbes Prozent ein.

Lonza (-0,7%) geben nach Kurszielsenkung von Berenberg auf 550 von 720 Fr. nach. Das Rating «Buy» wurde dennoch bestätigt.

Bei den Versicherungen fallen Swiss Re (-0,7%) und Zurich (-0,8%) negativ auf. Möglicherweise sorgten sich die Verkäufer wegen der möglichen Schadensforderungen, die der jüngste Schneesturm Elliott in den USA hervorgerufen haben dürfte. Experten gehen von einem versicherten Schaden von 5,4 Mrd. $ aus.

Vergleichsweise gut schlagen sich die Aktien von Straumann (+0,2%) und der Partners Group (+0,1%) sowie von VAT und Logitech (beide unv.)

Eurokurs gibt nach

Der Kurs des Euro ist am letzten Handelstag des Jahres gesunken. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1.0648 $ und damit etwas weniger als am Vorabend.

Auch gegenüber dem Franken hat sich der Euro leicht abgeschwächt und wird aktuell zu 0.9834 Fr. gehandelt nach 0.9847 am Vorabend. Für das Währungspaar USD/CHF ergibt sich daraus ein etwas höherer Kurs von 0.9233 nach 0.9222.

Kurz vor dem Jahresende stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger am Devisenmarkt orientieren könnten. Am Nachmittag werden Daten zur Stimmung von Einkaufsmanagern in der USA erwartet.

Kursgewinne gab es hingegen beim japanischen Yen. Die japanische Notenbank will bereits den dritten Handelstag in Folge Staatsanleihen am Markt kaufen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern versuchen die Währungshüter Spekulationen einzudämmen, dass die Notenbank der drittgrössten Volkswirtschaft der Welt eine geldpolitische Wende einläuten und ihre extrem lockere Geldpolitik beenden könnte.

Ölpreise steigen – Leichte Verluste auf Wochensicht

Die Ölpreise haben ihre Wochenverluste am Freitag noch etwas weiter eingedämmt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März kostete am Morgen 83.96 $. Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Februar stieg um 52 Cent auf 78.91 $.

Marktbeobachter sprachen von einem vergleichsweise geringen Handelsvolumen kurz vor dem Jahresende. Unterm Strich sind die Ölpreise seit den Weihnachtsfeiertagen etwas gefallen, nachdem die massive Corona-Welle in China die Hoffnung auf eine rasche Besserung der konjunkturellen Entwicklung der zweitgrössten Volkswirtschaft der Welt und damit auf eine stärkere Nachfrage nach Rohöl gedämpft hatte.

Daten zur Entwicklung der Ölreserven in den USA konnten die Ölpreise am letzten Handelstag des Jahres nicht belasten. Am Donnerstag war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 0,7 Mio. Barrel auf 419,0 Mio. Barrel gestiegen waren. Analysten hatten hingegen einen Rückgang um 1,2 Mio. Barrel erwartet.

USA

Die am Donnerstag publizierten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten stimmten Anleger in den USA vorsichtig optimistisch. Die Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe stiegen genauso stark wie erwartet. «Es ist sicherlich ein Anzeichen für eine Abschwächung des Arbeitsmarktes», zitierte Reuters Peter Cardillo, Chefökonom des Vermögensberaters Spartan. Die Anleger hoffen, dass ein sich abkühlender Arbeitsmarkt das Fed und andere wichtige Zentralbanken zu kleineren Zinsschritten veranlasst.

Der Dow Jones Industrial zog 1,1% an auf 33’220,8. Der S&P 500 stieg 1,8% auf 3849,3, und der Nasdaq 100 gewann 2,5% auf 10’951,1.

Der Stimmungsumschwung liess die Technologiewerte, die am Vortag schwächelten, Boden gutmachen. Netflix, Apple und Alphabet legten zu.

Ausserdem half ein Kommentar von Elon Musk, Chef von Tesla. Die Aktien des US-E-Auto-Bauers notierten 8,1% höher auf 121.82 $. «Lassen Sie sich nicht zu sehr von der Verrücktheit der Aktienmärkte irritieren», schrieb Musk. Ein hiesiger Marktteilnehmer meinte darauf am Donnerstag, man könne auch empfehlen, sich von der Verrücktheit Musks nicht irritieren zu lassen, was aber deutlich anspruchsvoller sei.

Ford und General Motors (GM) gewannen 5,4 beziehungsweise 3,5%.

Asien

Die Märkte in Asien folgen am Freitag dem freundlichen US-Trend, wenn auch in unterschiedlichem Ausmass.

Der Nikkei 225 notiert kaum verändert. Der Hang Seng zieht 0,6% an, der Shanghai Composite gewinnt 0,7%. Der koreanische Aktienmarkt ist feiertagsbedingt geschlossen. Im Gesamtjahr hat der Kospi knapp 25% verloren.

